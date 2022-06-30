特戰榮耀｜楊洋 蕭雲傑 4位男神全面睇 其中 3位更係童星出身！

前兩日晚上8時半，在港台電視31 開播的新劇《特戰榮耀》，槍戰、打鬥戲看得人熱血沸騰的同時，劇中更有不少顏值與身材都一流的男神，養眼之餘，位位都演技一流。不但有演活多個角色的「電競大神」楊洋，更有蕭雲傑、裴踏燕、呂小天 3位童星出道的重要角色。相信這套軍旅劇就算「不談戀愛，只搞事業」，亦不減女性粉絲的追棒！