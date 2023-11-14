羅密歐與祝英台結局劇情｜25集全劇透 陳茵媺被哥德追殺 與周嘉洛終極一戰

羅密歐與祝英台大結局劇情劇透｜《羅密歐與祝英台》即將進入結局週，最後五集焦點除了落在飾演祝英華的蔣祖曼身上，仲有茱麗葉與羅密歐的下場將由陳茵媺作主！此劇為陳茵媺復出之作，孖陳豪夫妻檔上陣，定於10月16日起接檔《你好，我的大夫》在晚上8:30播出，一共有25集。不過早前在節目巡禮上所播出的新劇預告片被指欠缺內容，甚至被狠批指睇完條片都唔知內容講乜，唔知劇集出街後會否令觀眾改觀呢！