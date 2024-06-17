無人之境ViuTV 劇情1-15集演員角色介紹 周家怡周國賢飾演夫妻
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周家怡、周國賢主演的ViuTV原創劇《無人之境》即將於下周6月24日播出，劇情以一個利用無人機偷窺鄰居生活的上班族視點切入，揭開各家各戶不為人知的故事。主要演員周家怡、周國賢、COLLAR成員Candy王家晴、陳安立及李忻頤等。
無人之境ViuTV原創劇｜劇情簡介
上班族阿巫生活營營役役，對身邊事物毫不關心。一次被屋苑業主立案法團主席責難後，阿巫出動無人機偷看主席生活，卻從中發現各家各戶的秘密；陽光活力的健身教練、性伴繁多的跳舞導師、笑容可人的幼稚園老師、恩愛和睦的教授夫婦、沈默內歛的印傭姐姐、朝夕監視屋苑的業主立案法國主席……原來都各有故事。嘗試窺看各戶鄰居之際，阿巫警見太太阿凌出現在鄰居家中，令事情變得一發不可收拾。二人本來靜如止水的生活，從此翻起巨浪。阿巫愈了解各戶鄰居，卻愈不了解自己太太。城市生活，萬家燈火，各屋餐下都自有每個人的無人之境。
無人之境｜演員角色介紹
|演員
|角色
|周家怡
|阿凌-阿巫妻子
|周國賢
|阿巫-阿凌丈夫
以無人機偷看各人生活
|王家晴
|Summer-幼稚園老師
|李炘頤
|阿冰-跳舞導師
|陳安立
|Buzz-健身教練
|劉錫賢
|屋苑業主立案法團主席
|駱振偉
|即將更新
|陳子豐
|即將更新
|曾贊學
|即將更新
|王頌茵
|即將更新
劇照率先睇！
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圖片來源：ViuTV