法證先鋒6 播出時間｜24集劇情/角色演員/線上看開播日期

《法證先鋒》系列載譽回歸，由YOUKU及無綫電視聯合出品全新劇集《法證先鋒6 倖存者的救贖》，繼續由黃宗澤、蔡潔及袁偉豪擔任以法證部、法醫科及重案組組成的「滅罪鐵三角」，通力合作，還原兇案真相。他們將為逝去的受害者申張正義，亦為在生的倖存者尋求救贖。

