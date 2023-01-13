衝上雲霄2｜新年深宵重播43集劇情劇透：吳鎮宇張智霖陳法拉情陷三角
《衝上雲霄2》演員名單
- 吳鎮宇 飾 唐亦琛
- 張智霖 飾 顧夏陽
- 吳卓羲 飾 唐亦風
- 馬國明 飾 高志宏
- 胡杏兒 飾 顧夏晨
- 陳法拉 飾 何年希
- 江美儀 飾 方芮嘉
- 胡定欣 飾 凌卓芝
- 羅仲謙 飾 詹子麟
- 朱晨麗 飾 胡 娉
- 單立文 飾 景家駿
- 鄧梓峰 飾 程日東
- 梁靖琪 飾 童愛蘋
- 傅嘉莉 飾 喬祖思
- 黃長興 飾 霍格志
- 岑麗香 飾 莫文翠
《衝上雲霄2》吳鎮宇 張智霖 陳法拉 情陷三角
自2003年《衝上雲霄》後，吳鎮宇睽違10年再度回巢TVB拍續集再演機長唐亦琛，但胡杏兒演的妻子蘇怡第2集就病逝，後來邂逅了陳法拉，而法拉的男友張智霖（ChiLam）生性極之風流，好多女埋佢身，男方又來者不拒，有水照抽，令法拉覺這個男人欠安全感，而與吳鎮宇漸漸由family friend變成戀人，周旋二人之間大玩三角戀，糾纏多時後，ChiLam最終成全法拉同吳鎮宇，瀟灑全身而退。
《衝上雲霄2》故事大綱
唐亦琛（吳鎮宇飾）喪失愛妻，留在英國度過悠長假期，直至他遇到失戀流浪的何年希（陳法拉飾），令他提早結束假期回港，並加入Skylette航空再次飛翔，期間認識了機長顧夏陽（張智霖飾），兩人性格南轅北轍，亦琛內斂，夏陽張揚，二人先後跟到港投考飛行學員的年希發生感情瓜葛，加上亦琛擔任訓練機長考核夏陽，他們在事業和愛情上都有一番較量……
夏陽的妹妹夏晨（胡杏兒飾）為飛機維修員，因少年不快經歷對哥哥一直心懷怨憤。唐亦風（吳卓羲飾）發現夏晨酷似嫂嫂蘇怡，無法對她置諸不理，最終幫助兄妹和解。夏晨對他暗生愛意，他卻害怕勾起亦琛之痛而裹足不前……
副機長高志宏（馬國明飾）有兩個女朋友，難以取捨又不忍傷害，他與高級機艙事務長方芮嘉（江美儀飾）分享秘密成為知己，最後竟發生一夜情。本是港隊游泳選手的詹子麟（羅仲謙飾），為退役籌謀投考機師，卻愛上代友懷孕的凌卓芝（胡定欣飾）……隨着飛機的起落升降，繪成了一段段傷感、離別、喜悅與重逢的故事。
《衝上雲霄2》吳卓羲戀翻版大嫂杏兒
胡杏兒劇中一人分飾兩角—唐亦琛妻子蘇怡及飛機維修督導員顧夏晨，前者兩集就死，後者一頭短髮沉默寡言，要用眼神表達情感，在機場遇到已擢升為副機長的吳卓羲後，對他暗生情愫，雖然與機場咖啡廳職員傅嘉莉展開三角戀，最後當然是有情人終成眷屬，但夏晨個樣同蘇怡一模一樣，吳卓羲好似同大嫂拍拖，好有亂倫feel。
《衝上雲霄2》馬國明江美儀忘年戀
同樣升為副機長的馬國明，則與高級機艙事務長兼失婚婦人江美儀撻着，大玩忘年戀。
《衝上雲霄2》結局 羅仲謙胡定欣拉天窗
羅仲謙劇中演飛行學員，結果不但升為二副機師，更成功奪演機艙事務長的胡定欣芳心，最後共諧連理。
《衝上雲霄2》寰宇取景靚人靚景
重頭劇《衝上雲霄II》揼重本於世界各地取景，包括英國、法國、台灣墾丁、海南島三亞等地進行外景拍攝，靚人靚景下，分外賞心悅目。
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