某一天｜劇情+結局劇透：金秀賢一夜情後涉兇案被屈入獄
《某一天》懸疑燒腦劇情
《某一天》畫面充滿暴力和黑暗，可算是金秀賢首次挑戰懸疑暴力的劇集，他首集不但要大膽嗑藥，並與女演員有激烈半裸床戲，被捕後在警局遭警方搜身的全裸畫面超震撼。首集劇情已經非常緊湊，到車勝元霸氣登場更加令人期待後續劇情發展。金秀賢在劇中蒙受不白之冤，即使拼命地和大家辯解自己的清白，在種種的鐵證下卻始終無人相信，入獄更遇上黑幫老大金成圭，在獄中被眾人欺凌和毒打，獄中的人還牽扯到各種犯罪、毒品等議題，從中揭露司法與刑事制度的矛盾和灰色地帶。
《某一天》主要角色介紹
金秀賢飾演 – 金賢秀
平凡、文靜、誠實的大學生，於某個晚上的經歷及一連串的巧合成為了謀殺案的嫌疑犯。
車勝元飾演 – 申忠漢
專挑雜犯的三流律師，和解和緩刑的能手。是唯一向金賢秀伸出援手的律師。他艱難的通過司法考試，這輩子都沒有一流過一次，那樣的他遇到金賢秀後，與不合理的司法正義相碰撞，然後逐漸發生變化。雙腳患有嚴重皮膚過敏，一直在找方法醫治。
金成圭飾演 –都志泰
掌控北部監獄的監獄王。貌似在幫助金賢秀，目的未明。
金信祿飾演 –妟太熙
名牌高中出身的金湯匙、首爾大法學院畢業、司法考試也毫無阻礙的精英檢察官。雖然完美主義下，一次都沒失敗過的100%勝訴，但在部長檢察官晉升中卻屢屢受挫。為了升遷和朴美京串通好讓金賢秀自白判10年。
徐在熙飾演 – 朴美京
明星律師，著名律師事務所合夥人。為了知名度而主動提出為金賢秀免費辯護，企圖說服金賢秀認罪。
金洪發飾演 –朴相範
離退休還有3個月，擁有32年經驗的老刑警。為了光榮退休和妟太熙說好要將金賢秀當成犯人入獄。
《某一天》分集劇情
《某一天》第1集劇情劇透｜金秀賢遇怪女子 一夜激情後變殺人犯
金賢秀因為學校的小組會議突然去取消，想去參加別墅派對，但因為沒錢搭交通工具，晚間偷開爸爸的計程車出發，為了不被發現，還將行車紀錄關閉，卻不小心開錯路來到市區，由於計程車車頂顯示可以載客，結果有名女性乘客上車，金賢秀於是不去參加派對，跟這位給女性一起漢江到漢江走走，最後還回到她家住宿。隨後兩個人喝酒、用藥，還玩刀子刺手遊戲，當中金賢秀不小心將女子的手刺傷，似乎激起情慾，發生一夜激情，金賢秀在沙發醒來，穿好衣服要離開，卻發現女子在床上被殺死，躺在血泊之中。
情急之下，金賢秀倉皇逃走，卻因為緊張忘記拿車鑰匙，要折返回去卻又發現大門上鎖，情急之下將玻璃打破開門，進屋後看到桌上玩遊戲的刀子，便藏在自己身上，隨意清理桌面就上計程車離去，此行為剛好被隔壁的鄰居看到，期後鄰居報警，令逃走的金賢秀被捕⋯⋯
警方調查，被害者女子25歲，身中12~13刀的刀傷， 兇器為15公分的水果刀，現場並未留下任何指紋，更認為有可能是預謀犯案，金賢秀眼神渙散，被要求檢查是否持有毒品，卻遇上目擊者老爺爺出現，說兇手是自己開計程車逃走，這讓警方對金賢秀起疑心，在身上也搜索到水果刀，當場依嫌疑犯逮捕，金賢秀說著自己不是兇手、什麼都不記得，但身上的大片血跡和指甲痕，都有強而有力的證據，無助的金賢秀在看守空間遇到律師申忠漢，申忠漢再去前探問事發經過，決定要成為金賢秀的辯護律師。
《某一天》第2集劇情劇透｜金賢秀被當庭羈押
組長朴相範到命案現場調查，兩個人是由廚房餐桌開始，沿路上樓，在牆上看見血掌、在樓梯扶手上都有血跡，偵查過後女受害者原來在媽媽癌症過世之後，有一名男子搬出住所，在關係上只是繼父，二人並沒有血緣關係。金賢秀的父母親來看守室探望，金賢秀忘記答應申忠漢的是事情，在家人面前鬆懈，將事發經過的小細節都說了出來，朴相範組長也一邊聽著，申忠漢聽聞金賢秀在偵訊室，立馬上前阻止，朴相範組長將此案件上呈長官，長官暗示所有證據幾乎可以判罪，只差殺人的自白書，更話此案件有助於升遷機會，命他要好好偵查辦理。
