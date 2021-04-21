法網伊人1-22集結局劇情｜李克勤做林漪娸個仔算唔算離奇？
文：東方新地 圖：tvb.com
劇集另一話題，就係當時42歲的林漪娸，飾演34歲的李克勤親生母親，令觀眾無法入戲：
第1集 李克勤成為郭可盈的上司
郭可盈年青聰明，本來是極有潛質當上律師，無奈為感情而犧性大好前程，下嫁富家子弟林偉文，誰知在懷孕九個月時，揭發丈夫對自己不忠，傷心欲絕，美滿婚姻從此破裂！五年後，郭可盈在L.C律師行當師爺，為人勤奮上進，為明星單立文控告一化妝品公司生產有毒化妝品而找到有力證據，卻被律師吳綺莉以此要脅化妝品公司賠償更多而不作出訴訟，令郭可盈對吳綺莉極為不滿，吳綺莉則意氣風發，處處針對郭可盈。郭可盈不理眾人反對，決定與另一律師謝天華為一對無助婦孺向前夫追討贍養費、案件困難重重，但郭可盈仍堅持到底，知名大律師李克勤加入L.C律師行，郭可盈對李克勤極為不滿，而吳綺莉欲向李克勤施下馬威，誰知反被李克勤氣得冒煙。基於李克勤屢次打贏官司，令吳綺莉、謝天華在他加入後，無人問津，吳綺莉心裏不是味兒！郭可盈與好友胡杏兒同住，兩人情同姊妹，郭可盈對胡杏兒亦照顧得無微不已，惟在工作上，郭可盈卻顯得無奈與不開心。她向謝天華表示自己不喜歡李克勤作風，不想再為對方辦事，謝天華卻對李克勤表現欣賞不已，更勸郭可盈要認真向對方學習，令郭可盈更顯無奈！李克勤知郭可盈與謝天華正處理追討贍養費一案，暗中助他們一把，郭可盈以為是自己的功勞，內心高興不已！
第2集 郭可盈不滿李克勤為人
郭可盈為了考取律師執照，日夜努力溫習，連洗碗時也不忘一邊溫書，令胡杏兒也覺得她辛苦。一日，兩人發覺新鄰居蘇金鳳形跡可疑，對方之嬰兒更終日啼哭，在郭可盈之追問下，才得知金鳳為代田還債而甘願給人借肚生仔，對方是大醫生榮念祖，但金鳳在生下親骨肉後，卻不捨把兒子交給念祖，為了悔約而被逼四處匿藏，郭可盈感懷身世，決定介紹律師助金鳳，可惜李克勤早已接受了念祖之委托，令郭可盈認為李克勤為人只往錢看，沒半點同情心。郭可盈決定找別家大律師石修幫忙，李克勤得知後，心情沉重。控辯雙方初會，李克勤顯得頗為緊張，令石修佔盡上峰，郭可盈內心佩服不已，更衝口而出為石修說話以表支持，令李克勤極為不滿，蔣志光拉走郭可盈欲化解不快氣氛，並向郭可盈道出石修與李克勤原來乃師徒關係，當年兩人合作無間，其後卻反目成仇，令郭可盈更認定是李克勤恩將仇報！李克勤為了替念祖打贏官司，吩咐念祖夫婦二人必須表現恩愛，更要營造一適合小孩生活的環境，令社署之福利官到訪時留下美好印象。念祖太太勉強地接受丈夫與其他女人生孩子，而郭可盈亦勉強地要為念祖家布置一嬰兒房間，期間又令她想起自己已有五歲大的孩子，胡杏兒忙加安慰！吳綺莉與男友單立文被傳謀大肆報道同居，令律師行上下竊竊私語，一對成為大家茶餘飯後之八卦話題！
第3集 石修、李克勤兩師徒對簿公堂
