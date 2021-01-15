《燕雲台》1-48集劇情劇透！佘詩曼悲劇收場、為皇位與姊妹唐嫣反目成仇！
文：東方新地
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《燕雲台》第1-48集大結局劇情劇透：
第1集｜第2集｜第3集｜第4集｜第5集｜第6集｜第7集｜第8集｜第9集｜第10集｜
第 11 – 20集： 耶律只沒被宮刑切JJ！黑山激戰佘詩曼自盡作要脅 ｜
第21 – 28 集：佘詩曼父親遭刺殺！燕燕攝政誕下皇子 ｜
第29 – 39集：佘詩曼鎮守邊疆做寡婦 ｜
第40 – 48集大結局：佘詩曼戀上大隻仔練馬奴 結局被𧶽死！
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《燕雲台》主要角色一覽：
《燕雲台》第1集劇情：大場面！國漢族大臣與宰相幼女蕭燕燕因馬結緣
遼世宗耶律阮因堅持改革，在祥古山察割之亂中遇害，多年後其子耶律賢明扆召韓德讓回上京，籌謀匡復社稷。德讓在途中與宰相蕭思溫幼女蕭燕燕因馬結緣。皇太叔李胡想拉攏思溫，德讓也帶先帝玉佩替明扆來尋求思溫支持。回到目錄
《燕雲台》第2集劇情：耶律璟試探明扆
蕭燕燕奪了磨魯古的參賽令牌參加射柳大賽，但大賽最終由韓德讓勝出，並成為郎君軍右統帥。耶律璟試探明扆，明扆表示不敢對皇位有妄想。春捺鉢開始，耶律喜隱聽從父親耶律李胡的指示，在跳月大會上接近蕭思溫的女兒。回到目錄
《燕雲台》第3集劇情：摔跤決鬥時不小心親吻
胡輦拒絕了喜隱的示好，喜隱轉頭將耳環送給了蕭氏二姐烏骨里。燕燕向德讓發出摔跤挑戰，二人決鬥時不小心親吻。在德讓和胡輦安排下，明扆密會蕭思溫並達成共識。太平王派人追捕密會的明扆，燕燕掩護明扆逃走。回到目錄
《燕雲台》第4集劇情：偷走通關令
耶律璟遇刺逃過一劫，主謀耶律李胡派喜隱向屋質大王求助遭拒，父子雙雙被軟禁。耶律賢得知玉佩主人是蕭思溫的女兒，韓德讓卻勸他不應與蕭氏有過多瓜葛。烏骨里從父親書房偷走通關令牌交給喜隱，卻被罨撒葛當場抓獲。回到目錄
《燕雲台》第5集劇情：佘詩曼被要脅要嫁人
李胡拉蕭韓兩家下水，罨撒葛送密函向耶律璟彙報，燕燕前去攔截，受傷險被擒，幸被德讓救下。胡輦（佘詩曼飾）找罨撒葛求情，罨撒葛答應幫她，但希望胡輦能嫁給自己。燕燕暫住三司使府，聽李思以熟絡口吻說起德讓之事，不禁吃醋。回到目錄
《燕雲台》第6集劇情：得罪巫醫偷密函
蕭燕燕聽到韓德讓定親的消息，生氣離開，在路上得罪了巫醫肖古。燕燕把肖古打暈，並假扮她去行宮偷取密函。德讓得悉後通知蕭思溫。燕燕假扮的肖古獲死罪，在德讓等人的協助下逃脫，此時真正的肖古來到，被德讓捕獲。回到目錄
《燕雲台》第7集劇情：明扆被授軍職
罨撒葛處死李胡，私下放過烏骨里和喜隱。喜隱發誓要替父完成遺願。烏骨里對喜隱死心塌地，出獄後非喜隱不嫁。罨撒葛徇私一事傳到耶律璟耳中，罨撒葛遭杖責免職。明扆被授軍職，德讓認為事情蹊蹺，勸明扆上辭表。回到目錄
《燕雲台》第8集劇情：同時向宰相府求親
罨撒葛和喜隱同時向宰相府求親，蕭思溫心生疑慮，遲遲不敢答應這兩樁婚事，耶律賢則擔心蕭思溫因聯姻之事而改變立場，韓德讓點明蕭思溫是因耶律賢心繫大遼才選擇擁護他，耶律賢豁然開朗，上門親見蕭思溫釋除了嫌隙。回到目錄
《燕雲台》第9集劇情：佘詩曼、盧杉姐妹同日出嫁
燕燕因胡輦（佘詩曼飾）為救烏骨里裏而被迫出嫁，與烏骨里大吵一架，經德讓開解，姐妹和好。胡輦、烏骨里同日出嫁，賓客都去恭喜罨撒葛，喜隱宴席上空無一人。燕燕認為耶律璟的暴戾無能將引致巨大動盪，更猜到德讓與父親有所籌謀。回到目錄
《燕雲台》第10集劇情：磨魯古羞辱韓德讓
燕燕與明扆相談甚歡，成為朋友。胡輦隨罨撒葛一同進宮參加家宴，受到主上耶律璟的熱情招待，但烏骨里和耶律喜隱則被擋在門外。磨魯古羞辱韓德讓，以多欺少，並誤傷了燕燕。明扆從燕燕口中得知此事，略施小計教訓磨魯古。回到目錄
《燕雲台》第11-20集劇情 佘詩曼自盡作要脅 黑山大營一番激戰
《燕雲台》第21-28集劇情 佘詩曼父親遭刺殺！燕燕攝政誕下皇子
《燕雲台》第29-39集劇情佘詩曼鎮守邊疆做寡婦
《燕雲台》第40-48集劇情佘詩曼戀上大隻仔練馬奴
燕雲台宣傳劇照
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