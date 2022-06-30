特戰榮耀｜楊洋 蕭雲傑 4位男神全面睇 其中 3位更係童星出身！
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前兩日晚上8時半，在港台電視31 開播的新劇《特戰榮耀》，槍戰、打鬥戲看得人熱血沸騰的同時，劇中更有不少顏值與身材都一流的男神，養眼之餘，位位都演技一流。不但有演活多個角色的「電競大神」楊洋，更有蕭雲傑、裴踏燕、呂小天 3位童星出道的重要角色。相信這套軍旅劇就算「不談戀愛，只搞事業」，亦不減女性粉絲的追棒！
「兵王」—— 燕破岳（楊洋飾演）
男主楊洋出道十多年，有過不少令人難忘的代表作，早期在《微微一笑很傾城》熱播的時候，網絡更有一句「大學欠我一個肖奈」，迷倒不少少女，到最近的《你是我的榮耀》，網上又再出現一句「人就是在不同年紀反覆愛上楊洋」。雖然楊洋由校草演到霸總，演過很多不同角色，隨着歲月亦增加不少魅力，但深刻的都是清秀小鮮肉形象。而今次楊洋在《特戰榮耀》為飾演特種兵燕破岳一角，不但特地練出壯碩身材，更將皮膚曬到黝黑，可以說是脫胎換骨。
拆彈專家 —— 蕭雲傑（孟阿賽飾演）
劇中飾演燕破岳知己的孟阿賽出生在一個演藝之家，姥姥是影后彭玉，媽媽是一級演員趙珈琪，姨媽是一級演員趙玲琪，是低調的星三代。由童星開始，出道11年，自幼就接受藝術薰陶，表演功底相當紮實。而且孟阿賽不僅熱愛健身，還有很好身手，所以在《特戰榮耀》中飾演獵豹突擊隊隊員中的拆彈專家，一點亦難不到他。
最強勁敵 —— 裴踏燕（蘇小玎飾演）
劇中另一位同樣是童星出身的是蘇小玎，7歲的時候就出道曾經參演過《穿越死牆》等電視劇，長大後考入表演系，有非常豐富的演出經驗。而《特戰榮耀》中飾演裴踏燕，因為嫉妒，不想讓乾媽把精力放在別人身上，把燕破岳當成了敵人，甚至改名以表決心，是燕破岳的競爭對手。
特勤連炊事員 —— 呂小天（蔣龍飾演）
在《特戰榮耀》中飾演呂小天的蔣龍在9歲的時候，就參演了電視劇《長大成人》，而且在彈鋼琴、跳拉丁舞等領域等藝術領域都有很好的成績，很一位有發展的藝人。蔣龍早在青春勵志熱血劇《全職高手》就與楊洋有合作，飾演可愛活潑又話多的楊洋好友，兩人默契十分，相信今次二次合作會呈現不一樣的熱血拼搏，令人期待。
想睇幾位男神的身手及精彩演技？逢星期一至五晚上8時半時段，記得打開港台電視31收看呀！ 錯過了都不要緊，立即重溫：按此