法言人｜25集劇情介紹：馬國明演萬能金牌師爺四神上身

TVB新劇《法言人》將接棒《女法醫JD》，由4月10日起逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、何依婷、丁子朗、容天佑、蔣祖曼、陳嘉慧、黃長興及李成昌等。劇情圍繞規模偏小的施雷律師事務所為故事骨幹，重點主角則為在律師樓中舉足輕重的「金牌師爺」金秉信（馬國明飾）。