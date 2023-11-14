羅密歐與祝英台

羅密歐與祝英台結局劇情｜25集全劇透 陳茵媺被哥德追殺 與周嘉洛終極一戰

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羅密歐與祝英台大結局劇情劇透｜《羅密歐與祝英台》即將進入結局週，最後五集焦點除了落在飾演祝英華的蔣祖曼身上，仲有茱麗葉與羅密歐的下場將由陳茵媺作主！此劇為陳茵媺復出之作，孖陳豪夫妻檔上陣，定於10月16日起接檔《你好，我的大夫》在晚上8:30播出，一共有25集。不過早前在節目巡禮上所播出的新劇預告片被指欠缺內容，甚至被狠批指睇完條片都唔知內容講乜，唔知劇集出街後會否令觀眾改觀呢！

羅密歐與祝英台｜25集劇情介紹+角色演員簡介

羅密歐與祝英台劇情目錄

羅密歐與祝英台｜劇情4大賣點

此劇是天馬行空作背景，講述梁山伯（陳豪飾）與祝英台（陳茵媺飾），以及羅密歐（周嘉洛飾）與茱麗葉（游嘉欣飾）轟轟烈烈的新派悲情故事。此劇亦是2022年香港國際影視展推介劇集之一、TVB傳承·狂歡55節目博覽2023八部劇集之一及2023 TVB年中節目巡禮八部劇集之一。

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羅密歐與祝英台｜賣點1. 陳豪、陳茵媺夫妻檔拍劇

《羅密歐與祝英台》以羅、祝兩大家族相隔百年的鬥爭為主線，譜寫兩段困難重重的戀情，以中西合璧的方式重新演繹古典愛情故事。班底方面將會沿用《新四十二章》原班班底，再由陳豪和陳茵媺夫妻檔上陣演情人，未開拍已經好有話題。

台慶 《羅密歐與祝英台》以羅、祝兩大家族相隔百年的鬥爭為主線，譜寫兩段困難重重的戀情，以中西合璧的方式重新演繹古典愛情故事。
《羅密歐與祝英台》以羅、祝兩大家族相隔百年的鬥爭為主線，譜寫兩段困難重重的戀情，以中西合璧的方式重新演繹古典愛情故事。（圖片來源：TVB）
羅密歐與祝英台 台慶 陳豪、陳茵媺夫妻檔拍劇，仲同蔣祖曼、鄭子誠合照。
陳豪、陳茵媺夫妻檔拍劇，仲同蔣祖曼、鄭子誠合照。（圖片來源：TVB）

羅密歐與祝英台｜賣點2. 陳茵媺近9年後復出與陳豪夫妻檔上陣

陳茵媺接近9年後復出，與陳豪夫妻檔上陣備受矚目。Aimee以型格的中性裝扮亮相，為配合女扮男裝的角色設定，除了畫上紋身，更把兩邊頭髮剷青剪短，造型盡顯霸氣。另外，為了親身上陣應付劇中的打鬥場面，她接受訓練，努力鍛鍊體能、練習武打動作及槍械技巧之餘，亦用心鑽研及翻譯劇本，為演出作最佳準備。

羅密歐與祝英台 陳茵媺接近9年後復出，與陳豪夫妻檔上陣備受矚目。
陳茵媺接近9年後復出，與陳豪夫妻檔上陣備受矚目。（圖片來源：TVB劇集截圖）
羅密歐與祝英台 Aimee以型格的中性裝扮亮相
Aimee以型格的中性裝扮亮相（圖片來源：TVB劇集截圖）
羅密歐與祝英台 為了親身上陣應付劇中的打鬥場面，她接受訓練，努力鍛鍊體能、練習武打動作及槍械技巧
為了親身上陣應付劇中的打鬥場面，她接受訓練，努力鍛鍊體能、練習武打動作及槍械技巧（圖片來源：TVB劇集截圖）

羅密歐與祝英台｜賣點3. 金牌監製陳維冠為經典愛情注入新元素

羅密歐與茱麗葉、梁山伯與祝英台是可歌可泣愛情故事的代表，他們為了愛情，經歷重重苦難，譜出轟轟烈烈、淒美動人的詩章。監製陳維冠希望將這四個經典人物的故事橋段融合在一起，並於當中注入新元素，杜撰一段關係矛盾的百年恩怨，創作出意想不到的驚喜結局，重新譜寫這兩套經典愛情故事。

羅密歐與祝英台
（圖片來源：TVB）
羅密歐與祝英台 杜撰一段關係矛盾的百年恩怨，創作出意想不到的驚喜結局
杜撰一段關係矛盾的百年恩怨，創作出意想不到的驚喜結局（圖片來源：TVB劇集截圖）

