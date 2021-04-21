法網伊人1-22集結局劇情｜李克勤做林漪娸個仔算唔算離奇？

《法網伊人》將繼《律政強人》後在凌晨時段重播，全劇22集的《法網伊人》由李克勤、郭可盈、謝天華及吳綺莉主演，拍攝於2001年的《法網伊人》，曾於2004、2007和2021年在翡翠台重播，有傳當時李克勤及郭可盈因拍劇而傳緋聞，此劇亦係吳綺莉誕下「小龍女」後首度復出演出，劇中拍檔哨牙謝天華的師爺角色十分搶眼，以下是《法網伊人》全劇圖文劇情及大結局劇透：

文：東方新地 圖：tvb.com