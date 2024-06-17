無人之境ViuTV 劇情1-15集演員角色介紹 周家怡周國賢飾演夫妻

周家怡、周國賢主演的ViuTV原創劇《無人之境》即將於下周6月24日播出，劇情以一個利用無人機偷窺鄰居生活的上班族視點切入，揭開各家各戶不為人知的故事。主要演員周家怡、周國賢、COLLAR成員Candy王家晴、陳安立及李忻頤等。

