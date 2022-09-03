白色強人2｜醫生霸氣金句合輯！盤點10套經典醫療劇

譜寫拯救生命的醫療劇集，每一次睇、每一次都會牽動觀眾心靈，尤其在疫情反覆的年代。加上《白色強人2》有3位視帝及兩位視后坐鎮，每集劇情都交足戲，故事仲張力十足。去到劇集大結局，以下為大家整理劇中金句合輯，一齊欣賞下！