《流金歲月》劇情｜第11-20集 秦沛脫罪後患癌死咗！林峯受唆擺開車撞死人！
文：東方新地 圖：TVB.com
《流金歲月》劇情第11集羅嘉良為救妹不惜一切
黃淑儀得悉胡杏兒被擄欲報警，林峯慌忙阻止。羅嘉良提議讓郭鋒在公海取貨時，秦沛接到胡杏兒被擄的電話，接著郭鋒的手下雞肋至，相約在龍蝦灣交易。黃淑儀追問胡杏兒被綁架內情，秦沛支吾以對，黃淑儀嚷著要報警求助，羅嘉良透露郭鋒利用鼎豐運毒一事。黃淑儀突然拿著胡杏兒的熊仔往找郭鋒，求他放過胡杏兒，郭鋒不耐煩地趕走她。羅嘉良認為秦沛向郭鋒屈服只會愈踩愈深，被逼走上不歸路，艾威提議施下馬威。溫兆倫得知胡杏兒被綁架，向羅嘉良打探，不果。宣萱找不到羅嘉良，心感不安，此時鄭子誠突然返Mary家，透露已與Kim分手及返香港在律政署當律師。葉璇推斷敢與秦沛正面衝突的人是郭鋒，溫兆倫贊她有進步，葉璇心甜。羅嘉良吩咐艾威與許紹雄按計畫行事，艾威勸他三思。秦沛指責羅嘉良怕影響其前途，對救胡杏兒一事不聞不問，羅嘉良心痛。羅嘉良致電宣萱，表明不會到澳洲，又指二人來自不同世界，現在是時候醒過來，藍呆住。許紹雄無意中泄露羅嘉良的計畫，秦沛恍然錯怪了他。羅嘉良發現被溫兆倫跟蹤，使計擺脫他。駱應鈞與許紹雄到貨櫃取毒品，林峯突然出現要幫忙。林峯一見警察竟慌張得不等許紹雄指示便將毒品拋下海，許紹雄責他會害死羅嘉良。羅嘉良來到郭鋒的遊艇提出以自己換胡杏兒做人質，郭鋒答應之際接到電話，指林峯已將毒品拋下海，怒然舉槍指向羅嘉良。
《流金歲月》劇情第12集羅嘉良殺郭鋒救妹
郭鋒吩咐手下拋胡杏兒下海，羅嘉良情急下向郭鋒開槍後，匆匆帶胡杏兒離開。秦沛與黃淑儀到碼頭找不到羅嘉良，擔心他會出事，突然聽到胡杏兒的呼喊聲，驚喜萬分。羅嘉良開快車發泄心中不安，險撞車。警方在遊艇上找到郭鋒屍體及熊公仔，康拿著熊仔去找羅嘉良，指他為救胡杏兒殺人，羅嘉良斥他全憑推測。宣萱回港即向葉璇查探羅嘉良發生了什麼事，葉璇和盤托出，宣萱震驚。宣萱質問羅嘉良，郭鋒之死是否跟他有關，羅嘉良指她心中已有答案，宣萱失望。溫兆倫帶宣萱去飲酒消愁，宣萱坦言已跟羅嘉良分手，溫兆倫以加減數學理論開解她。洪sir表示郭鋒的手下可指證鼎豐財務替郭鋒洗黑錢，溫兆倫認為若找到發叔做污點證人則更有利。秦沛一家為胡杏兒慶祝生日時，溫兆倫率眾來帶秦沛返警署。艾威指警方未有足夠證據起訴，著秦沛不用擔心。羅嘉良擔心失蹤發叔仍以為秦沛害死石仔，且被警方早一步找到他。溫兆倫與羅嘉良不約而同想到發叔去了哪裡，齊朝目標進發。見到溫兆倫和葉璇遊說發叔做污點證人，發叔表示不會因秦沛對他不義而連累兄弟。時羅嘉良與駱應鈞至，駱應鈞見到發叔與溫兆倫一起，把心一橫欲撞死二人，羅嘉良大驚阻止。溫兆倫指羅嘉良二人欲殺人滅口，發叔怒說要揭發秦沛。駱應鈞責羅嘉良阻止他殺發叔，羅嘉良認為找到石仔才是最佳辦法。
