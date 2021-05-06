法網伊人10-22集大結局劇情｜李克勤主題曲《不知不覺愛上你》
文：東方新地 圖：tvb.com
第10集 歐錦棠被控殺胎罪，令眾人擔心
郭可盈在整個酒會上心神恍忽，謝天華把握送她回家途中表明愛意，此時，郭可盈才知鮮花是謝天華所送，心中一沉，即向他表明自山只視他為朋友，謝天華感失望。另邊廂，劉綽琪因被奚落而感傷心，李克勤加以開解，劉綽琪突一吻李克勤，令他為劉綽琪之舉動而心亂！劉綽琪更主動向李克勤示愛，李克勤最終接受。歐錦棠被控駕車撞倒孕婦宣嘉美後不顧而去。郭可盈、蔣志光知歐錦棠出事而擔心不已，兩人心中懷疑歐錦棠是替人頂罪，故多番逼他講出真相，惜歐錦棠不肯透露半點內情。
嘉美肚內BB胎死腹中，加上她在認人後指證歐錦棠就是肇事司機劉綽琪代表律政處控告歐錦棠兩項控罪，其中一項更是非常嚴重的罪行-殺胎罪，令郭可盈眾人擔心不已！郭可盈與蔣志光在街上碰見同事李慧苗被律師學祥追數，心感疑惑，後來才得知慧苗向學祥諮詢法律意見後拒絕付款。原來整件事情是因為慧苗認識住附近一間茶餐所之老闆趙武威對方突不斷向眾人散播慧苗曾跟自己發生超友誼關係之證言，眾街坊因而對她指指點點，令慧苗備受困擾。謝天華與吳綺莉決定到慧苗家作出了解，卻發現慧苗剛搬走、心中疑惑不已。謝天華與吳綺莉到武威之茶餐廳，果然聽到武威到處向人講慧苗壞話，令謝天華、吳綺莉氣憤不已，決定為慧苗討回公道！
第11集 謝天華、吳綺莉兩人酒後糊塗
慧苗向謝天華、吳綺莉講述跟武威認識及到酒店開房經過，並發誓沒有跟他發生任何關係，武威請學祥做辯護律師，雙方律師初次會面，武威大聲怒責慧苗講大話，更誓言不會作出道歉，武威舉止令學祥感尷尬而全LC律師樓同事均表示全力支持慧苗，令慧苗心感安慰！謝天華被郭可盈拒絕後，處處迴避郭可盈，吳綺莉作出開解，一日，謝天華、吳綺莉在酒吧遇見單立文及其新女友，兩人嘲笑吳綺莉性冷感，令吳綺莉怒不可擋更拉謝天華到處買醉，謝天華惟有帶吳綺莉回家，誰知翌日，吳綺莉一覺醒來，發現謝天華睡在自己身旁，不禁悄然離開，可惜李克勤無意中捨得吳綺莉所遺留下之唇膏，故取笑謝天華也懂偷情，令謝天華不知如何是好，遂逃避跟吳綺莉見面。李克勤與郭可盈為歐錦棠一案做肇事現場測試以確定嘉美能看見肇事司機面貌的真實性，最終發現不太容易確定，郭可盈到歐錦棠家，與蔣志光用威逼利誘之方法要歐錦棠講出真相，可惜無功而回，郭可盈為補回李克勤已勾破之毛衣，逐買了一大堆毛冷回家，被胡杏兒取笑她已喜歡上李克勤，郭可盈死口不認。庭上，李克勤質疑嘉美能清楚看見肇事司機貌之真確性，令嘉美情緒失控、劉綽琪極力替嘉美作出辯護，兩人因激烈之辯論而遭法官斥責！下庭後，李克勤約郭可盈吃飯，郭可盈喜孜孜回家取毛衣，誰知在餐廳門口看見一幕晴天霹靂之景象……
第12集 歐錦棠一案有重大發現
