社內相親港版ViuTV｜12集原版劇情率先劇透！
社內相親港版ViuTV｜12集原版劇情率先劇透！
社內相親港版ViuTV｜劇情介紹
孫賀利假扮成好友陳映書代替她參加相親，並打算嚇退映書的相親對象，卻沒想到對方竟是賀利公司的新任CEO姜泰武。賀利為了令相親對象拒絕接受自己試圖表現讓人討厭，但泰武卻因為不想再被祖父逼迫相親，決定和她結婚。而真正的映書在停車場與泰武的助理章成勳發生事故，讓泰武發現賀利其實是假扮的。同時賀利為了不讓泰武發現自己是公司員工，只好使用「孫美玲」這個假名展開雙重身份的生活, 整個計畫大出差錯…
回到目錄
–
社內相親港版ViuTV｜演員角色人物關係
|演員
|角色
|備註
|盧瀚霆
|姜泰武
|Timo
霸道總裁
原著角色︰姜泰武
|呂爵安
|章成勳
|Alfred
總裁秘書
原著角色︰車成勳
|陳漢娜
|孫賀利
|Holly
原著角色︰申夏莉
|沈殷怡
|陳映書
|原著角色︰陳映書
|蔡宛珊
|陳映書表姐
原著角色︰趙友貞
|歐陽偉豪
|孫賀利爸爸
原著角色︰申重楷
|盧覓雪
|孫賀利媽媽
原著角色︰韓薇慕
|羅家英 （特別演出）
|姜泰武爺爺
原著角色：姜多俱
|陳安立
|Manson
原著角色：李民宇
|麥沛東
|孫賀利同事
原著角色︰季彬
|陳俞希
|孫賀利同事
原著角色︰呂依主
|葛綽瑤
|孫賀利同事
原著角色︰金惠知
回到目錄
–
社內相親港版ViuTV｜分集劇情
社內相親劇情｜第1集劇透 陳漢娜頂替閨蜜去與Anson Lo相親
祇娛公司（GO Foods）會長孫子姜泰武（Anson Lo盧瀚霆飾演）從海外分公司回國，準備接任社長職位。他原本要求爺爺（羅家英飾演）開除濫用公共資源的朴專務，卻被爺爺要求以結婚作為交換條件。泰武於是答應去相親。同時，海洋集團會長的獨生女陳映書（沈殷怡飾演）突然收到相親邀約，急忙請在祇娛公司工作的好友孫賀利（陳漢娜飾演）代她拒絕，並答應給予報酬。缺錢的賀利於是答應幫忙。
賀利驚訝地發現相親對象竟是自己公司的社長。她試圖以提議開房間來嚇走泰武，卻意外地被泰武接受並帶往旅館。賀利準備逃跑時被誤認為小三，泰武及時出面解圍。回家後，泰武向爺爺表示願意與陳映書結婚，令映書和賀利都感到驚訝。賀利在公司再次遇到泰武，儘管故意背對他，卻被泰武通過識別證認出。而映書則在超市巧遇泰武的秘書成勳（Edan呂爵安飾演），對他一見鍾情。泰武後來打電話約見映書，映書請賀利幫忙拒絕。賀利赴約告知泰武不想結婚，離開時見到自己心儀的對象李民宇經過，卻意外躲進了泰武的車上。
社內相親劇情｜第2集劇透 Anson Lo要求陳漢娜假扮其女友 二人意外親到嘴
賀利前去拒絕泰武時，開玩笑地說他長得像始祖鳥，令泰武感到困惑。隔天再次遇見泰武時，賀利試圖逃跑但不慎跌倒，拖鞋飛到泰武頭上。泰武追她要求解釋，賀利道歉並獲得泰武對她企劃的讚賞，讓她感到高興。泰武約見映書，打算解釋清楚，但遭遇成勳的車輛意外。映書向泰武解釋自己的真實身份，泰武卻誤會她冒充賀利。
映書將賀利打扮好，帶她去咖啡廳與泰武見面。賀利道歉，泰武發現她家炸雞店的名片，賀利則自稱申金熙。泰武決定不結婚，但在爺爺安排一連串相親後，撒謊稱已有女友，並請求賀利假扮其女友，還答應給她錢。賀利考慮中，泰武突然出現在她家，賀利匆忙化妝戴假髮下樓拒絕。在弟弟夏民出現時，賀利緊張地推開泰武，兩人不慎跌倒並意外親到嘴。
社內相親劇情｜第3集劇透沈殷怡意外成為Edan隔壁鄰居