前往羈押法庭前，朴相範組長先跑來和檢察官妟太熙報告整個案件的內容，由於金賢秀是個平凡沒有前科的大學生，讓他對整體命案很遲疑，申忠漢也前來打招呼，在法庭上兩個人火力全開，妟太熙主張太多證據顯示此人就是嫌犯，最後審判結果當庭羈押。
《某一天》第3集劇情劇透｜警方加快腳步定罪檢察官認為證據確鑿
金賢秀入獄後就像是小白兔誤入叢林，對於監獄上所有的眉眉角角毫無所知，監獄中的某位老大，正在醫護區進行打針，原來他跟醫護員私下勾結，請她幫忙運送小量毒品給自己使用。金賢秀進入看所守後，在8號房裡面有一個恐慌症並隨時會發作的病人，而另一個人散發出文學氣息，在一旁為金賢秀解說看所裡面的生態，看守所中有一個白虎幫，是由釜山發展出的黑道，另一個稱為北部看守所的獄王都志泰。
女子殺人案的新聞大肆報導，申忠漢跑來首爾檢察廳打探消息，上頭已決定盡快起訴，警方認為有太多證據指向嫌疑人金賢秀，警方忽然加快腳步讓申忠漢也感到疑惑，且尚未問出殺人動機，警方卻認為只要進行誘導性招供，再加上吸毒、強暴、傷害罪就能夠完美定罪。申忠漢跑來申請檢視警方調查內容，檢察官妟太熙認為證據確鑿，申忠漢提出過失致死的觀點，但檢察官妟太熙認為死者是被捅了13刀，申忠漢就是因為這件事情才認為金賢秀不是兇手，警方在只有憑藉著間接證據就將金賢秀認為是嫌犯，還將照片公諸於世。
《某一天》第4集劇情劇透｜金賢秀被說服測謊申忠漢查出受害女子疑長期服用毒品
申忠漢跑來監獄，幫金賢秀準備好在看守所裡面的一切，金賢秀的家人接到另外一個明星大律師朴美京（徐在熙飾）的電話，打算無條件幫金賢秀打官司，但私下其實只為了增加知名度，申忠漢立刻感到自己的案件被搶，也替金賢秀的案子感到擔心。
檢察官妟太熙申請測謊，朴相範認為鑑定需時半個月，會推延調查時間，妟太熙說明若金賢秀拒絕測謊，將會成為開庭偵訊的有利證據。金賢秀來到偵訊室時，妟太熙先進行一番語言恐嚇，表明自己會將暴力、殺人罪行起訴，現階段金賢秀又以不記得否認罪行，將有可能被判無期徒刑。
在進行測謊之前，朴相範故意讓他去見洪菊花（案件中的受害女子）的屍體，讓金賢秀心情受到波動，雖然測謊不具任何法律效益，但金賢秀為了主張自己的清白才答應進行測謊，但過程中詢問過多有關案件的內容問題，讓申忠漢發現這是一場騙局，他當場拒絕測謊下去。在洪菊花火化的那天，申忠漢也來到祭祀會場，發現洪菊花也有看精神科，申忠漢就來到診所調查，詢問醫生開芬太尼給洪菊花一事，這是類似毒品的處方簽，而且長達三年。
《某一天》第5集劇情劇透｜金賢秀表明不認罪
申忠漢將洪菊花長達三年的就診紀錄，以十萬元販售給記者朴美京，朴美京隨即與妟太熙見面說明此案，朴美京主張既沒有認罪也沒有直接證據，甚至不具備殺人動機，就連抗精神藥物都是被害者提供，再提出2012年麻浦婦女案件、2017年黎泰院桑拿事件，皆以過失致死判8年徒刑就結束，為何金賢秀卻要被判無期徒刑？
朴美京強烈建議金賢秀接受刑量交易，最後金賢秀還是聽取申忠漢的建議，表明不認罪。朴美京拒絕再為金賢秀辯護，將案子讓給徐秀珍（李雪飾）執行，徐秀珍來找申忠漢一起進行共同辯護，想藉由國民參與審判再次開庭。白虎幫小混混朴斗植私下幫助金賢秀解決獄所的麻煩，朴斗植將自己知道的一切告訴金賢秀。金賢秀的妹妹因為捲入暴力校園案而轉學、爸爸的計程車依然被扣在國搜科，目前靠送貨養家。朴斗植將金賢秀的肩膀弄脫臼，要求他正常治療回來就好，一回到看守所，朴斗植只將綁在金賢秀身上的繃帶取下，沒想到用繃帶煮出的水結晶，竟形成毒品。
《某一天》第6集劇情劇透｜申忠漢發現新線索 案發當晚有人隨後跟蹤