郭可盈本想將補好之毛衣親手送回李克勤。可惜失望而回，惟有將毛衣偷放回李克勤辦公室，謝天華隱約覺得郭可盈對李克勤有異；而劉綽琪知道郭可盈為李克勤補毛衣一事後，亦心感不安！劉綽琪在一次偶然機會下，遇見歐錦棠及舊同事何大興二人，歐錦棠刻意要大興迴避劉綽琪，令劉綽琪心感奇怪，而劉綽琪亦從報案錄音帶中發現其中一名報案者的聲音像極大興，故向大興問話，可惜對方支吾以對；另邊廂，郭可盈、李克勤及蔣志光均認定歐錦棠是替大興頂罪，郭可盈為替歐錦棠洗脫嫌疑，更不約而同地與劉綽琪到大興家，經大興太太口中得知歐錦棠是一重情重義之好人，郭可盈勸劉綽琪一定要尋求真相，不可冤枉歐錦棠，令劉綽琪左右做人難……謝天華、吳綺莉全力為同事慧苗聲譽被損一案而努力，更四出找尋相關證人，可惜反被恐嚇，幸吳綺莉處事鎮定，處變不驚，表現令謝天華欣賞。庭上，LC律師行所有同事願意為慧苗出庭作供，以證明慧苗為人自潔賢惠，絕不是武威口中所形容般淫蕩，令控方處於上風。此際，辯方律師學祥找到新證人證實慧苗確曾與武威在酒店發生關係，令整件案情急轉直下，甚至LC律師行之同事亦懷疑慧苗的操行，更表示後悔出庭出證，令慧苗無地自容及傷心欲絕，謝天華及吳綺莉加以安慰！
第13集 吳綺莉向謝天華展開追求攻勢
謝天華對慧苗的一番心底話，令吳綺莉大為感動，更決心向他展開追求，可惜謝天華坦言怕入情關，怕再受傷，吳綺莉表示自己是絕對認真的，更當街把謝天華弄至衣衫不整，令謝天華狼狽而逃……李克勤從多方入手，務求令歐錦棠脫罪，郭可盈對李克勤大膽假設歐錦棠當日撞倒嘉美時，嘉美肚內BB已胎死腹中而感咋舌，但李克勤決定從這方面入手作出調查。郭可盈得知大興一家已返大陸，而控方卻沒有對他作出深入調查，大感不滿。庭上，郭可盈竟向法官提出不用作出審訊，因為審訊是沒有意義，引來眾人嘩然，李克勤為郭可盈此舉向劉綽琪道歉及解釋，但劉綽琪不信李克勤全不知情，李克勤無奈！吳綺莉經常借故接近謝天華，不但請他為自己辦公室內之音響駁線，又為他買奶茶及燃點香薰，種種行經反而嚇怕謝天華，吳綺莉更為謝天華送上手帕，可惜謝天華將手帕轉送李克勤，吳綺莉見手帕在李克勤手中，大感氣結。至於慧苗一案，謝天華表示要找到有特珠身分的證人才能勝算，慧苗突想起曾在武威之茶餐廳內有一外籍旅客向她問價，謝天華、吳綺莉得知後大喜，更積極找來此旅客出庭作證。慧苗終於獲勝，謝天華、吳綺莉大感欣慰！慶功宴上，慧苗悉心打扮，令眾人讚嘆不已，而吳綺莉則發現每人都有一條她送給謝天華之手帕，心感沒趣，而郭可盈則見李克勤、劉綽琪手拖手出現，惟有沒趣地與吳綺莉先行離開！
第14集 郭可盈向劉綽琪坦承喜歡李克勤
LC律師行各人盡興而返，路上遇上失落之學祥，慧苗心生憐憫！郭可盈用計得知大興在大陸之住址，即獨個兒親上大興找他；另邊廂，李克勤及蔣志光從黑市醫生口中證實嘉美求診時胎兒已死，故要求該醫生出庭作證。同時，李克勤知郭可盈為找大興而獨個兒上深圳後，心感不安，劉綽琪看出李克勤心不在焉，無奈建議他到深圳找郭可盈，李克勤即急步前往，劉綽琪百般滋味在心頭！李克勤到大興家卻未見郭可盈，憂心忡忡，而郭可盈由於人生路不熟，遇上色魔，幸李克勤及時出現，大興決定自首，歐錦棠的控罪終被撤銷，眾人大喜！歐錦棠請眾人到林漪娸之日本食店慶功，胡杏兒突變得溫婉害臊，對歐錦棠更有觸電的感覺！林漪娸誤會郭可盈是李克勤的新女友，所以請郭可盈回家教自己編識毛衣，剛巧李克勤帶劉綽琪回家與林漪娸見面，令郭可盈尷尬不已！郭可盈、劉綽琪不約而同為李克勤到書局買書，郭可盈向劉綽琪坦承暗戀李克勤，但保證自己不會做第三者，令劉綽琪放下心頭大石，兩人更成為好朋友，令李克勤摸不著頭腦！吳綺莉不斷約會謝天華，可惜對方經常以約了他人聽音樂會為名而推卻吳綺莉之約會，吳綺莉一怒之下買下全個月之音樂會門券，令謝天華無法推塘，吳綺莉逼謝天華回家燭光晚餐，豈料謝天華拉眾同事一起前來。吳綺莉失落地獨坐公園，謝天華終找到她……
