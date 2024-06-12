法證先鋒6 播出時間｜24集劇情/角色演員/線上看開播日期
法證先鋒6倖存者的救贖｜故事大綱
《法證先鋒6 倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、關楚耀、馮皓揚主演，林盛斌及王敏奕特別演出。劇情講述法證專家余星柏、重案神探井浩然和機智法醫范佩清，「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉，偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。
「鐵三角」有別於其他專業的執法者，他們更清楚明白凶案死者親友的心理狀況是多麼的複雜矛盾，多麼的死去活來，因為他們是過來人，所以逐漸領悟到人生與死亡的溫情故事。「鐵三角」面對最棘手、最殘暴的罪案挑戰，仍能在危機四伏的迷團裡，一同偵破「少年赤祼藏屍密封沙井」、「迷奸黨」、「燒屍的秘密」、「現代殺手集團」、「天外飛屍」、「買兇殺人Apps」等十大奇案。
法證先鋒6｜中港兩地拍攝
新劇《法證先鋒6 倖存者的救贖》剛於去年10月25日，移師到深圳進行開鏡拜神，並有黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、關楚耀、馮皓揚、林正峰、阮嘉敏、郭珮文、黃子恆等演員出席。一班演員在會上介紹自己的角色及人物介紹，隨後由77工作室有限公司總裁暨劇集總監製鍾澍佳及監製黃國輝帶領下，舉行拜神儀式，祈求拍攝順利。
黃宗澤透露與蔡潔及袁偉豪合作的《法證先鋒V》反應理想，所以《法證先鋒6》不止加快開拍，製作費亦獲加碼。新劇將在中港兩地拍攝，香港主打拍外景，內地則拍廠景為主。新劇中，黃宗澤繼續演隸屬法證部的余星柏，他說需要背很多專有名詞對白，甚有難度，至於動作場面，黃宗澤則說交由飾演重案組探員的袁偉豪負責。
法證先鋒6｜倖存者的使命感
黃宗澤、蔡潔及袁偉豪在上一輯以全新組合，展開法證新篇章，今輯將會沿用這個「滅罪鐵三角」，聯手緝兇。鍾澍佳表示三位主角在新一輯，將會面臨重大打擊。「這次一開始便講Bosco（黃宗澤）與王敏奕發生一些事故，生活起了很大變化。蔡潔在上輯遇上連環殺手關楚耀，令她留下極大陰影。這輯關楚耀將會以另一個角色出現，當蔡潔重遇令她患上創傷後遣症的男人，起了極大衝擊。至於Ben（袁偉豪）則在感情上起了變化，第一集己跟蔡思貝分手，亦與傅嘉莉飾演有一個6歲小朋友的媽媽開展一段似有若無的關係。」
因為生活上的變化，令三位主角除了是調查案件的人，亦多了一個身分：受害者或受害者親屬，在精神、感情層面上成為幸存者。因此，劇名也有一個副標題：倖存者的救贖，亦是指三人多了幸存者的身分，對調查案件有更深刻的感受，鍾澍佳說：「以往他們查案，是伸張正義，為死者尋求公道。新一輯他們則多一份使命感，就是為在生的倖存者尋求解脫及救贖。」
法證先鋒6｜黃宗澤馮皓揚組男男CP？
新劇除了有曾參演《法證》系列的關楚耀及傅嘉莉，以全新角色出現，亦有蔣祖曼及馮皓揚等演員加盟。大家不要以為蔣祖曼將會與黃宗澤有感情線，鍾澍佳笑指黃宗澤的官配CP其實是馮皓揚。「馮皓揚演王敏奕的自閉症弟弟，因為敏奕的緣故，所以搬到去跟Bosco一齊住。Bosco的角色本身有社恐，他們一個自閉一個社恐，將如何共處？所以Bosco與馮皓揚會有大量對手戲，他們才是CP。」
除了角色的感情線，鍾澍佳亦希望劇集能取得平衡，案件設計更為複雜，懸念更多，令劇集可觀性更高。「現在的觀眾很聰明，所以我們花好多心思去度案件，希望案件更複雜，更多Twist，讓三位主角能遇到更大困難。」此外，因為這次拍攝規模更大，所以劇組特意在內地搭建法證科實驗室，借用香港未能借到的器材來拍攝，令到實驗室有更多細節位，像真度更高。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！