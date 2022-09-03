白色強人2｜醫生霸氣金句合輯！盤點10套經典醫療劇
唐明（馬國明）：人命一定要放在第一位
心胸肺外科部門主管兼顧問醫生，為維護蘇怡而承認在治療黃子瑤期間出現失誤，後被醫發局罰封刀半年，於第28集被楊逸滔協助下復職。
生命不能用錢去衡量
財政分配, 每個人的標準不同
但是人命一定要放在第一位
就算我沒有百分之百的把握
完成這個手術
但只要有百分之一的機會
我就不會放棄
楊逸滔問：你真的不會後悔一輩子？
唐明答：我不進去, 病人死在手術床上
我才會後悔一輩子
郭晉安（楊逸滔/YT）：四個字，爭分奪秒！
腦神經外科部門主管兼顧問醫生，《全面開放藥物名冊草案》委員會召集人，葉晴之同級兼競爭對手，後和好並成為好友；於第22集將唐明停職，但其實是自己與唐明安排對付張庭和溫銘章的騙局。
你們不是不知道
這次疫情導致全球死了多少人
是它教會了我四個字：「爭分奪秒！」
救人不可以慢慢來
不然就算有錢, 也換不回人命
胡定欣（葉晴/Dr.IP）：等藥救命，三天都嫌多
腫瘤科專家，院發展局港島東聯網總監／前明心醫院院長／亦係《全面開放藥物名冊草案》委員會副召集人，後成為臨時召集人。其實劇中胡定欣一直對馬國明有意思，但馬國明一直以來只情傾唐詩詠，最後一集佢話：「我係唔會畀自己鍾意一個根本唔會鍾意自己嘅人」。
其實你們到底知不知道
香港有多少罕見病患者？
保守估計三千個, 每年還不斷增加
三年對於你們來說可能轉瞬即逝
但是對一個等着藥物救命的人來說
三天都嫌多
如果他們不堅持下去的話
這三年就會白白犧牲一些
不應該犧牲的人命
陳豪（李文信/Vincent）：做醫生係無得選擇㗎！
前世界醫護團醫生，並有外科醫生執照，於第1集因車禍輕傷而被送至明成北醫院，後在呂靄寧主刀的手術擔任副刀，其後加入明成北醫院，結局與世衛會議連線，讓罕見病患者在會上發言！
做醫生係無得選擇㗎，
我們不能選擇救誰或不救誰，
因為他對醫生來說就只有一種身分
就是「病人」
無論他們多麼愚蠢、多麼惹人厭
是殺人犯也好, 甚至是強姦犯也好
我們也要去救他們
誰叫我們是醫生？
唐詩詠（蘇怡Zoe）：接受救濟不等於就是乞丐
曾在在急救現場被鐡枝刺穿肺部，因失血過多而需接受人工流產手術，於結局將自己成為聯合國義務醫生一事告知唐明，於同集離職明成北醫院，到內地擔任義務醫生
接受救濟不等於就是乞丐
政府是有責任
幫助每一個有困難的市民
剛才裡面每一個醫生、護士
沒有一個看不起你
無論是有錢人還是無家者
來到醫院
在我們眼中只有一個身分
就是「病人」
劇中最常用金句/道具：「咖啡強人」
咁耐㗎？！等你們飲咖啡呀！
如果全香港的醫生都能像他們這樣
那才是我們香港市民的福氣
您一定睇過！盤點10套經典醫療劇：
1998年 《妙手仁心》
20年前播出、由鄧特希監製的《妙手仁心》絕對係大台醫療劇經典中嘅經典，第一輯《妙手仁心》由吳啟華、林保怡、蔡少芬、陳慧珊、蘇永康、張家輝、馬浚偉及陳芷菁等人主演，當中以吳啟華飾演嘅程至美醫生最受歡迎。
當年TVB在醫院管理局協助下，借出剛落成尚未全面啟用嘅大埔拿打素醫院畀劇集去取景，所以劇中有不少實景拍攝，而部分急症室場景、甚至儀器全部都係真嘅！
劇中程至美Paul（吳啟華飾）與唐姿禮Jackie(蔡少芬飾)呢一對情侶，至今不少人都覺得佢哋好合襯，故事講唐姿禮由唔喜歡程至美到暗戀佢，之後鼓起勇氣主動表白，但程至美懵然不知激到姿禮好嬲，不過最後梗係喺埋一齊啦！
好景不常，就喺佢哋開始戀情不久，姿禮發現自己患上腦瘤，真係能醫不自醫！結果程至美親自為姿禮做手術，但小意外令對方一直昏迷﹐吳啟華喺劇中深情形象令佢大受歡迎，成為「師奶殺手」！
因為劇中不乏一班醫生收工落bar飲嘢嘅場口，當時有觀眾質疑劇情有點離地，事關醫生經常要on call ，但佢哋就成日拉隊落bar飲嘢，現實中嘅醫生係咪真係咁得閒又咁好精力？！
2000年《妙手仁心II》
由於第一輯大受歡迎，所以先後喺00年及05年開拍第二輯及第三輯，不過由於鄧特希已離開TVB，所以《妙手II》及《妙手III》由戚其義監製，主要演員包括吳啟華、林保怡、陳慧珊、邵美琪、蔡少芬、陳豪、蒙嘉慧、陳潔儀、曹永廉、唐文龍及袁彩雲等等！
