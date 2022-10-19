美麗戰場｜結局周劇情劇透 陳瀅上位終極變奸 陳山聰去向成疑
美麗戰場｜陳瀅大爆結局 唔會Happy Ending
張馳豪與陳瀅於劇集播出後開Live，陳瀅劇透劇集結局不會是Happy Ending：「每集都咁多壞事發生，點會有Happy Ending，不過大家對Happy嘅定義都唔同嘅。」陳瀅還表示，在大結局家寶與家明將會「重逢」，相關場面會有很大轉折，十多年後的家明變化將令人十分意外，至於是否繼續由張馳豪飾演，就要留意10月28日播出的大結局。
林小美遇上家明，二人會否背住阿寶發展感情呢？
美麗戰場｜蔣家旻「盜用」故事 陳瀅嬲到震 下場必定悲慘
在第11-12集，消失了三集的「反骨琪」蔣家旻以長髮女神Look回歸，並與陳瀅在選美情節中正式對壘。強勢回歸的反骨琪，除了一張「臭臉」繼續「焰」壓群芳，「演技」亦再度升呢。改了姓周的反骨琪先裝作「人畜無害」混入佳麗堆兼扮向家寶示好，面試期間還「盜用」家寶與哥哥張國榮的真實經歷作自我介紹博同情。而同時間鏡頭不停轉向「嬲到震」瞪大隻眼的陳瀅，相信後續的劇情必定來個大轉折，黑化的陳瀅會點向殺父仇人報仇呢！
美麗戰場｜結局周劇情 陳瀅與陳山聰反目成仇 被方力申家暴
陳瀅被方力申公開追求，後來嫁入豪門，會被方力申出軌背叛和家暴。方力申與朱晨麗亦有私情。
十年後，黑化的陳瀅似乎對陳山聰好大仇口，而早前曾暗示陳山聰早已不在人世，陳瀅身邊只剩下孫慧雪一同工作。而陳瀅亦已一副冷酷無情的樣子。
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常見問題
《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？
首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗。
陳瀅與劉佩玥戲裡戲外姐妹情深？
劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年