賀利意外地撞暈了泰武，幸運地未被家人發現。隔天，泰武逼迫她簽下合約書，以免面臨訴訟，還要求賀利背誦他的個人資料，並捏造兩人是在紐約相識的故事。賀利在公司的食品開發部門被指派向社長報告，她戴著眼鏡和口罩前往。晚上，當賀利去找心儀的民宇時，發現他已與宥羅復合，感到悲傷，泰武恰好打來電話聽到她哭泣的聲音。
映書因不願相親而被父親趕出家門，偶然搬到成勳家隔壁。映書在遇到蟑螂時嚇到，請求成勳幫忙。賀利與泰武一起去見泰武的爺爺，賀利說泰武在她最討厭的雨天找她，泰武則希望賀利不要太過分。爺爺發現賀利有兩張演唱會門票，便送他們去看演唱會。民宇在演唱會上公開希望賀利與男友一起來，令賀利感動落淚。泰武遞給她手帕，兩人在演唱會後一起吃辣炒年糕，賀利不慎被棒球擊中左眼。隔天，她帶著嚴重的眼部瘀青來到公司，電梯中偶遇泰武。
社內相親劇情｜第4集劇透 陳漢娜身分被發現
賀利在公司見到泰武準備去試吃會，匆忙背對他並躲進廁所。晚上，她去餐廳找民宇，卻意外遇到泰武和成勳也在那裡用餐，便趁機逃跑。成勳透露賀利似乎曾對民宇有好感。知道賀利和泰武一周年紀念日即將來臨，爺爺幫他們安排了餐廳慶祝。公司員工在南海拍攝廣告，賀利因發現會長也在場，便戴上眼罩隱藏身份。會長意外撿到了賀利的手機，泰武打來時，賀利匆忙拿回手機躲進廁所。
會長突然肚子痛，與賀利同時開啟廁所門，導致會長摔倒，賀利急忙道歉。泰武為賀利帶來爺爺贈送的補藥，但賀利仍戴著安全帽。紀念日當天，泰武帶賀利去買衣服，被趙友貞理事撞見。晚餐時，賀利的衣服因太緊而撕裂，泰武體貼地遮掩，兩人一起吹蠟燭並散步。賀利的鞋子掉落，泰武幫她穿上，共同欣賞煙火。泰武送賀利回家後發現她忘記拿錢包，回到炸雞店時聽到民宇叫她賀利，打開錢包發現她的真名，便立即致電給她，見到賀利接聽。
社內相親劇情｜第5集劇透 Anson Lo欲向陳漢娜復仇
泰武決定對賀利進行復仇，故意安排在公司附近與她見面，隨後假裝需要回去開會。他要求賀利重新研發義大利餃，並不斷讓她重做，還強迫她參加公司周年紀念典禮，否則就要支付違約金。賀利的報告在典禮上獲得轟動獎，讓她感到不知所措。聚餐後，醉酒的賀利致電給泰武，透露自己的真實身分並向他道歉。
泰武隨後告知賀利要解雇她，表示兩人不必再見面，令賀利感到鬆了一口氣。泰武則出差到紐約，期間一直思念賀利，發現自己對她的感情。與此同時，映書發現鄰居男子送的檯燈竟藏有攝像頭，正準備報警時遭男子搶走，幸得成勳出手制伏送至警局。爺爺分別約見賀利和泰武吃飯，泰武得知成勳和映書的事後，召集賀利一同前往警局。在那裡，賀利注意到泰武稱呼她為賀利而非金熙。
回到目錄
–
社內相親劇情｜第6集劇透 Edan與沈殷怡火速發展
泰武早已識破賀利的身份，並帶她去警局處理偷拍犯申政宇的事。政宇因只拍到映書和賀利的聊天畫面而被罰款，泰武則買下他的公司並開除他，同時找到其他偷拍證據，準備起訴。泰武對賀利有感情，計劃向她告白，卻被誤會想解雇她。他撕毀辭呈，帶賀利去電影院討論專案，但不巧遇到呂部長和季彬，泰武遂離開。
映書在成勳的陪同下，因交通塞車而急需上廁所，之後尷尬地避開成勳，卻在餐廳意外相遇。映書坦白對成勳一見鍾情，要求他不要再對她那麼好，但成勳堅持不放手，兩人最終相吻。泰武發現賀利在Instagram上表示想去束草吃美食，於是以出差為名帶她去旅行，安排了她喜愛的漢堡餐車。賀利非常高興，但回程時遇到下雨，泰武突然要她下車。賀利躲到附近的飯店，遇到朋友。當朋友問她是否與男友約會時，泰武突然出現，宣稱自己是賀利的男友。
