超能使者｜玩「異能 」 《城寨英雄》班底開時裝新劇陳山聰、唐詩詠打戲連場
圖文：東方新地
煎Pang孖八上身
陳展鵬上次在《城寨英雄》打到飛起，功架十足，不過今次飾演按摩師唔使打舒服得多，他還說早前頻頻去按摩順便偷師，覺得按摩能讓人舒服唔容易，而且每次按到人家穴位讓人情不自禁叫出來大叫爽，笑言自己外號是「孖八」。
打戲山聰頂晒
大熱天時拍戲，古裝以外打戲就最吃力！人氣男主角陳山聰就有少少怨言，他在劇中飾演有特異功能的國術隊導師，拍住劇中飾演他女朋友的劉穎鏇由頭打到尾。而曾在《城寨英雄》演花曼打到上位的君馨，直言打戲不太多，仲話有少少技癢，旁邊山聰聽罷即笑謂：「嘩咁不如留俾你打啦！」
劉佩玥征服煎Pang
唐詩詠在劇中唔使打，自言有超能力主要負責搞笑，仲話冇佢唔掂喎！不過就堅持唔肯劇透，另一女二劉佩玥飾演煎Pang老婆，她解說《超能》跟外國電影的super hero超能力不太同，而佢擁有的超能力專用在陳展鵬，大賣關子，莫非係愛的魔法?!
去片！《超能使者》開鏡試造型演員受訪：
娛樂新聞 | 超能使者開鏡拜神 展鵬子善為角色做足準備(此片段來自娛樂新聞台)————————————–【睇電視新型態】美國觀眾 • 隨時隨地 • 免費睇TVB節目，立即下載encoreTVB APP！iOS ➔ https://apple.co/36N1zaXAndroid ➔ http://bit.ly/36LB71h電腦網站 ➔ http://www.encoreTVB.comAmazon Fire TV ➔ https://amzn.to/2OgCUVFApple TV ➔ https://apple.co/390Ain6Roku ➔ http://bit.ly/2tk8T01————————————–官方網站： http://www.tvbusa.comYouTube： https://www.youtube.com /TVBUSAofficialInstagram：https://www.instagram.com/tvbusa
Posted by TVBUSA on Monday, 18 May 2020
異能題材唔係第一次！倉底貨《十兄弟》拍完唔播3大騎呢位
一套未平，一套又起。大台又有膠劇喇，你準備好未？大台重拍《十兄弟》，不過最近有預告片流出，網民認為呢套電視劇好像集百家大成，有不少電影的影子，難道是TVB順應潮流，把它拍成如《復仇者聯盟》和《功夫》的電視劇？到底放在倉底2018年的《十兄弟》有甚麼膠位？馬上為你數出3大騎呢之處。
Text：Bao edit-C人會所 photo-youtube截圖、官方圖片、《功夫》電影截圖、《Xman》電影截圖、《蜘蛛俠》電影截圖 Source- 新Monday
TVB新版《十兄弟》3大膠位逐個睇
TVB相隔10年再重拍《十兄弟》，是次大台明顯想搞搞新意思，找來外援特技公司合作，先行預告中用電影風格拍攝又用16：9畫面。而且這一次的造型直情與過往的電影版都不同，改到面目全非，抄足外國英雄人物的造型。連網民都話好似睇緊《Xman》咁。
2.抄定致敬？ 造型似足快銀、蜘蛛俠、浩克
另外，最喜歡模仿的大台當然不會放過任何走在潮流最高的位置，近年英雄片爆紅，大家又愛看特效，TVB這次也為《十兄弟》加入不少電影元素，連造型都跟到足，真的不知道是致敬還是參考。
飛天五的這個造型有沒有熟口熟面呢？成個Look十足十《變種特攻》快銀。
雖然說這次找了電影公司幫忙做後期製作，但也不用把外國的電影元素照辦煮碗搬到電視上吧，以前的《十兄弟》故事背景設定在民初但房屋都是平房，這次換成充滿上海灘風味的大街，飛天五在大街穿梭就有點像《蜘蛛俠》的感覺。
以前的《十兄弟》被網民評價膠和電腦特效太差，這次就要看看有甚麼新意。