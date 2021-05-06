法網伊人10-22集大結局劇情｜李克勤主題曲《不知不覺愛上你》

《法網伊人》劇情劇透：全劇22集的《法網伊人》即將大結局，之後播放的深夜重播劇為張家輝的《十萬噸情緣》，《法網伊人》後半部劇情將會集中郭可盈重奪撫養權，李克勤為了協助郭可盈放棄了劉綽琪，完全貼合主題曲《不知不覺愛上你》：

文：東方新地 圖：tvb.com