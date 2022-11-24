百萬同居計劃｜15集劇情劇透：《大叔的愛》原班底 搞笑又溫馨！

ViuTV原創劇《百萬同居計劃》即將接檔《繩角》，預計將於12月5日首播！由Jer柳應廷、Anson Lo盧瀚霆、Jeffrey魏浚笙、黃德斌、簡慕華主演，劇情講述城中女強人簡慕華舉辦名為「百萬同居計劃」的活動，一班參加者需要一同搬進千呎豪宅，展開為期半年的同居生活，相信劇情不少爆笑場面之餘，都會包含溫馨故事的情節。