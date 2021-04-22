無限斜棟有限公司大結局 ｜ 劇透第16至20集劇情：193結局周登場、盧慧敏遭綁架、一切回到金謬平
《無限斜棟有限公司》大結局，由試當真許賢及蘇致豪編劇的ViuTV原創劇，每集都有金句和驚喜，結局周仲有193登場，不過「無限斜棟有限公司」三人組在最後竟然要面對最大的挑戰，故事又回到起點的「金謬平戲院」⋯⋯
文：東方新地 圖：ViuTV
第16集（4月26日 星期一）劇情：吳家麗出軌與葉童有關？
為了查探劉俊太太蘇麗馨（吳家麗 飾）出軌的證據，陳家晞（盧慧敏 飾）成為了麗馨的好朋友，更被邀出席麗馨結婚週年派對。在別人的派對上，家晞竟碰見了那個多年沒見，缺席自己畢業禮和表姨喪禮的母親林詠梅（葉童 飾）。
第17集（4月27日 星期二）「捉姦」變成「出櫃」
蘇麗馨夾在劉俊與Anna（蔡宛珊 飾）之間也不好過。「無限斜棟」決定把委託由「捉姦」變成「出櫃」。他們想幫麗馨誠實地面對自己作出選擇。另一邊廂，張諾恆（陳卓賢 飾）父親張國永（袁富華 飾）終於回港，還帶來了諾恆的弟弟！
第18集（4月28日 星期三）「外星迷」193結局周登場
開業將近一年的「無限斜棟有限公司」迎來一個前所未有的委託：外星迷黃發（[email protected] 飾）上門請求找回失蹤女友。雖然看來又是一單普通尋人求助，不過黃發認為「鳳凰山棄屍案」的女死者就是他的女友！
第19集（4月29日 星期四）陳家晞生日被綁架
雖然陳家晞生日將至，可是2021年並沒有2月29日。李展翹（黃定謙 飾）及張諾恆不約而同地提出兩個不同的慶祝日子讓家晞選擇。面對愛情選擇題，家晞只能借助工作逃避。但專注於棄屍案卻令危機步步靠近。家晞再也沒法選擇哪個日子慶祝生日，因為今晚，她被綁架了！
第20集大結局（4月30日 星期五）金謬平戲院的命運
陳家晞失蹤了數天，展翹與諾恆四出找尋不果！「無限斜楝有限公司」協助過的客戶都紛紛協助搜尋！時間一分一秒流逝，連警方也束手無策。來到2021年3 月5日， 一年前「金謬平戲院」讓「斜楝」三人相遇。今天，他們的命運竟也與「金謬平」相連！