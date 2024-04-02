瑪嘉烈與大衛系列絲絲線上看｜劇情6-10集 陳湛文衛詩雅水餃店開張
傅孟柏首次來港拍劇拍攝前去餐廳實習
傅孟柏首次來港拍電視劇，飾演城中名廚的他表示自己不時入廚，戲外都做過餐廳工作，傅孟柏分享：「我有在餐廳洗過盤子和做外場，但沒有真的搞食物，在拍攝前，我有到美食顧問的餐廳實習，最難是刀功，切東西有難度，因為要有架勢。」傅孟柏與同場的吳啟洋（Phoebus）劇中飾演兩兄弟，Phoebus指自己中學亦曾在餐廳工作過數個月，當時負責整拉面和餃子，不過，Phoebus坦言現在私底下較少下廚：「通常我地啲時間好亂，真係習慣買外賣，最多都係準備早餐，因為快，可能整啲粟米片同通粉。」
衛詩雅笑言承認自己是「地獄廚神」
衛詩雅（Michelle）於劇中飾演經營「大文號」水餃店的Diamond，Michelle笑言自己現實中屬於「地獄廚神」級別，揚言謝霆鋒都想放棄教自己下廚：「我試過煮嘢食比工作人員，佢地食到肚痛屙嘔，千祈唔好食我煮啲嘢啊！我連煮公仔麵都會發漲晒，煲湯會好少少，因為擺材料落壓力煲就得。」不過，Michelle性格本身非常好學，指烹飪是自己下一個希望能夠「成就解鎖」的技能。
重溫上周劇情：瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜劇情1-5集 廖子妤陳湛文分手戲展現精湛演技
瑪嘉烈與大衛系列絲絲線上看｜6-10集劇情
瑪嘉烈與大衛系列絲絲線上看｜第6集劇情（4月1日 星期一）
Diamond（衛詩雅 飾）和大衛（陳湛文 飾）的水餃店大文號正式開張，兩人溫馨的相處使客人們都以為他們是夫妻檔。與此同時，烈火（傅孟柏 飾）發現自己的味覺有異，對自己的廚藝產生動搖，奈何檢查過後卻找不到成因，瑪嘉烈（廖子妤 飾）為了幫助烈火回復味道而費盡心思，卻被烈火拒絕她的好意，使她感到失落。瑪嘉烈意外到訪大文號，買來的水餃卻使烈火感到驚艷……變了味的是食物還是人的內心？
瑪嘉烈與大衛系列絲絲線上看｜第7集劇情（4月2日 星期二）
剛剛與烈火相遇的時候，瑪嘉烈被他的熱情和魅力吸引，曾經不在乎名利、一心追求廚藝的烈火，如今好像漸漸變得進取了。初嚐大文號的水餃後，烈火受到Diamond水餃的啟發，想邀請大衛和Diamond到訪WTX，打算以此展開兩間店鋪合作的機會。眼見有人賞識Diamond的才華，大衛即使不想改變現有平凡安穩小日子，但也自知不應成為Diamond的阻礙，為此大衛退後了一步……
瑪嘉烈與大衛系列絲絲線上看｜第8集劇情（4月3日 星期三）
烈火邀請Diamond加入WTX，Diamond本來只想靜靜經營小店，沒想過這樣的機會突然來到，但比起發展機會，她更在乎的卻是大衛的意見……瑪嘉烈意外Diamond與烈火在工作上如此投契，但當她想輔助烈火打理WTX時，卻變得礙手礙腳，Diamond在WTX和大文號兩邊奔波，忙碌之餘甚至忘記了與大衛的約定，超出界限的是工作，還是感情之間那條不可見的線？
瑪嘉烈與大衛系列絲絲線上看｜第9集劇情（4月4日 星期四）
在疫情最熾熱的時候，烈火和瑪嘉烈為了一場婚禮而產生諸多爭執，隔離的困境使兩人被迫正視感情中以往可以用熱情來蓋過的部分。大衛即使身在香港，但仍然與在國外無法回來的Diamond保持聯繫。疫情的反覆，為每個人的生活都帶來許多變數，一場偶然的錯過，喪失的不只是機會，也可能帶來永遠無法挽回的局面，在疫情最熾熱的時候，也是最考驗熱情的時候……
瑪嘉烈與大衛系列絲絲線上看｜第10集劇情（4月5日 星期五）
烈火的弟弟阿臣（吳啟洋 飾）與女友莎莎（麥詠楠 飾）一直保持關係中的界線，但只有愛沒有性的關係令莎莎感到不安。甚至令莎莎質疑是否自身出現問題。莎莎想藉一次Staycation之旅與阿臣拉近關係，兩人在度假營遇見了一直空等愛人的Viola （余濟安 飾），在Viola身上阿臣看到了尋找真正自己的可能性，但若是要看見真正的自己，就必然會傷害莎莎⋯⋯
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