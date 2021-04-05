無限斜棟有限公司｜1-5集劇情劇透 富商葛民輝委託表白「收購戰」！
ViuTV原創劇《無限斜棟有限公司》由下星期一(5日)晚起，逢星期一至五晚上9時30分播出。劇集講述三位「斜棟青年」(Slasher) 陳家晞（盧慧敏飾）、張諾恆（陳卓賢@MIRROR 飾）和李展翹（黃定謙飾）合力經營「無限斜棟有限公司」，旨在解決不同客人的奇怪要求和煩憂。
文：東方新地
｜第1集｜AREA 52集結網民睇外星人
｜第2集｜亡父的生日禮物
｜第3集｜富商葛民輝昏迷甦醒
｜第4集｜富商兄弟委託阻止葛民輝表白
｜第5集｜感情表白的兩難！
無限斜棟有限公司第1集（4月5日星期一）AREA 52集結網民睇外星人
網路傳聞四起：荒廢的「金謬平戲院」竟然是「AREA 52」，據說三月五晚上將會解剖外星人。網民更動員集結，誓要揭穿神秘陰謀，來一次外星全接觸。新紥警員——李展翹（黃定謙飾）覺得事態可疑，不理上司方Sir（張建聲飾）阻止，決定自行調查。李展翹發現整件事件竟由一間名為「無限斜棟有限公司」所發起⋯⋯
無限斜棟有限公司第2集（4月6日星期二）亡父的生日禮物
2020年2月29日是陳家晞（盧慧敏飾）廿四歲生日。這天，有人代表三年前已離世的生父送上生日禮物。而更離奇的是，這份生日禮物竟是一間偵探社所在的物業單位。陳家晞發現斜棟青年張諾恆（陳卓賢@MIRROR飾）竟然入住了該單位。為了不被趕走，張諾恆遊說陳家晞承繼父業，改革古老偵探社⋯⋯
無限斜棟有限公司第3集（4月7日星期三）富商葛民輝昏迷甦醒
李展翹離開警隊後當上了富商毛賴明（葛民輝飾）保鑣。意外昏迷五年的毛賴明，剛剛甦醒便遇上連連怪事，所以決定聘請保鑣。李展翹上任不久，便發現了所有怪事也跟「無限斜楝」扯上關係！李展翹找上諾恆和家晞質詢，竟反被邀請加盟……
無限斜棟有限公司第4集（4月8日星期四）富商兄弟委託阻止葛民輝表白
毛賴明奇蹟甦醒後，人生只有一個目標，就是要向心儀已久的李珍珍（陳俞希飾）表白，但處處受到「無限斜楝」阻撓。「無限斜楝有限公司」之所以插手毛賴明的愛情，當然背後有人委託，這人正正是毛賴明的好兄弟—陳友誠（陳子豐飾）。
無限斜棟有限公司第5集（4月9日星期五）感情表白的兩難！
毛賴明親自上門到「無限斜棟有限公司」，並願出雙倍價錢要求陳家晞、張諾恆和李展翹展開逆襲反擊，協助他追求李珍珍，打敗好兄弟陳友誠！在行業道德與金錢誘惑之間，「無限斜楝有限公司」決定走出第三條路來解決面前難題！
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預告：無限斜棟有限公司: 即/將/開/業
https://www.youtube.com/watch?v=CpeGo7kv-B4