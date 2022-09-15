且試天下｜「甜寵劇女神」趙露思有公主命 四劇演公主愈演愈進步
《三千鴉殺》覃川、阿滿
2020年，趙露思在古裝仙俠劇《三千鴉殺》飾演酈國公主帝姬，亡國後改名換成打扮成侍女阿滿的模樣，改名覃川，一心想要復國。被男主角傅九雲救下，之後傳九雲更把她帶回宮當侍女，兩人相處後，傳九雲也走過了覃川的心裡，但她不知道自己一直想點亮的靈燈就是傅九雲的命。劇中趙露思從一個不諳世事到擔起復國重任的女主，隨著她的心境變化也體現了角色的深度。
《傳聞中的陳芊芊》陳小芊、陳芊芊
2020年的古裝穿越劇《傳聞中的陳芊芊》可謂趙露思的代表作，她憑此劇正式走紅，並獲獎。趙露思飾演的編劇意外掉進自己寫的劇本裹，成為一個本應只生存三集的配角花垣城地位尊貴但惡評滿國的三公主陳芊芊，而為了保命，她一直為自已加戲，由女配角逆襲成為女主角。而陳芊芊出身的花垣城是女性當家作主，女尊男卑的地方。而男主角的男主來自的玄虎城則完全相反，是個以男為尊的地方，故事設定有趣，而且劇情不像一般甜寵劇的套路，很多神轉折的劇情，令不少觀眾覺得過癮。又因此劇，趙露思等於「傻白甜」的形象深入民心。
《長歌行》李樂嫣
2021年，趙露思參演迪麗熱巴主演的《長歌行》，飾大唐永安公主李樂嫣，一改之前的戲路，溫婉堅毅的角色。她與熱巴飾演堂姊妹，卻因家仇而要反目。她曾在訪問說李樂嫣是她演過最多哭戲的角色，從早哭到晚，高興哭，難過也哭，但她的哭戲卻莫名的讓人討厭不起來。觀眾也熱心看她與劉宇寧飾演的皓都配CP。
《且試天下》白風夕、風惜雲
趙露思目前在港台電視31熱播的《且試天下》，飾演秘密身份是青州公主風惜雲的，同時又是江湖奇女主白風夕，與之前的角色都不同，散發英姿颯颯的俠女本色，更有大量高手過招場面，同時另外亦有女王霸氣的造型。與楊洋組CP，甜蜜又養眼。
趙露思2017年出道至今只有短短5年，已經演出十多套劇集作品，而大部分收視與口碑俱佳的作品，除了被稱為「甜寵劇女神」，更有人稱她為「流量女神」指她有份演出的劇集都會獲得很高的收視。雖然演技尚要鍛練，但看她在不同年份演出的公主，演技的確是在進步，而戲路亦再不是只懂演「傻白甜」，期待她日後發展。
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