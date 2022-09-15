下流上車族｜林敏驄頂替姜皓文做「男一」 與江美儀演台慶劇做夫妻

無綫已開拍的新劇《下流上車族》一波三折，繼蘇皓兒被飛改由郭柏妍頂上後，開工一日的男主角姜皓文（黑仔）又唔做，臨時拉伕搵從未拍過電視劇的林敏驄執二攤。林敏驄出名不受控，拍戲做綜藝節目都鍾意爆肚爆粗，同佢合作過的藝人就知有幾難忍笑，呢套劇分分鐘變鬧劇。今次他與江美儀演一對夫妻，向來工作認真的江美儀又治唔治到佢呢？