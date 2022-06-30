特戰榮耀｜劇情/人物介紹：楊洋首度飾演特種兵 大量打戲睇到熱血沸騰
《特戰榮耀》劇情概要
《特戰榮耀》主要講述由楊洋飾演的燕破岳為了向父親證明自己，在高考來臨之際毅然參軍的故事。初期，燕破岳訓練成績驚人，但不被看好，後來經過嚴酷的環境及艱鉅的任務，收斂心性，讓他認識到不足，並在戰友們的幫助下，不斷成長，最終成為一名優秀的武警特戰隊員。
聚焦人物歷練 少有感情戲
平時看電視劇大多都會有很重的感情戲，但今次《特戰榮耀》卻是一部完完全全的軍旅劇，劇情以戰友間的情誼為主，就算是男女主角初次見面的一幕亦比較像喜劇，沒有離譜的誤會，或誇張的一見鍾情。情節上都合情合理，4月在內地播放時，整體的收視率也很不錯，網民評價亦很中肯。
演員均需接受嚴格軍事訓練
軍旅劇的重點所在當然是打鬥戲份，今次《特戰榮耀》製作相當認真，演員在開拍前 1個月就需要進行嚴格的軍事訓練，拍攝期間的 9個月也重不間斷，收工後還要進行針對格鬥、射擊等技能加強訓練。因此，劇中演員的軍姿都入型入格，散發出軍人的氣質。為求逼真，更多以外景拍攝，甚至穿越叢林、沙漠、戈壁，相當艱苦。
楊洋 2022年 劇在手 轉戰實力派
楊洋雖然有「軍藝校草」之稱，但形像最鮮明的角色就是《微微一笑很傾城》的肖奈及《你是我的榮耀》於途。對於霸總形象深入民心的楊洋來說，今次在《特戰榮耀》中飾演鐵血硬漢的特種兵可以說是一大突破，不但要曬黑，剃平頭，脫離偶像包袱，打戲、爆破戲都要親身上陣，對身體素質也是非常大的考驗。對楊洋來說，絕對是演繹生涯中重要的轉型之作，令人相當期待。
《特戰榮耀》角色簡介
導演：徐紀周
監製：馮驥
主演：楊洋、李一桐、蔣璐霞、孟阿賽、高鑫、謝靜
楊洋 飾演「兵王」燕破岳
出身軍人世家的燕破岳，為人高傲，又不肯認輸。為向父親證明自己，在高考時轉考軍校，雖然技能突出，但性格狂妄，不合群，，在經歷嚴酷的特訓及艱巨的任務後，逐漸改變自己，融入集體，並成長為一位優秀的武警特戰隊員。
李一桐 飾演 才貌雙全上尉 艾千雪
李一桐曾飾演《射雕英雄傳》、《了不起的女孩》、《我的時代你的時代》，今次一改甜美風格，颯爽的軍官艾千雪，個性外柔內剛、善良包容，才貌雙全，是團裡公認的軍花及最年輕的電子資訊通訊工程師。與燕破岳從互相看不順眼，到相互欣賞，共同成長。
蔣璐霞 飾演 高超技能狙擊手 郭笑笑
獵豹突擊隊隊員的郭笑笑，性格獨立，敢做敢當，巾幗不讓鬚眉的女兵，亦是一名擁有超強的射擊天賦的狙擊手，進入軍營後視燕破岳為最大的對手，其後漸漸打開自已的心扉。
孟阿賽 飾演 蕭雲傑
獵豹突擊隊隊員中的拆彈專家，亦是燕破岳的初中同學。表面看來玩世不恭，在任何情境下都悠然自得，但責任心極強，重情重義，在危機面前總能化解或者擾亂敵人視線。
蔣龍 飾演 特勤連炊事員 呂小天
家境優越的呂小天被父母送入部隊鍛煉，由富二代變成負有責任感和榮譽感的特勤連炊事員。與燕破岳、蕭雲傑等人建立了深厚的戰友友誼。退伍後為了保護戰友，奮不顧身抱著炸彈犧牲。
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