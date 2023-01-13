衝上雲霄2｜新年深宵重播43集劇情劇透：吳鎮宇張智霖陳法拉情陷三角

2013年重頭劇《衝上雲霄2》將於年初一（01/22）深宵重播陪大家度過新年假期！此劇由香港航空和香港機場管理局贊助，除了馬德鐘（首輯已死）、黃宗澤、陳慧珊、陳健鋒、葉璇、石修外，續集沿用第一輯舊有班底並加入新角色，四大男主角吳鎮宇、張智霖、吳卓羲、馬國明，配兩大花旦胡杏兒及陳法拉，卡士超強勁。全劇四十集，共分幾條感情線，且特別鍾意玩三角戀。