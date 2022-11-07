法證先鋒5｜30集劇情/角色介紹：小丑元素再現、加入「十八層地獄」殺人方式

無綫55周年台慶劇之一《法證先鋒V》搶先於11月14日晚接檔《下流上車族》播出！此劇為《法證先鋒》系列第五部。由黃宗澤、袁偉豪、蔡思貝、洪永城、蔡潔及王敏奕領銜主演，並由丁子朗、鄭俊弘、高鈞賢、白彪、謝東閔、黃庭鋒及陳嘉慧等聯合演出。劇情上將會承接第四輯結尾留下的懸點，保留鄭俊弘和楊梓菁所飾演的角色外，其餘內容與前四輯無關。而此劇已優先於10月26日在內地，以及馬來西亞播出。