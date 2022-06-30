特戰榮耀｜劇情/人物介紹：楊洋首度飾演特種兵 大量打戲睇到熱血沸騰

來到 7月，港台電視31 逢星期一至五，晚上8時半時段又有新劇播出，今次帶來的是改編自紛舞妖姬小説《中國特種兵之特別有種》的軍旅劇《特戰榮耀》。全劇共 45集，由為人熟悉的偶像劇小鮮肉，在《你是我的榮耀》飾演于途的楊洋，以及「最美黃蓉」之稱的李一桐主演，兩位顏值都相當高，而且演技精湛，就算劇中有大量打戲應付自如。對於一些厭倦了看情情愛愛戲情的朋友來說，或者是今個夏日的選擇。一齊看看劇情簡介及人物介紹，或者你會對演員的付出及熱血而入坑！