吳綺莉男友單立文官司頻頻，他又被鄰居控告自己當眾猥褻露體罪，吳綺莉為避嫌，決定由謝天華為單立文打此案官司，謝天華惟有到單立文家了解一切，但心底裡卻十分好奇想查探吳綺莉與單立文兩人是否真的同居，令吳綺莉大為氣結！金鳳與念祖爭子一案開審，庭上，李克勤以金鳳曾做過舞小姐，又曾吸毒爭子是為贍養費等不利證供，向她加以攻擊，誰知卻被石修逐一反駁，令金鳳形勢不弱；石修又將矛頭指向念祖太太，逼向對方是否能接受自己丈夫與別的女人生孩子，令念祖太太情緒大為激動，表現令李克勤等擔心，李克勤要郭可盈說服榮太說出有利念祖之說話，郭可盈一方面不想拆散金鳳母子，但另一方面又怕自己感情用事，內心爭扎不已，李克勤嚴責郭可盈未盡全力說服當事人，令郭可盈極為憤怒！李克勤母親林漪娸與石修相戀，可惜李克勤一直未能接受石修，令林漪娸對兩人之關係甚麼感關心。李克勤發現金鳳母親爛賭成性，更欠下一大堆賭債，覺得此乃自己有力證據，可助念祖勝出，故吩咐師爺蔣志光協助調查。吳綺莉得知單立文一案中控方律師是一名新丁，故不把對方放在眼內，謝天華卻不認同，果然新丁劉綽琪表現出色，更被法官稱讚，吳綺莉心生不忿，大發謝天華脾氣。郭可盈多年來得好友歐錦棠代為查探前夫及五歲兒子下落，可惜一直未有結果。
第4集 李克勤、石修未能分出高下
單立文堅持要為自己一案而出庭答辯，謝天華極力反對，而吳綺莉則表示無不可，終令單立文在庭上惹禍，幸謝天華有備而戰，以另一方法替單立文辯護令單立文反敗為勝，吳綺莉等開心不已。另邊廂，郭可盈、胡杏兒親眼看見金鳳被人上門追母親還債害怕會對金鳳不利，故未敢將事情告之李克勤，蔣志光報告金鳳母親失蹤，李克勤追向郭可盈是否知情不報，郭可盈友吾以對，李克勤大怒，下令換人，郭可盈忙加自辯，此際，竟收到歐錦棠來電，表示有關於自己兒子的最新消息，郭可盈不顧一切，撇下眾人而匆忙離開公司，令李克勤更為不滿！郭可盈從歐錦棠所找到的影帶當中，一眼看出自己多年不見的兒子，雖然淚盈於睫，但仍深信母子終有團聚之日。李克勤竟能說服胡杏兒出庭作證，指證金鳳母欠債纍纍，不適宜撫養BB庭上，李克勤以此有力證供攻擊金鳳，令金鳳難以還擊，此際，郭可盈想起自己昔日亦如金鳳般被人處處攻擊，令自己終失去撫養權，突一時失控，大叫一聲，令眾人嘩然！石修雖非常落力向法官強調母愛是最重要及無可替代，但金鳳仍心知敗訴，欲偷帶兒子一走了知，幸被郭可盈說服接受命運安排。最終，法官雲的判決令金鳳放下心頭大石！李克勤、石修在此官司中未能分出高下，石修心情坦然，可惜李克勤對他充滿敵意，深信終有一日可勝他。郭可盈偶遇雲，雲詢問她的近況，原來雲與郭可盈父楚原是朋友，而楚原則是有名大法官。
第5集 郭可盈不滿李克勤而辭職
歐錦棠是郭可盈的傾訴對象，歐錦棠勸郭可盈為當日輟學結婚一事向父楚原認錯，但郭可盈不認為會得到父親諒解。兩人傾談之際，突聽到胡杏兒的呼救聲，原來有一鎅刀色魔欲強暴胡杏兒，幸歐錦棠奮勇將對方擊退，胡杏兒受輕傷，更指慌亂之際看見色魔腹部有一鷹之紋身，胡杏兒對歐錦棠心生好感！詠春師傅王楚山被控非禮女徒弟，李克勤被委托代打官司，歐錦棠為楚山找得時間證人，令李克勤勝算在握，郭可盈無意中發現楚山身上懷有鎅刀及腹部有鷹之紋身，大為震驚，懷疑對方就是鎅刀色魔，但李克勤竟完全不理會郭可盈，更要求她要為楚山官司著想，不態有半句不利的傳言，郭可盈不保護當事人是違反律師基本原則，令郭可盈陷入專業守則與良心之掙扎！謝天華教郭可盈做一套鬆弛神經之運動，李克勤見兩人在房中古古怪怪，大感不惑！另一方面，郭可盈對未能令楚山繩之於法而忐忑不安，歐錦棠未知楚未能令楚山繩之於法而忐忑不安，歐錦棠未知楚山真正面目，更推薦胡杏兒拜楚仙為師，學一套防狼功夫，郭可盈見楚山竟然在自己家中出現，大表不滿，更下逐客令，令眾人摸不著頭腦！郭可盈再三與李克勤討論處理楚山之手法但無結果，郭可盈大責李克勤冷血，更毅然辭職，李克勤莫名其妙，郭可盈到大學遇見雲，兩人談起種種往事，令郭可盈又一再想起昔日要母子分離，心情極度低沉！
