羅密歐與祝英台｜25集劇情/角色介紹：陳豪陳茵媺夫妻檔上陣
此劇是天馬行空作背景，講述梁山伯（陳豪飾）與祝英台（陳茵媺飾），以及羅密歐（周嘉洛飾）與茱麗葉（游嘉欣飾）轟轟烈烈的新派悲情故事。此劇亦是2022年香港國際影視展推介劇集之一、TVB傳承·狂歡55節目博覽2023八部劇集之一及2023 TVB年中節目巡禮八部劇集之一。即睇TVB台慶劇3套卡士超強勁！
羅密歐與祝英台｜陳豪、陳茵媺夫妻檔拍劇
《羅密歐與祝英台》以羅、祝兩大家族相隔百年的鬥爭為主線，譜寫兩段困難重重的戀情，以中西合璧的方式重新演繹古典愛情故事。班底方面將會沿用《新四十二章》原班班底，再由陳豪和陳茵媺夫妻檔上陣演情人，未開拍已經好有話題。
羅密歐與祝英台｜陳茵媺近9年後復出與陳豪夫妻檔上陣
陳茵媺接近9年後復出，與陳豪夫妻檔上陣備受矚目。Aimee以型格的中性裝扮亮相，為配合女扮男裝的角色設定，除了畫上紋身，更把兩邊頭髮剷青剪短，造型盡顯霸氣。另外，為了親身上陣應付劇中的打鬥場面，她接受訓練，努力鍛鍊體能、練習武打動作及槍械技巧之餘，亦用心鑽研及翻譯劇本，為演出作最佳準備。
羅密歐與祝英台｜金牌監製陳維冠為經典愛情注入新元素
羅密歐與茱麗葉、梁山伯與祝英台是可歌可泣愛情故事的代表，他們為了愛情，經歷重重苦難，譜出轟轟烈烈、淒美動人的詩章。監製陳維冠希望將這四個經典人物的故事橋段融合在一起，並於當中注入新元素，杜撰一段關係矛盾的百年恩怨，創作出意想不到的驚喜結局，重新譜寫這兩套經典愛情故事。
羅密歐與祝英台｜著名美術指導馬光榮實現天馬行空的創意美學
監製陳維冠希望呈現未曾在TVB劇集中出現的西部牛仔式槍戰場面，為了將構思化成現實，劇組誠邀曾兩度奪得金馬獎最佳美術設計殊榮的馬光榮加盟。他將會擔任本劇美術指導一職，負責場景及角色造型設計，將劇本天馬行空的世界真實具體地呈現在觀眾眼前。
羅密歐與祝英台｜劇情介紹
在某個遙遠的國度，羅、祝兩大家族爭鬥百年，勢成水火。一次邂逅，羅家大少羅密歐與祝家話事人祝英台的表妹茱麗葉一見鍾情，愛得義無反顧，令兩家關係陷於決裂邊緣，大戰一觸即發。台雖準備捧打鴛鴦，但其實她與現已成為仇人的梁山伯亦曾有一段刻骨銘心的過去……
本劇的四名主人翁：羅密歐與茱麗葉、梁山伯與祝英台，他們為了愛情，經歷重重苦難，最終他們都選擇犧牲自己、成全他人，將愛情化為大愛，譜出一段轟轟烈烈、凄美動人的詩章。
主演：陳豪、陳茵媺、周嘉洛、游嘉欣、江美儀、鄭子誠、鄺潔楹、蔣祖曼、吳子冲、林景程、徐文浩、馬海倫、羅毓儀、徐榮
羅密歐與祝英台｜大功告成辦煞科宴 Aimme復出作難捨拍檔
陳茵媺事隔多年之後復出；仲同老公陳豪夫妻檔合作嘅新劇《羅密歐與祝英台》日前完成拍攝，呢日一眾演員同幕後同事就齊齊聚餐慶功喇，其中生小朋友之後就一直主力擔任媽咪職責嘅Aimee，就話非常唔捨得今次合作嘅拍檔呀。雖然要重拾拍攝工作一啲都唔易，不過今次拍攝其實非常開心咁話。Aimee又話屋企嘅幾位小朋友就有啲不滿父母一齊開工唔見人，仲有唔少投訴意見呀。
至於啱啱出爐嘅應屆視后 江美儀 呢晚就不停獲大家祝賀，連日嚟大家嘅祝賀訊息仲炸爆電話，佢仲話會努力逐一答覆答謝大家，不過就需要少少時間喇。原定打算新年期間外遊充電嘅佢，又因為各地唔同政策而卻步，所以就打算遲少少下個月再出發去滑雪喇。
周嘉洛 同樣成為大家嘅目標，不過就係因為佢遲到所致，而喺頒獎禮榮獲最獲歡迎男角色嘅佢，仲被大家要求拎1萬蚊獎金抽獎補數，佢仲話已經準備好利是喺新年狂派，仲話今年嘅利是封係自己親手寫，希望大家出年都一樣咁掂呀。蔣祖曼 喺劇中同幾位演員情如好友，到拍攝完成就令佢非常唔捨得，幾位「金木水火土」仲話拍攝時火花十足，由頭笑到尾咁話呀。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！