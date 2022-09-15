且試天下｜「甜寵劇女神」趙露思有公主命 四劇演公主愈演愈進步

在港台電視31 國劇《且試天下》飾演女主角白風夕的演員趙露思，年僅23歲已演出多部人氣劇集，被稱為「甜寵劇女神」，趙露思自2017年參演《鳳求凰》一劇開始踏入演藝圈，而初露頭角，而至今她最少曾在四部劇集中演出公主角色，她更被粉絲用「公主」來形容她，更傳聞她是富二代！一起來看看趙露思演出的公主。