第6集 郭可盈、李克勤冰釋前嫌
郭可盈決定辭職，歐錦棠以驢仔故事激勵郭可盈面對困境，不輕言放棄，令郭可盈感動不已。李克勤無意間想起郭可盈是偉文的前妻，當日是自己令她喪失撫養權，恍然大悟，明白郭可盈為何對他充滿敵意，決定設法令郭可盈復職，郭可盈感激李克勤與謝天華之刻意安排。吳綺莉不滿單立文態度囂張，又不時對自己呼呼喝喝，感情生活令她大感壓力，謝天華建議她用香薰除壓，吳綺莉亦被謝天華辦公室中之香薰深深吸引著，吳綺莉因著去做香薰減壓時得悉店中Cindy被大股東強逼撤離，願替她打官司，不過，Cindy背後卻有一不為人知的秘密……另邊廂，李克勤叫郭可盈不用再跟進楚山涉嫌非禮女徒弟一案，郭可盈亦願意接受。胡杏兒無意中聽到李克勤給郭可盈的電話留言，得知楚山就是鎅刀色魔，正當李克勤成功為楚山脫罪之際，胡杏兒報警指控楚山乃鎅刀色魔，楚山求李克勤相助，李克勤表示一案還一案，掉頭就走，蔣志光不明所以！郭可盈心知李克勤有心令楚山入罪，故大為欣賞對方。謝天華一直十分欣賞郭可盈，更不期然心生愛慕，李克勤見謝天華為郭可盈飲酒，鼓勵他全力向郭可盈作出追求。李克勤對郭可盈之態度突然好轉，更主動接送她上班，郭可盈終明白李克勤記起自己曾做過之一切，李克勤亦表明自己當日助偉文與她爭撫養樣是職責所在，郭可盈亦表接受！
第7集 李克勤向郭可盈道出石修的恩怨！
李克勤接手處理一宗爭產案，案中三兄妹懷疑亡母程美嫻的男友王志強曾改動遺囑，致一切遺產歸王志強一人所有，李克勤透過筆跡鑑證得以確定遺囑簽名是偽做，但劉綽琪則表示案件仍有疑點，需時間查證，律政處未可即時起訴王志強。謝天華決心追求郭可盈，一次在送郭可盈回家途中遇上謝天華舊女友Jesse，謝天華遭對方揶揄，郭可盈看不過眼，佯裝是他女友加以反擊，令謝天華甜在心頭。另外，謝天華從Cindy手袋中發現她是變性人，他將此驚人發現告之吳綺莉，吳綺莉聽後作嘔，簡直難以置信，但為了替吳綺莉打贏取股份簕官司，吳綺莉吩咐Cindy要嚴守變性秘密。庭上吳綺莉一直表現出色，令謝天華讚賞。誰知辯方律師鍾學祥辯稱大股東錢進富之所以不遵守口頭協議、完全是因為Cindy是一名變性人，有欺騙之嫌，此言一出，全堂嘩然！謝天華與吳綺莉後來得釋是單立文揭發此秘密，更發現二人曾是同性戀人，令吳綺莉大受打擊。另邊廂石修是志強爭產案之辯護律師，李克勤堅決不肯庭外和解，郭可盈對李克勤處處針對石修之表現甚為疑惑。後來得知其母親林漪娸是因石修才離家出走，令李克勤與未婚妻的婚姻告吹，郭可盈好始終半信半疑。石修從志強一案中得到啟發，欲與林漪娸正式註冊結婚，好讓給予林漪娸一個名份，無奈林漪娸覺得李克勤仍未能接受自己與石修一起，因而一再拒絕石修之要求，令石修要設法令李克勤面對現實。
第8集 吳綺莉不敢拆閱愛滋病檢驗報告
石修在林漪娸生日當天，突然出現於李克勤與林漪娸之午宴上，李克勤冷淡對待，但石修苦口婆心勸李克勤為林漪娸著想，接受現實。郭可盈對李克勤觀感漸改，更在歐錦棠、胡杏兒面前大讚對方是一個好人，令胡杏兒質疑郭可盈對李克勤有意思，郭可盈極力否認。律師行內各人對單立文與Cindy同性戀一事議論紛紛，謝天華為怕吳綺莉聽見後再受傷害，故請各人食飯以作掩口費，吳綺莉心情極差，躲在家中數日沒上班，更不敢拆閱看愛滋病化驗報告，剛巧謝天華到訪，吳綺莉逼他代為拆閱。志強坦承偽造遺囑簽名，目的是想好好保留亡妻美嫻的心血，不讓三子女敗盡，並親自找三兄妹講和，欲將事情庭外和解，三兄妹態度強硬，更將志強打傷，郭可盈責李克勤不能以和為貴強要將志強入罪，令案情愈弄愈複雜。