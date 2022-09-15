下流上車族｜林敏驄頂替姜皓文做「男一」 與江美儀演台慶劇做夫妻
林敏驄獲曾志偉親自邀請出山拍台慶劇
早前無綫宣布開拍由姜皓文、鮑起靜及江美儀三位「亞視之友」主演的劇集《下流上車族》，接連發生換角事件，繼蘇皓兒被飛後，姜皓文又因與電影檔期相撞而辭演，雖然開了一日工，無綫亦即時作出變動，有傳由總經理曾志偉出手，搵從未拍過電視劇的林敏驄頂上。
林敏驄擅長爆肚搞搞震
眾所周知，林敏驄份人冇時停，以往現身綜藝節目或訪問，都是嬉皮笑臉，拍戲更不停爆肚失控，數到近年出位事件應該是在《兄弟幫》訪問中狂窒阿Bob仲兜巴星，所以今次要跟劇本拍劇難度真係非常之高，而《下流上車族》的演員陣容中，鮑姐(鮑起靜)與江美儀都是資深演員，林敏驄應該影響不到他們，不過劇中還有新晉小花郭柏妍及新晉小生丁子朗，分分鐘頂唔住林敏驄的無厘頭，必定會頻頻NG。
新劇《 下流上車族 》開工拍攝，更請到從未拍過劇嘅才子林敏驄出山同江美儀合作。雖然林敏驄第一次拍電視劇，自己亦話緊張，不過顯然江美儀顯得比佢緊張好多，仲花三日時間翻睇佢有出演嘅作品摸底。有傳林敏驄答應出演電視劇全靠曾志偉碌人情卡，佢喺訪問中亦直認不諱，仲以幽默嘅語氣描述志偉哥點請佢出山添！
《下流上車族》林敏驄唔介意執二攤
林敏驄回應傳媒時承認將處男下海拍劇，更謂唔介意執二攤，他笑言自己做過電影導演，定角色時都會搵5個演員，邊個得就邊個來演！林敏驄更玩爛gag說黑仔做套劇就黑啲，佢做就好笑啲，他直言擔心拍劇會辛苦，但開了3日工竟比想像中好玩。對於同劇中老婆江美儀有沒有親熱戲？林敏驄笑言可能同郭柏妍，或者係鮑姐，未拍到所以唔知。
相關文章：下流上車族｜1-20集劇情：林敏聰首演無綫劇賀台慶 私樓夢碎轉戰公屋換居屋
相關文章：曾志偉搵林敏驄幫拖 癲佬再合體做搞笑節目
相關文章：蘇皓兒被飛出新劇 有指演技差所累 新晉花旦郭柏妍執二攤頂上
常見問題
《下流上車族》林敏驄為何被傳是執二攤出演？
早前無綫開拍前曾宣布此劇將由姜皓文、鮑起靜及江美儀三位「亞視之友」主演，開拍前接連發生換角事件，繼蘇皓兒被飛後，姜皓文亦突然辭演，林敏驄回應不介意⋯⋯詳見：林敏驄頂替姜皓文做「男一」
《下流上車族》劇情中郭柏妍為何要假結婚？
劇情講述飾演郭柏妍父親的林敏驄，介紹她去做地產經紀的助手，而郭柏妍成為地產助理後見盡買家百態，然後為了上車與地產助理假結婚，繼而意外地要與林敏驄一家人共住⋯⋯即睇劇情劇透
讀者留言