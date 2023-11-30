神探同盟劇情｜原名《君子盟》4大看點+結局劇透+演員陣容！小說改編

神探同盟（原名《君子盟》）結局劇情劇透｜TVB安排播陸劇《神探同盟》在12月8日晚上9:30接檔外購劇《叠影狙擊》。此劇改編自中國網路作家大風颳過自2011年4月起於晉江文學城網路小說平臺撰寫的原創長篇網路小說《張公案》。由井柏然、宋威龍領銜主演，故事講述禮部侍郎蘭珏（井柏然飾）偶遇天才少年張屏（宋威龍飾），兩人性格迥異，卻成為亦師亦友的夥伴，後來更合力維護百姓安寧。