至於Cindy一案，吳綺莉極之反對Cindy承認自己是變性人，認為這樣做會對當事人不利。結果，學祥在庭上以Cindy為變性人一點作出強烈攻擊，令Cindy傷心欲絕，最後雙方結果陳詞，謝天華講出一番感人肺腑之言，令眾人大為感動，吳綺莉對他另眼相看，而Cindy亦因此對自己的身份感開懷。謝天華暗戀郭可盈，無奈未敢付諸行動，原來是對自己缺乏信心，李克勤經常鼓勵他勇往直前，李克勤幫劉綽琪擺脫男同事的滋擾，令劉綽琪心生好感！
第9集 郭可盈開始暗戀李克勤
石修再為志強與三兄弟爭產案勸李克勤庭外和解，可惜李克勤態度強硬，郭可盈感無奈！謝天華鼓起最大勇氣相約郭可盈看演唱會，誰知郭可盈將門券轉贈吳綺莉，令謝天華無癮。謝天華與吳綺莉一班爵士發燒友閒聊，吳綺莉驚悉他有豐富音樂知識，心中不禁漸生好感！庭上，志強承認偽造簽名，更表示只要美嫻生前辛苦經營之雲來茶樓，其他遺產一概不要，李克勤雖不想打輸此案官司，但亦不阻三兄妹撤銷控罪，全場嘩然！李克勤向郭可盈傾訴自己曾有一個美滿家庭，無奈石修出現，令父母婚姻破裂，郭可盈雖未能盡信，但深感李克勤為人孝順，更親手為李克勤做茶果以供他作拜祭亡父之用。郭可盈在公司通宵趕做功課，倦極入睡，李克勤為她披上自己毛衣外，還偷偷的為她完成作業，郭可盈一覺醒來已天亮，得知李克勤所做一齊，絲絲甜意在心頭。翌日，郭可盈收到一大束鮮花，以為李克勤所送，誰知送花者是另有其人……大法官之新居入伙而設酒宴，李克勤邀請郭可盈一同前往，郭可盈心如麗撞，更不惜一擲數千買下名貴晚裝，令胡杏兒大讚不已。高貴的郭可盈出現雲家，引來眾人艷羡的目光，謝天華更被吸引得目定口呆，李克勤鼓勵謝天華把握機會。宴會上李克勤只顧陪伴劉綽琪，令郭可盈備受冷落，整晚心不在焉，劉綽琪被富商宋澤民太太當眾奚落，幸李克勤及時為她解圍。
第10集 歐錦棠被控殺胎罪，令眾人擔心
郭可盈在整個酒會上心神恍忽，謝天華把握送她回家途中表明愛意，此時，郭可盈才知鮮花是謝天華所送，心中一沉，即向他表明自山只視他為朋友，謝天華感失望。另邊廂，劉綽琪因被奚落而感傷心，李克勤加以開解，劉綽琪突一吻李克勤，令他為劉綽琪之舉動而心亂！劉綽琪更主動向李克勤示愛，李克勤最終接受。歐錦棠被控駕車撞倒孕婦宣嘉美後不顧而去。郭可盈、蔣志光知歐錦棠出事而擔心不已，兩人心中懷疑歐錦棠是替人頂罪，故多番逼他講出真相，惜歐錦棠不肯透露半點內情。嘉美肚內BB胎死腹中，加上她在認人後指證歐錦棠就是肇事司機劉綽琪代表律政處控告歐錦棠兩項控罪，其中一項更是非常嚴重的罪行-殺胎罪，令郭可盈眾人擔心不已！郭可盈與蔣志光在街上碰見同事李慧苗被律師學祥追數，心感疑惑，後來才得知慧苗向學祥諮詢法律意見後拒絕付款。原來整件事情是因為慧苗認識住附近一間茶餐所之老闆趙武威對方突不斷向眾人散播慧苗曾跟自己發生超友誼關係之證言，眾街坊因而對她指指點點，令慧苗備受困擾。謝天華與吳綺莉決定到慧苗家作出了解，卻發現慧苗剛搬走、心中疑惑不已。謝天華與吳綺莉到武威之茶餐廳，果然聽到武威到處向人講慧苗壞話，令謝天華、吳綺莉氣憤不已，決定為慧苗討回公道！
第11集 謝天華、吳綺莉兩人酒後糊塗