《流金歲月》劇情第13集秦沛患上末期癌症
發叔答應做污點證人，秦沛被起訴替郭鋒洗黑錢。鄭子誠返港後接手秦沛案的控方律師，指沒有證據顯示羅嘉良牽涉其中，著宣萱放心。羅嘉良等與去了菲律賓的駱應鈞失去聯絡，黃淑儀懷疑通怕惹禍上身而失蹤，林峯自薦到菲律賓找石仔，為父出一分力，羅嘉良叮囑他小心。法庭上，艾威指發叔與秦沛有私怨，並受到警方誤導才誣衊秦沛，此時發叔看見石仔活生生出現，即時改口供，眾譁然。休庭時，宣萱指責羅嘉良以石仔要脅發叔改口供，又說不後悔跟他分手，本心如刀割。秦沛無罪釋放，溫兆倫等不忿。秦沛決定儘快金盆洗手，羅嘉良大喜，並坦言已找到親叔親弟及已經跟宣萱分手，秦沛錯愕。秦沛說要與黃淑儀環遊世界，黃淑儀雀躍。秦沛向眾叔父宣布金盆洗手和結束鼎豐財務，眾人反對，秦沛一意孤行。秦沛突感不適，當知道自己患上末期肝癌，頓感晴天霹靂。秦沛叮囑羅嘉良好好照顧弟妹及不準碰黑，又希望鼎豐金業可以推軍國際市場，羅嘉良悽然答應。秦沛與胡杏兒一起逛公園，對以前只顧賺錢而忽略家人感愧疚，對胡杏兒說自己將遠行並永不回來，胡杏兒不明所以但非常不開心。黃淑儀見胡杏兒拿著熊爸爸悶悶不樂，查問下才知秦沛有事隱瞞，追問下頓感晴天霹靂。胡杏兒求羅嘉良不要讓秦沛走，羅嘉良訛稱秦沛雖在遠方但聽她彈琴及說話，日後一家人會在遠方相聚，胡杏兒釋懷。
《流金歲月》劇情第14集秦沛去世了
黃淑儀向運年透露秦沛患末期肝癌，運年提議到上水向神醫求診。大清早，黃淑儀帶秦沛看神醫，神醫給秦沛三服藥，表示若嘔吐就有希望。黃淑儀用心煎好藥，卻險被胡杏兒撞瀉，秦沛安撫。是夜秦沛嘔吐大作，辛苦不堪。秦沛突然暈倒送院，醫生指癌細胞擴散，藥石無靈，提議他回家。秦沛著黃淑儀去買豆腐花後，叮囑羅嘉良好好照顧家人及鼎豐，接著安然離去，羅嘉良悲痛欲絕。黃淑儀與林峯先後趕回家，看見秦沛已死，傷痛不已。羅嘉良向溫兆倫透露秦沛的死訊，指秦沛在他心目中是個非常好的爸爸，溫兆倫指他能與父生活多年是非常幸福，不似他自小失去父母及大哥。胡律師宣讀秦沛的遺囑，羅嘉良得到絕大部分鼎豐股分。紀雯不忿駱應鈞只得2%。其後駱應鈞安慰說另有打算。眾叔父要求在鼎豐財務結束後要分得應得部分，羅嘉良表示鼎豐金業業績下降，只能慢慢將錢分給他們，否則將宣布破產，大家一分錢也沒有，眾叔父大怒，駱應鈞充當和事佬。駱應鈞遊說羅嘉良不要結束鼎豐財務，但羅嘉良一意孤行，駱應鈞面色一變。羅嘉良帶林峯一起去應酬，醉醺醺的林峯不滿台灣客只顧飲酒談女人，不談生意。許紹雄指林峯不是做生意的料子，應讓他去做自己喜歡的事，羅嘉良坦言日後要將生意讓給林峯打理，不得不如此。許紹雄對羅嘉良只為別人著想卻苦了自己，只有搖頭嘆息。
