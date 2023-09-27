羅密歐與祝英台｜25集劇情/角色介紹：陳豪陳茵媺夫妻檔上陣

羅密歐與祝英台TVB劇情劇透｜無綫每年10月都會開始播放台慶劇，套套台慶劇卡士都超勁，《羅密歐與祝英台》有陳茵媺復出孖陳豪夫妻檔上陣，定於10月16日起接檔《你好，我的大夫》在晚上8:30播出，一共有25集。不過早前在節目巡禮上所播出的新劇預告片被指欠缺內容，甚至被狠批指睇完條片都唔知內容講乜，唔知劇集出街後會否令觀眾改觀呢！