第15集 郭可盈終發現兒子蹤影
吳綺莉向謝天華哭訴自己從未主動追求過任何異性，這次經歷令她痛苦萬分，謝天華心動，坦承自己亦已喜歡上她，吳綺莉驚喜交集。歐錦棠到郭可盈家報告查探其子QQ之最新進展，胡杏兒即殷勤款侍歐錦棠，更佯裝所有飯菜是自己一手炮製，郭可盈看在眼裡亦覺好笑！郭可盈在一商場內遇見一貌似其子QQ之男童，一怔後已不見其蹤影，即發狂追出商場，終目睹QQ上了的士離去，傷心倒地痛哭李克勤即忙加安慰！回家後，郭可盈向李克勤哭、歐錦棠及胡杏兒表示肯定所見之男童一定是QQ，李克勤建議設郭可盈刊登尋兒啟示，律師行眾同事更紛紛仗義相助，報料電話雖然不絕，可惜每次都令郭可盈失望而回。劉綽琪為一宗姦殺案之控方律師，受害人程小蘭懷疑被一對兄弟黃忠強、黃忠泰先姦後殺，劉綽琪為此案作出結案陳詞，結果只有疑犯忠強一人入罪，其弟忠泰則被判無罪釋放，令劉綽琪極不開心，石修以她已作出最大努力而加以安慰！劉綽琪在此官司後，突然面對一連串之恐嚇及意外，心感不安。郭可盈為了尋子而疏忽工作，令眾同事怨聲四起，吳綺莉代為出頭，表示全力支持，眾人無言以對！
第16集 劉綽琪遭神秘電話恐嚇
郭可盈一面要預備律師執照之考試，一面要到商場尋子，李克勤眼見郭可盈處境，答應在郭可盈考試之日，到商場代她站崗，郭可盈心存感激。考試後，郭可盈與李克勤在商場再遇QQ，即與李克勤慌忙追去，期間，李克勤不慎弄丟手提電話，令劉綽琪在接到恐嚇信件後，未能第一時間聯絡上李克勤，慌張不已！郭可盈及李克勤終旬前夫偉文及QQ重遇，郭可盈向偉文表示一定會再爭取QQ之撫養權，李克勤亦責備偉文五年來不讓郭可盈母子相見是違法行為，偉文無奈接受！歐錦棠為劉綽琪家中裝上防盜設施及安全裝備，李克勤得悉劉綽琪遭遇，慌忙道歉，但劉綽琪仍責備李克勤對自己不夠關心，李克勤感內疚！歐錦棠接到一單大生意，客人銘要他調查宋澤民與劉綽琪曾發生的私情，好藉此醜聞而影響澤民參選區議員，歐錦棠對此半信半疑！郭可盈等了五年，終可與QQ相聚，兩人約會時，郭可盈緊張萬分，QQ卻被嚇至到處找爸爸，郭可盈眼見QQ對自己沒有半點感情，心感難過，李克勤主動提出下次陪郭可盈與QQ約會，更自誇自己可令每一個小朋友喜歡自己，郭可盈對李克勤更添好感！劉綽琪再遭電話恐嚇，李克勤不單未能即時陪伴在側，更請歐錦棠到劉綽琪家查看，華極為不滿，而劉綽琪亦為恐嚇一事而惡夢連連，歐錦棠在劉綽琪家樓下監視時驚見神秘人竟是宋太許美芬……
第17集 李克勤與劉綽琪分手