2005年 《妙手仁心III》
女神黎姿在《妙手仁心III》飾演Frances一角，一向長髮嘅Gigi為拍劇以短髮造型示人，令人眼前一亮。而《妙手仁心》拍到第三輯的時候，香港人已從沙士的陰霾中走出來，所以故事多探討生命的意義。
2004年《天涯俠醫》
林志華監製嘅《天涯俠醫》由張家輝、林峰、郭羨妮、唐寧主演，梁詠琪有份客串，好難得！故事講述無國界醫生的工作，主旨視野顯得更加寬廣。主角張家輝和林峰分別飾演了婦產科的王甫芬和心臟內科的齊百恆，二人透過一個人道救援組織LifeForce，遠赴非洲參與醫療任務，這樣的一次獨特經歷，使二人感悟到生命的意義和奧妙。
《天涯俠醫》係04年台慶劇，劇組落重本遠赴東非肯雅同廣西取景。
2018年《跳躍生命線》馬德鐘配李佳芯救護員為題材
《跳躍生命線》圍繞救護員工作做題材，故事開始講總隊目麥在田(馬德鐘飾 )和章蕙芯(李佳芯)本是一對恩愛夫妻，可惜蕙芯死於一宗交通意外，遺下在田與女兒諾兒，除了馬神和李佳芯，仲有劉佩玥、張文慈、陳瀅、張曦雯等演員，配搭都算新鮮！
2011年《仁心解碼》
羅永賢監製嘅醫生劇《仁心解碼》以精神科背景重難，由 方中信、徐子珊、黃浩然、蔣志光、楊怡、蒙嘉慧主演，飾演的精神科高級醫生高立仁(方中信飾 )，劇中通過不同案件介紹咗遺傳性精神病、憂鬱症、躁狂抑鬱性等多個精神科疾病，方中信以專業的知識和敏銳的觀察力，幫助無數精神病患者從長久的痛苦折磨中解脫，而方中信、黃浩然、蔣志光三個大男人之間的嬉笑怒罵，都令劇集氣氛冇咁沉重，輕鬆不少。
2013年 《仁心解碼II》
《仁心解碼Ⅱ》是由方中信、楊怡及蒙嘉慧領銜主演，並由黃智賢、蕭正楠、陳茵媺、蔣志光及陳國邦參演，《仁心Ⅱ》同樣精神病及刑事罪行為題材，而當年第1集播出後即來話題，劇中女學生(石天欣飾)慘被強姦，由於畫面非常迫真，令人印象難忘，她此後更多演被強姦的角色！
2012年《on call 36小時》
潘嘉德監製《on call 36小時》由楊怡、馬國明、黃智賢、曹永廉、羅仲謙、黃智雯主演，故事講敘一班實習醫生的訓練及成長，主要講述香港公立規定醫生每次當值時間為36小時，當中點樣爭分奪秒去救人，套劇仲全面的介紹了公立醫院的各個醫科，又經常提到醫護的專業名詞。
2013年《on call 36小時II》
由於第一輯收視及口碑不俗，無綫添食隨即開拍《On Call 36小時II》，續集仲搵咗吳啟華回巢助陣，由馬國明及楊怡、黃智雯、羅仲謙、朱千雪、岑麗香、蘇玉華、袁偉豪主演！
2015年 《實習天使》
葉鎮輝監製嘅《實習天使》由洪永城、岑麗香、單立文、陳煒、吳若希、劉佩玥等主演，故事以實習護士為題材，，劇情講述幾位準護士畢業生被派到醫院實習，由有「死神Ray」之稱嘅注冊護士（洪永城飾）去負責訓練佢哋。劇中有唔少醫生同護士工作嘅場面，但當時唔少護士都情節唔合情理。
《實習天使》出街時，洪永城想借肯定護士的職責來宣傳劇集，點知一句「護士，喺社會上嘅地位不高」就惹來各路網民留言狠插。《實習天使》拍攝期間吳若希在其個人Facebook Page post花絮相，結果因為護士坐病床有違醫護常識，又有部分網民聯想至AV情節，間接影響護士形象，惹來負評。
2002年 《紅衣手記》
《紅衣手記》相信冇乜人會記得，套劇由劉仕裕監製，陳鍵鋒、佘詩曼、康子妮主演，講述一群護士的成長故事，那年阿佘都未係當家花旦，套劇被選為海外首發劇集之一，02年喺海外首播，直至2007年才安排在翡翠台下午三點幾首播。劇通過幾個年輕護士探討生命，而佘詩曼飾演的郁采玲是一個心地善良兒科護士，陳鍵鋒飾演的男護士容德基，性格率真有理想有抱負。
常見問題
《白色強人2》為祝文君遺作之一？
除了在《白色強人II》中客串演罕見病患者，單是去年祝文君曾參與9套劇集的拍攝，包括她最後有份演出的《童時愛上你》，以及未播出的……詳情請看
《白色強人2》馬國明靚仔助手原來是星二代？
徐肇平曾與蔡思貝傳緋聞，二人經圈中朋友介紹認識﹐有指他們由最初大班人見面，漸漸變成單獨約會﹐繼而傳緋聞。20年他們再因撐枱腳傳緋聞，而且徐肇平曾探蔡思貝班，期間更雙雙失蹤一小時…詳見：黃淑儀母子星途同曲折