慧苗向謝天華、吳綺莉講述跟武威認識及到酒店開房經過，並發誓沒有跟他發生任何關係，武威請學祥做辯護律師，雙方律師初次會面，武威大聲怒責慧苗講大話，更誓言不會作出道歉，武威舉止令學祥感尷尬而全LC律師樓同事均表示全力支持慧苗，令慧苗心感安慰！謝天華被郭可盈拒絕後，處處迴避郭可盈，吳綺莉作出開解，一日，謝天華、吳綺莉在酒吧遇見單立文及其新女友，兩人嘲笑吳綺莉性冷感，令吳綺莉怒不可擋更拉謝天華到處買醉，謝天華惟有帶吳綺莉回家，誰知翌日，吳綺莉一覺醒來，發現謝天華睡在自己身旁，不禁悄然離開，可惜李克勤無意中捨得吳綺莉所遺留下之唇膏，故取笑謝天華也懂偷情，令謝天華不知如何是好，遂逃避跟吳綺莉見面。李克勤與郭可盈為歐錦棠一案做肇事現場測試以確定嘉美能看見肇事司機面貌的真實性，最終發現不太容易確定，郭可盈到歐錦棠家，與蔣志光用威逼利誘之方法要歐錦棠講出真相，可惜無功而回，郭可盈為補回李克勤已勾破之毛衣，逐買了一大堆毛冷回家，被胡杏兒取笑她已喜歡上李克勤，郭可盈死口不認。庭上，李克勤質疑嘉美能清楚看見肇事司機貌之真確性，令嘉美情緒失控、劉綽琪極力替嘉美作出辯護，兩人因激烈之辯論而遭法官斥責！下庭後，李克勤約郭可盈吃飯，郭可盈喜孜孜回家取毛衣，誰知在餐廳門口看見一幕晴天霹靂之景象……
第12集 歐錦棠一案有重大發現
郭可盈本想將補好之毛衣親手送回李克勤。可惜失望而回，惟有將毛衣偷放回李克勤辦公室，謝天華隱約覺得郭可盈對李克勤有異；而劉綽琪知道郭可盈為李克勤補毛衣一事後，亦心感不安！劉綽琪在一次偶然機會下，遇見歐錦棠及舊同事何大興二人，歐錦棠刻意要大興迴避劉綽琪，令劉綽琪心感奇怪，而劉綽琪亦從報案錄音帶中發現其中一名報案者的聲音像極大興，故向大興問話，可惜對方支吾以對；另邊廂，郭可盈、李克勤及蔣志光均認定歐錦棠是替大興頂罪，郭可盈為替歐錦棠洗脫嫌疑，更不約而同地與劉綽琪到大興家，經大興太太口中得知歐錦棠是一重情重義之好人，郭可盈勸劉綽琪一定要尋求真相，不可冤枉歐錦棠，令劉綽琪左右做人難……謝天華、吳綺莉全力為同事慧苗聲譽被損一案而努力，更四出找尋相關證人，可惜反被恐嚇，幸吳綺莉處事鎮定，處變不驚，表現令謝天華欣賞。庭上，LC律師行所有同事願意為慧苗出庭作供，以證明慧苗為人自潔賢惠，絕不是武威口中所形容般淫蕩，令控方處於上風。此際，辯方律師學祥找到新證人證實慧苗確曾與武威在酒店發生關係，令整件案情急轉直下，甚至LC律師行之同事亦懷疑慧苗的操行，更表示後悔出庭出證，令慧苗無地自容及傷心欲絕，謝天華及吳綺莉加以安慰！
第13集 吳綺莉向謝天華展開追求攻勢
謝天華對慧苗的一番心底話，令吳綺莉大為感動，更決心向他展開追求，可惜謝天華坦言怕入情關，怕再受傷，吳綺莉表示自己是絕對認真的，更當街把謝天華弄至衣衫不整，令謝天華狼狽而逃……李克勤從多方入手，務求令歐錦棠脫罪，郭可盈對李克勤大膽假設歐錦棠當日撞倒嘉美時，嘉美肚內BB已胎死腹中而感咋舌，但李克勤決定從這方面入手作出調查。郭可盈得知大興一家已返大陸，而控方卻沒有對他作出深入調查，大感不滿。庭上，郭可盈竟向法官提出不用作出審訊，因為審訊是沒有意義，引來眾人嘩然，李克勤為郭可盈此舉向劉綽琪道歉及解釋，但劉綽琪不信李克勤全不知情，李克勤無奈！吳綺莉經常借故接近謝天華，不但請他為自己辦公室內之音響駁線，又為他買奶茶及燃點香薰，種種行經反而嚇怕謝天華，吳綺莉更為謝天華送上手帕，可惜謝天華將手帕轉送李克勤，吳綺莉見手帕在李克勤手中，大感氣結。至於慧苗一案，謝天華表示要找到有特珠身分的證人才能勝算，慧苗突想起曾在武威之茶餐廳內有一外籍旅客向她問價，謝天華、吳綺莉得知後大喜，更積極找來此旅客出庭作證。慧苗終於獲勝，謝天華、吳綺莉大感欣慰！慶功宴上，慧苗悉心打扮，令眾人讚嘆不已，而吳綺莉則發現每人都有一條她送給謝天華之手帕，心感沒趣，而郭可盈則見李克勤、劉綽琪手拖手出現，惟有沒趣地與吳綺莉先行離開！
