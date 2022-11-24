百萬同居計劃｜15集劇情劇透：《大叔的愛》原班底 搞笑又溫馨！
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ViuTV原創劇《百萬同居計劃》即將接檔《繩角》，預計將於12月5日首播！由Jer柳應廷、Anson Lo盧瀚霆、Jeffrey魏浚笙、黃德斌、簡慕華主演，劇情講述城中女強人簡慕華舉辦名為「百萬同居計劃」的活動，一班參加者需要一同搬進千呎豪宅，展開為期半年的同居生活，相信劇情不少爆笑場面之餘，都會包含溫馨故事的情節。
百萬同居計劃（15集）｜盧瀚霆、柳應廷、魏浚笙
劇情講述城中女強人簡慕華舉辦名為「百萬同居計劃」的活動，一班參加者需要一同搬進千呎豪宅，展開為期半年的同居生活。
劇集本來係《大叔的愛》原有班底開拍，但最終因疫情導致Edan呂爵安的檔期不合而辭演，其角色由魏浚笙頂上。呂爵安則會接拍新電影《死屍死時四十四》，並再度與鄭中基及毛舜筠合作。
拍攝／製作年份2022年4月－6月
《百萬同居計劃》角色簡介
Anson Lo盧瀚霆飾演 –燈仔（吳照明）
斜棟族 Slasher
Jer柳應廷飾演 –蘇b
Jeffrey魏浚笙飾演 –李希然
簡慕華飾演 – 城中女強人
舉辦名為「百萬同居計劃」的活動，要求一班參加者需要一同搬進千呎豪宅，展開為期半年的同居生活。
《百萬同居計劃》Edan親解無法演出新劇原因
Edan在與Do姐鄭裕玲早前連線開Live時，透露本來得知ViuTV將以《大叔的愛》的原班人馬開拍新劇《百萬同居計劃》 ，覺得好興奮，但最終卻因為「撞期」關係，而無奈決定辭演。
Edan呻黃德斌令佢更失落
Edan直言當初得知的消息，「大叔」黃德斌同樣都因為「撞期」而無緣拍劇，但後來得知黃德斌調動檔期參演，令「原班人馬」只差Edan一個，令他更感失落。而對於Do姐問他會否客串演出這部新劇，Edan表示自己都希望可以客串，但要等劇組安排。
Edan將參演毛姐新戲
據知Edan今次「撞期」的原因，是因為要參演毛姐毛舜筠開拍的新電影，以及要準備7月舉行的MIRROR紅館騷，加上因為疫情關係，由姜濤主演的劇集《季前賽》一度停拍，近日劇集恢復開拍，導致跟《大叔的愛》班底新劇《百萬同居計劃》「撞晒期」。
《百萬同居計劃》Edan角色由Jeffrey頂上
有指Edan辭演後，劇組急搵Jeffrey魏浚笙頂上其角色。Jeffrey早前亦上載了一段在車廂中閉目養神的影片，並留言：「Day 1 Start！演員生活開始！」此外還有MIRROR成員Jer，亦有指將會加入新劇演出。