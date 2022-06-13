馭鮫記

馭鮫記｜網播量單日破億！任嘉倫 X 迪麗熱巴 虐心人魚戀網民睇到眼濕濕｜5大看點逐個睇

劇情
Hong Yip Carol Cheong

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由任嘉倫及迪麗熱巴主演的《馭鮫記》最近在港台電視31 熱播。這套劇剛在內地播出，網播量單日就已經破億，更一直是內地網路劇排行榜上穩居榜首，到底為何會大受歡迎呢？現在一齊逐一拆解！

1) 古裝仙俠奇幻大作

近年古裝仙俠劇大受歡迎，之前的《香蜜沉沉燼如霜》、《三生三世枕上書》及《琉璃》等都引起過極高的話題度。而《馭鮫記》同樣結合了古裝、奇幻、甜寵等元素，營造出浪漫又神秘的幻想世界，讓人不自覺追看下去！

《馭鮫記之與君初相識．恰似故人歸》故事發生在萬花谷這個美麗且神秘的地方，劇情發展的空間更大，讓人意想不到。
《馭鮫記》故事發生在萬花谷這個美麗且神秘的地方，劇情發展的空間更大，讓人意想不到。
古裝仙俠劇可以打破固有的界限，創造新的物種，《馭鮫記之與君初相識．恰似故人歸》中鮫人的設定令世界觀更加豐富。

古裝仙俠劇可以打破固有的界限，創造新的物種，《馭鮫記》中鮫人的設定令世界觀更加豐富。

2) 配搭新鮮 主角CP感爆棚

《馭鮫記》由「古裝小王子」任嘉倫及「電視劇流量女王」迪麗熱巴主演，2人不但顏值高，演技亦相當精湛，無論是甜甜的吻戲，還是虐心的情節，一笑一哭，都可以帶觀眾入戲，讓大家看得非常肉緊！除了主角外，戲中的綠葉亦選得很好，與原著小說的角色契合度高，每位都鮮明搶眼，不能忽略。

馭鮫記 任嘉倫及迪麗熱巴由第2集開始就有吻戲，每個吻有甜的，亦有虐的，看的很帶感！

任嘉倫及迪麗熱巴由第2集開始就有吻戲，每個吻有甜的，亦有虐的，看的很帶感！
馭鮫記 女配角郭曉婷飾演的順德仙姬亦相當有氣勢，亦正亦邪間令人又愛又恨！

女配角郭曉婷飾演的順德仙姬亦相當有氣勢，亦正亦邪間令人又愛又恨！

3) 人魚戀故事虐心催淚

《馭鮫記》中的愛情故事有盡甜酸苦辣。任嘉倫飾演的神秘鮫人「長意」救下由迪麗熱巴飾演的御靈師紀雲禾後，因美麗的謊言日夕相對，一人一魚漸生情愫，卻在萬花谷主的詭計陰謀下，產生誤會，相愛相殺！情節悽美虐心，相當催淚。

馭鮫記 任嘉倫上岸後，一直對迪麗熱巴托付真心，卻誤以為被背叛，展開一幕幕虐心情節。

任嘉倫上岸後，一直對迪麗熱巴托付真心，卻誤以為被背叛，展開一幕幕虐心情節。
馭鮫記 在迪麗熱巴瀕死之際，長意透過深吻傳送靈力，藉此為她延續生命，吻得煍心！

在迪麗熱巴瀕死之際，長意透過深吻傳送靈力，藉此為她延續生命，吻得煍心！

4) 人氣小說改編 滿滿虐心金句

《馭鮫記》改編自九鷺非香小說《馭鮫記》，不但還原度超高，戲中更有多句虐心對白。每一個都相當有相嗚，就如生活中的自己。

馭鮫記 「我撒下了以大局為重的謊，騙過了所以人，也騙過了我自己。」

「我撒下了以大局為重的謊，騙過了所以人，也騙過了我自己。」
馭鮫記 「我能放下任何人、任何事，但唯獨她，不可以。」

「我能放下任何人、任何事，但唯獨她，不可以。」
馭鮫記 「我盡我所有力量去監視你、看護你，為什麼還是留不住你。」

「我盡我所有力量去監視你、看護你，為什麼還是留不住你。」
馭鮫記 「有些人我們終其一生都改變不了，那我們到底是該堅守，還是該放手。」

「有些人我們終其一生都改變不了，那我們到底是該堅守，還是該放手。」
馭鮫記 「當生命裡出現了比自身性命更想要守護的存在，便會無所畏懼。」

「當生命裡出現了比自身性命更想要守護的存在，便會無所畏懼。」

5) 廣東話配音

港台電視31 為《馭鮫記》特別製作了廣東話配音，熟悉的語言，煲劇就更易投入！2022年6月1日至29日，逢星期一至五 (20：30)，於港台電視31播放，記得準時收睇喇！錯過了，亦可以到重溫：按此

圖片來源：RTHK

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