社內相親劇情｜第7集劇透 Anson Lo向陳漢娜表白
泰武打電話給賀利，卻是飯店櫃台接的，於是他趕到飯店，發現賀利的朋友問她男友在哪，便假扮她男友。泰武聲稱自己是社長，並決定與大家一同留宿飯店。隔天，他安排遊艇帶眾人去玩。民宇對賀利與泰武的關係感到吃味，兩人展開了釣魚比賽。突然間，賀利感到不適，泰武立刻將她送往醫院。
返家後，泰武向賀利表白，請她考慮後再回答。一週後，賀利仍未回應。泰武到拍攝現場發現民宇與賀利正在一起上節目。爺爺意外出現，泰武急忙帶賀利逃跑。賀利建議泰武去相親，認為他們不適合，但泰武堅持不懈，表示會一直追求她直到她喜歡他。賀利終於忍不住親吻了他。
另一方面，映書在成勳家醒來，記不得前一晚的事情，匆忙離開並告訴成勳忘掉昨晚的事。成勳感到難過，因為他對映書也是一見鍾情。映書坦承是因為忘記昨晚的事才會躲避他，成勳則表示今後會讓她無法忘記，兩人最終深情接吻。
社內相親劇情｜第8集劇透 Anson Lo被爺爺安排再次相親
賀利在與泰武親吻後，聲稱那不算數。泰武邀她到一間高級餐廳用餐，但事後假裝不滿意，要求賀利請他吃更貴的飯。泰武後來帶賀利去遊樂園玩，期間賀利接到緊急電話，媽媽燙傷了手，爸爸則因闌尾炎需要開刀，泰武幫忙安排醫院房間，並假裝是賀利的男友季彬。民宇發現賀利和泰武的戀愛契約，憤怒地去打了泰武一拳，被賀利責備多管閒事。
映書為成勳準備了一桌菜，但被他嫌棄。成勳隨後帶她去爬山，途中映書不斷抱怨並批評泰武對賀利的不公平待遇，成勳替泰武辯護。映書在下山時摔倒，成勳背著她下山，映書感動後對他的男子氣概表示讚賞。
泰武被爺爺安排與趙友貞相親，他勉強答應。賀利為了能與泰武共進晚餐而努力成為最有價值球員，但得知泰武去相親後，急忙趕到酒店尋找。泰武卻告訴她他在她家門口。最終兩人在橋上相遇，賀利表示不再在乎他人看法，並以一個親吻來彌補泰武。
社內相親劇情｜第9集劇透 戀情被發現
泰武一大早為賀利準備早餐，發現她的鞋子穿錯，於是買了新鞋送給她。成勳代替泰武去相親，卻意外被友貞迷上。儘管成勳明確表示自己有女友，友貞依然堅持不懈地追求。采憐誤以為友貞與泰武在交往，於是向會長建議讓他們結婚，會長發現泰武的假相親行為後非常生氣。
賀利在追蹤被揭露交往的呂依主部長和季彬時不小心進入了男廁所，碰到了爺爺，導致爺爺大為光火。友貞喝醉後到成勳家借廁所，成勳藉此機會騙映書說是泰武。成勳想要將映書介紹給自己的母親，但映書帶著友貞出現，發現成勳假相親的真相後憤怒地離開。泰武和食品開發團隊聚餐時偷偷牽了賀利的手，被惠知發現。散會後，當他們在街上準備再次牽手時，爺爺突然出現。
社內相親劇情｜第10集劇透 Anson Lo發生車禍
爺爺多俱在街上偶遇泰武和賀利，質問為何兩人單獨見面。此時同事趕來解釋剛聚餐完畢，爺爺又詢問泰武的戀愛對象是誰，泰武請求給他一些時間。映書和賀利跟蹤泰武和成勳到育幼院，了解到成勳的身世後，映書選擇原諒他。由於夏民偷竊一事，四人返回炸雞店，賀利的父母突然提早回家，賀利匆忙讓泰武藏起來，映書則幫助他們悄悄逃離。映書和成勳的親密互動被偷拍，照片被發給映書的父親。育幼院的院長向多俱報告泰武帶賀利來訪的事情。
在一次約會中，賀利和泰武遭遇突如其來的大雨，了解到泰武的過去後，賀利帶著他乘地鐵到處遊覽，以安慰他。突然，多俱要求見賀利，催促她離開泰武，但此時卻傳來泰武發生車禍的消息。
社內相親劇情｜第11集劇透 Edan向沈殷怡求婚
