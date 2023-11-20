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社內相親港版ViuTV｜12集原版劇情率先劇透！

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社內相親港版ViuTV｜ViuTV港版《社內相親》即將於11月27日晚上9:30開播，港版找來MIRROR男團《大叔的愛》cp組合，呂爵安（Edan）同盧瀚霆（Anson Lo）孖住上做男主角，女主角方面則由陳漢娜及沈殷怡飾演，全劇一共有15集。劇情改編自韓國超人氣同名浪漫愛情喜劇，故事講述由於十分缺錢，於是代表好閨蜜去相親的「孫賀利」，本來計劃好向對方留下一個壞印象並藉此拒絕呢場相親，殊不知發現相親對象是自己公司的社長「姜泰武」，進而展開一場刺激、緊張的浪漫愛情喜劇。

社內相親港版ViuTV｜12集原版劇情率先劇透！

社內相親港版劇情目錄

社內相親港版ViuTV｜劇情介紹

孫賀利假扮成好友陳映書代替她參加相親，並打算嚇退映書的相親對象，卻沒想到對方竟是賀利公司的新任CEO姜泰武。賀利為了令相親對象拒絕接受自己試圖表現讓人討厭，但泰武卻因為不想再被祖父逼迫相親，決定和她結婚。而真正的映書在停車場與泰武的助理章成勳發生事故，讓泰武發現賀利其實是假扮的。同時賀利為了不讓泰武發現自己是公司員工，只好使用「孫美玲」這個假名展開雙重身份的生活, 整個計畫大出差錯…

社內相親
（圖片來源：makerville網站）

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社內相親港版ViuTV｜演員角色人物關係

演員 角色 備註
盧瀚霆 姜泰武 Timo
霸道總裁
原著角色︰姜泰武
呂爵安 章成勳 Alfred
總裁秘書
原著角色︰車成勳
陳漢娜 孫賀利 Holly
原著角色︰申夏莉
沈殷怡 陳映書 原著角色︰陳映書
蔡宛珊 陳映書表姐
原著角色︰趙友貞
歐陽偉豪 孫賀利爸爸
原著角色︰申重楷
盧覓雪 孫賀利媽媽
原著角色︰韓薇慕
羅家英 （特別演出） 姜泰武爺爺
原著角色：姜多俱
陳安立 Manson
原著角色：李民宇
麥沛東 孫賀利同事
原著角色︰季彬
陳俞希 孫賀利同事
原著角色︰呂依主
葛綽瑤 孫賀利同事
原著角色︰金惠知

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社內相親港版ViuTV｜分集劇情

社內相親劇情｜第1集劇透 陳漢娜頂替閨蜜去與Anson Lo相親

祇娛公司（GO Foods）會長孫子姜泰武（Anson Lo盧瀚霆飾演）從海外分公司回國，準備接任社長職位。他原本要求爺爺（羅家英飾演）開除濫用公共資源的朴專務，卻被爺爺要求以結婚作為交換條件。泰武於是答應去相親。同時，海洋集團會長的獨生女陳映書（沈殷怡飾演）突然收到相親邀約，急忙請在祇娛公司工作的好友孫賀利（陳漢娜飾演）代她拒絕，並答應給予報酬。缺錢的賀利於是答應幫忙。

賀利驚訝地發現相親對象竟是自己公司的社長。她試圖以提議開房間來嚇走泰武，卻意外地被泰武接受並帶往旅館。賀利準備逃跑時被誤認為小三，泰武及時出面解圍。回家後，泰武向爺爺表示願意與陳映書結婚，令映書和賀利都感到驚訝。賀利在公司再次遇到泰武，儘管故意背對他，卻被泰武通過識別證認出。而映書則在超市巧遇泰武的秘書成勳（Edan呂爵安飾演），對他一見鍾情。泰武後來打電話約見映書，映書請賀利幫忙拒絕。賀利赴約告知泰武不想結婚，離開時見到自己心儀的對象李民宇經過，卻意外躲進了泰武的車上。

社內相親劇情｜第2集劇透 Anson Lo要求陳漢娜假扮其女友 二人意外親到嘴

賀利前去拒絕泰武時，開玩笑地說他長得像始祖鳥，令泰武感到困惑。隔天再次遇見泰武時，賀利試圖逃跑但不慎跌倒，拖鞋飛到泰武頭上。泰武追她要求解釋，賀利道歉並獲得泰武對她企劃的讚賞，讓她感到高興。泰武約見映書，打算解釋清楚，但遭遇成勳的車輛意外。映書向泰武解釋自己的真實身份，泰武卻誤會她冒充賀利。