第14集 郭可盈向劉綽琪坦承喜歡李克勤
LC律師行各人盡興而返，路上遇上失落之學祥，慧苗心生憐憫！郭可盈用計得知大興在大陸之住址，即獨個兒親上大興找他；另邊廂，李克勤及蔣志光從黑市醫生口中證實嘉美求診時胎兒已死，故要求該醫生出庭作證。同時，李克勤知郭可盈為找大興而獨個兒上深圳後，心感不安，劉綽琪看出李克勤心不在焉，無奈建議他到深圳找郭可盈，李克勤即急步前往，劉綽琪百般滋味在心頭！李克勤到大興家卻未見郭可盈，憂心忡忡，而郭可盈由於人生路不熟，遇上色魔，幸李克勤及時出現，大興決定自首，歐錦棠的控罪終被撤銷，眾人大喜！歐錦棠請眾人到林漪娸之日本食店慶功，胡杏兒突變得溫婉害臊，對歐錦棠更有觸電的感覺！林漪娸誤會郭可盈是李克勤的新女友，所以請郭可盈回家教自己編識毛衣，剛巧李克勤帶劉綽琪回家與林漪娸見面，令郭可盈尷尬不已！郭可盈、劉綽琪不約而同為李克勤到書局買書，郭可盈向劉綽琪坦承暗戀李克勤，但保證自己不會做第三者，令劉綽琪放下心頭大石，兩人更成為好朋友，令李克勤摸不著頭腦！吳綺莉不斷約會謝天華，可惜對方經常以約了他人聽音樂會為名而推卻吳綺莉之約會，吳綺莉一怒之下買下全個月之音樂會門券，令謝天華無法推塘，吳綺莉逼謝天華回家燭光晚餐，豈料謝天華拉眾同事一起前來。吳綺莉失落地獨坐公園，謝天華終找到她……
第15集 郭可盈終發現兒子蹤影
吳綺莉向謝天華哭訴自己從未主動追求過任何異性，這次經歷令她痛苦萬分，謝天華心動，坦承自己亦已喜歡上她，吳綺莉驚喜交集。歐錦棠到郭可盈家報告查探其子QQ之最新進展，胡杏兒即殷勤款侍歐錦棠，更佯裝所有飯菜是自己一手炮製，郭可盈看在眼裡亦覺好笑！郭可盈在一商場內遇見一貌似其子QQ之男童，一怔後已不見其蹤影，即發狂追出商場，終目睹QQ上了的士離去，傷心倒地痛哭李克勤即忙加安慰！回家後，郭可盈向李克勤哭、歐錦棠及胡杏兒表示肯定所見之男童一定是QQ，李克勤建議設郭可盈刊登尋兒啟示，律師行眾同事更紛紛仗義相助，報料電話雖然不絕，可惜每次都令郭可盈失望而回。劉綽琪為一宗姦殺案之控方律師，受害人程小蘭懷疑被一對兄弟黃忠強、黃忠泰先姦後殺，劉綽琪為此案作出結案陳詞，結果只有疑犯忠強一人入罪，其弟忠泰則被判無罪釋放，令劉綽琪極不開心，石修以她已作出最大努力而加以安慰！劉綽琪在此官司後，突然面對一連串之恐嚇及意外，心感不安。郭可盈為了尋子而疏忽工作，令眾同事怨聲四起，吳綺莉代為出頭，表示全力支持，眾人無言以對！
第16集 劉綽琪遭神秘電話恐嚇
郭可盈一面要預備律師執照之考試，一面要到商場尋子，李克勤眼見郭可盈處境，答應在郭可盈考試之日，到商場代她站崗，郭可盈心存感激。考試後，郭可盈與李克勤在商場再遇QQ，即與李克勤慌忙追去，期間，李克勤不慎弄丟手提電話，令劉綽琪在接到恐嚇信件後，未能第一時間聯絡上李克勤，慌張不已！郭可盈及李克勤終旬前夫偉文及QQ重遇，郭可盈向偉文表示一定會再爭取QQ之撫養權，李克勤亦責備偉文五年來不讓郭可盈母子相見是違法行為，偉文無奈接受！歐錦棠為劉綽琪家中裝上防盜設施及安全裝備，李克勤得悉劉綽琪遭遇，慌忙道歉，但劉綽琪仍責備李克勤對自己不夠關心，李克勤感內疚！歐錦棠接到一單大生意，客人銘要他調查宋澤民與劉綽琪曾發生的私情，好藉此醜聞而影響澤民參選區議員，歐錦棠對此半信半疑！郭可盈等了五年，終可與QQ相聚，兩人約會時，郭可盈緊張萬分，QQ卻被嚇至到處找爸爸，郭可盈眼見QQ對自己沒有半點感情，心感難過，李克勤主動提出下次陪郭可盈與QQ約會，更自誇自己可令每一個小朋友喜歡自己，郭可盈對李克勤更添好感！劉綽琪再遭電話恐嚇，李克勤不單未能即時陪伴在側，更請歐錦棠到劉綽琪家查看，華極為不滿，而劉綽琪亦為恐嚇一事而惡夢連連，歐錦棠在劉綽琪家樓下監視時驚見神秘人竟是宋太許美芬……
