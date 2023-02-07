某一天｜劇情+結局劇透：金秀賢一夜情後涉兇案被屈入獄

ViuTV即將播映金秀賢、車勝元主演的懸疑韓劇《某一天》，接檔只得8集的《殺手廢J》。此劇改編自英國BBC影集《司法正義》，劇情講述金秀賢有一晚開著爸爸的計程車外出找朋友，卻在路上與一名女子相遇，二人喝酒用藥一夜激情後，發現女子在床上身中多刀死亡，落荒而逃的他在逃走路途上被捕，在警局遇上三流律師車勝元，由此展開兩個男人的激烈故事，並通過大眾的角度揭露刑事司法制度。