淚之女王更新時間｜結局悲劇劇透！10大彩蛋伏筆！海仁會死嗎？
《淚之女王》更新時間成熱搜！韓國直播線上看連結
《淚之女王》將在4月28日揭曉結局，而Netflix每週六、日晚上10:20更新一集。開段劇情講述金秀賢得知金智媛罹患絕症，只剩下3個月生命，而女主角青梅竹馬好友尹殷盛的生母吞併了洪家的Queens Group，金智媛與金秀賢患難見真情施以痛擊。《淚之女王》的結局將是悲劇嗎？患有絕症的金智媛會否離世？他們能否度過這次危機？
《淚之女王》韓國平台比Netflix更早播出
《女王淚水》每週六、日晚上10:20更新一集，香港、台灣觀眾可在Netflix平台上收看。而韓國地區則在晚上09:20至11:00在tvn及tving平台播出， tvn.cjenm.com 連結可以按此作參考
劇情最新發展整合！《淚之女王》全輯16集中段大反轉
《淚之女王》已播放12集，情節逐漸升級。海仁發現賢祐有離婚的意向，雖然他們分開了，但仍然彼此關心。與此同時，殷盛和其母親以及夥伴們成功收購了Queens集團的股份。洪家遭遇財產凍結，全家陷入困境，賢祐帶領他們回鄉避難。賢祐和海仁共同想辦法對抗敵人殷盛，二人的關係變得更加親密。殷盛得知海仁的病情，威脅她與他結婚，否則就告訴她的家人，然而在發布會上海仁公開了自己的病情，並受到殷盛的威脅，最後在賢祐的懷中昏倒。殷盛因此面臨巨大的損失，需要填補股票虧損的資金，但找不到殷盛的秘密資金。
家人得知海仁只剩下3個月的生命感到痛心，媽媽向女兒道歉，洪家家人之間的關係比以前更好。海仁害怕自己再也沒有機會，因此向賢祐表達了自己的感情。海仁成功與爺爺見面，爺爺假裝不認識她，但告訴她家中有防空洞可以躲避。璱凞發現爺爺一直沒有吃藥，最終爺爺自殺，根據合約璱凞因此失去了控制權。洪家為失去爺爺感到悲傷，但在爺爺的電梯中發現了一個隱藏的房間！這可能是爺爺的秘密資金嗎？劇中患有絕症的金智媛會死去嗎？這兩人是否能度過這次危機？
結局彩蛋1. 仁海會死嗎？
淚之女王第二集瞭解到醫生證實海仁患有一種罕見的腫瘤，名為Cloud Cytoma。這使她遺忘，並引起多重人格障礙。她試圖找到解決方案，但由於沒有治愈方法，她只能再活三個月。後來醫生轉介她去德國醫病，有50% 痊癒率，海仁獨自前往德國接受治療，可惜因為白血球計數低而無法獲得治療，醫生要她等待，但海仁感到著急因為她只有3個月命。
目前未知會可有奇蹟，海仁會否死亡，關鍵在訴白血球數增加，而最新一集海仁得到家人及賢佑及其母親照顧，已經達到了3000多量，只要有4000的量就否接受治療。指而成功獲得治療。如果沒有奇蹟《淚之女王》結局會以悲劇結束。 不過《淚之女王》是浪漫愛情喜劇類別，猜測會是Happy Ending。
結局彩蛋2. 仁海、賢佑如償在一起？
海仁硬著頭皮接手家業，期望得到祖父認同。忙著家業的她，與丈夫賢祐的婚姻也在受到考驗，賢祐因此想離婚。當知道海仁得了重病，只剩下三個月時，賢祐決定放棄離婚，開始照顧海仁。儘管他們關係開始甜蜜，但當海仁發現賢祐曾考慮離婚，事情變得卻更糟。但在此時家業被殷盛及璱凞吞拼， 一夜間失去所有財產，海仁與家人在賢祐及他家人的幫助下得到救援。賢祐與海仁開係再進一步，海仁更多了解賢祐，也明白他當初想離婚的原因，也得知到賢祐真正關心著自己。
海仁反抗殷盛威脅，自行公開了她的病情，公開病情在賢祐的懷裡昏倒，醒來後，大難不死得她，向賢祐表白自己真摯感情。告訴賢祐即使來生也會選擇嫁給他。賢祐在第二天給了她一枚求婚戒指，希望她撤回離婚。海仁雖感動，但還是拒絕了他，因為不想賢祐看到她病惡化。後來海仁偷偷拿上戒指被賢祐發現。
結局彩蛋3. 璱凞真實身份
璱凞利用別人的身份生活了數10年，她本名是吳順榮，曾經入獄，並在獄中生下兒子，兒子目前34歲，劇中證實此人就是殷盛。而吳順榮此人已登記為死亡（即假死）。當年璱凞把兒子送到江原道育幼院「希望常青院」，就在Queens集團別墅旁邊，一直得到集團援助及提供獎學金，而得到獎學金的人正是璱凞兒子殷盛，後面獲得到被領養到美國。
