殺手廢J｜8集劇情/角色介紹：Mike導首套劇集爆ERROR將客串演出

ViuTV早前釋出《殺手廢J》預告，將接檔《大誠實家》於2月6日晚開播。全劇8集，此劇為黑色幽默喜劇電視劇，由《自肥企劃》成名的「格仔導演」Mike劉諾衡執導，陳湛文、袁澧林及陳海寧領銜主演。此劇講述關於殺手的故事。