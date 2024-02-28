賭場風雲+劇情｜1-35集純文字劇情 歐陽震華、宣萱、苗僑偉及楊怡主演
《賭場風雲》主題曲由《先賭為快》李克勤主唱，劇集《賭場風雲》結局中，苗僑偉飾演的喬正初發揮出叫人印象難忘的誇張演技，而一躍成為高登討論區眾網友之改圖對象，而歐陽震華的齊歡暢及許紹雄亦慘遭改圖毒手。
《賭場風雲》劇情 第1 集劇情： 生無可戀 貴人相扶
在一九九六年的菲律賓，香港人齊歡暢潦倒在這異地，每天過著亳無意義的流浪日子。自暴自棄的他卻在偶然下救了同是孤身在此的周福榮，天性熱心助人的福榮收留了歡暢，更替他不斷償還賭債，欲令他回服自信。半年過去了，歡暢仍是依然故我，更輸掉了福榮的一萬美金。福榮與歡暢理論要他振作，可惜歡暢仍執迷不悔。歡暢欲逃離福榮追問之際，卻發現福榮被人捉去，歡暢死命追蹤，竟遇上十年前「世界撲克王大賽」的對手喬正初，原來他就是一萬美金的債主。為避免正初將福榮右手廢掉，歡暢自願交出護照，直至將債務還清。原來，這一切都是福榮與正初這對好朋友的計劃。時光飛逝，又十年過去了，到了今天，正初已成為了賭場的CEO、福榮則是渡假村的經理，至於歡暢，成為了一個與世無爭的園丁。這天福榮來機場接一批客人到賭場耍樂，客人中有一位李青雲，她除了特意帶來大批「水貨」賣給本地人外，原來此次赴菲，也是為了一個「賭」字。另一邊廂，歡暢除了園丁的身分外，他亦兼任了「賭場黑氣石」，以霉運對付客人。
《賭場風雲》劇情 第2 集劇情： 迫友回鄉 福榮使詐
福榮為歡暢安排好機票，要他回香港探望父母。正初知道歡暢不肯回港是面對不到遺失弟弟的傷痛，沒有面目回去見父母。正初竟提出以好賭成性的青雲為賭局，如正初勝過歡暢他就必須回港。青雲在賭場大殺三方，嬴到大筆金錢，榮與美趁機叫她回香港。雲借機會再入賭場博殺，卻被珠美阻止，更著她回到香港以後以該筆錢還債。正初要珠美貼身護送青雲到機場，令珠美覺正初是個好老闆，卻不知正初是為了嬴歡暢。歡暢知道正初使計要送走青雲，特意引起青雲的心癮，讓青雲回去賭場賭錢，青雲趁珠美不為意逃走再賭。賭場中一陌生男子翁子維不斷嬴大錢，就算出動歡暢做人肉黑氣石也不能令他輸錢，因此懷疑他出千，要保安請他們搜身，終證實推斷正確。賭場將維一干人等列入黑名單，讓世界各地的賭場也不讓他們進出。暢跟蹤可疑人物時被打暈，被放進車尾廂生死一線。雲最終輸掉所有金錢，沒錢買機票回香港，想賣掉手機籌錢。榮發現暢失蹤找初商量，初派人四處尋找，暢在缺水下產生幻覺想起往事。
《賭場風雲》劇情 第3 集劇情： 瀕死體驗 頓悟回港
菲律賓警察在郊外發現歡暢，把他送往醫院救回一命。歡暢遇上青雲在醫院不斷向人出售自己的電話，歡暢終向青雲買下，令她有本錢再入賭場賭錢。歡暢改變初衷決定回港。正初感好奇，歡暢說出瀕死之時，舊事不斷湧現，使他頓覺白費了多年光陰，因此希望追回失去的親情和找回弟弟。福榮把失去知覺的雲送進醫療室，原來青雲只是疲累過度而睡著，最後正初把青雲與歡暢送回香港。飛機剛到港青雲便收到追數公司和銀行的電話，歡暢回到舊居時，發現已變成了商業大廈，連家人去向也不清楚而呆住了。青雲被歡暢身上的數萬元所吸引，強行要他租住自己的家，更強奪了歡暢的錢還卡數。青雲帶歡暢到自己居住的垃圾屋，發現這裡有位隱蔽青年來富是同屋主。歡暢在打聽父母下落時，遇上偷回收衣服的青雲，卻同被警察追趕。青雲把賣舊衣所賺的錢與歡暢平分，更隨即到金行選購生日禮物給婆婆。歡暢得悉青雲的父母死於意外後，更決心欲尋回自己雙親。歡暢終幸運地尋到老街坊，但見到的卻只有父母的骨灰，令他激動得跪地痛哭。