金賢秀被要求進行現場模擬，演繹當天案發經過，兩個人當時幾乎喝完整瓶的龍舌蘭，並服下毒品，根據警方的說法，是金賢秀藉著酒意企圖對受害者性侵，被害者在反抗中手被利刀劃傷，金賢秀將被害者拖上去二樓，在床上強行將衣服脫下，因為被害人持續反抗，金賢秀一氣之下，利用手上的利刀，朝被害者的右頸、左胸刺了兩刀，接著再把被害人翻過身刺了十刀。
誇張的演繹方式讓金賢秀想起自己似乎對著洪菊花做出殺害的事情，對此驚恐不已導致氣喘嚴重發作，朴相範組長到醫院探望，認為金賢秀是故意裝出病症。隔日雙方再次進行審判，申忠漢因為皮膚的問題無法出席，將由徐秀珍協助出庭辯護，在這一場上，徐秀珍打贏了第一場辯護。
私下申忠漢一直調查尹孝貞（洪菊花同居兩年的朋友）的事情，循線追查到一位男性嚴基鍾，似乎是毒品的供應者。透過錄音發現，洪菊花在死前的一週曾經跟室友尹孝貞大吵絕交，兩個人還跟嚴基鍾有感情上的糾葛，申忠漢查看當天的行車監視器，發現金賢秀跟洪菊花在加油站時，有人一路跟蹤他們，而那個人是快遞員李哲浩，因有性侵前科所以早被開除了。
《某一天》第7集劇情劇透｜金賢秀決定投靠都志泰
審判過程中，金賢秀因為太激動在法庭上出聲，妟太熙於是說服他上證人台上被詢問，提到金賢秀只想自保卻錯過好幾次報警的機會，詢問過程中妟太熙甚至想讓金賢秀脫口自己所犯下的罪行，金賢秀被問到無法反駁，驚慌失措地留下眼淚。
金賢秀從審判回來精神明顯不穩定，申忠漢安慰著就算自己在場結果都會一樣的，金賢秀說出想起洪菊花手指曾經有在抽動，申忠漢解釋當時洪菊花頸部、心臟、肺部都被刀刺穿當場死亡，那也只是死亡身體抽蓄，金賢秀並不接受這安慰的說話，為了找到宣洩的出口並要在監獄生活下去，他決定投靠都志泰。
國家科學調查研究員洪正雅也出席於證人台，將自己所查證到的相關資訊在庭上公開，被害人中刀處共有13刀，依序傷口排序，推斷犯人應該是右撇子，而金賢秀是左撇子，被害人家中的道具組共有8支，其一是金賢秀帶在身上的刀子，而另一支被視為殺人兇器的利刀卻毫無下文，洪正雅認為警方的調查過於偏頗，她的一番說詞讓民眾陪審團再次陷入思考判決。
《某一天》大結局第8集劇情劇透｜最後關鍵證據出現 死者被婚外情累死
被害人的繼父被傳召上庭作供，發現他得知洪菊花的消息後，當天就去申辦保險理賠高達一千萬，加上案發不到五天將房子售出，但他亦提出不在場證據，洪菊花遇害的時間，繼父正跟自己的女朋友約會。再次傳喚證人柳承勳，他聲稱當時自己的家離洪菊花住處相離一公里，將車停在洪菊花家門旁只是休息，但申忠漢繼查出柳承勳在事發的兩三天，甚至一週都出現在洪菊花家門前，沒想到柳承勳才說出，自己跟蹤的人是室友尹孝貞。最後傳喚證人組長朴相範，在現場的拍攝上發現有氣喘藥物吸食器，但是證物清單上卻沒有，朴相範也承認是自己拿給金賢秀使用，申忠漢認為這是刻意誘導的非法行為，更是涉嫌偽造證據。
在檢方最後陳述中，認為眾多證據顯示金賢秀於案發現場逃離、在關鍵時刻沒有選擇報警、而且身藏有尖銳刀具，身上更有被害人的大量血跡，檢方要求處以最高死刑。申忠漢在最後選擇以理說服陪審團，自己被說是來者不拒的三流律師，一年接案超過365件，累計二十年的經歷，他知道金賢秀沒有犯罪，當天他只有偷開爸爸計程車、以及接受陌生女子毒品吸食這樣的錯，但檢方陳述的都只是間接證據，洪菊花的兇器並沒有找到，連調查的組長朴相範一開始就認為嫌犯是金賢秀，對案件的調查根本都不公正。最後法官認為嫌疑犯罪大於事實，判決無期徒刑。
後來，申忠漢發現柳承勳跟蹤時有偷拍的照片，翻查照片才發現為洪菊花治療酗酒的精神科醫生朴燦烈，經過調查之後也確認是真兇，兩個人本身有婚外情，但因為洪菊花要分手而不甘心下毒手行刺，警方在最後才給金賢秀一個公道，無罪釋放。
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