第17集 李克勤與劉綽琪分手
歐錦棠悉心照料劉綽琪，令劉綽琪感動。李克勤只顧為郭可盈爭撫養權官司而通宵工作，謝天華勸李克勤不要冷落劉綽琪，更一語道破李克勤內心感受。郭可盈與李克勤帶QQ出外遊玩，期間，QQ突然失蹤嚇壞二人，二人即分頭尋找QQ。最後，郭可盈見李克勤尋得QQ，即激動得上前擁著李克勤及QQ，此時此刻，李克勤與郭可盈均感異樣……澤民與太太許美芬上LC律師行辦理離婚手續，李克勤察覺美芬情緒失控，表現古怪，而謝天華與吳綺莉兩人發展地下情，由於兩人生活背境不同故不時要為對方而刻意遷就對方，彼此都覺辛苦！石修察覺李克勤與劉綽琪之間出現問題，因此特別約會李克勤向他提出忠告，李克勤雖不置可否，但內心卻好像有所決定。李克勤、劉綽琪兩人約會，劉綽琪感覺李克勤心有所屬，兩人終於步上分手之路！郭可盈得悉李克勤因為自己而與劉綽琪提出分手，當場呆住！李克勤在郭可盈之官司上表現積極，無奈郭可盈不單表示要在爭撫養權一案上自辯，更堅拒李克勤當其諮詢律師，轉而請吳綺莉擔任，李克勤知道郭可盈是刻意避開自己，可惜苦無機會向她表白一切！石修再次向林漪娸求婚，可惜林漪娸仍堅持要得李克勤願意參加婚禮才肯答應，石修無奈之餘更要面對第三者之出現，令石修怒不可擋，更出手對付第三者，石修舉動令李克勤愕然！
第18集 郭可盈堅決不做第三者
謝天華、吳綺莉這對地下情戀人，為了對方而作出多番遷就，謝天華更為吳綺莉一句將來子女像他“哨牙”就難看死了，毅然跑去箍牙，卻換來頭痛及食慾不振，在心情極度惡劣下二人大吵一場，更揚言分手……這邊廂，李克勤終向郭可盈表白愛意，無奈郭可盈堅決不做第三者而加以拒絕，李克勤雖多番解釋，郭可盈仍不接受。劉綽琪與李克勤分手後，劉綽琪在公廁遇美芬偷襲，歐錦棠奮不顧身保護，劉綽琪見歐錦棠為致自己而受傷，心存感激，而歐錦棠亦放膽向她表達愛意。歐錦棠決定不再替大客戶調查澤民與劉綽琪過往之私情，助手David心有不甘。QQ生日，郭可盈在林漪娸之指導下，染了紅雞蛋為QQ慶祝生日，豈料QQ原來自小就對熟雞蛋敏感，吃下後氣管收縮，差點送命，郭可盈徹夜在醫院陪伴QQ，更被醫生怪責身為母親，居然對兒子之病歷一無所知，心感內疚！李克勤知道QQ入院，慌忙趕去，在醫院外目睹偉文的女友傅辰君對各人之態度惡劣，甚至對QQ亦一樣，惟偉文對辰君唯唯是諾，李克勤心感有異！李克勤多番要求郭可盈讓自己在其爭撫養案中作諮詢律師，惟郭可盈堅持由吳綺莉出任。庭上，偉文的律師學祥以郭可盈令QQ因食物而差點喪命而作出強烈攻擊，郭可盈處於下風！
第19集 謝天華為做老豆不惜打官司
郭可盈為自己官司而擔心不已，眾同事加以鼓勵！李克勤則向QQ保母Polly入手，向她痛陳利害，力勸她改做郭可盈證人。吳綺莉為了更了解郭可盈與QQ之相處情形，故陪伴兩母子到公園遊玩，其間，吳綺莉嘔吐大作，郭可盈陪吳綺莉往看醫生，從而得知吳綺莉懷孕，郭可盈既替她開心又感愕然。LC律師樓眾同事對吳綺莉有孕一事議論紛紛，謝天華竟當眾表示自己是「經手人」，更願意對吳綺莉負責，可惜吳綺莉死口不認，令謝天華束手無策！劉綽琪對歐錦棠坦言當年為醫母病才與澤民一起生活兩年，歐錦棠表示不介意劉綽琪過去，更表白愛意堅定，劉綽琪心中感激不已！