《賭場風雲》劇情 第4 集劇情： 為尋親弟 決意留港
歡暢從老街坊口中知道父母曾有弟弟的下落，亦知弟弟被人從美國帶回香港後就下落不明。失去父母的歡暢決心要尋回唯一的弟弟。歡暢與來富住在一起大感不便，來富裝在水樽的小便竟被歡暢踢翻，歡暢大怒卻發現來富毫無反應，於是將來富的東西全丟了。來富發現所有的東西不見了，慌張地在垃圾站尋回，當中竟有一副啤牌，上竟貼有歡暢弟弟的童年照。天意弄人，二人住在同一屋簷下卻不知彼此是親兄弟。富把東西全搬回家，更在上寫上「耍」一字。歡暢概嘆此人連「要」、「耍」不分，真是個徹底的廢人。來富開始大報復，在歡暢洗澡時關掉水喉，在門匙孔注入膠水不讓暢開門等，暢發火大罵富為寄生蟲。青雲發現來富失蹤託歡暢一起尋找，歡暢終於了解來富的悲慘身世。此時有人說天台上發現死屍，二人愕然。原來來富在天台上躲起來，在歡暢處處忍讓下事件終告平息。青雲接走水貨的工作，找歡暢與來富幫忙帶手機回內地。途中來富遇上了當年拐帶他的人口販子，激動得拔足狂奔。最後來富對二人說出當年被人口販子虐待，被迫乞錢的痛苦經歷。
《賭場風雲》劇情 第5 集劇情： 為達目的 戰殺人王
青雲和歡暢與來富回家時，發現福榮已從菲律賓趕來，原來福榮想歡暢阻止正初來港與曾在賭局中殺人的宋程對賭。正初到香港後先探望因沉迷賭博而瘋了的母親，歡暢到酒店找正初，不但沒有勸止他，反與他一同研究如何取勝。福榮見兩人執意去賭，唯有出計以賭場老闆的名義來阻止，但此事卻被正初揭穿，更將他困在洗手間內。正初出發時發現歡暢已等待他一同赴會，原來當年歡暢因弟弟失蹤而在大賽中敗給宋程，所以此次一定要再與他會一會。賭局上宋程因毀容而令正初沒法從表情上判斷他的想法，宋程更因此要正初答應以歡暢的性命作賭注。青雲借姨丈之助將歡暢弟弟的照片以電腦繪畫出二十年後今日的容貌，亦因此被姑姐說服去相睇。打扮得漂漂亮亮的青雲竟發現相睇對象「貨不對辦」，為脫身竟高調說出自己的各種缺點，最後卻發現只是誤會一場，更因此給正慶祝取得勝利的正初、福榮及歡暢看個明白，令她羞愧得無地自容。
《賭場風雲》劇情 第6 集劇情： 重入社會 卻被冷待
青雲安排來富到酒樓見工，來富不被重視之餘，更無意中拆穿了部長出千之事。部長欲出氣要與他對賭，來富憑驚人記憶力大勝，卻因此惹來部長向青雲投訴。青雲不知就裡大罵了來富，令他又離家出走。歡暢終在天橋底覓得在露宿的來富，歡暢用盡辦法仍沒法令來富振作。歡暢把來富的雜物丟棄發洩時，卻發現小時候送給親弟的啤牌。歡暢趕回天橋底欲與來富相認，卻發現遲來一步。青雲陪歡暢四出尋找弟，替他打氣。另一邊廂，青雲的好友婉瑩因避賭債暫住青雲家，但她賭癮發作卻用計引得青雲陪她到澳門賭博。雖歡暢四處尋覓，但來富其實只露宿在大廈後巷，兄弟兩人始終緣慳一面。正初成功覓回來富，更帶他重新打扮。來富與正初傾談後，覺得正初是唯一明白自己的人，對他十分信任。歡暢與弟見面，向他打聽小時候的記憶，但可惜來富只對被拐後的慘痛經歷有所印象，令歡暢心痛不已。
