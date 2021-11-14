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超能使者｜玩「異能 」 《城寨英雄》班底開時裝新劇陳山聰、唐詩詠打戲連場

劇情
撰文：東方新地

無綫新劇《超能使者》（暫名）舉行開鏡拜神儀式，39歲唐詩詠膠面殘樣開劇，今次係《城寨英雄》班底開拍新劇超能使者 估吓大家有咩超能力？

圖文：東方新地

無綫新劇《超能使者》個玩「異能 」 《城寨英雄》班底開時裝新劇陳山聰、唐詩詠打戲連場

煎Pang孖八上身

陳展鵬上次在《城寨英雄》打到飛起，功架十足，不過今次飾演按摩師唔使打舒服得多，他還說早前頻頻去按摩順便偷師，覺得按摩能讓人舒服唔容易，而且每次按到人家穴位讓人情不自禁叫出來大叫爽，笑言自己外號是「孖八」。

▼陳展鵬與唐詩詠日前出席新劇 《超能使者》 拜神儀式，陳展鵬透露有意簽唱片公司圓歌手夢：「當年我出道時係想做歌手，但未出到碟就同唱片公司解咗約，好開心近年公司畀好多機會我去唱主題曲，令我重拾番信心，依家有兩間唱片公司同我傾緊，都係交畀公司經理人去處理。」
▼陳展鵬與唐詩詠日前出席新劇 《超能使者》 拜神儀式，陳展鵬透露有意簽唱片公司圓歌手夢：「當年我出道時係想做歌手，但未出到碟就同唱片公司解咗約，好開心近年公司畀好多機會我去唱主題曲，令我重拾番信心，依家有兩間唱片公司同我傾緊，都係交畀公司經理人去處理。」

打戲山聰頂晒

大熱天時拍戲，古裝以外打戲就最吃力！人氣男主角陳山聰就有少少怨言，他在劇中飾演有特異功能的國術隊導師，拍住劇中飾演他女朋友的劉穎鏇由頭打到尾。而曾在《城寨英雄》演花曼打到上位的君馨，直言打戲不太多，仲話有少少技癢，旁邊山聰聽罷即笑謂：「嘩咁不如留俾你打啦！」

▼王君馨在新劇飾演黑幫頭目，並將繼劇集 《性在有情》 後與沈震軒再做一對。
▼王君馨在新劇飾演黑幫頭目，並將繼劇集 《性在有情》 後與沈震軒再做一對。

劉佩玥征服煎Pang

唐詩詠在劇中唔使打，自言有超能力主要負責搞笑，仲話冇佢唔掂喎！不過就堅持唔肯劇透，另一女二劉佩玥飾演煎Pang老婆，她解說《超能》跟外國電影的super hero超能力不太同，而佢擁有的超能力專用在陳展鵬，大賣關子，莫非係愛的魔法?!

▲劉佩玥劇中將飾演陳展鵬老婆，以及郭子豪的前女友，與唐詩詠同樣擁有超能力。
▲劉佩玥劇中將飾演陳展鵬老婆，以及郭子豪的前女友，與唐詩詠同樣擁有超能力。
▲劉穎鏇穿著性感小背心加熱褲現身，她笑指劇中將有大量動作戲：「 戲 服太貼身，我要忍口唔食嘢去減磅先得。」
▲劉穎鏇穿著性感小背心加熱褲現身，她笑指劇中將有大量動作戲：「 戲 服太貼身，我要忍口唔食嘢去減磅先得。」
▲陳山聰在劇中和林子善飾演一對孖生兄弟，提到今次新劇將與劉穎鏇合演情侶，陳山聰笑言： 「上次拍 《大步走》佢演我個女，我已經話下次合作佢會做我個女朋友，點知真係開口中，可能再下次合作佢就做埋我阿媽㖭！」
▲陳山聰在劇中和林子善飾演一對孖生兄弟，提到今次新劇將與劉穎鏇合演情侶，陳山聰笑言： 「上次拍 《大步走》佢演我個女，我已經話下次合作佢會做我個女朋友，點知真係開口中，可能再下次合作佢就做埋我阿媽㖭！」
▲伍樂怡（左一）在劇中以熱褲造型上陣，大晒長腿。
▲伍樂怡（左一）在劇中以熱褲造型上陣，大晒長腿。
▲楊卓娜今次繼《十八年後的終極告白》後再與陳山聰合作，在劇中飾演唐詩詠家姐。
▲楊卓娜今次繼《十八年後的終極告白》後再與陳山聰合作，在劇中飾演唐詩詠家姐。