賀利在爺爺的陪同下來到醫院探望泰武，發現他僅手部受傷。泰武牽著賀利的手告白愛意，但爺爺堅持要他們分手。泰武反駁說，若爺爺繼續干涉，他就不要孫子。賀利回家途中遇到大雨，決定回頭陪伴泰武。賀利安慰泰武，他的父母不會因他們的去世而怪罪他。
第二天，賀利在醫院醒來，發現宥羅在網上指控她與民宇和泰武有染。公司裡有人指指點點，但同事們的支持讓她感動。公司老闆要求賀利調到大田，否則就解雇她，但她堅稱自己的表現不應該被解雇。泰武得知爺爺打算帶他去美國，堅持要與賀利結婚。
泰武從護士那裡得知賀利遭遇的困境，急忙去公司和炸雞店找她，但都未果。賀利在南山塔給他留言後，泰武要她不要再無聲無息地離開。最終，他們在旅館度過了激情的一晚。映書的父親突然約她和成勳吃飯，表示打算讓成勳接手公司。映書無法相信，隨後在車上發現鑽戒，成勳在路邊向她求婚。
社內相親劇情｜第12集劇透沈殷怡向父親提出辭職 Anson Lo向陳漢娜求婚
映書的父親要求成勳瞞著映書分手，但映書無意中聽見這一切。她於是決定向父親提出辭職，表示要靠自己的力量取得成就。映書指責父親連自己的生日都記不住。為了支持映書，成勳決定用自己的積蓄投資她。同時，泰武在送賀利回家時被父母發現，因此要求他們接受他們的戀情。泰武的父親擔心賀利會受到外界的比較和評價，但泰武堅稱會保護她。
爺爺假裝生病，但被泰武識破。賀利前去探望爺爺，醫生表示爺爺的心臟支架有問題。泰武希望賀利能陪他一起帶爺爺去美國接受治療，但賀利拒絕了。一年後，兩人透過視訊保持聯繫。當泰武陷入緋聞時，賀利正準備去美國找他。然而，泰武回國澄清這是一個誤會，並拿出鑽戒向賀利求婚。
回到目錄
–
社內相親港版ViuTV｜首支預告曝光 4位男、女主角正爆登場
《社內相親》為韓國電視台SBS於2022年2月28日起播出的連續劇，透過Netflix上架紅遍亞洲，搞到師奶晚晚追劇幻想自己升級做女主角，朝思暮想自己畀安孝燮飾演嘅霸道總裁逼咚！可惜韓版無廣東話聽唔夠頂癮， ViuTV宣佈食過返尋味再玩翻拍，改編韓國超人氣同名浪漫愛情喜劇《社內相親》，主演包括盧瀚霆、陳漢娜、呂爵安及沈殷怡等，派教主同Edan孖住出擊，接受訪問時Edan笑稱早就想做韓劇主角，今次終於有機會試試！近日終於推出首支預告，4位男、女主角正爆登場！
一齊睇片：
回到目錄
–
社內相親港版ViuTV｜勁多負評 對男主角選角最大意見！
唔少內地網民對於男主角為盧瀚霆（Anson Lo）最有意見，可能因為韓劇《社內相親》安孝燮真係太強！「我承認之前對安孝燮聲音大了一點」、「男主角是香港頂流盧瀚霆，真的沒落了，這都頂流」、「對比得很強烈」、「翻拍不介意 但是選角能不能認真一點」、「想罵人 不知道從何罵起」、「老實講，韓劇的社內相親，是近幾年最搞笑的一部劇了，笑點全在男主角和女閨蜜身上，當時看的時候不知道這麼搞笑的，笑崩天花板的節奏」、「edan可以，但瀚霆不行」、「港版太辣眼睛了」、「顏值不行」、「拍鬼片嗎」、「演直男真是讓人很難接受」、「HK搞什麼鬼」。
點擊睇下內地網民講咩！
回到目錄
–
社內相親港版ViuTV｜沈殷怡被放大牙齒 甜美笑容都救唔到「棚牙」極黃
另外在預告中，第二女主角沈殷怡的鏡頭被放大，在片中她亦展示了甜美笑容，但焦點網民放在她的牙上面，因為看見沈殷怡的牙齒並不是全白色，有幾顆牙齒黃色勁明顯，網民嘲笑：「食得太多煙？」、「樣靚牙衰好扣分」、「做藝人好心注重下啦」等留言！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！