映書將賀利打扮好，帶她去咖啡廳與泰武見面。賀利道歉，泰武發現她家炸雞店的名片，賀利則自稱申金熙。泰武決定不結婚，但在爺爺安排一連串相親後，撒謊稱已有女友，並請求賀利假扮其女友，還答應給她錢。賀利考慮中，泰武突然出現在她家，賀利匆忙化妝戴假髮下樓拒絕。在弟弟夏民出現時，賀利緊張地推開泰武，兩人不慎跌倒並意外親到嘴。

社內相親劇情｜第3集劇透沈殷怡意外成為Edan隔壁鄰居

賀利意外地撞暈了泰武，幸運地未被家人發現。隔天，泰武逼迫她簽下合約書，以免面臨訴訟，還要求賀利背誦他的個人資料，並捏造兩人是在紐約相識的故事。賀利在公司的食品開發部門被指派向社長報告，她戴著眼鏡和口罩前往。晚上，當賀利去找心儀的民宇時，發現他已與宥羅復合，感到悲傷，泰武恰好打來電話聽到她哭泣的聲音。

映書因不願相親而被父親趕出家門，偶然搬到成勳家隔壁。映書在遇到蟑螂時嚇到，請求成勳幫忙。賀利與泰武一起去見泰武的爺爺，賀利說泰武在她最討厭的雨天找她，泰武則希望賀利不要太過分。爺爺發現賀利有兩張演唱會門票，便送他們去看演唱會。民宇在演唱會上公開希望賀利與男友一起來，令賀利感動落淚。泰武遞給她手帕，兩人在演唱會後一起吃辣炒年糕，賀利不慎被棒球擊中左眼。隔天，她帶著嚴重的眼部瘀青來到公司，電梯中偶遇泰武。

社內相親劇情｜第4集劇透 陳漢娜身分被發現

賀利在公司見到泰武準備去試吃會，匆忙背對他並躲進廁所。晚上，她去餐廳找民宇，卻意外遇到泰武和成勳也在那裡用餐，便趁機逃跑。成勳透露賀利似乎曾對民宇有好感。知道賀利和泰武一周年紀念日即將來臨，爺爺幫他們安排了餐廳慶祝。公司員工在南海拍攝廣告，賀利因發現會長也在場，便戴上眼罩隱藏身份。會長意外撿到了賀利的手機，泰武打來時，賀利匆忙拿回手機躲進廁所。

會長突然肚子痛，與賀利同時開啟廁所門，導致會長摔倒，賀利急忙道歉。泰武為賀利帶來爺爺贈送的補藥，但賀利仍戴著安全帽。紀念日當天，泰武帶賀利去買衣服，被趙友貞理事撞見。晚餐時，賀利的衣服因太緊而撕裂，泰武體貼地遮掩，兩人一起吹蠟燭並散步。賀利的鞋子掉落，泰武幫她穿上，共同欣賞煙火。泰武送賀利回家後發現她忘記拿錢包，回到炸雞店時聽到民宇叫她賀利，打開錢包發現她的真名，便立即致電給她，見到賀利接聽。

社內相親劇情｜第5集劇透 Anson Lo欲向陳漢娜復仇

泰武決定對賀利進行復仇，故意安排在公司附近與她見面，隨後假裝需要回去開會。他要求賀利重新研發義大利餃，並不斷讓她重做，還強迫她參加公司周年紀念典禮，否則就要支付違約金。賀利的報告在典禮上獲得轟動獎，讓她感到不知所措。聚餐後，醉酒的賀利致電給泰武，透露自己的真實身分並向他道歉。

泰武隨後告知賀利要解雇她，表示兩人不必再見面，令賀利感到鬆了一口氣。泰武則出差到紐約，期間一直思念賀利，發現自己對她的感情。與此同時，映書發現鄰居男子送的檯燈竟藏有攝像頭，正準備報警時遭男子搶走，幸得成勳出手制伏送至警局。爺爺分別約見賀利和泰武吃飯，泰武得知成勳和映書的事後，召集賀利一同前往警局。在那裡，賀利注意到泰武稱呼她為賀利而非金熙。

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社內相親劇情｜第6集劇透 Edan與沈殷怡火速發展

泰武早已識破賀利的身份，並帶她去警局處理偷拍犯申政宇的事。政宇因只拍到映書和賀利的聊天畫面而被罰款，泰武則買下他的公司並開除他，同時找到其他偷拍證據，準備起訴。泰武對賀利有感情，計劃向她告白，卻被誤會想解雇她。他撕毀辭呈，帶賀利去電影院討論專案，但不巧遇到呂部長和季彬，泰武遂離開。

映書在成勳的陪同下，因交通塞車而急需上廁所，之後尷尬地避開成勳，卻在餐廳意外相遇。映書坦白對成勳一見鍾情，要求他不要再對她那麼好，但成勳堅持不放手，兩人最終相吻。泰武發現賀利在Instagram上表示想去束草吃美食，於是以出差為名帶她去旅行，安排了她喜愛的漢堡餐車。賀利非常高興，但回程時遇到下雨，泰武突然要她下車。賀利躲到附近的飯店，遇到朋友。當朋友問她是否與男友約會時，泰武突然出現，宣稱自己是賀利的男友。