羅密歐與祝英台｜賣點4. 著名美術指導馬光榮實現天馬行空的創意美學

監製陳維冠希望呈現未曾在TVB劇集中出現的西部牛仔式槍戰場面，為了將構思化成現實，劇組誠邀曾兩度奪得金馬獎最佳美術設計殊榮的馬光榮加盟。他將會擔任本劇美術指導一職，負責場景及角色造型設計，將劇本天馬行空的世界真實具體地呈現在觀眾眼前。

羅密歐與祝英台 監製陳維冠希望呈現未曾在TVB劇集中出現的西部牛仔式槍戰場面
監製陳維冠希望呈現未曾在TVB劇集中出現的西部牛仔式槍戰場面（圖片來源：TVB劇集截圖）
羅密歐與祝英台 監製陳維冠希望呈現未曾在TVB劇集中出現的西部牛仔式槍戰場面
監製陳維冠希望呈現未曾在TVB劇集中出現的西部牛仔式槍戰場面（圖片來源：TVB）

劇集請來金馬獎最佳美術設計獎得主馬光榮先生設計場景，構思既天馬行空又浪漫！

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羅密歐與祝英台｜劇情介紹

在某個遙遠的國度，羅、祝兩大家族爭鬥百年，勢成水火。一次邂逅，羅家大少羅密歐與祝家話事人祝英台的表妹茱麗葉一見鍾情，愛得義無反顧，令兩家關係陷於決裂邊緣，大戰一觸即發。台雖準備捧打鴛鴦，但其實她與現已成為仇人的梁山伯亦曾有一段刻骨銘心的過去……

本劇的四名主人翁：羅密歐與茱麗葉、梁山伯與祝英台，他們為了愛情，經歷重重苦難，最終他們都選擇犧牲自己、成全他人，將愛情化為大愛，譜出一段轟轟烈烈、凄美動人的詩章。

主演：陳豪、陳茵媺、周嘉洛、游嘉欣、江美儀、鄭子誠、鄺潔楹、蔣祖曼、吳子冲、林景程、徐文浩、馬海倫、羅毓儀、徐榮

羅密歐與祝英台 《羅密歐與祝英台》陳豪、陳茵媺夫妻檔拍劇
《羅密歐與祝英台》陳豪、陳茵媺夫妻檔拍劇（圖片來源：TVB劇集截圖）
羅密歐與祝英台 《羅密歐與祝英台》陳豪、陳茵媺夫妻檔拍劇
《羅密歐與祝英台》陳豪、陳茵媺夫妻檔拍劇（圖片來源：TVB）

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羅密歐與祝英台｜分集劇情1-25集

羅密歐與祝英台劇情｜首周第1-5集劇透：游嘉欣遇上周嘉洛一見鍾情

祝、羅兩家恩怨持續上百年，陳豪和陳茵媺夫妻檔上陣飾演梁山伯與祝英台，而周嘉洛和游嘉欣飾演一對苦命鴛鴦羅密歐與茱麗葉。游嘉欣遇上了周嘉洛，兩人一見鍾情；陳茵媺被上司潘志文指責縱容下屬在海北市販賣過期藥，於是決定要派人到海北市暗中調查，而調查過程中發現有內鬼⋯⋯按此看更多劇情內容

羅密歐與祝英台 陳茵媺到海北市暗中調查，發現有內鬼
陳茵媺到海北市暗中調查，發現有內鬼（圖片來源：TVB）
羅密歐與祝英台 潘志文和江美儀要拆散「羅密歐與茱麗葉」周嘉洛和游嘉欣
潘志文和江美儀要拆散「羅密歐與茱麗葉」周嘉洛和游嘉欣（圖片來源：TVB）

羅密歐與祝英台｜角色剖白：陳茵媺 飾演 祝英台

相隔多年再次喺劇集同框仲扮演一對嘅 陳豪 同陳茵媺 ，下星期起就會喺《羅密歐與祝英》以夫妻檔同大家呈現一後曲折愛故事。祝英台 Aimee 喬裝已死嘅大哥，為保家業女扮男裝上陣，粗豪決斷嘅佢夠晒硬淨，而婚後首度復出嘅佢亦都希望大家有耳目一新嘅感覺。

有紋身又剷青男仔頭，狠辣手段加上動作連場，事前Aimee就受過一輪訓練後先正式拍攝喇。原本同陳豪青梅竹馬嘅佢，因為種種原因而失聯，重遇自然勾起無限愛意，不過明明係夫妻又要冷酷相見，Aimee就話開始拍攝時非頭痛，仲多得阿Mo一直鼓勵先迅速投入演出咋。呢套非一般嘅愛情劇集唔止情話綿綿，仲加入唔少動作、槍戰同奇幻元素，難怪Aimee都話拍攝過足癮又認為娛樂性十足喇。

