社內相親港版ViuTV｜12集原版劇情率先劇透！

社內相親港版ViuTV｜ViuTV港版《社內相親》即將於11月27日晚上9:30開播，港版找來MIRROR男團《大叔的愛》cp組合，呂爵安（Edan）同盧瀚霆（Anson Lo）孖住上做男主角，女主角方面則由陳漢娜及沈殷怡飾演，全劇一共有15集。劇情改編自韓國超人氣同名浪漫愛情喜劇，故事講述由於十分缺錢，於是代表好閨蜜去相親的「孫賀利」，本來計劃好向對方留下一個壞印象並藉此拒絕呢場相親，殊不知發現相親對象是自己公司的社長「姜泰武」，進而展開一場刺激、緊張的浪漫愛情喜劇。