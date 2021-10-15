《流金歲月》劇情｜第1-10集 羅嘉良邂逅宣萱 秦沛打算金盆洗手
文：東方新地 圖：TVB.com
《流金歲月》劇情第1集羅嘉良在澳洲邂逅宣萱
羅嘉良在澳洲機場巧遇宣萱，宣萱以為羅嘉良是色狼。羅嘉良是鼎豐金業的營運總裁，到柏斯為了解直接向金礦買黃金的事宜，並暫住在好友鄭子誠的姑媽Mary家。羅嘉良無意中知道鄭子誠是同性戀者，Mary勸鄭子誠不應拋棄女友Rachel。羅嘉良驚悉Rachel就是宣萱，宣萱則誤會羅嘉良與Kim是同志，不時揶揄他。宣萱遭兩名洋漢打劫，羅嘉良憑機智救她，宣萱對他印象改觀。鄭子誠帶羅嘉良參觀金礦及鍊金過程時，藉機向宣萱講清楚，宣萱頓感晴天霹靂，誤闖有危機的礦洞，羅嘉良冒險進入救她，突然礦洞出現倒塌。翌日，宣萱知道羅嘉良匆匆返港，感失落。羅嘉良的財務顧問兼好友許紹雄指羅嘉良之父秦沛被柴叔帶走，羅嘉良親往查看。原來柴叔打劫數間金鋪後希望秦沛接收賊贓，秦沛表示已退出江湖不便接贓。羅嘉良不想秦沛再沾江湖事，決定籌五百萬給柴叔解困。柴叔見羅嘉良不肯接贓，氣極將賊贓放進羅嘉良的跑車內，此時臥底探員溫兆倫現身拘捕二人。羅嘉良被控接贓，且驚見檢控官竟是宣萱。
《流金歲月》劇情第2集秦沛證供對羅嘉良不利
羅嘉良與宣萱在庭外相見不相認，宣萱對他犯法感失望。秦沛氣羅嘉良自作主張跟柴叔見面，說一直不想子女碰偏門生意才創立鼎豐金業，更擔心羅嘉良為此事坐牢，律師艾威聲稱有信心打贏官司。宣萱從同事劉錦玲口中得知羅嘉良父秦沛以前是黑底，慨嘆有其父必有其子。秦沛的老友郭鋒約見秦沛，催促秦沛儘快將羅嘉良挪用的公款補回，秦沛激動說目前只要兒子安然無恙，其他都不管。宣萱到警署商討案情，聽到溫兆倫說當臥底時最難忍是看見惹火女郎，接著見到他被一女子阿冰指罵及掌摑，不屑，溫兆倫卻對宣萱大獻殷勤，更惹宣萱討厭。羅嘉良母黃淑儀替羅嘉良求籤，可惜求得下下籤，許紹雄姊運年指積福可解厄運，黃淑儀心有決定。秦沛怒責黃淑儀自說自話安排船隻讓羅嘉良潛逃，黃淑儀感委屈。羅嘉良上庭前在洗手間遇見溫兆倫在吹口哨，聽到他吹的歌曲，一怔。庭上，艾威指責溫兆倫沒有聽到柴叔、秦沛及羅嘉良的對話就推測羅嘉良是接贓者，溫兆倫啞口無言。宣萱則指羅嘉良為替父還恩的理由牽強，秦沛一時情急說出當年柴叔為他擋了一槍，更直認有接贓前科，艾威及羅嘉良聞言心往下沉。
《流金歲月》劇情第3集羅嘉良、宣萱冰釋前嫌
羅嘉良選擇自辯陳詞，提出假如用錢助人也構成犯罪的話，他質疑法律對正義和行善的價值觀是如何定義。羅嘉良與宣萱在庭外相遇，宣萱指他被判無罪不等於無罪，羅嘉良反駁是她不了解自己所致，約定她翌日在餐廳一起吃“枕頭包”，不見不散。宣萱回家途中見一女警追賊，幫她一把更怒罵該賊，女警見宣萱激動模樣為之側目，原來女警是宣萱的妹妹葉璇。宣萱回家見父在山四處找失蹤的小龜，打發他說小龜去了第四度空間。翌晨，羅嘉良在餐廳苦候宣萱，直至最後一客“枕頭包”也售罄。“珠光寶氣慈善拍賣會”記者會上，名石珠寶的老闆石修刻意遲到，又暗示鼎豐寶是贓物，羅嘉良為息事寧人宣布退出拍賣會。