《流金歲月》劇情第15集溫兆倫示愛，葉璇傷心
溫兆倫與手下打賭追女仔是否成功，葉璇以為溫兆倫的目標是自己，暗喜。鄭子誠陪宣萱買CD，說約了新戀人催促她快點，此時劉錦玲經過，宣萱故意叫劉錦玲陪他喝咖啡，鄭子誠氣結。葉璇偷走宣萱的絕版CD，豈料給溫兆倫的CD機弄壞了，大叫糟糕。楊怡喜見林峯返港，遞上海豚訓練員職位申請表，林峯苦笑身不由己。黃淑儀責胡杏兒不肯練琴，林峯大發脾氣指黃淑儀不理別人的喜惡，眾側目。羅嘉良與向海嵐遊說黃淑儀讓林峯做訓練員好好磨練，黃淑儀答應，林峯驚喜萬分。溫兆倫為找絕版CD而要請客及坐無影蹤，葉璇心甜。溫兆倫在pub遇見態度親昵的宣萱與鄭子誠，感不是味兒，及後偷聽到鄭子誠透過電話與另一女子談情，告訴宣萱他一腳踏兩船，宣萱聞言失笑。溫兆倫突然向宣萱示愛，宣萱以為他喝醉了。翌日，溫兆倫帶備鮮花到宣萱家再次示愛，在旁的葉璇聞言仿如晴天霹靂。葉璇傷心離家，巧遇吳家樂，終忍不住撲進他懷中失聲痛哭。葉璇想清楚後向宣萱大讚溫兆倫好人，勸宣萱嘗試接受他，宣萱說只當他是朋友。溫兆倫向家人宣布已鎖定追求目標，劉丹等以為他又誇大其詞。溫兆倫追問小時候的全家福照片是否找回，眾奇怪照片離奇失蹤。港人廖碧兒即將嫁住歐洲皇室當皇妃，劉丹吩咐手下詳細追訪及報導，這時手下胡大慶說發現羅嘉良並非秦沛親子，劉丹著他找出羅嘉良身世之謎。
《流金歲月》劇情第16集 劉丹懷疑羅嘉良是鍾天恩
廖碧兒與父羅樂林為設計婚禮后冠到名石，看中向海嵐“蝶影芙蓉”的設計風格，要求見她，百韜感為難，曹眾乘機諷刺百韜。羅嘉良認為若得到準皇妃后冠設計權，則可挽回鼎豐金業聲譽。羅嘉良與向海嵐見黃淑儀對胡杏兒保護過度，感無奈。二人在街上見一名輕度弱智男子司徒佳與魚蛋檔主爭拗，有感他對數字的精通及勇敢。及後見司徒佳來應徵雜工，羅嘉良欣賞他態度誠懇，聘請他，司徒佳高興萬分。百韜以揚名天下力邀向海嵐返名石為廖碧兒設計后冠，向海嵐聲稱不會離開鼎豐，百韜氣憤。向海嵐走出餐廳時遇見曹眾與一男子偷情，提醒她百韜正在餐廳，曹眾感激。曹眾見百韜對向海嵐念念不忘，提議離婚，百韜怒然拒絕。羅嘉良教胡杏兒搭巴士回家，學習獨立，胡杏兒卻過多班巴士，幸得到宣萱協助，宣萱下車始知胡杏兒大哥是羅嘉良。名石的設計全不合廖碧兒的心意，百韜感泄氣。羅樂林約見舊女友，原來她就是黃淑儀。二人暢談往事，不勝唏噓。黃淑儀得悉廖碧兒仍未找到合適的后冠設計，提議到鼎豐參觀。羅嘉良感慨未能在父母死忌時拜祭，跟蹤溫兆倫得知父母的靈位所在。劉丹在兄嫂靈位前驚見羅嘉良，羅嘉良匆匆離開。大慶找到當年接載秦沛逃難的船家根叔，根叔指秦沛救了羅嘉良認作親生子，又指羅嘉良原姓鍾，劉丹錯愕。劉丹看見羅嘉良在拜祭兄嫂，更肯定他是溫兆倫大哥天恩，但羅嘉良矢口否認。
