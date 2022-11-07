法證先鋒5｜30集劇情/角色介紹：小丑元素再現、加入「十八層地獄」殺人方式
《法證先鋒V》劇情介紹
人心，是一門深奧科學。人會犯罪，皆因被貪婪、憤怒、嫉妒等情緒支配。法證事務部高級化驗師余星柏（黃宗澤飾）以精闢方法找出證據，受熱血女警霍寶英（王敏奕飾）傾慕，譜出一段無法以科學計算的愛情。法醫科高級醫生范佩清（蔡潔飾）冷靜睿智，得流氓醫生秦克男（洪永城飾）默默守護，衝破困境。重案組高級督察井浩然（袁偉豪飾）不眠不休，與斜槓女子譚倩雯（蔡思貝飾）互相扶持，追尋真相。面對消失的證據、迷失的困局、狡猾的兇手，法證團隊要還生者公道，替死者雪冤。
《法證先鋒V》
「人心，是一門深奧的科學。」繼續以懸疑為主打的《法證 V》，將秉承《法證》系列特色，除繼續保持「小丑」這個標誌性元素，還滲入了「十八層地獄」等不同殺人手法，而於單元出場的個別主角，亦有機會與背後的重大陰謀有關，讓觀眾被單元故事吸引的同時，整體上亦多了一份追看性。除了案件及佈局會比之前四輯更讓人意想不到，《法證V》的「滅罪鐵三角」組合-「法證部」、「法醫科」及「重案組」，亦是賣點之一。
台慶劇《 法證先鋒V 》 11月14日起開播
無綫日前釋出《法證 V》官方預告，除了有搜證、解剖、追逐及爆破場面，還有不少極具視覺震撼效果的殺人場面，包括火燒人等。而系列標誌性人物「小丑」，則繼續以觸目驚心的方式出場，除了表情似笑非笑、陰險莫名，其中一幕進行塗鴉的畫面，似乎暗示「殺人」背後暗藏著與藝術美感有關的歪念。預告中的節錄對白:「佢享受緊殺人，帶畀佢嘅感覺震撼」及 「佢嘅理念係煩惱要自己解決，殺人係其中一個方法」，更為故事主線釋出了重大線索。
《法證先鋒V》袁偉豪化頹妝 做「失眠刑警」
黃宗澤(Bosco)飾演的余星柏，是法證部高級化驗師，為人聰穎、心思細密，喜歡利用科學知識解決日常生活難題，連吃飯也獨來獨往的他，在劇中自嘲是「孤獨的美食家」。星柏劇中唯一能夠交流的好友，是法醫科高級醫生范佩清(蔡潔飾)，二人對談內容更經常離不開「科學」、「數據」及「邏輯」，過癮之餘亦別具資訊性。至於重案組高級督察井浩然(袁偉豪飾)，則長期備受失眠問題困擾，背後更有不為人知的故事及過去。
《法證先鋒V》角色介紹
黃宗澤飾演 – 余Sir（余星柏）
高級化驗師
與高鈞賢為同級，下屬/徒弟是鄭俊弘，與王敏奕有感情線，法醫科高級醫生蔡潔是唯一能交流的知心好友
蔡潔飾演 – Dr. Fan/Ruby（范佩清）
法醫科高級醫生
與流氓醫生洪永城有感情線，與高級化驗師黃宗澤為知心好友
袁偉豪飾演 –井Sir（井浩然）
高級督察
與蔡思貝有感情線，並有段苦戀
蔡思貝飾演 –Taya（譚倩雯）
自由服務業者／地下判官
母親江欣燕，甄詠珊之繼女
王敏奕飾演 –寶英（霍寶英）
警員
上司是袁偉豪和楊梓菁，與黃宗澤有感情線
楊梓菁飾演 –唐心（ 唐心悅）
警長
袁偉豪下屬
高鈞賢飾演 – 張Sir（張世熙）
高級化驗師
與黃宗澤為同級，在一次搜證中陷害鄭俊弘，仲會逃逸至越南
鄭俊弘飾演 –湛霆
科學鑑證主任
上司兼師父是黃宗澤，被高鈞賢陷害，後來吞食安眠藥自殺身亡
洪永城飾演 –Raymond（秦克男）
流氓醫生
與法醫科高級醫生蔡潔有感情線