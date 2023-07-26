破毒強人｜1-30集劇情介紹：陳豪胡定欣「暗黑反派CP」延續「強人」系列
破毒強人｜1-30集劇情劇透
破毒強人劇情｜簡介
大毒梟文華（陳豪飾）掌控全港過半以上的毒品生意，為了打擊這名頭號毒梟，毒品調查科安插行動組臥底葉浩天（蕭正楠飾）在華身邊，最終華被最信任的浩天出賣而被捕。
從此，浩天失去了情感、恐懼和同情心，甚至對愛人丁若寧（張曦雯飾）也失去了愛的感覺。在同僚眼中，浩天是一名不合群的「怪咖」，終日埋首於失蹤人口調查科工作。而華入獄後一直要求單獨囚禁，希望能安靜地看書。
12年後，華接受網台記者林可兒（張寶兒飾）採訪，言談間為過往的所作所為後悔不已。華被證實患上末期肺癌，特區政府基於人道理由讓華假釋。此時，一宗殺警案的矛頭直指剛出獄的華，若寧要求最了解華的浩天重返毒品調查科。華找來啞巴徐安樂（何廣沛飾）替他處理網上毒品經銷，再找來舊愛章琳（胡定欣飾）助他透過股票市場洗黑錢。華希望利用有限的時間來建構他的新世界……
播出日期：2023年7月31日-9月8日，逢星期一至五，晚上8:30
集數：30集
破毒強人｜角色介紹
陳豪飾演 大毒梟 – 文華
本劇終極大反派，大毒梟，患有末期肺癌；
蕭正楠之兄弟，后反目並欺騙其；胡定欣之舊戀人；馬貫東之天敵。
胡定欣飾演章琳
陳豪之舊情人
毒品調查科：
蕭正楠飾演葉浩天
曹永廉下屬，張曦雯男友，陳豪的好兄弟，后反目並被其欺騙；張寶兒之暗戀對象。
張曦雯飾演丁若寧
曹永廉之下屬；蕭正楠之女友
曹永廉飾演楊尚榮
總督察，蕭正楠、張曦雯、張國強、陳國峰、周麗欣、蔡菀庭、廖家爵之上司
何廣沛飾演徐安樂
啞巴，郭柏妍之青梅竹馬
郭柏妍飾演區子穎
何廣沛之青梅竹馬
張寶兒飾演林可兒
網台記者；利穎怡之同事；訪問陳豪；暗戀蕭正楠
蔣志光飾演 鄭福田
朱智賢之夫
朱智賢飾演沈淑賢
蔣志光之妻
馬貫東飾演杜飛
大毒梟；彭懷安、何啟南之老大；陳豪之天敵
破毒強人｜金牌監製延續「強人」系列
曾打造《律政強人》、《白色強人》等經典強人系列的羅永賢，是次再與金牌拍檔編審黃偉強打造全新劇集《破毒強人》，透過「一代毒王」文華的復仇故事，重現既有質感、對正邪雙方亦有立體描述的港式警匪片，以極致的黑色、糜爛及赤裸手法，勾劃複雜暗黑人性面的同時，亦會呈現專屬黑幫人物的俠義情懷。《破毒》故事圍繞「一代毒王」文華發生，12年前，文華因遭最信任的手下葉浩天（蕭正楠飾）出賣，被捕入獄，及後文華抓緊患了末期肺癌的時機，在網台記者林可兒（張寶兒飾）「助攻」下獲特赦出獄，從而展開一連串復仇大計，目標除了葉浩天，還有見利忘義＋見錢開眼的現役毒王鄭福田（蔣志光飾）。
破毒強人｜視帝視后合組「暗黑反派CP」
陳豪抛下好老公、好爸爸的完美形象， 甚少演出反派的他飾演毒王一角。胡定 欣於《廉政狙擊》爆發神級演技獲激讚， 今次成為金融毒后，與陳豪組成「暗黑 反派CP」。兩個角色亦正亦邪，視帝、 視后大鬥演技。