歐錦棠悉心照料劉綽琪，令劉綽琪感動。李克勤只顧為郭可盈爭撫養權官司而通宵工作，謝天華勸李克勤不要冷落劉綽琪，更一語道破李克勤內心感受。郭可盈與李克勤帶QQ出外遊玩，期間，QQ突然失蹤嚇壞二人，二人即分頭尋找QQ。最後，郭可盈見李克勤尋得QQ，即激動得上前擁著李克勤及QQ，此時此刻，李克勤與郭可盈均感異樣……澤民與太太許美芬上LC律師行辦理離婚手續，李克勤察覺美芬情緒失控，表現古怪，而謝天華與吳綺莉兩人發展地下情，由於兩人生活背境不同故不時要為對方而刻意遷就對方，彼此都覺辛苦！石修察覺李克勤與劉綽琪之間出現問題，因此特別約會李克勤向他提出忠告，李克勤雖不置可否，但內心卻好像有所決定。李克勤、劉綽琪兩人約會，劉綽琪感覺李克勤心有所屬，兩人終於步上分手之路！郭可盈得悉李克勤因為自己而與劉綽琪提出分手，當場呆住！李克勤在郭可盈之官司上表現積極，無奈郭可盈不單表示要在爭撫養權一案上自辯，更堅拒李克勤當其諮詢律師，轉而請吳綺莉擔任，李克勤知道郭可盈是刻意避開自己，可惜苦無機會向她表白一切！石修再次向林漪娸求婚，可惜林漪娸仍堅持要得李克勤願意參加婚禮才肯答應，石修無奈之餘更要面對第三者之出現，令石修怒不可擋，更出手對付第三者，石修舉動令李克勤愕然！
第18集 郭可盈堅決不做第三者
謝天華、吳綺莉這對地下情戀人，為了對方而作出多番遷就，謝天華更為吳綺莉一句將來子女像他“哨牙”就難看死了，毅然跑去箍牙，卻換來頭痛及食慾不振，在心情極度惡劣下二人大吵一場，更揚言分手……這邊廂，李克勤終向郭可盈表白愛意，無奈郭可盈堅決不做第三者而加以拒絕，李克勤雖多番解釋，郭可盈仍不接受。劉綽琪與李克勤分手後，劉綽琪在公廁遇美芬偷襲，歐錦棠奮不顧身保護，劉綽琪見歐錦棠為致自己而受傷，心存感激，而歐錦棠亦放膽向她表達愛意。歐錦棠決定不再替大客戶調查澤民與劉綽琪過往之私情，助手David心有不甘。QQ生日，郭可盈在林漪娸之指導下，染了紅雞蛋為QQ慶祝生日，豈料QQ原來自小就對熟雞蛋敏感，吃下後氣管收縮，差點送命，郭可盈徹夜在醫院陪伴QQ，更被醫生怪責身為母親，居然對兒子之病歷一無所知，心感內疚！李克勤知道QQ入院，慌忙趕去，在醫院外目睹偉文的女友傅辰君對各人之態度惡劣，甚至對QQ亦一樣，惟偉文對辰君唯唯是諾，李克勤心感有異！李克勤多番要求郭可盈讓自己在其爭撫養案中作諮詢律師，惟郭可盈堅持由吳綺莉出任。庭上，偉文的律師學祥以郭可盈令QQ因食物而差點喪命而作出強烈攻擊，郭可盈處於下風！
第19集 謝天華為做老豆不惜打官司
郭可盈為自己官司而擔心不已，眾同事加以鼓勵！李克勤則向QQ保母Polly入手，向她痛陳利害，力勸她改做郭可盈證人。吳綺莉為了更了解郭可盈與QQ之相處情形，故陪伴兩母子到公園遊玩，其間，吳綺莉嘔吐大作，郭可盈陪吳綺莉往看醫生，從而得知吳綺莉懷孕，郭可盈既替她開心又感愕然。LC律師樓眾同事對吳綺莉有孕一事議論紛紛，謝天華竟當眾表示自己是「經手人」，更願意對吳綺莉負責，可惜吳綺莉死口不認，令謝天華束手無策！劉綽琪對歐錦棠坦言當年為醫母病才與澤民一起生活兩年，歐錦棠表示不介意劉綽琪過去，更表白愛意堅定，劉綽琪心中感激不已！劉綽琪在法庭遇見郭可盈，更對郭可盈表明自己與李克勤之分手不是因為她，令郭可盈釋懷，第三者之陰影漸漸除去，開心接受李克勤之約會地。林漪娸突然昏迷家中，身旁更有一對拳套，李克勤想起曾見過石修在健身院以此拳套重擊沙包，加上從醫生口中得知林漪娸的腦部曾遭猛烈撞擊，懷疑石修虐打林漪娸，激動地跑去怒打石修，令眾人嘩然！另邊廂謝天華未能說服吳綺莉承認自己是肚內BB之爸爸，決定訴諸法律，令吳綺莉既氣憤又錯愕！報章刊出劉綽琪與澤民過去之醜聞，劉綽琪頓感晴天霹靂，更需要向上司作出交代，歐錦棠知道作此事之幕後黑手是誰人……
