《流金歲月》劇情｜第1-10集 羅嘉良邂逅宣萱 秦沛打算金盆洗手

《流金歲月》是羅嘉良繼《難兄難弟》（1997年）、《天地豪情》（1998年）、《創世紀》（1999年）之後的長篇劇，當年40歲的男主角羅嘉良憑此劇三奪視帝；也是林峯繼《尋秦記》（2001年）之後作為第二男主角的作品，以下是《流金歲月》第1-10集劇情⋯⋯

文：東方新地 圖：TVB.com