社內相親劇情｜第7集劇透 Anson Lo向陳漢娜表白

泰武打電話給賀利，卻是飯店櫃台接的，於是他趕到飯店，發現賀利的朋友問她男友在哪，便假扮她男友。泰武聲稱自己是社長，並決定與大家一同留宿飯店。隔天，他安排遊艇帶眾人去玩。民宇對賀利與泰武的關係感到吃味，兩人展開了釣魚比賽。突然間，賀利感到不適，泰武立刻將她送往醫院。

返家後，泰武向賀利表白，請她考慮後再回答。一週後，賀利仍未回應。泰武到拍攝現場發現民宇與賀利正在一起上節目。爺爺意外出現，泰武急忙帶賀利逃跑。賀利建議泰武去相親，認為他們不適合，但泰武堅持不懈，表示會一直追求她直到她喜歡他。賀利終於忍不住親吻了他。

另一方面，映書在成勳家醒來，記不得前一晚的事情，匆忙離開並告訴成勳忘掉昨晚的事。成勳感到難過，因為他對映書也是一見鍾情。映書坦承是因為忘記昨晚的事才會躲避他，成勳則表示今後會讓她無法忘記，兩人最終深情接吻。

社內相親劇情｜第8集劇透 Anson Lo被爺爺安排再次相親

賀利在與泰武親吻後，聲稱那不算數。泰武邀她到一間高級餐廳用餐，但事後假裝不滿意，要求賀利請他吃更貴的飯。泰武後來帶賀利去遊樂園玩，期間賀利接到緊急電話，媽媽燙傷了手，爸爸則因闌尾炎需要開刀，泰武幫忙安排醫院房間，並假裝是賀利的男友季彬。民宇發現賀利和泰武的戀愛契約，憤怒地去打了泰武一拳，被賀利責備多管閒事。

映書為成勳準備了一桌菜，但被他嫌棄。成勳隨後帶她去爬山，途中映書不斷抱怨並批評泰武對賀利的不公平待遇，成勳替泰武辯護。映書在下山時摔倒，成勳背著她下山，映書感動後對他的男子氣概表示讚賞。

泰武被爺爺安排與趙友貞相親，他勉強答應。賀利為了能與泰武共進晚餐而努力成為最有價值球員，但得知泰武去相親後，急忙趕到酒店尋找。泰武卻告訴她他在她家門口。最終兩人在橋上相遇，賀利表示不再在乎他人看法，並以一個親吻來彌補泰武。

社內相親劇情｜第9集劇透 戀情被發現

泰武一大早為賀利準備早餐，發現她的鞋子穿錯，於是買了新鞋送給她。成勳代替泰武去相親，卻意外被友貞迷上。儘管成勳明確表示自己有女友，友貞依然堅持不懈地追求。采憐誤以為友貞與泰武在交往，於是向會長建議讓他們結婚，會長發現泰武的假相親行為後非常生氣。

賀利在追蹤被揭露交往的呂依主部長和季彬時不小心進入了男廁所，碰到了爺爺，導致爺爺大為光火。友貞喝醉後到成勳家借廁所，成勳藉此機會騙映書說是泰武。成勳想要將映書介紹給自己的母親，但映書帶著友貞出現，發現成勳假相親的真相後憤怒地離開。泰武和食品開發團隊聚餐時偷偷牽了賀利的手，被惠知發現。散會後，當他們在街上準備再次牽手時，爺爺突然出現。

社內相親劇情｜第10集劇透 Anson Lo發生車禍

爺爺多俱在街上偶遇泰武和賀利，質問為何兩人單獨見面。此時同事趕來解釋剛聚餐完畢，爺爺又詢問泰武的戀愛對象是誰，泰武請求給他一些時間。映書和賀利跟蹤泰武和成勳到育幼院，了解到成勳的身世後，映書選擇原諒他。由於夏民偷竊一事，四人返回炸雞店，賀利的父母突然提早回家，賀利匆忙讓泰武藏起來，映書則幫助他們悄悄逃離。映書和成勳的親密互動被偷拍，照片被發給映書的父親。育幼院的院長向多俱報告泰武帶賀利來訪的事情。

在一次約會中，賀利和泰武遭遇突如其來的大雨，了解到泰武的過去後，賀利帶著他乘地鐵到處遊覽，以安慰他。突然，多俱要求見賀利，催促她離開泰武，但此時卻傳來泰武發生車禍的消息。