第20集 郭可盈終得兒子撫養權
郭可盈將Polly轉做自己一方之證人，學祥雖極力反對，但終獲法官批准，誰知Polly作供時，竟指出是郭可盈教唆她說謊，作假證供指證偉文。Polly令郭可盈一時束手無策，幸郭可盈兵行險者，反而透過學祥之證供令Polly之證供無效，眾人對郭可盈表現欣賞不已！另邊廂，李克勤與石修打架一事令律師會大為不滿，對李克勤作出聆訊，李克勤說出因石修虐打其母而出手打他，更直認是自己先動手，石修之還擊完全是出於自衛，石修對李克勤之供詞摸不著頭腦！郭
可盈為爭撫養權一案結案陳詞，郭可盈說出一番感人肺腑之說話，最後法官判決QQ之撫養權歸郭可盈，令郭可盈欣喜萬分！歐錦棠為劉綽琪一事而傷心內疚，胡杏兒代他找劉綽琪解釋，可惜劉綽琪對一切已心灰意冷，更心痛自己被歐錦棠出賣，決定辭職離港，而歐錦棠亦決定結束偵探社。郭可盈與李克勤到歐錦棠處了解一切，無奈歐錦棠心痛欲絕，胡杏兒惟有代為解釋！郭可盈接得QQ回家居住，蔣志光、胡杏兒等為QQ舉行歡迎會，令QQ開心不已！可惜QQ始終不可慣，晚上偷偷致電偉文，郭可盈不知如何面對。謝天華對吳綺莉死纏爛打，反令吳綺莉更覺他一切舉動只為了肚內BB，堅決否認謝天華是BB的爸爸，謝天華即說要替BB驗DNA作證，吳綺莉更為氣結！
第21集 QQ不接受李克勤與郭可盈一起
吳綺莉做檢查時奇怪醫生要驗血，後知是謝天華搞鬼，決跟他打官司。郭可盈哄QQ睡覺時讓他記起BB時的情景，大叫郭可盈做媽咪，郭可盈眼泛淚光。李克勤從林漪娸的鄰居蘇師奶口中得悉林漪娸昏迷原因，接著又知道林漪娸一直遭父親虐打，心知錯怪了石修。林漪娸醒來知李克勤與石修冰釋前嫌，遂答應石修之求婚。林漪娸與石修結婚日，李克勤公開跟郭可盈拍拖一事，眾起哄要他吻郭可盈，QQ竟大聲阻止。李克勤被律師會停牌半年，郭可盈考獲律師牌及成功成為石修的學生。劉綽琪麗開香港後，歐錦棠已結束偵探社的生意，決定旅行散心。李克勤停牌期間擔任師爺，此時律師行的老闆之一李志在英國接了一宗撞機案，欲請主修「國際衝突法」的李克勤到英國協助，李克勤不想離開郭可盈而猶豫。
第22集 李克勤決定去英國
謝天華請律師樓同事作證自己曾跟吳綺莉拍拖，豈料過堂時眾人反口，謝天華情急下向吳綺莉剖白愛意。李克勤因為QQ而遲了將文件交給客戶朱先生，導致對方要求賠償五百萬元。謝天華與吳綺莉願意一起分擔，李克勤感激卻拒絕。李克勤要求朱先生收回承命，不但被拒絕，還被嘲弄一番。郭可盈對李克勤為她所做一切甚為感動，遂勸李克勤珍惜去英國的機會。郭可盈等送李克勤上機，李克勤問郭可盈可曾想過跟他一起去英國，郭可盈一臉有口難言。一年後，郭可盈首次以大狀身分打官司，可惜心情緊張下鬧出笑話，結果官司也輸了。QQ生日當天，原本答應出席的李克勤卻遲遲都沒有出現。從那天起，再沒有李克勤的消息，郭可盈也因此沒有開心過。究竟郭可盈喜歡做大狀，還是喜歡跟李克勤一起去英國呢？另外，劉綽琪歐遊回港，竟發現歐錦棠一直守候，二人會冰釋前嫌嗎？