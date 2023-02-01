殺手廢J

殺手廢J｜8集劇情/角色介紹：Mike導首套劇集爆ERROR將客串演出

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ViuTV早前釋出《殺手廢J》預告，將接檔《大誠實家》於2月6日晚開播。全劇8集，此劇為黑色幽默喜劇電視劇，由《自肥企劃》成名的「格仔導演」Mike劉諾衡執導，陳湛文、袁澧林及陳海寧領銜主演。此劇講述關於殺手的故事。

《殺手廢J》格仔導演Mike唔拍綜藝拍劇集

全劇8集，《殺手廢J》是一套黑色幽默喜劇電視劇，由《自肥企劃》成名的「格仔導演」Mike劉諾衡執導，陳湛文、袁澧林及陳海寧領銜主演。劇情以一名自由身殺手為主幹，被殺手企業老闆相中招攬，為原來風平浪靜的輕巧殺手生涯，開展了波雲詭譎一頁。

Mike導早前受訪，大爆ERROR將有份客串演出，又話佢哋由綜藝轉戰拍劇，大呻過程艱辛，而且一如既往要OT！

殺手廢J ViuTV已率先預告193將會客串演出，未知ERROR會否四子齊人現身呢
ViuTV已率先預告193將會客串演出，未知ERROR會否四子齊人現身呢（圖片來源：[email protected]

《殺手廢J》角色懶人包

陳湛文飾演 – 殺手J

怕死宅男，與袁澧林有感情綫。

殺手廢J
（圖片來源：ViuTV《殺手廢J》預告截圖）

袁澧林飾演 –曾汶清

Cafe老闆，與陳湛文有感情綫。

殺手廢J
（圖片來源：ViuTV《殺手廢J》預告截圖）

火火飾演 –殺手公司經理

全名：資料未解鎖
年齡：48

殺手廢J
（圖片來源：[email protected]

程人富飾演 –殺手公司行動主任（優秀員工）

全名：資料未解鎖
年齡：33

殺手廢J
（圖片來源：[email protected]

陳毅燊（ANSONBEAN）飾演 –殺手公司高級行動主任

全名：資料未解鎖
年齡：29

殺手廢J
（圖片來源：[email protected]

陳子豐飾演 –殺手公司高層

殺手廢J
（圖片來源：ViuTV《殺手廢J》預告截圖）

《殺手廢J》預告！無制限殺意濃！沒有最廢，只有更廢！

要做殺手，但又想輕輕鬆鬆刀不染血完成任務？ 就算畀人話係殺手界廢J都無問題？ 殺手公司容唔容許你hea做先？ 殺手廢J 係 陳湛文 Peter Chan ！ 仲有新仔 陳海寧 Isabella Chang Ning 、 Angela Yuen 袁澧林 ！ 同時各大殺手猛人 柳俊江 Lauyeah 、 ANSONBEAN 、 程人富 、 KaKi Sham 岑珈其 、 火火 、 楊偉倫 Lun Yeah 、 陳子豐 Colin Chan 睇住你耍廢！殺氣騰騰！

相關文章：Mike導劉諾衡夢想做生態攝影師 為一個原因留守ViuTV

ViuTV節目《ERROR自肥企画》令ERROR人氣急升，除了四子外，連幕後也一同被網友熱捧，當中靈魂人物Mike導劉諾衡的IG人數已衝破15萬，有粉絲仲為他在facebook開設應援團，會員超過41萬！早前，Mike導劉諾衡接受訪問時，透露自小熱愛大自然，夢想是當生態攝影師，加入電視圈只當是追夢的踏腳石，但今日Mike導話因為一個原因繼續留守電視圈，好熱血﹗

殺手廢J Mike導熱愛運動，特別是潛水及攀石，近日攀石被認出集郵，他表示好尷尬。
Mike導熱愛運動，特別是潛水及攀石，近日攀石被認出集郵，他表示好尷尬。（圖片來源：[email protected]
殺手廢J 「無制限 OT 編集団」與ERROR合作多次，好有默契，Mike導好重視團隊精神，他指製作一個節目，每一位參與的工作人員都好重要，每位一個細微崗位都不能少﹗
「無制限 OT 編集団」與ERROR合作多次，好有默契，Mike導好重視團隊精神，他指製作一個節目，每一位參與的工作人員都好重要，每一個細微崗位都不能少﹗（圖片來源：ViuTV節目圖片）
殺手廢J Mike導劉諾衡夢想做生態攝影師 為一個原因留守ViuTV
無制限OT編集団（圖片來源：ViuTV節目截圖）

圖片來源：[email protected][email protected][email protected]

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