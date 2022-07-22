獅子山下2022｜ 跨越半世紀生活寫照！1-6個單元故事劇情劇透 延續港人精神
《獅子山下》揭開寫實劇第一頁
半世紀以來，《獅子山下》中的故事大多以社會基層為主，反映小市民的生活實況，亦是不同年代的社會紀錄。而劇名就是來自第一代導演黃華麒在廣播道遠望獅子山，看到山腳的横頭磡徙置區和木屋區，而受啟發，決定製作一個關於草根階層的電視劇。自此，「獅子山下精神」就成為了香港人自强不息、奮發向上、守望相助的代名詞。
《獅子山下2022》延續港人精神
最新一輯的《獅子山下2022》由6個嶄新單元故事組成，每星期六一集。當中有講述尋找失散親人的故事、中港學生思想的矛盾與共融、對友情與親情的感人詮釋等，甜酸苦辣，充滿人情味。
林子祥重新演繹名曲《獅子山下》
而當年由顧嘉煇和黃霑為劇集譜寫及羅文主唱的經典金曲《獅子山下》，亦由林子祥重新演繹，作為《獅子山下2022》的主題曲。片尾曲《傳承的歌》則由其子林德信主唱，有著傳承的意味。大家看劇的同時不妨細心品嚐一下歌詞的內容，或許你都會有共鳴。
GiGi姐第5次參演《獅子山下》
由1970年代的《獅子山下》到現在的《獅子山下2022》，當中參演的演員不少，亦見證了香港電視業的發展。其中黃淑儀Gigi姐不但是 1970年代的《獅子山下》的常規主要演員，飾演一名持家有道好助人的年輕少婦，到後來1980年的《路》、2006年的《青春小鳥》、2018年的《秘密》都有角色。而在《獅子山下2022》系列中，Gigi姐和韓馬利、李影會在單元《紅花樹下》，飾演年過半百的金蘭姊妹。每個角色都非常貼地。
1-6個單元劇情劇透
《獅子山下2022：得閒飲茶》梁榮忠、狄易達、 陳明憙踏上尋父之路
年老父親在毫無先兆下突然失蹤，陳氏三兄妹（梁榮忠、狄易達、 陳明憙飾）在尋找父親的過程中，互相推卸責任。他們發現自己原來從不了解父親，與父親同住的二哥（狄易達飾）甚至對父親的生活習慣一無所知。二哥甚少與父親溝通，認為給予父親物質需求已是盡了孝道。另一邊廂，大哥的女兒不滿爸爸永遠認為自己的價值觀是對的，長久以來都沒有好好聆聽自己的說話，使她決定獨自去找爺爺。終於，三兄妹從父親留下的線索中，重新了解父親的想法，從而對自己的生活作出反思，一起踏上尋父之路。最後，一家人重聚於舊居，自製點心陪父親飲茶。
《獅子山下2022：我們的開學禮》馬浚偉、劉心悠中港兩地文化互相包容
馬衡日（馬浚偉飾）曾執導電影，也是大學傳理學院的教授，正為學生的畢業電影煩惱，更因為電影更換女主角一事，引發與學生之間的跨世代矛盾。來自北京，剛到香港履新的大學女講師劉心（劉心悠飾）與馬衡日因抱著不同的教學理念，以及兩地文化差異的衝擊，鬧出不少意見及笑話。故事呈現教育者以生命影響生命，熱心扶助年輕人成長的使命，亦藉此反映中港兩地文化融和的互相包容的精神，帶出中國文化和傳統道德價值觀的重要性。
《獅子山下 2022：快樂起舞》李炘頤飾演殘障者的追夢之路
李婷（李炘頤飾）自小熱愛舞蹈，由於學業成績不好，又遭同學排擠，兼且父母（倪秉郎、龔慈恩飾）離異，惟有寄情跳舞，享受當中的滿足感，透過一個又一個跳舞獎項來肯定自己。想不到一次意外跌傷，李婷雙腳失去了活動能力，令她如遭雷擊，心情墮進谷底，覺得生命從此了無色彩。母親日夜陪伴在側仍無法開解女兒，知道女兒一直思念父親，於是把丈夫找回來。在這段康復路上，一家三口的關係奇妙地起了變化，父母也重拾昔日感情。李婷後來結識了同樣坐輪椅的朋友，從對方身上體會到肢體殘障者也可以自立，過著自己喜歡的生活，遂加入輪椅舞蹈組，再次踏上舞台，展露個人的跳舞魅力……
《獅子山下2022：紅花樹下》黃淑儀、李影、韓馬利金蘭姊妹尋找自家食譜的意義
磊姐（黃淑儀飾）、張姐（李影飾）和波姐（韓馬利飾）是年過半百的好姊妹。年輕時在片場認識，情同金蘭並一起同屋共住。磊姐深受先夫的薰陶，喜愛烹飪，擅長替別人尋找記憶中的味道；張姐是退休小學校長，由於長年專注事業，從未結婚；波姐原本一心追尋電影夢，後來受潮流影響，成為了一名KOL。磊姐憑著對美食的熱誠，替身邊人修補與家人的關係，後來更喚醒自己，領悟到丈夫生前留下一本本來自不同家庭的食譜的意義。
《獅子山下2022：四季歌》許素瑩重新定義家人的意思
57歲的少芬（許素瑩飾）是個陪月員，工作以外的時間全都用來照顧年邁的養母。一天，她收到親生母親（馮素波飾）的電話，希望跟她相認。少芬童年時家境清貧，3歲便被家人送走。她一直對此耿耿於懷。跟生母相認後，少芬好像突然多了一班家人，相處很是融洽。不久，生母要求少芬捐腎挽救親妹。少芬懷疑那否生母跟自己相認的原因。掙扎良久，少芬終決定捐出腎臟，並在康復後繼續好好照顧養母。
《獅子山下2022：麵糰家族》太保、陸駿光展開離島小店的故事
康叔（太保飾）一個人捏出一個一個形狀大小相同的麵糰，一會，麵粉和牛油的香氣在離島小街瀰漫，康嬸也在這個時候幫康叔開舖。阿樂（陸駿光飾）是康叔的兒子，不願意留在離島和麵包舖，廿多歲就搬到港島去創一番事業。可是到了差不多四十歲，仍然是浮浮沉沉一事無成。直到阿樂收到久違的來電，知道康嬸過世，又回到離島。他難以相信一向健康的母親竟然就這麼突然離世，深深感受到人生的無常。康叔整個人像失去了靈魂，做什麼都覺得沒有意義，麵包舖不再開門，還準備賣盤。阿樂看著父親的背影，回想那天跟母親一起開店、搓麵糰造麵包，心中有一種感動和覺悟。
全新一輯《獅子山下2022》將於 2022年7月23日起，逢星期六晚上9時，港台電視31播映。
如果錯過了亦不怕，港台網站、流動程式RTHK Screen同步播出及提供節目重溫，詳情按此。