殺手廢J｜8集劇情/角色介紹：Mike導首套劇集爆ERROR將客串演出
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ViuTV早前釋出《殺手廢J》預告，將接檔《大誠實家》於2月6日晚開播。全劇8集，此劇為黑色幽默喜劇電視劇，由《自肥企劃》成名的「格仔導演」Mike劉諾衡執導，陳湛文、袁澧林及陳海寧領銜主演。此劇講述關於殺手的故事。
《殺手廢J》格仔導演Mike唔拍綜藝拍劇集
全劇8集，《殺手廢J》是一套黑色幽默喜劇電視劇，由《自肥企劃》成名的「格仔導演」Mike劉諾衡執導，陳湛文、袁澧林及陳海寧領銜主演。劇情以一名自由身殺手為主幹，被殺手企業老闆相中招攬，為原來風平浪靜的輕巧殺手生涯，開展了波雲詭譎一頁。
Mike導早前受訪，大爆ERROR將有份客串演出，又話佢哋由綜藝轉戰拍劇，大呻過程艱辛，而且一如既往要OT！
《殺手廢J》角色懶人包
陳湛文飾演 – 殺手J
怕死宅男，與袁澧林有感情綫。
袁澧林飾演 –曾汶清
Cafe老闆，與陳湛文有感情綫。
火火飾演 –殺手公司經理
全名：資料未解鎖
年齡：48
程人富飾演 –殺手公司行動主任（優秀員工）
全名：資料未解鎖
年齡：33
陳毅燊（ANSONBEAN）飾演 –殺手公司高級行動主任
全名：資料未解鎖
年齡：29
陳子豐飾演 –殺手公司高層
《殺手廢J》預告！無制限殺意濃！沒有最廢，只有更廢！
要做殺手，但又想輕輕鬆鬆刀不染血完成任務？ 就算畀人話係殺手界廢J都無問題？ 殺手公司容唔容許你hea做先？ 殺手廢J 係 陳湛文 Peter Chan ！ 仲有新仔 陳海寧 Isabella Chang Ning 、 Angela Yuen 袁澧林 ！ 同時各大殺手猛人 柳俊江 Lauyeah 、 ANSONBEAN 、 程人富 、 KaKi Sham 岑珈其 、 火火 、 楊偉倫 Lun Yeah 、 陳子豐 Colin Chan 睇住你耍廢！殺氣騰騰！
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ViuTV節目《ERROR自肥企画》令ERROR人氣急升，除了四子外，連幕後也一同被網友熱捧，當中靈魂人物Mike導劉諾衡的IG人數已衝破15萬，有粉絲仲為他在facebook開設應援團，會員超過41萬！早前，Mike導劉諾衡接受訪問時，透露自小熱愛大自然，夢想是當生態攝影師，加入電視圈只當是追夢的踏腳石，但今日Mike導話因為一個原因繼續留守電視圈，好熱血﹗
圖片來源：[email protected]、[email protected]、[email protected]
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