劉綽琪在法庭遇見郭可盈，更對郭可盈表明自己與李克勤之分手不是因為她，令郭可盈釋懷，第三者之陰影漸漸除去，開心接受李克勤之約會地。林漪娸突然昏迷家中，身旁更有一對拳套，李克勤想起曾見過石修在健身院以此拳套重擊沙包，加上從醫生口中得知林漪娸的腦部曾遭猛烈撞擊，懷疑石修虐打林漪娸，激動地跑去怒打石修，令眾人嘩然！另邊廂謝天華未能說服吳綺莉承認自己是肚內BB之爸爸，決定訴諸法律，令吳綺莉既氣憤又錯愕！報章刊出劉綽琪與澤民過去之醜聞，劉綽琪頓感晴天霹靂，更需要向上司作出交代，歐錦棠知道作此事之幕後黑手是誰人……
第20集 郭可盈終得兒子撫養權
郭可盈將Polly轉做自己一方之證人，學祥雖極力反對，但終獲法官批准，誰知Polly作供時，竟指出是郭可盈教唆她說謊，作假證供指證偉文。Polly令郭可盈一時束手無策，幸郭可盈兵行險者，反而透過學祥之證供令Polly之證供無效，眾人對郭可盈表現欣賞不已！另邊廂，李克勤與石修打架一事令律師會大為不滿，對李克勤作出聆訊，李克勤說出因石修虐打其母而出手打他，更直認是自己先動手，石修之還擊完全是出於自衛，石修對李克勤之供詞摸不著頭腦！郭可盈為爭撫養權一案結案陳詞，郭可盈說出一番感人肺腑之說話，最後法官判決QQ之撫養權歸郭可盈，令郭可盈欣喜萬分！歐錦棠為劉綽琪一事而傷心內疚，胡杏兒代他找劉綽琪解釋，可惜劉綽琪對一切已心灰意冷，更心痛自己被歐錦棠出賣，決定辭職離港，而歐錦棠亦決定結束偵探社。郭可盈與李克勤到歐錦棠處了解一切，無奈歐錦棠心痛欲絕，胡杏兒惟有代為解釋！郭可盈接得QQ回家居住，蔣志光、胡杏兒等為QQ舉行歡迎會，令QQ開心不已！可惜QQ始終不可慣，晚上偷偷致電偉文，郭可盈不知如何面對。謝天華對吳綺莉死纏爛打，反令吳綺莉更覺他一切舉動只為了肚內BB，堅決否認謝天華是BB的爸爸，謝天華即說要替BB驗DNA作證，吳綺莉更為氣結！
第21集 QQ不接受李克勤與郭可盈一起
吳綺莉做檢查時奇怪醫生要驗血，後知是謝天華搞鬼，決跟他打官司。郭可盈哄QQ睡覺時讓他記起BB時的情景，大叫郭可盈做媽咪，郭可盈眼泛淚光。李克勤從林漪娸的鄰居蘇師奶口中得悉林漪娸昏迷原因，接著又知道林漪娸一直遭父親虐打，心知錯怪了石修。林漪娸醒來知李克勤與石修冰釋前嫌，遂答應石修之求婚。林漪娸與石修結婚日，李克勤公開跟郭可盈拍拖一事，眾起哄要他吻郭可盈，QQ竟大聲阻止。李克勤被律師會停牌半年，郭可盈考獲律師牌及成功成為石修的學生。劉綽琪麗開香港後，歐錦棠已結束偵探社的生意，決定旅行散心。李克勤停牌期間擔任師爺，此時律師行的老闆之一李志在英國接了一宗撞機案，欲請主修「國際衝突法」的李克勤到英國協助，李克勤不想離開郭可盈而猶豫。
第22集 李克勤決定去英國
謝天華請律師樓同事作證自己曾跟吳綺莉拍拖，豈料過堂時眾人反口，謝天華情急下向吳綺莉剖白愛意。李克勤因為QQ而遲了將文件交給客戶朱先生，導致對方要求賠償五百萬元。謝天華與吳綺莉願意一起分擔，李克勤感激卻拒絕。李克勤要求朱先生收回承命，不但被拒絕，還被嘲弄一番。郭可盈對李克勤為她所做一切甚為感動，遂勸李克勤珍惜去英國的機會。郭可盈等送李克勤上機，李克勤問郭可盈可曾想過跟他一起去英國，郭可盈一臉有口難言。一年後，郭可盈首次以大狀身分打官司，可惜心情緊張下鬧出笑話，結果官司也輸了。QQ生日當天，原本答應出席的李克勤卻遲遲都沒有出現。從那天起，再沒有李克勤的消息，郭可盈也因此沒有開心過。究竟郭可盈喜歡做大狀，還是喜歡跟李克勤一起去英國呢？另外，劉綽琪歐遊回港，竟發現歐錦棠一直守候，二人會冰釋前嫌嗎？