《流金歲月》劇情第17集 溫兆倫被勒令停職候查
劉丹與羅嘉良相認，劉丹笑說多年來錯燒衣紙給他，提議他來找昆玉推拿，乘機見溫兆倫。劉丹偷偷將全家福放回，溫兆倫驚喜，以為亡父有暗示，決定為他們搬“新居”。廖碧兒與羅樂林到鼎豐看首飾設計，得知全是向海嵐的設計，決定將后冠交給向海嵐設計。羅嘉良等為得到后冠設計權及傳媒爭相報導而雀躍，向海嵐建議舉行一日后冠展覽會，增添鼎豐聲勢。賀sir派洪sir及溫兆倫負責協助后冠展覽會的保全事宜。百韜收到羅嘉良的邀請函，胸有成竹對手下許志添說會令鼎豐名譽掃地。羅嘉良為父母遷新墳一事給劉丹五十萬，聊表心意。溫兆倫以生日為名遊說葉璇替他與宣萱製造機會，葉璇難受。溫兆倫回家驚見滿桌是菜，當看見羅嘉良借意到訪，不悅。昆玉見劉丹與羅嘉良眉來眼去，拉他回房質詢，劉丹無奈說出真相。后冠展覽會當日，葉璇盛裝出現令溫兆倫眼前一亮。眾為展覽會祝捷，羅嘉良突然接到后冠被劫的電話，匆匆與艾威趕返會場。賀sir質問誰決定最後運送后冠路線，洪sir竟將責任推卸在溫兆倫身上，溫兆倫錯愕，賀sir勒令二人停職候查。林峯提議用假后冠交給廖碧兒暫時頂替，羅嘉良極力反對。百韜率眾去捉姦，怒摑曹眾，曹眾哭訴嫁給他後猶如坐監，又指責他被初戀情人拋棄後便心理不平衡，要求離婚，百韜怒然說不會離婚讓她好過。許紹雄指大批記者到鼎豐，羅嘉良苦惱。
《流金歲月》劇情第18集向海嵐犧牲自己取回后冠
曹眾無意中偷聽到百韜講電話，得知他偷了后冠，心有決定。向海嵐收到匿名人的電郵，知道后冠在百韜手中，不知如何是好。百韜遇見醉醺醺的向海嵐，帶她返別墅，向海嵐說后冠失竊後前途盡毀，後悔跟了羅嘉良，百韜暗喜。羅嘉良看到向海嵐的匿名電郵，慌忙趕去百韜的別墅，只見向海嵐衣衫不整捧著后冠出現，震驚，向海嵐含淚著他趕快將后冠帶返記者會。百韜醒來，發現保險箱內的后冠不翼而飛，心知中計。林峯準備好假后冠交給廖碧兒，幸羅嘉良及時趕到。羅嘉良愈想愈怒，不待記者會結束便往找百韜，更揮拳相向。向海嵐聲稱乘百韜不在偷取后冠，羅嘉良心知她為了自己而犧牲。不知日後如何面對向海嵐，劉丹開解他。百韜回家碰見曹眾欲悄悄離港，聲言不會放她自由。曹眾罵他變態，難怪向海嵐也離開他及出賣他，百韜恍然是她泄露自己偷了后冠。證據顯示洪sir是偷后冠的內奸，賀sir吩咐葉璇等拘捕他。溫兆倫得還我清白，卻得悉劉丹曾收受羅嘉良的五十萬才被懷疑。溫兆倫向劉丹興師問罪，要他還錢給羅嘉良，表示一力承擔所有遷墳的開支。昆玉訛稱炒期權賺了數十萬，給溫兆倫作遷墳之用，溫兆倫大喜。溫兆倫發現新墳沒有寫上其大哥之名，責劉丹辦事不力，劉丹敷衍他。羅嘉良待溫兆倫等走後往拜祭父母，看見溫兆倫用紙寫上「鍾天恩（羅嘉良原名）之墓」，心頭激動。