宣萱到餐廳不見羅嘉良，致電責他不守信，接著看見外賣的“枕頭包”，心甜。鼎豐的珠寶設計師向海嵐公幹回來，羅嘉良即親自下廚替她接風。席間，運年的外孫女田嘉芮不時贊羅嘉良對向海嵐特別關心，羅嘉良感尷尬。拍賣會上，百韜的眼光不時飄向向海嵐，又故意競投向海嵐設計的首飾，向海嵐感不安。秦沛在拍賣會上大出鋒頭，百韜暗氣。百韜揶揄羅嘉良穿他的舊鞋，羅嘉良怒責他不應侮辱向海嵐。百韜見妻曹眾暗示自己對向海嵐念念不忘，怒摑她。
《流金歲月》劇情第4集溫兆倫刻意接近宣萱
秦沛往監獄探柴叔後，百感交集，勸郭鋒不要再做偏門，郭鋒拒絕。宣萱對溫兆倫不假辭色，溫兆倫竟厚著臉皮叫她載自己一程。宣萱載溫兆倫到街市，原來他為婆婆虐打孫兒一案故意帶自己來看真相。溫兆倫得悉婆婆虐打孫兒一案被撤銷，大喜。溫兆倫知道宣萱喜歡打高爾夫球，相約同僚吳家樂及吳卓羲去練習，與羅嘉良狹路相逢，雙方發生口角。接著羅嘉良經過貯物室，發現溫兆倫被數名大漢毆打，上前幫忙亦被毆打。吳卓羲懷疑是羅嘉良派人毆打溫兆倫，羅嘉良啼笑皆非。溫兆倫知道宣萱早已認識羅嘉良，質疑其職業操守，宣萱氣極。溫兆倫帶傷回家，二叔劉丹及嬸余昆玉緊張萬分，昆玉要替他針灸，嚇壞溫兆倫。羅嘉良載宣萱去買蛋糕時違例泊車，葉璇上前抄牌，宣萱向她求情但葉璇公事公辦，羅嘉良見兩姊妹鬥嘴感有趣。宣萱指其父更有趣，因為他雖是名科幻小說家，卻不懂電器，又經常說可以跟小龜和植物溝通。羅嘉良與宣萱閒談間險些撞倒藍母袁希雅，希雅借意叫羅嘉良載她一程，打探其底細，回家後大讚羅嘉良，在山取笑她善變。秦沛為羅嘉良與宣萱拍拖一事心煩，黃淑儀問他以老闆還是爸爸身分看這事，秦沛聞言一怔。羅嘉良帶宣萱上大陸一所國小大派禮物，宣萱始知羅嘉良助養十多名孤兒，有感羅嘉良善良一面。
《流金歲月》劇情第5集羅嘉良重遇親叔親弟
溫兆倫晉升為督察，劉丹大讚他有出息。劉丹在雜誌揭露廣東三台豹的發家史，秦沛弟駱應鈞提議教訓他，羅嘉良聽到劉丹之名，一怔。羅嘉良到雜誌社見劉丹，憶起兒時片段，此時溫兆倫來到並叫劉丹“叔叔”，羅嘉良心頭激動。羅嘉良開心地告訴許紹雄找到親弟，又坦言自己是秦沛的養子及與家人失散的經過。許紹雄指溫兆倫是警察而秦沛做偏門，提醒羅嘉良好好處理。羅嘉良回家途中看見秦沛冒雨買自己愛吃的燒肉，感動。兩父子回憶往事，秦沛細訴當年救了只有六歲的羅嘉良，自此當他是親子看待。羅嘉良思前想後決定不告訴秦沛，再者怕自己影響的溫兆倫前途。溫兆倫聽到羅嘉良吹口哨，警告他不要再吹此曲，因為此曲是他心中最好的哥哥教他的，羅嘉良聞言喜翻了心。溫兆倫的心愛銅錢不見了，全家總動員翻箱倒籠也找不到，堂妹楊怡送上手鍊安撫他。向海嵐的新設計“風生水起”正要推出市場時，百韜帶同律師到鼎豐，指鼎豐盜用名石的設計，向海嵐錯愕。艾威指這官司難打且對鼎豐沒有好處，羅嘉良卻認為不能有負向海嵐的心血。向海嵐約見百韜，指責他偷設計圖，百韜不諱言存心令她不好過，向海嵐求百韜放過羅嘉良，百韜怒摑她並罵她下賤。此時，剛路過的宣萱看見二人爭執，奇怪之際竟見羅嘉良出現，並揮拳打百韜。
《流金歲月》劇情第6集向海嵐曾是百韜情婦