劇中亮點仲有在《愛回家》飾演KC入晒屋，愈老愈型的歐瑞偉，劇中與陳國峰飾演父子，睇佢留鬢造型似足Iron Man，相信睇得又打得，有粉絲仲率先幫佢起朵「呃人man」連陳山聰都偷笑呀！

無綫新劇《超能使者》個玩「異能 」 《城寨英雄》班底開時裝新劇陳山聰、唐詩詠打戲連場

▲歐瑞偉（左二）劇中與王君馨同樣飾演黑幫頭目，並與陳國峰（左一）飾演兩父子。
▲歐瑞偉（左二）劇中與王君馨同樣飾演黑幫頭目，並與陳國峰（左一）飾演兩父子。

去片！《超能使者》開鏡試造型演員受訪：

城寨英雄班底開拍新劇超能使者 估吓大家有咩超能力?

娛樂新聞 | 超能使者開鏡拜神 展鵬子善為角色做足準備(此片段來自娛樂新聞台)————————————–【睇電視新型態】美國觀眾 • 隨時隨地 • 免費睇TVB節目，立即下載encoreTVB APP！iOS ➔ https://apple.co/36N1zaXAndroid ➔ http://bit.ly/36LB71h電腦網站 ➔ http://www.encoreTVB.comAmazon Fire TV ➔ https://amzn.to/2OgCUVFApple TV ➔ https://apple.co/390Ain6Roku ➔ http://bit.ly/2tk8T01————————————–官方網站： http://www.tvbusa.comYouTube： https://www.youtube.com /TVBUSAofficialInstagram：https://www.instagram.com/tvbusa

Posted by TVBUSA on Monday, 18 May 2020

異能題材唔係第一次！倉底貨《十兄弟》拍完唔播3大騎呢位

一套未平，一套又起。大台又有膠劇喇，你準備好未？大台重拍《十兄弟》，不過最近有預告片流出，網民認為呢套電視劇好像集百家大成，有不少電影的影子，難道是TVB順應潮流，把它拍成如《復仇者聯盟》和《功夫》的電視劇？到底放在倉底2018年的《十兄弟》有甚麼膠位？馬上為你數出3大騎呢之處。

Text：Bao edit-C人會所 photo-youtube截圖、官方圖片、《功夫》電影截圖、《Xman》電影截圖、《蜘蛛俠》電影截圖 Source- 新Monday

TVB新版《十兄弟》3大膠位逐個睇

TVB相隔10年再重拍《十兄弟》，是次大台明顯想搞搞新意思，找來外援特技公司合作，先行預告中用電影風格拍攝又用16：9畫面。而且這一次的造型直情與過往的電影版都不同，改到面目全非，抄足外國英雄人物的造型。連網民都話好似睇緊《Xman》咁。

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90後張曦雯做阿媽 個仔仲大佢十幾年

劇中的女主角是1990年出生，現年27歲的張曦雯，而1978年出生的黃嘉樂（39歲）及1985年出生的謝東閔（32歲）也分別飾演她的兒子千里眼、順風耳。

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大家唔好誤會，係飯汁......
大家唔好誤會，係飯汁……