《流金歲月》劇情第19集溫兆倫積極追求宣萱
嘉芮回家時看見百韜纏住向海嵐，猜到向海嵐以自己換回百韜手上的后冠，責她如此犧牲也不會得到羅嘉良任何承諾，向海嵐悽然落淚。嘉芮向林峯大發脾氣，無意中泄露向海嵐為后冠而獻身。林峯怒氣沖沖往找羅嘉良，責他不準用假后冠頂替，卻讓向海嵐獻身是有雙重標準。羅嘉良得悉百韜再騷擾向海嵐，即住找他晦氣。記者追問百韜為何曹眾沒有出席宣傳活動，百韜指她去了外國旅行。羅嘉良警告百韜不要再纏住向海嵐，百韜不忿。溫兆倫買齊在山的小說討好他，惹宣萱反感。宣萱應邀到內地參加陳村國小的生日會，在山慫恿溫兆倫一起去，宣萱也拉葉璇相陪。宣萱叫溫兆倫去買汽水給小朋友喝，溫兆倫竟著葉璇去買，接著更要葉璇獨自返港，以免妨礙他與宣萱，葉璇怒極離去，卻不慎扭傷了腳。宣萱驚見羅嘉良與胡杏兒也來陳村，宣萱大方地與羅嘉良一起與眾小朋友玩遊戲。溫兆倫背葉璇看跌打後送她返家，溫兆倫要留下吃飯時，葉璇即責他人工和職位都比她高，卻經常來“蹭飯”，眾奇怪她如此暴躁。希雅看出葉璇喜歡溫兆倫，借豉油勸她不要跟宣萱爭，葉璇否認。宣萱勸葉璇大膽向所愛的人表示，葉璇苦笑說喜歡的人卻不喜歡自己。羅嘉良收到鼎豐金鋪有炸彈的電話，匆匆疏散顧客，幸而虛驚一場。百韜到警署報稱曹眾失蹤多日，溫兆倫著手下調查曹眾的出入境記錄及情人。胡杏兒約宣萱吃飯，宣萱見胡杏兒獨自應約感失望。
《流金歲月》劇情第20集 溫兆倫跳海，林峯撞死人
胡杏兒羨慕宣萱可以工作賺錢，宣萱以天生我才必有用鼓勵她向黃淑儀爭取。宣萱回家見到溫兆倫，決定要讓他知難而退。溫兆倫聽到宣萱約他去遊船河，興奮不已。溫兆倫看見宣萱也約了劉錦玲等女同事一起遊船河，失望。溫兆倫知道宣萱向眾女推銷他，心傷，更因不堪宣萱一激而跳海，遇溺，宣萱慌忙跳下拯救。溫兆倫坦言自己是孤兒仔，追女仔只為成家立室，且由始至終只喜歡她一人，宣萱心軟下答應跟他做朋友，溫兆倫重燃希望。林峯回家途中意外撞倒一婆婆，驚慌下不顧而去。劉丹知道是林峯所為，致電羅嘉良說給他一個自首的機會。羅嘉良叫林峯要有勇氣面對問題，林峯心慌下掛斷電話，往找駱應鈞幫忙，駱應鈞吩咐他去警署報稱失車。羅嘉良告訴黃淑儀林峯撞死人，黃淑儀大驚失色，此時林峯回來訛稱車被偷了，羅嘉良不信。劉丹怒責羅嘉良收買別人頂罪，羅嘉良頻呼冤枉，但認為林峯年輕，能脫罪未嘗不是好事，劉丹責他姑息養奸。林峯心有餘悸，駱應鈞開解他，又乘機說羅嘉良壞話。吳家樂見葉璇被情所困，提議她去其姐店鋪以塔羅牌問姻緣，葉璇心動。吳家樂姐指葉璇暗戀上司，講到二人將來時吳家樂突然出現，葉璇慌忙離開。吳家樂鼓勵她與宣萱公平競爭，葉璇苦笑。溫兆倫約宣萱去踩腳踏車，宣萱指他沒新意，溫兆倫於是拉她走進一山洞，並燃點菸花，宣萱看見煙花傷心離去，溫兆倫不明所以。