社內相親劇情｜第11集劇透 Edan向沈殷怡求婚

賀利在爺爺的陪同下來到醫院探望泰武，發現他僅手部受傷。泰武牽著賀利的手告白愛意，但爺爺堅持要他們分手。泰武反駁說，若爺爺繼續干涉，他就不要孫子。賀利回家途中遇到大雨，決定回頭陪伴泰武。賀利安慰泰武，他的父母不會因他們的去世而怪罪他。

第二天，賀利在醫院醒來，發現宥羅在網上指控她與民宇和泰武有染。公司裡有人指指點點，但同事們的支持讓她感動。公司老闆要求賀利調到大田，否則就解雇她，但她堅稱自己的表現不應該被解雇。泰武得知爺爺打算帶他去美國，堅持要與賀利結婚。

泰武從護士那裡得知賀利遭遇的困境，急忙去公司和炸雞店找她，但都未果。賀利在南山塔給他留言後，泰武要她不要再無聲無息地離開。最終，他們在旅館度過了激情的一晚。映書的父親突然約她和成勳吃飯，表示打算讓成勳接手公司。映書無法相信，隨後在車上發現鑽戒，成勳在路邊向她求婚。

社內相親劇情｜第12集劇透沈殷怡向父親提出辭職 Anson Lo向陳漢娜求婚

映書的父親要求成勳瞞著映書分手，但映書無意中聽見這一切。她於是決定向父親提出辭職，表示要靠自己的力量取得成就。映書指責父親連自己的生日都記不住。為了支持映書，成勳決定用自己的積蓄投資她。同時，泰武在送賀利回家時被父母發現，因此要求他們接受他們的戀情。泰武的父親擔心賀利會受到外界的比較和評價，但泰武堅稱會保護她。

爺爺假裝生病，但被泰武識破。賀利前去探望爺爺，醫生表示爺爺的心臟支架有問題。泰武希望賀利能陪他一起帶爺爺去美國接受治療，但賀利拒絕了。一年後，兩人透過視訊保持聯繫。當泰武陷入緋聞時，賀利正準備去美國找他。然而，泰武回國澄清這是一個誤會，並拿出鑽戒向賀利求婚。

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社內相親港版ViuTV｜首支預告曝光 4位男、女主角正爆登場

《社內相親》為韓國電視台SBS於2022年2月28日起播出的連續劇，透過Netflix上架紅遍亞洲，搞到師奶晚晚追劇幻想自己升級做女主角，朝思暮想自己畀安孝燮飾演嘅霸道總裁逼咚！可惜韓版無廣東話聽唔夠頂癮， ViuTV宣佈食過返尋味再玩翻拍，改編韓國超人氣同名浪漫愛情喜劇《社內相親》，主演包括盧瀚霆、陳漢娜、呂爵安及沈殷怡等，派教主同Edan孖住出擊，接受訪問時Edan笑稱早就想做韓劇主角，今次終於有機會試試！近日終於推出首支預告，4位男、女主角正爆登場！

社內相親 viutv 社內相親 「登神配」再出擊
「登神配」再出擊（圖片來源：YouTube＠ViuTV）

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社內相親港版ViuTV｜勁多負評 對男主角選角最大意見！

唔少內地網民對於男主角為盧瀚霆（Anson Lo）最有意見，可能因為韓劇《社內相親》安孝燮真係太強！「我承認之前對安孝燮聲音大了一點」、「男主角是香港頂流盧瀚霆，真的沒落了，這都頂流」、「對比得很強烈」、「翻拍不介意 但是選角能不能認真一點」、「想罵人 不知道從何罵起」、「老實講，韓劇的社內相親，是近幾年最搞笑的一部劇了，笑點全在男主角和女閨蜜身上，當時看的時候不知道這麼搞笑的，笑崩天花板的節奏」、「edan可以，但瀚霆不行」、「港版太辣眼睛了」、「顏值不行」、「拍鬼片嗎」、「演直男真是讓人很難接受」、「HK搞什麼鬼」。

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viutv派教主同Edan孖住出擊，兩張皇牌齊齊激撼無綫黃金時段收視。（圖片來源：IG@ansonlht）
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點擊睇下內地網民講咩！

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社內相親港版ViuTV｜沈殷怡被放大牙齒 甜美笑容都救唔到「棚牙」極黃

另外在預告中，第二女主角沈殷怡的鏡頭被放大，在片中她亦展示了甜美笑容，但焦點網民放在她的牙上面，因為看見沈殷怡的牙齒並不是全白色，有幾顆牙齒黃色勁明顯，網民嘲笑：「食得太多煙？」、「樣靚牙衰好扣分」、「做藝人好心注重下啦」等留言！

社內相親 viutv 網呢將焦點放呢個畫面。
網呢將焦點放呢個畫面。（圖片來源：YouTube@ViuTV截圖）
社內相親 viutv 牙齒顯黃。
牙齒顯黃。（圖片來源：YouTube@ViuTV截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：ViuTV

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