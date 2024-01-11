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狀王之王TVB｜1-18集劇情劇透+演員角色介紹+播出時間！

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狀王之王TVB｜有消息指王浩信主演的《狀王之王》即將取代台劇《美食無間》於賀歲檔1月29日播出，突然攝位「空降」做「炮灰」，此劇翻拍張達明主演的《狀王宋世傑》，由王浩信、陳浩民、張達明、姚子羚，以及陳楨怡領銜主演，本文整合《狀王之王》劇情簡介、演員角色介紹、播出時間、以及最新預告片線上看！

狀王之王TVB｜劇情大綱

滿清年間，政治腐敗，貪官當道，民不聊生，以致列強乘勢以各種方式入侵中華。在這亂世之中，一位民族小英雄宋世傑（王浩信飾）悄然而生。天性聰敏機靈的傑為獄吏之子，從小遊走於牢房內，見盡世間不平之事，看盡一切悲歡離合，令他深信所謂法律、所謂公義，只是給世人一個遙不可及的童話世界。所以傑也不戀棧名利，暗中幫助好友何守信（林子聰飾）考取進士，踏上為官之路後就揮袖而去。後傑與兄弟宋阿九（金鋼飾）浪遊天下，過著「今朝有酒今朝醉」的人生，活得逍遙自在。

傑憑藉機靈心思和詭辯口才，碰上各種綠林大盜或地方惡霸時都是如魚得水。此時，上天卻讓他遇上了一名改變他人生的女子 – 玲瓏（姚子羚飾）。身份神秘的瓏脾氣剛猛、武功高強，與傑多番結怨又結緣，命運交纏在一起，終結成夫妻。傑踏上狀師之路，名聲傳遍全國各地，官司委託多如繁星，達官貴人絡繹不絕的送上門來。傑和娘子瓏、兄弟九、丫鬟小鳳（王子涵飾）成為了一個無案不破的團隊，大小懸案統統難逃他們法眼……

無綫節目巡禮 2023 無綫節目巡禮 《狀王之王》由張達明監製，拍攝年期係2022年8月28日－10月17日
《狀王之王》由張達明監製，拍攝年期係2022年8月28日－10月17日（圖片來源：tvb.com）

狀王之王TVB｜主要角色演員

狀王之王 王浩信飾演宋世傑
王浩信飾演宋世傑（圖片來源：TVB
狀王之王 姚子羚飾演玲瓏
姚子羚飾演玲瓏（圖片來源：TVB
狀王之王 林子聰飾演何守信
林子聰飾演何守信（圖片來源：TVB）
狀王之王 金剛飾演阿九
金剛飾演阿九（圖片來源：TVB）
狀王之王 陳楨怡飾演念姍姍
陳楨怡飾演念姍姍（圖片來源：TVB）
狀王之王 莊鍶敏
莊鍶敏（圖片來源：TVB）
狀王之王 張達明
張達明（圖片來源：TVB）
狀王之王 陳浩民飾演陳夢吉
陳浩民飾演陳夢吉（圖片來源：TVB）

狀王之王TVB｜播出時間

TVB安排將於2024年1月29日至2月21日逢周一至周五晚上9點半播出，全劇共18集。

狀王之王TVB｜最新預告片線上看

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圖片來源：TVB

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