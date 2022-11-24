百萬同居計劃

百萬同居計劃｜15集劇情劇透：《大叔的愛》原班底 搞笑又溫馨！

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ViuTV原創劇《百萬同居計劃》即將接檔《繩角》，預計將於12月5日首播！由Jer柳應廷、Anson Lo盧瀚霆、Jeffrey魏浚笙、黃德斌、簡慕華主演，劇情講述城中女強人簡慕華舉辦名為「百萬同居計劃」的活動，一班參加者需要一同搬進千呎豪宅，展開為期半年的同居生活，相信劇情不少爆笑場面之餘，都會包含溫馨故事的情節。

百萬同居計劃
（圖片來源：ViuTV提供）

百萬同居計劃（15集）｜盧瀚霆、柳應廷、魏浚笙

劇情講述城中女強人簡慕華舉辦名為「百萬同居計劃」的活動，一班參加者需要一同搬進千呎豪宅，展開為期半年的同居生活。

劇集本來係《大叔的愛》原有班底開拍，但最終因疫情導致Edan呂爵安的檔期不合而辭演，其角色由魏浚笙頂上。呂爵安則會接拍新電影《死屍死時四十四》，並再度與鄭中基及毛舜筠合作。

拍攝／製作年份2022年4月－6月

mirror復出 野人老師 百萬同居計劃 繩角 plt 剛於電影《阿媽有咗第二個》得到不少好評的柳應廷，原來亦有份演出《百萬同居計劃》！
剛於電影《阿媽有咗第二個》得到不少好評的柳應廷，原來亦有份演出《百萬同居計劃》！（圖片來源：ViuTV）
百萬同居計劃 MIRROR 仲有盧瀚霆、魏浚笙
仲有盧瀚霆、魏浚笙（圖片來源：ViuTV）

《百萬同居計劃》角色簡介

Anson Lo盧瀚霆飾演 –燈仔（吳照明）

斜棟族 Slasher

百萬同居計劃 Anson Lo盧瀚霆飾演 -燈仔吳照明）
Anson Lo盧瀚霆飾演 –燈仔（吳照明）（圖片來源：ViuTV提供）

Jer柳應廷飾演 –蘇b

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Jeffrey魏浚笙飾演 –李希然

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（圖片來源：ViuTV提供）

簡慕華飾演 – 城中女強人

舉辦名為「百萬同居計劃」的活動，要求一班參加者需要一同搬進千呎豪宅，展開為期半年的同居生活。

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（圖片來源：ViuTV提供）

《百萬同居計劃》Edan親解無法演出新劇原因

Edan在與Do姐鄭裕玲早前連線開Live時，透露本來得知ViuTV將以《大叔的愛》的原班人馬開拍新劇《百萬同居計劃》 ，覺得好興奮，但最終卻因為「撞期」關係，而無奈決定辭演。

百萬同居計劃 大叔的愛 Edan話無得同《大叔的愛》的原班人馬一齊拍新劇，覺得好失落。
Edan話無得同《大叔的愛》的原班人馬一齊拍新劇，覺得好失落。（圖片來源：[email protected]
百萬同居計劃 大叔的愛 Edan呂爵安親揭兩度開工暈倒 自爆新劇《i.SWIM》係執二攤
不少粉絲都好期待「田牧CP」再合體，但Edan最終卻因「撞期」而無奈缺席新劇。（圖片來源：[email protected]
百萬同居計劃 大叔的愛 據知Edan原本在新劇飾演的角色，將由Jeffrey頂上。
據知Edan原本在新劇飾演的角色，將由Jeffrey頂上。（圖片來源：《大叔的愛》截圖）

Edan呻黃德斌令佢更失落

Edan直言當初得知的消息，「大叔」黃德斌同樣都因為「撞期」而無緣拍劇，但後來得知黃德斌調動檔期參演，令「原班人馬」只差Edan一個，令他更感失落。而對於Do姐問他會否客串演出這部新劇，Edan表示自己都希望可以客串，但要等劇組安排。

百萬同居計劃 Edan 大叔的愛 黃德斌 雖然只係錫面，冇咀嘴，但都睇到觀眾嘩嘩聲
新劇因疫情關係延期開拍，令黃德斌「無期」變「有期」。（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
百萬同居計劃 Edan 大叔的愛 Mirror
《大叔的愛》的原班人馬，除了Edan外，都有份參演新劇《百萬同居計劃》。（圖片來源：IG @edanlui）

Edan將參演毛姐新戲

據知Edan今次「撞期」的原因，是因為要參演毛姐毛舜筠開拍的新電影，以及要準備7月舉行的MIRROR紅館騷，加上因為疫情關係，由姜濤主演的劇集《季前賽》一度停拍，近日劇集恢復開拍，導致跟《大叔的愛》班底新劇《百萬同居計劃》「撞晒期」。

百萬同居計劃 大叔的愛 Edan將在新片再與毛姐合作。
Edan將在新片再與毛姐合作。（圖片來源：[email protected]

《百萬同居計劃》Edan角色由Jeffrey頂上

有指Edan辭演後，劇組急搵Jeffrey魏浚笙頂上其角色。Jeffrey早前亦上載了一段在車廂中閉目養神的影片，並留言：「Day 1 Start！演員生活開始！」此外還有MIRROR成員Jer，亦有指將會加入新劇演出。

百萬同居計劃 大叔的愛 Jeffrey疑臨危頂上Edan原本在新劇的角色。
Jeffrey疑臨危頂上Edan原本在新劇的角色。（圖片來源：[email protected]
百萬同居計劃 大叔的愛 Jeffrey右）與Edan因拍檔主持節目《膠戰》而成為好友。
Jeffrey（右）與Edan因拍檔主持節目《膠戰》而成為好友。（圖片來源：[email protected]
Edan 大叔的愛 有指Jer右）亦將會參演ViuTV今次的新劇《百萬同居計劃》 。
Jer（右）參演ViuTV今次的新劇《百萬同居計劃》 。（圖片來源：IG @edanlui）

圖片來源：ViuTV提供、[email protected]、IG @edanlui

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