無綫新劇《超能使者》個玩「異能 」 《城寨英雄》班底開時裝新劇陳山聰、唐詩詠打戲連場

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還有36歲的張景淳也是她的兒子飛天五，看來大台是認真要你變成張媽媽……
還有36歲的張景淳也是她的兒子飛天五，看來大台是認真要你變成張媽媽……

2.抄定致敬？ 造型似足快銀、蜘蛛俠、浩克

另外，最喜歡模仿的大台當然不會放過任何走在潮流最高的位置，近年英雄片爆紅，大家又愛看特效，TVB這次也為《十兄弟》加入不少電影元素，連造型都跟到足，真的不知道是致敬還是參考。

無綫新劇《超能使者》個玩「異能 」 《城寨英雄》班底開時裝新劇陳山聰、唐詩詠打戲連場

飛天五的這個造型有沒有熟口熟面呢？成個Look十足十《變種特攻》快銀。

無綫新劇《超能使者》個玩「異能 」 《城寨英雄》班底開時裝新劇陳山聰、唐詩詠打戲連場

十兄弟
十兄弟
《變種特攻》
《變種特攻》

雖然說這次找了電影公司幫忙做後期製作，但也不用把外國的電影元素照辦煮碗搬到電視上吧，以前的《十兄弟》故事背景設定在民初但房屋都是平房，這次換成充滿上海灘風味的大街，飛天五在大街穿梭就有點像《蜘蛛俠》的感覺。

無綫新劇《超能使者》個玩「異能 」 《城寨英雄》班底開時裝新劇陳山聰、唐詩詠打戲連場

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走在牆壁的高腳七！
走在牆壁的高腳七！
變形俠醫？
變形俠醫？

無綫新劇《超能使者》個玩「異能 」 《城寨英雄》班底開時裝新劇陳山聰、唐詩詠打戲連場

無綫新劇《超能使者》個玩「異能 」 《城寨英雄》班底開時裝新劇陳山聰、唐詩詠打戲連場

電影《功夫》截圖
電影《功夫》截圖

3. 道具抄《功夫》？

周星馳電影《功夫》中的斧頭幫居然在《十兄弟》中重現了。

無綫新劇《超能使者》個玩「異能 」 《城寨英雄》班底開時裝新劇陳山聰、唐詩詠打戲連場

影《功夫》截圖
影《功夫》截圖

原本作為一個小朋友大喊十經常拿著波板糖沒有問題，但明顯地從預告中看到『波板糖』的戲份不少，相信應該是有深層含意，待劇集播放就會知道。

無綫新劇《超能使者》個玩「異能 」 《城寨英雄》班底開時裝新劇陳山聰、唐詩詠打戲連場

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電影《功夫》截圖
電影《功夫》截圖
電影《功夫》截圖
電影《功夫》截圖

連動作都……不要說你沒有參考，導演一定是星爺的影迷。

無綫新劇《超能使者》個玩「異能 」 《城寨英雄》班底開時裝新劇陳山聰、唐詩詠打戲連場

電影《功夫》截圖
電影《功夫》截圖

明明是發生在民初的十兄弟，硬要到沙漠拍攝，如果不知道，可能以為在拍《西遊記》，去了火焰山。

無綫新劇《超能使者》個玩「異能 」 《城寨英雄》班底開時裝新劇陳山聰、唐詩詠打戲連場

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鏡頭一轉，無緣無故變成雪地。

無綫新劇《超能使者》個玩「異能 」 《城寨英雄》班底開時裝新劇陳山聰、唐詩詠打戲連場

無綫新劇《超能使者》個玩「異能 」 《城寨英雄》班底開時裝新劇陳山聰、唐詩詠打戲連場

但小編就覺得有點熟口面喇……所以說《十兄弟》的導演真的參考了很多電影和電視劇，絕對沒有錯！

《鬼怪》截圖
《鬼怪》截圖
《鬼怪》截圖
《鬼怪》截圖

以前的《十兄弟》被網民評價膠和電腦特效太差，這次就要看看有甚麼新意。

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