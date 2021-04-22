無限斜棟有限公司大結局 ｜ 劇透第16至20集劇情：193結局周登場、盧慧敏遭綁架、一切回到金謬平

《無限斜棟有限公司》大結局，由試當真許賢及蘇致豪編劇的ViuTV原創劇，每集都有金句和驚喜，結局周仲有193登場，不過「無限斜棟有限公司」三人組在最後竟然要面對最大的挑戰，故事又回到起點的「金謬平戲院」⋯⋯

文：東方新地 圖：ViuTV