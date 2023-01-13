衝上雲霄2

衝上雲霄2｜新年深宵重播43集劇情劇透：吳鎮宇張智霖陳法拉情陷三角

劇情
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2013年重頭劇《衝上雲霄2》將於年初一（01/22）深宵重播陪大家度過新年假期！此劇由香港航空和香港機場管理局贊助，除了馬德鐘（首輯已死）、黃宗澤、陳慧珊、陳健鋒、葉璇、石修外，續集沿用第一輯舊有班底並加入新角色，四大男主角吳鎮宇、張智霖、吳卓羲、馬國明，配兩大花旦胡杏兒及陳法拉，卡士超強勁。全劇四十集，共分幾條感情線，且特別鍾意玩三角戀。

衝上雲霄2 衝上雲宵2
《衝上雲霄2》將於年初一（01/22）深宵重播陪大家度過新年假期！（圖片來源：myTV SUPER）

《衝上雲霄2》演員名單

  • 吳鎮宇 飾 唐亦琛
  • 張智霖 飾 顧夏陽
  • 吳卓羲 飾 唐亦風
  • 馬國明 飾 高志宏
  • 胡杏兒 飾 顧夏晨
  • 陳法拉 飾 何年希
  • 江美儀 飾 方芮嘉
  • 胡定欣 飾 凌卓芝
  • 羅仲謙 飾 詹子麟
  • 朱晨麗 飾 胡 娉
  • 單立文 飾 景家駿
  • 鄧梓峰 飾 程日東
  • 梁靖琪 飾 童愛蘋
  • 傅嘉莉 飾 喬祖思
  • 黃長興 飾 霍格志
  • 岑麗香 飾 莫文翠

《衝上雲霄2》吳鎮宇 張智霖 陳法拉 情陷三角

自2003年《衝上雲霄》後，吳鎮宇睽違10年再度回巢TVB拍續集再演機長唐亦琛，但胡杏兒演的妻子蘇怡第2集就病逝，後來邂逅了陳法拉，而法拉的男友張智霖（ChiLam）生性極之風流，好多女埋佢身，男方又來者不拒，有水照抽，令法拉覺這個男人欠安全感，而與吳鎮宇漸漸由family friend變成戀人，周旋二人之間大玩三角戀，糾纏多時後，ChiLam最終成全法拉同吳鎮宇，瀟灑全身而退。

衝上雲霄2 陳法拉周旋在張智霖和吳鎮宇之間大玩三角戀
陳法拉周旋在張智霖和吳鎮宇之間大玩三角戀（圖片來源：myTV SUPER）

《衝上雲霄2》故事大綱

唐亦琛（吳鎮宇飾）喪失愛妻，留在英國度過悠長假期，直至他遇到失戀流浪的何年希（陳法拉飾），令他提早結束假期回港，並加入Skylette航空再次飛翔，期間認識了機長顧夏陽（張智霖飾），兩人性格南轅北轍，亦琛內斂，夏陽張揚，二人先後跟到港投考飛行學員的年希發生感情瓜葛，加上亦琛擔任訓練機長考核夏陽，他們在事業和愛情上都有一番較量……

夏陽的妹妹夏晨（胡杏兒飾）為飛機維修員，因少年不快經歷對哥哥一直心懷怨憤。唐亦風（吳卓羲飾）發現夏晨酷似嫂嫂蘇怡，無法對她置諸不理，最終幫助兄妹和解。夏晨對他暗生愛意，他卻害怕勾起亦琛之痛而裹足不前……

副機長高志宏（馬國明飾）有兩個女朋友，難以取捨又不忍傷害，他與高級機艙事務長方芮嘉（江美儀飾）分享秘密成為知己，最後竟發生一夜情。本是港隊游泳選手的詹子麟（羅仲謙飾），為退役籌謀投考機師，卻愛上代友懷孕的凌卓芝（胡定欣飾）……隨着飛機的起落升降，繪成了一段段傷感、離別、喜悅與重逢的故事。

衝上雲霄2 唐亦琛吳鎮宇飾）喪失愛妻，留在英國度過悠長假期，直至他遇到失戀流浪的何年希陳法拉飾），令他提早結束假期回港，並加入Skylette航空再次飛翔
唐亦琛（吳鎮宇飾）喪失愛妻，留在英國度過悠長假期，直至他遇到失戀流浪的何年希（陳法拉飾），令他提早結束假期回港，並加入Skylette航空再次飛翔（圖片來源：myTV SUPER）
衝上雲霄2 唐亦琛吳鎮宇飾）喪失愛妻，留在英國度過悠長假期，直至他遇到失戀流浪的何年希陳法拉飾），令他提早結束假期回港，並加入Skylette航空再次飛翔
唐亦琛（吳鎮宇飾）喪失愛妻，留在英國度過悠長假期，直至他遇到失戀流浪的何年希（陳法拉飾），令他提早結束假期回港，並加入Skylette航空再次飛翔（圖片來源：myTV SUPER）

《衝上雲霄2》吳卓羲戀翻版大嫂杏兒

胡杏兒劇中一人分飾兩角—唐亦琛妻子蘇怡及飛機維修督導員顧夏晨，前者兩集就死，後者一頭短髮沉默寡言，要用眼神表達情感，在機場遇到已擢升為副機長的吳卓羲後，對他暗生情愫，雖然與機場咖啡廳職員傅嘉莉展開三角戀，最後當然是有情人終成眷屬，但夏晨個樣同蘇怡一模一樣，吳卓羲好似同大嫂拍拖，好有亂倫feel。

衝上雲霄2 胡杏兒劇中一人分飾兩角—唐亦琛妻子蘇怡及飛機維修督導員顧夏晨
胡杏兒劇中一人分飾兩角—唐亦琛妻子蘇怡及飛機維修督導員顧夏晨（圖片來源：myTV SUPER）

《衝上雲霄2》馬國明江美儀忘年戀

同樣升為副機長的馬國明，則與高級機艙事務長兼失婚婦人江美儀撻着，大玩忘年戀。

衝上雲霄2 同樣升為副機長的馬國明，則與高級機艙事務長兼失婚婦人江美儀撻着，大玩忘年戀。
同樣升為副機長的馬國明，則與高級機艙事務長兼失婚婦人江美儀撻着，大玩忘年戀。（圖片來源：myTV SUPER）
衝上雲霄2 衝上雲宵II
（圖片來源：TVB《衝上雲宵II 》截圖）

《衝上雲霄2》結局 羅仲謙胡定欣拉天窗

羅仲謙劇中演飛行學員，結果不但升為二副機師，更成功奪演機艙事務長的胡定欣芳心，最後共諧連理。

衝上雲霄2 羅仲謙劇中演飛行學員，結果不但升為二副機師，更成功奪演機艙事務長的胡定欣芳心，最後共諧連理。
羅仲謙劇中演飛行學員，結果不但升為二副機師，更成功奪演機艙事務長的胡定欣芳心，最後共諧連理。（圖片來源：myTV SUPER）

《衝上雲霄2》寰宇取景靚人靚景

重頭劇《衝上雲霄II》揼重本於世界各地取景，包括英國、法國、台灣墾丁、海南島三亞等地進行外景拍攝，靚人靚景下，分外賞心悅目。

圖片來源：myTV SUPER、TVB《衝上雲霄II》截圖資料或影片來源：[email protected] USA Official

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