《流金歲月》劇情｜第11-20集 秦沛脫罪後患癌死咗！林峯受唆擺開車撞死人！

《流金歲月》劇情｜第11-20集劇情急轉直下：羅嘉良射殺郭鋒為救義妹，原本甜蜜的羅嘉良與宣萱鬥快講分手；洗黑錢控罪打甩之後，秦沛發現肝癌，好快就死咗！遺產分布不均，二叔只得2%，心生怨恨從中搞事，劇情去到第20集羅嘉良與溫兆倫始終未能兄弟相認⋯⋯林峯竟然開車撞死阿婆！

文：東方新地 圖：TVB.com