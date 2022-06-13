馭鮫記｜網播量單日破億！任嘉倫 X 迪麗熱巴 虐心人魚戀網民睇到眼濕濕｜5大看點逐個睇
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由任嘉倫及迪麗熱巴主演的《馭鮫記》最近在港台電視31 熱播。這套劇剛在內地播出，網播量單日就已經破億，更一直是內地網路劇排行榜上穩居榜首，到底為何會大受歡迎呢？現在一齊逐一拆解！
1) 古裝仙俠奇幻大作
近年古裝仙俠劇大受歡迎，之前的《香蜜沉沉燼如霜》、《三生三世枕上書》及《琉璃》等都引起過極高的話題度。而《馭鮫記》同樣結合了古裝、奇幻、甜寵等元素，營造出浪漫又神秘的幻想世界，讓人不自覺追看下去！
2) 配搭新鮮 主角CP感爆棚
《馭鮫記》由「古裝小王子」任嘉倫及「電視劇流量女王」迪麗熱巴主演，2人不但顏值高，演技亦相當精湛，無論是甜甜的吻戲，還是虐心的情節，一笑一哭，都可以帶觀眾入戲，讓大家看得非常肉緊！除了主角外，戲中的綠葉亦選得很好，與原著小說的角色契合度高，每位都鮮明搶眼，不能忽略。
3) 人魚戀故事虐心催淚
《馭鮫記》中的愛情故事有盡甜酸苦辣。任嘉倫飾演的神秘鮫人「長意」救下由迪麗熱巴飾演的御靈師紀雲禾後，因美麗的謊言日夕相對，一人一魚漸生情愫，卻在萬花谷主的詭計陰謀下，產生誤會，相愛相殺！情節悽美虐心，相當催淚。
4) 人氣小說改編 滿滿虐心金句
《馭鮫記》改編自九鷺非香小說《馭鮫記》，不但還原度超高，戲中更有多句虐心對白。每一個都相當有相嗚，就如生活中的自己。
5) 廣東話配音
港台電視31 為《馭鮫記》特別製作了廣東話配音，熟悉的語言，煲劇就更易投入！2022年6月1日至29日，逢星期一至五 (20：30)，於港台電視31播放，記得準時收睇喇！錯過了，亦可以到重溫：按此