宣萱看見羅嘉良拉著向海嵐離開，震驚不已。嘉苪奉命買鮑魚雞粥給向海嵐，非常羨慕羅嘉良對她的體貼，向海嵐有口難言。在山與希雅見宣萱不肯接羅嘉良的電話，感事有蹊蹺。吳卓羲等發現向海嵐三年前被虐打，由羅嘉良送她入院，懷疑是羅嘉良虐打向海嵐，叫溫兆倫把握機會打擊情敵。溫兆倫帶了報導羅嘉良與百韜爭女大打出手的雜誌找宣萱，又指羅嘉良有虐打女人前科，宣萱心緒紊亂。向海嵐得悉變成植物人的弟弟明洪有生命危險，擔心不已，嘉苪安慰。向海嵐看見雜誌報導，透露自己成為百韜情婦的原委。明洪終不治身亡，向海嵐深受打擊。嘉苪鼓勵向海嵐跟宣萱拗手瓜，向海嵐自言配不上羅嘉良。宣萱質問羅嘉良為何因向海嵐跟百韜大打出手，他與向海嵐有甚么關係，又說看不透羅嘉良的心，讓她沒有安全感。羅嘉良欲言又止，宣萱怒極離去。向海嵐突然造訪宣萱，指羅嘉良為了自己的自尊才不肯告之真相，並透露被百韜虐打及羅嘉良為了自己與百韜結怨的經過。宣萱聞言感難過，又說包容別人不難，但要自揭瘡疤來成全別人則需要很大勇氣，向海嵐聞言苦笑。宣萱約見羅嘉良，笑說曾見過向海嵐，了解事情始末，羅嘉良鬆一口氣。百韜沾沾自喜地大量生產“風生水起”，此時羅嘉良帶著艾威到名石，來指百韜涉嫌盜用鼎豐的設計，又拿出證據能教他身敗名裂，百韜氣憤。
《流金歲月》劇情第7集葉璇、溫兆倫冤家路窄
艾威問羅嘉良若百韜不還設計圖會否控告他，羅嘉良坦言不會犧牲向海嵐的名譽。在山與希雅擔心宣萱會受傷，對葉璇將調職做CID也無心理會。溫兆倫與吳卓羲在捕犯時遇葉璇來抄牌，吳卓羲即時露出手槍暗示是同僚，葉璇卻以為二人是匪徒，即拔槍指向。三人在警署狹路相逢，葉璇責二人違例泊車在先，捉不到賊卻怪別人，溫兆倫氣結。當溫兆倫知道葉璇將成為其下屬，奸笑。葉璇聽到溫兆倫等有“釣蝦行動”卻不讓她加入，指責溫兆倫公報私仇，且回家訴說被封為「陀龜師姐」的始末。葉璇欲向洪sir申請調組時，始知甚么是“釣蝦行動”。洪sir指因張婆不肯出庭指控強姦犯賤波，賤波因而獲釋，眾不忿。葉璇誓要將賤波繩之於法，即往其家監視，驚見溫兆倫早已在此，二人終合力拘捕賤波。昆玉約了客人在家接受推拿，驚見客人竟是羅嘉良。羅嘉良看見溫兆倫的生活照片，眼眶不禁轉紅，又向昆玉打聽溫兆倫的童年點滴。溫兆倫瞥見曾毆打他的流氓羅永吉，與葉璇合力拘捕他。羅嘉良與宣萱憧憬未來的平淡生活之際，被邀返警署認人。溫兆倫認定羅嘉良會包庇永吉，豈料羅嘉良即時指證永吉，宣萱即時揶揄溫兆倫。郭鋒永吉是其私生子，著秦沛放他一馬。秦沛以不干涉羅嘉良行事為由拒絕，郭鋒怒然離去。
《流金歲月》劇情第8集羅嘉良追愛到澳洲
羅嘉良心知秦沛為了自己與宣萱的未來才拒絕郭鋒，心有決定。出庭前羅嘉良不肯指證永吉，溫兆倫氣極指他賊性難改，宣萱質問羅嘉良為何推翻證供，羅嘉良只求她原諒，宣萱傷心離去。秦沛知道羅嘉良為了親情而犧牲愛情，不安。宣萱欲辭職，劉錦玲認為她應放棄的是羅嘉良而非事業，提議她放個長假。羅嘉良鬱鬱寡歡，許紹雄勸他積極追求，否則像自己一樣恨錯難返。羅嘉良知道宣萱去了澳洲逃避自己，感沮喪，秦沛見狀勸他追回宣萱，保證日後跟郭鋒劃清界線，羅嘉良大喜。宣萱住在Mary家，Mary問她為何不時望向門外，宣萱不諱言在等一個希望。此時傳來陣陣直升機聲響，宣萱看見羅嘉良乘直升機而來，驚喜交集。