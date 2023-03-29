法言人｜25集劇情介紹：馬國明演萬能金牌師爺四神上身
法言人｜劇情介紹
法律界上至法官、大狀、律師，下達書記、助理、文員，構成一個專業而不失趣味的類群。當中律師樓的師爺(法律行政人員）是開拓業務的牽頭人，擔當市民與律師大狀之間的橋樑，可以是律師樓的「財爺」、大狀的「米飯班主」；是案件的「操局人」「編與導」，大狀與律師只是跟隨他的劇本出庭表現的攻擊手。故事將會從師爺的角度切入，以全新視點縱觀法律界生態，呈現不同階層在法律面前的眾生相，從而帶出一個個人情故事。
法言人｜馬國明演萬能金牌師爺四神上身
《法言人》圍繞規模偏小的施雷律師事務所為故事骨幹，重點主角則為在律師樓中舉足輕重的「金牌師爺」金秉信（馬國明飾）。天資聰穎的金師爺，因為年青時一單冤案及家庭背景等種種問題，放棄大好前途有律師唔做，改為提早躋身社會做師爺。由於擁有超強頭腦、交際手腕，計仔多多又靈活變通，黑白兩道同樣吃得開的金師爺，在「施雷」中地位超卓神級，兼任「橋神」、「財神」、「男神」，就連「食神」都撈埋，地位就如劇中金師爺口頭禪一樣—「掂呀！」除了主要角色有血有肉，劇集亦透過不同單元個案、帶出一個又一個的人情故事。
法言人｜馬明讚劇本完整＋友情線寫得感人
馬國明感恩自己暫時各方面都看似順利：「《隱形》觀眾嘅feedback都好好，《法言人》我都好期待，因為我都鍾意個劇本，希望觀眾除咗《隱形》，都會鍾意埋《法言人》。」馬明補充指《法言人》劇本首尾呼應、有完整性，四位主角友情線寫得感人，金師爺的角色對他來說也很大挑戰：「我個角色原本讀法律嘅，點解會做咗師爺呢？另外又因為一啲原因，令到我對每單官司都好緊張，到底嗰樣嘢係乜呢？呢啲都留待觀眾自己搵答案。」笑問師爺與醫生哪個專業的對白更難背，馬明笑言沒有分別：「我本身唔係律師又唔係醫生，我都係拍劇先重新學相關專業名詞，所以兩樣都難。但做演員冇所謂，最緊要拍出嚟觀眾鍾意。」談到《法言人》首播周撞正《隱形》結局周怕否觀眾混淆，馬明說：「始終兩個角色好唔同，希望觀眾唔會撈亂同埋一樣鍾意啦。」
法言人｜馬明角色每句對白充滿自信
無綫昨晚釋出《法言人》首條官方宣傳預告，出入法庭有型有款的馬明，每句對白均充滿自信：「對家同個官嘅習性、慣常嘅套路，一定要事前了解清楚」、「贏面要一百分之一百」。預告片中除了馬明，飾演其律師好友的林夏薇、張頴康、黃嘉樂及其他角色亦會齊齊大叫「掂呀」，其間更會做出直豎姆指手勢。想知有幾掂，就要密切留意4月10日晚首播的《法言人》。
法言人｜主題曲由李克勤主唱 監制透露別具意義
除了主角馬明勢成焦點，劇集主題曲《轉捩點》亦別具意義，找來《聲夢》奶爸李克勤主唱，總監製劉家豪早前更於社交網親自宣布相關消息。其實找來李克勤獻唱《法言人》主題曲絕對別具意義，除了因為繼《誇世代》同名主題曲後，克勤已有足足六年未有為無綫劇集唱主題曲外，克勤的經典劇集代表作之一《法網伊人》亦是以「法律」為主題，2002年播出後好評如潮，男、女主角克勤及郭可盈更榮獲當年《萬千星輝賀台慶2002》的「本年度我最喜愛的電視角色」。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
香港有甚麼週末好去處推介？
2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館、科學館、香港藝術館、M+、香港文化博物館等，更為你整合行山路線、野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！