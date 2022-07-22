獅子山下2022｜ 跨越半世紀生活寫照！1-6個單元故事劇情劇透 延續港人精神

經常用「獅子山下精神」形容香港核心價值，你又知不知道「獅子山下」的由來呢？無錯！就是來自香港電台由1972年開始播出的寫實電視劇《獅子山下》！劇集中不同長短的故事，圍繞著社會議題及大眾關心的人和事，當中亦是不少香港人的真實寫照及共同回憶。最新一季的《獅子山下2022》由 6個單元組成，而且有馬浚偉、黃淑儀、狄易達等耳熟能詳的演員，飾演不同階層的角色。當中可能有屬於你和我的故事！