羅嘉良答應宣萱放棄一切跟她在澳洲過田園生活，猶如“神鵰俠侶”一般，只可惜沒有愛吃的“枕頭包”，宣萱遂努力炮製“枕頭包”，羅嘉良啞然失笑。羅嘉良要返港，宣萱怒責他沒信用，羅嘉良解釋回港為秦沛慶祝生日及交代鼎豐業務，宣萱釋懷。羅嘉良在機場遇到偷行李小賊，原來小賊是其弟林峯。林峯剛從美國回來為父祝壽，一出機場便嚷著要去看其“兒子”，及後羅嘉良恍然“兒子”是海豚威威。當海豚訓練員助手的楊怡強要溫兆倫扮其男友，阻止同事Charles的糾纏。楊怡向同事阿力借車去玩，林峯見狀對她印象不佳。
《流金歲月》劇情第9集秦沛打算金盆洗手
駱應鈞慨嘆秦沛只信任羅嘉良，其妻容紀雯慫恿他另謀發展。紀雯在拍賣行競投古董來洗黑錢，成功為洗掉二百多萬，秦沛、駱應鈞與眾叔父高興萬分。秦沛打算金盆洗手，羅嘉良聞言大喜，坦言欲與宣萱移民澳洲過新生活。秦沛指林峯可接手鼎豐金業，要他放心。葉璇跟同僚戴月華拗手腕，眾人買月華勝出，只有溫兆倫支持葉璇，葉璇心甜。洪sir指鼎豐財務涉嫌替毒品洗黑錢，葉璇震驚，誓要查出真相替宣萱看清楚羅嘉良的為人。秦沛帶林峯參觀打金工場，但林峯興致缺缺。林峯到海洋公園看威威，與楊怡發生口角，楊怡使計強要他載自己回家。林峯駭見楊怡被一男人追著喊搶劫，慌忙載她離開。原來楊怡為了救被虐打的小狗，林峯感動地帶小狗去看獸醫，並與她約定一起接小狗出院。秦沛生日會上，女兒胡杏兒為他彈奏一曲。發叔來到跪地求秦沛救其侄兒石仔，原來石仔偷了郭鋒的毒品並被警方檢獲，郭鋒聲稱要家法侍候，秦沛感為難。郭鋒向秦沛要人，秦沛拒絕，郭鋒大怒。黃淑儀不滿郭鋒不請自來且嚇壞胡杏兒，秦沛安慰說決定金盆洗手，黃淑儀大喜。秦沛欲救石仔又不想得罪郭鋒，羅嘉良想出兩全其美方法。郭鋒多謝秦沛交出石仔時，發叔怒責秦沛不守承諾，要跟他一刀兩斷，秦沛有口難言。秦沛提出欲收山，郭鋒與駱應鈞均愕然。
《流金歲月》劇情第10集秦沛與郭鋒結怨禍及胡杏兒
郭鋒邀駱應鈞合作運毒，駱應鈞喜形於色。溫兆倫與葉璇跟蹤羅嘉良，葉璇見羅嘉良與街市小販熟稔又肯幫人，不似是壞人，溫兆倫指他掛羊頭賣狗肉。羅嘉良發現被人跟蹤，於是進行反跟蹤。溫兆倫見羅嘉良刻意接近，懷疑他是同志，羅嘉良失笑。羅嘉良還銅錢給溫兆倫，溫兆倫驚喜，質問他為何向自己示好，羅嘉良指溫兆倫像其故友，份外有親切感，想跟溫兆倫做朋友，溫兆倫答應，希望藉此接近羅嘉良調查洗黑錢案。羅嘉良設計了一款星形的“守護星”首飾送給宣萱，著向海嵐按圖完成，向海嵐心感不是味兒。秦沛著林峯學習打理鼎豐，好接下羅嘉良的擔子讓他安心移民澳洲，林峯敷衍了事，其後看見埋首工作的羅嘉良，決定接手鼎豐。林峯提議帶胡杏兒去庇護工場學習及多結識新朋友，黃淑儀反對，羅嘉良藉口帶二人去看畫展讓他們到庇護工場。羅嘉良跟著溫兆倫去踢球，又透露將與宣萱移居澳洲，溫兆倫說站在宣萱的立場不認為要恭喜他，羅嘉良無奈。郭鋒遊說秦沛合作運毒，秦沛斷然拒絕。秦沛發現駱應鈞以羅嘉良的名義利用鼎豐的貨櫃運送私人物品，再見到他有一箱現金，恍然他為郭鋒運毒，怒說要報警。秦沛將運毒訂金退回給郭鋒，聲言拋下海也不會讓毒品上岸，郭鋒揚言要比他更辣。胡杏兒學習獨自往運年那兒，林峯在後面護著她，途中有數名大漢突然出現擄走胡杏兒，並著林峯告訴秦沛以郭鋒的貨來交換胡杏兒，林峯驚惶失措。