結局彩蛋4. 殷盛如何接管Queens集團
殷盛逐漸收購了Queens集團股份，為了達成目的，與生母璱凞合作取得總持股比為52% 股份。殷盛在不同名義各購買4.9% 的股份，利用盲池基金收益誘惑取得9.6%股份，在出問題的渡假村計劃行使「轉換權」取得6.7% 股份，一共取得31%股份，成為第二大股東，此後派文要求開臨時股東大會，殷盛得到洪會長表決權受託人即其生母璱凞支持，大比數成為新會長。
結局彩蛋5. 仁海與母親和解？
仁海親生母親十分討厭仁海，認為仁海害死自己大兒子秀宛，即使查明了真相，仍然覺得是仁海害死，因而處處與她針鋒相對，更特別寵愛兒子，即使輸了80億卻覺得是少數目。 賢佑幫公司攔住了這不金錢，卻惹來了仁海母親生氣，幸好得到仁海保護。
在第11集仁海公開了病情後暈倒，在醫院醒來，秀哲告訴母親去見海仁，但內疚讓她停下來，她坐在緊急樓梯上傷心地哭泣。賢祐找到她，她告訴他這都是她的錯。海仁聽到後走過去告訴她停止自責。母親擁抱著海仁，為多年來帶給她的痛苦道歉。
結局彩蛋6. 秀哲與多惠在一起？
多惠的離開對秀哲來說是一個巨大的打擊，但他仍然對多惠念念不忘。雖然多惠帶走了兒子，但她內心深處仍對秀哲有所留戀，甚至保留了童年時期秀哲的玩偶，這個玩偶也安撫了秀哲1歲兒子的情緒。秀哲在遊戲中找到多惠，提醒她為兒子接種疫苗，讓多惠感動不已。多惠接到兒子親生父親的拜訪，他告訴多惠將把秀哲當作替罪羊。多惠對秀哲的處境感到擔憂，試圖說服他，但他置若罔聞。多惠受到虛偽的對待，為保護兒子並告知秀哲要小心，帶著兒子去找秀哲，歸還所偷的財產給洪家。洪媽感到憤怒，秀哲則挺身而出保護妻子，並親自為兒子剪臍帶，雖然沒有血緣關係，但他仍是兒子真正的父親。多惠感動不已，由於內疚而想離開，但秀哲卻不願與妻子分離。
結局彩蛋7.童年時賢佑曾救海仁
雖然在第12集殷盛搶著認自己係拯救海仁的人，但其實海仁童年在放暑假時去搭船，卻發生了原因不明事故，海仁一直以為是哥哥秀宛救了她，而令哥哥死去，但其實是賢佑救他的，從劇中畫面可以看到哥哥秀宛出事時穿著長袖，而救了她的人穿著冇袖，在賢佑房間可以賢佑在沙灘拍的照片，與事發當天旁邊的群眾一樣。在第十二集賢佑媽媽證實賢佑曾救了一個女孩。
結局彩蛋8. 洪家反擊開始
殷盛收管了集團，賢佑努力在反擊，賢佑想證明殷盛不是用正當的方式坐上那個位子，於是暗中尋找證據證明他投資欺詐。殷盛一開始就計劃好以新事業為引誘，進行兩兆韓元投資欺詐，取得女王股份，賢佑想證明此來撤銷洪家家人的假扣押，並奪走殷盛經營權。在第9集賢佑發現殷盛以市價5倍價格向地主購份有問題土地，再跟公司以3分1價格簽約， 即成「雙重合約」是蓄意欺詐，賢佑得知仲介老闆周未結婚，於是賢佑就服地主們控告他，限制他出境，然而在第9集結尾想捉著他時，賢佑被他們攻擊。
結局彩蛋9.袐密資金在哪？
璱凞和殷盛的公司會議中出現巨大損失，需要填補股票虧損的資金，但找不到殷盛的秘密基金。鏡頭一轉，原來董事長沒有真的服藥，一切都是假裝。董事長被璱凞發現後，選擇自殺，家人崩潰不已，舉行了葬禮。爺爺自殺前曾告訴來探他的海仁這家有防空洞，賢祐等人猜秘密資金就在此！而另一邊殷盛也猜到這家中的密室。葬禮過後，賢祐和家人在董事長的電梯中中發現了一個秘密房間。
結局伏筆10.會長死亡 紀錄證據的錄音在哪裡？
海仁成功去見到爺爺，爺爺假裝不認得她，卻告訴她家中有防空洞作避難。璱凞發現爺爺原來一直沒有食藥，翠日爺爺自殺，根據合約璱凞因而失去控制權。洪家為失去爺爺傷心之際，在爺爺電梯中發現了隱藏房間！
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