「這算是一個黑吃黑的故事」，羅永賢說。為了向經典港產警匪片致敬，除了故事背景鎖定在油尖旺，Marco還加入「打邊爐」重點港式元素，向港式警匪片致敬的同時，亦向當年邊打邊爐、邊度劇本的自己及好拍檔們致敬。《破毒》首輪焦點，絕對是三大男主角鬥飆戲，在內地網站優酷日前發布的預告片，陳豪在不少特寫鏡頭均展現視帝功架，其中一個咧嘴大笑表情更讓人不寒而慄；造型方面，除了難得一見的頹廢造型帶出新鮮感，陳豪在角色聲線方面亦明顯下了功夫，對此他受訪時透露：「根據角色嘅複雜背景同身體退化嘅情況，今次大膽喺聲線度作出咗挑戰，包括對白節奏嘅快慢、高低音嘅平衡，同埋情緒波動時嘅變化等。由於自己年輕嘅時候，曾經長時間浸淫喺沙啞聲之中，所以呢份感覺都熟悉嘅。」陳豪續說：「呢個角色好多微細變化位需要特別注意，監製特別提醒我不要過份瘦削，佢話雖然係反派，但不能過分猙獰。」
破毒強人｜突破形象新鮮感十足
蕭正楠予人陽光正氣的感覺，今次飾演 「無感」警察，是眾人眼中不合群「怪咖」，向觀眾呈現另一面貌。蕭正楠的 對手是首次合作的張曦雯，她為此劇剪 掉一頭長髮，以清爽短髮造形示人。無 論角色形象還是演員組合，皆新鮮感十 足。
劇中與文華最大衝突的葉浩天(蕭正楠)及福田(蔣志光飾)，角色設計亦各有特色。身為毒品調查科行動組督察葉浩天，當年埋伏文華身邊做臥底，雖將文華繩之於法，但卻因在千鈞一髮之際被踢爆真正身份，遭文華施毒手注入大量毒品以致大腦杏仁體嚴重受損慘變「無感神探」，既失去情感，亦同時失去同理心及恐懼感，剩下的是全神貫注的查案及刻板無味的生活，就連晚飯，也天天吃著同一款意粉。原來意粉位，是阿蕭為了突顯角色的精心設計：「今次個角色真係好難去捉點演，因為冇感覺、冇感情，基本上連驚同痛嘅感覺都冇，正常演員要交戲嘅位，我就要完全唔交戲；我同Marco傾過，我哋覺得要做無感就做到底，所以我劇入面會貫徹『零表情』演技去到極致，所以主要只能喺啲細位度做功夫，好似服裝我揀全黑，生活細節度都加咗啲戲，有四、五場屋企食飯戲，我話既然佢食咩都冇感覺，畀好單一嘅嘢食就得，所以每次都係整蒜蓉意粉。」
破毒強人｜蔣志光為求逼真瘋狂練彈琴
至於同樣背叛過文華的福田(蔣志光飾)，表面上是心狠手辣、認錢認權唔認人的黑幫大佬，私下卻是好爸爸、好老公，為了強調福田的父愛，Marco及黃偉強精心為角色安排不少彈鋼琴場口，想不到因而考起老戲骨蔣志光，Marco笑言：「我同阿蔣合作好多年，佢成日都會好緊張我啲劇嘅音樂做成點，會畀好多意見。今次佢為咗個角色，係咁瘋狂練彈琴練咗七、八首歌，佢係咁死練爛練，希望拍出嚟真實啲，佢仲話好多人都估唔到佢原來唔識彈琴。」
破毒強人｜好戲之人演技比拼
羅永賢率領一眾常用演員，包括何廣沛、曹永廉、朱智賢，還有蔣志光、張國強、韋家雄等「好戲之人」，在他的新作品中，以精湛演技比拼!
破毒強人｜預告片
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