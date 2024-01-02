美食無間劇情｜TVB將播台劇接檔《旁觀者》！10大看點+演員介紹

台劇 美食無間劇情｜TVB將安排播放台劇《美食無間》接檔周柏豪和王敏奕主演的《旁觀者》，這部劇特別之處將刺激的警匪故事和豐富的美食情節結合，由傅孟柏、王柏傑和簡嫚書主演，還有TVB藝人余思霆參演，奚岳隆擔任導演和編劇。本文整合《美食無間》劇情大綱、劇情10大看點、片尾彩蛋、以及演員角色介紹！