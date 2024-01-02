美食無間劇情｜TVB將播台劇接檔《旁觀者》！10大看點+演員介紹
美食無間劇情｜10大看點+演員介紹
美食無間劇情｜故事大綱
劇情講述優秀刑警朱坡，對美食情有獨鍾，調查一宗神秘連環殺人案。兇手是冷酷的殺手黎子東，對食物要求苛刻，生活似乎只有吃和殺。然而，這兩個看似背道而馳的人在一次火鍋併桌事件中相遇。他們雖然對食物有不同的見解，但共鳴了對美食的熱情，形成了特殊的緣分。朱坡喜愛原汁原味的享受，而黎子東則注重調味，探索豐富的滋味。
劇中還有新進警察吳薇，她直率而真誠，初來乍到協助朱坡。雖然吳薇對美食要求不高，但她的性格和熱情讓她與朱坡產生了奇妙的默契，共同參與解案。這部劇將在警匪追凶的同時，探討食物帶來的不尋常緣分。
美食無間劇情｜看點1.兩位主角性格極端
在台劇《美食無間》中，傅孟柏不再演出從前的文青角色，而是扮演不按牌理出牌的破案王「朱坡」，同時也是一位品味卓越的美食家。他的性格火爆、幼稚，常常做出看似無理卻正確的行動。朱坡超級貪吃，用靈魂愛美食，吃盡恩怨情仇，無法阻擋他對美食的渴望。
而王柏傑飾演的「黎子東」則是一名外表冷酷的殺手，擅長無聲無息地執行任務，從不失手。因為殺手的身份，他把每一餐都當作最後一餐，注重進食的儀式感，將吃飯視為向生命做最後的道別。他平時習慣獨來獨往，對任何人都不輕易展露情緒。
這兩位迥異的角色在劇中將共同追求美食，也將捲入一個充滿緊張和刺激的故事情節中，讓觀眾期待他們在美食尋味中的冒險旅程。
美食無間劇情｜看點2. 簡嫚書的三角情感
簡嫚書在劇中為詮釋新進刑警「吳薇」不惜剪掉30公分長髮，展現個性直爽的形象。吳薇雖外表瘦弱，卻是個大食怪，她深信「吃飽就能滿血復活」。朱坡對她的存在由最初的嫌棄逐漸轉為在意，而黎子東則與她有著童年的連結，勾勒出一段讓人緊張的三角情感。
美食無間劇情｜看點3. 余思霆飾演殺手集團小幫手
王可元、余思霆擔任殺手集團小幫手，替王柏傑搞定不少任務，本劇卡司還包括夏靖庭、張再興、張耀仁、陳家逵等演員，為全劇增添不少可看性。
余思霆 霆霆 stitch 飾莫鈺
「未知樹」二手書店店員，總是站在書店櫃檯裡，淡定地看著來去的客人。唯獨遇見子東，就被子東獨特的氣質所吸引，激起了她的保護慾。嘗試過征服子東，但都被子東巧妙迴避，目前只好保持著友達以上、戀人距離很遙遠的關係。
王可元Wangkoyuan 飾傑克
殺手組織的傳遞者，經過組織訓練後成為厲害的駭客，協助子東完成任務。自認為是子東的好朋友，相當忠心，任勞任怨，但個性冷淡的子東始終拒他於千里之外，兩人形成一冷一熱的對比。
美食無間劇情｜看點4.警匪火花四溢
導演奚岳隆深受《無間道》影響，將臥底警察和黑幫內鬼元素融入劇情中。一眾硬底子演員飾演黑道角色，柯叔元飾演懂吃的黑道大哥「胡仲魁」，和刑警朱坡有微妙的亦師亦敵關係。此外，曾在《角頭》系列嶄露頭腳的黃尚禾則飾演黑幫集團謀上位的「韓丹」，個性火爆，追求錢與權，對高級食材情有獨鍾，是個無惡不作的角色，和胡仲魁爭奪老大寶座。《美食無間》中的警匪火花四溢。
美食無間劇情｜看點5.臥底警黑道對決
陽靚，在茄子蛋MV中飾演大哥女人，現在《美食無間》中變身性感火鍋店老闆娘Lily。她是胡仲魁的情婦，卻擁有智慧和隱藏的心思。夏靖庭則飾演老謀深算的刑事局局長，他培養的臥底最後背叛他，引發劇中臥底警察與黑道集團的「無間感」對決。情結糾葛令人好奇不已。
美食無間劇情｜看點6.導演以嘴型挑演員 主角吃飯各有獨特風格
導演奚岳隆透露，挑選演員時考慮了他們的「嘴型」，傅孟柏、王柏傑和簡嫚書都有一張讓食物看起來很好吃的嘴。劇組進一步以吃飯風格來營造角色性格，朱坡愛原汁原味的料理，而黎子東看重吃飯時的儀式感，自己備有一整套吃飯的餐具，吃鱈場蟹更要烤火並搭配昆布醋提味。
美食無間劇情｜看點7.台灣美食盛宴 超過35種美食登場
劇組為了讓觀眾有共鳴，堅持實地考察了超過200家知名餐廳，最終在21家餐廳取景拍攝，涵蓋超過35種美食品項，包括酸菜白肉鍋、豬腳湯、鱈場蟹、小籠湯包、飯糰、滷肉飯等。導演奚岳隆表示，希望透過這部劇刺激觀光，讓國內外觀眾都想來台灣品嚐美食。
美食無間劇情｜看點8.導演奚岳隆的精心鏡頭呈現美食
《美食無間》中的美食，從平民美食飯糰到珍饈美饌鱈場蟹應有盡有，每一道料理都以精心設計的鏡頭呈現，這歸功於導演奚岳隆和已故攝影師黃柏雄的苦心。奚岳隆透露，在拍攝時他不斷測試鏡頭和食物之間的距離，以確保觀眾專注於美食。每道料理都經過特定的拍攝距離，營造出食物視覺感受。
美食無間劇情｜看點9.精彩武打場面由洪天祥打造
《美食無間》不僅有令人垂涎的美食，還有精彩的武打戲，由洪金寶的兒子Jimmy（洪天祥）擔任動作導演。王柏傑飾演的主角在劇中肩負最多的武打戲，動作簡潔俐落，擅長小刀戰鬥。傅孟柏則展現火爆個性，以衝撞和擒拿為主，而簡嫚書則擅長防身術，以「過肩摔」為其強項。觀眾可以期待劇中的多場刺激打鬥場面。
美食無間劇情｜看點10.片尾彩蛋
觀眾在觀看《美食無間》時，切勿急著跳過片尾彩蛋。雖然這些彩蛋不一定推進主線劇情，但都與該集內容相關，有時甚至隱藏著美食寶藏。此外，觀眾要在適當的時間觀看，避免深夜觀賞，因為劇中美食的呈現會勾起食慾，可能令人難以克制。不過，劇中也有一句溫馨的語錄：「以後啊，不管你心情多難過，都要記得好好吃飯。吃飽了，心情就會好了。」
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