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羅密歐與祝英台劇情｜第二周第6-10集劇透：祝英台與梁山伯憑信物相認

《羅密歐與祝英台》第6-10集即將於10月23-27日播出，分集劇情按此收看

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羅密歐與祝英台劇情｜第三周第11-15集劇透：英台假扮英喬秘密被揭露

《羅密歐與祝英台》第11-15集即將於10月30-11月03日播出，分集劇情按此收看

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羅密歐與祝英台劇情｜第四周第16-20集劇透萬事通對英華動心 英台被逼對付羅家

《羅密歐與祝英台》第16-20集即將於11月06-10日播出，分集劇情按此收看

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羅密歐與祝英台劇情｜結局周第21-25集劇透羅、祝兩家終極決鬥！

《羅密歐與祝英台》大結局第21-25集即將於11月13-17日播出，分集劇情按此收看

羅密歐與祝英台 羅密歐與茱麗葉會否終成眷屬呢
羅密歐與茱麗葉會否終成眷屬呢（圖片來源：TVB）
羅密歐與祝英台 羅密歐與茱麗葉會否終成眷屬呢
羅密歐與茱麗葉會否終成眷屬呢（圖片來源：TVB）

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羅密歐與祝英台｜角色演員名單介紹

陳豪飾梁山伯

與祝英台有感情線

羅密歐與祝英台
（圖片來源：TVB）

陳茵媺飾祝英台｜古佩玲飾 (青年）

與梁山伯有感情線

羅密歐與祝英台
（圖片來源：TVB）

周嘉洛飾羅密歐

醫生；羅素、杜拉之幼子；對茱麗葉一見鍾情，與其有感情線

羅密歐與祝英台
（圖片來源：TVB）

游嘉欣飾茱麗葉

茱麗花之妹；對羅密歐一見鍾情，與其有感情線

羅毓儀飾茱麗花

茱麗葉之姊

羅密歐與祝英台
（圖片來源：TVB）

潘志文飾羅素、江美儀飾杜拉

羅密歐、Molly、羅密林、羅密田、羅密峰之父母

羅密歐與祝英台
（圖片來源：TVB）

蔣祖曼飾祝英華

介入梁山伯及祝英台的感情

羅密歐與祝英台
（圖片來源：TVB）

鄺潔楹飾Molly

羅素、杜拉之女

羅密歐與祝英台
（圖片來源：TVB）

吳子冲飾羅密林

羅素、杜拉之長子

羅密歐與祝英台
（圖片來源：TVB）

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羅密歐與祝英台｜TVB主題曲/預告片/花絮

羅密歐與祝英台主題曲｜《忘生記死》Windy詹天文主唱

羅密歐與祝英台｜大功告成辦煞科宴 Aimme復出作難捨拍檔

陳茵媺事隔多年之後復出；仲同老公陳豪夫妻檔合作嘅新劇《羅密歐與祝英台》日前完成拍攝，呢日一眾演員同幕後同事就齊齊聚餐慶功喇，其中生小朋友之後就一直主力擔任媽咪職責嘅Aimee，就話非常唔捨得今次合作嘅拍檔呀。雖然要重拾拍攝工作一啲都唔易，不過今次拍攝其實非常開心咁話。Aimee又話屋企嘅幾位小朋友就有啲不滿父母一齊開工唔見人，仲有唔少投訴意見呀。

至於啱啱出爐嘅應屆視后 江美儀 呢晚就不停獲大家祝賀，連日嚟大家嘅祝賀訊息仲炸爆電話，佢仲話會努力逐一答覆答謝大家，不過就需要少少時間喇。原定打算新年期間外遊充電嘅佢，又因為各地唔同政策而卻步，所以就打算遲少少下個月再出發去滑雪喇。

周嘉洛 同樣成為大家嘅目標，不過就係因為佢遲到所致，而喺頒獎禮榮獲最獲歡迎男角色嘅佢，仲被大家要求拎1萬蚊獎金抽獎補數，佢仲話已經準備好利是喺新年狂派，仲話今年嘅利是封係自己親手寫，希望大家出年都一樣咁掂呀。蔣祖曼 喺劇中同幾位演員情如好友，到拍攝完成就令佢非常唔捨得，幾位「金木水火土」仲話拍攝時火花十足，由頭笑到尾咁話呀。

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB資料或影片來源：TVB (official) YouTube

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