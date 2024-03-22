瑪嘉烈與大衛系列絲絲劇情｜1-15集演員陣容介紹！南方舞廳再合作

瑪嘉烈與大衛系列絲絲劇情｜ViuTV原創劇《瑪嘉烈與大衛系列絲絲》將於3月25日播出，一共15集。劇集講述瑪嘉烈（廖子妤飾）和大衛（陳湛文飾）分手後，靜極思動的瑪嘉烈與城中名廚烈火（傅孟柏飾）展開新一段戀情；而在外遊歷已久的Diamond（衛詩雅飾）卻在此刻鳥倦知還，和大衛共同經營「大文號」水餃店。東方新地整合《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》劇情介紹、演員陣容、以及預告片線上看！