《賭場風雲》劇情 第7 集劇情： 心中有愧 不敢相認
歡暢向青雲表示不知如何向來富說真相，他內疚自己的失誤，令弟弟變成隱蔽青年，歡暢要求青雲和正初保守秘密。歡暢精心炮製豐富飯餐以慶團聚，可惜來富只把飯菜拿回房吃，歡暢失望不已。青雲與歡暢設局引當年虐待來富的豹哥入後巷內毒打他一頓，替來富報仇。歡暢興高采烈地買了同款衫與來富一起穿上，更帶富一起拜祭父母。歡暢見來富上香時，激動得熱淚盈眶，感慨一家終於團聚。昌介紹琦給正初認識，要二人合作會員制的推廣計劃，琦對正初大有好感。雲見正初被琦纏繞，出言戲弄琦替他解圍，正初再次被青雲逗得笑逐顏開。來富對歡暢關心感到吃不消，更看見榮替歡暢買內衣褲，懷疑歡暢另有目的。瑩被大耳窿追數被丈夫發現大為生氣，瑩卻成功以軟功令夫代她還債。但原來瑩特意將數目報大以讓自己有賭本，青雲得悉後不禁罵她死性不改。瑩與青雲找來富吃飯，更因此發現來富的驚人記憶力。瑩更因此私自要帶他到澳門賭錢，青雲得知後趕往阻止，卻反被瑩說服一同前往。來富的長勝不敗惹來賭場懷疑，更將眾人帶到保安室，幸正初剛與昌到此地，替二人解圍。
《賭場風雲》劇情 第8 集劇情： 安排上學 私下學賭
正初要來富即時示範可否記下所有牌上的數字，來富緊張得全部記錯。青雲等終被釋放，更可取回所有贏得的金錢。歡暢得知後大罵青雲死性不改，青雲百詞莫辯又感內疚。歡暢為來富的前途著急要他重讀中學，青雲主動幫忙，三人又走在一起。青雲成功替來富找到學校，歡暢大喜更給錢來富買文具，但來富卻用錢去買啤牌。青雲找婉瑩收回金錢，但婉瑩又哄她一起去賭，這次更連累青雲也得向大耳窿借貸，最後被脅持回家，但二人又成功獲得寬限。青雲不敢回家，唯有走到歡暢處暫避，她見來富沉迷玩牌，自覺害了來富。雲與瑩又賭至欠下巨債，青雲家人託歡暢尋青雲，二人趕回青雲家發現家門外已被寫滿紅油字。歡暢怕青雲被責，竟獨力承擔被眾人痛罵，青雲欲到歡暢家答謝，卻發現眾親人已替自己還錢給暢。原來眾人早已明白事件真相，青雲內疚得擁著歡暢痛哭。婉瑩為贏錢再拉來富到大檔賭錢，卻遇上警察搗破被捕。歡暢與青雲同往保釋來富，但歡暢氣來富私下仍有玩啤牌，更將他的牌全丟棄。學校致電歡暢，因怕來富對啤牌的特強記憶力影響其他同學，因此要求來富退學。
《賭場風雲》劇情 第9 集劇情： 阻弟學賭 歡暢出千
為阻止來富玩牌，歡暢找福榮任評判與來富對賭。來富因有記憶力之助大勝。歡暢與福榮利用高科技顯影眼鏡令來富敗陣下來，要他守諾不再玩牌。來富因不明為何輸掉而令自己情緒低落，更向青雲訴苦。青雲因自己也是沉迷賭博的受害者，故不便多言。來富最後更極端至以為自己患上思覺失調。歡暢為了來富決定到北京定居，福榮雖要歡暢再加考慮，但仍贈予歡暢大筆金錢，卻遭歡暢婉拒。歡暢想在離港前助青雲一把，帶她參加戒賭計劃，但她只覺無聊。眾人到歡暢家中替他餞行，來富終按捺不住說自己不想與沒有親戚關係的人離開，歡暢有口難言。來富終逃走，更因聽到公園老人談棋經而有所悟，明白光靠天分是不夠，還要掌握技術。於是他主動往找正初，要正初收他為徒。正初要歡暢接回來富，但來富拚命向正初要求，更說玩牌時才覺自己是個有用的人，希望正初能讓他成為荷官。歡暢見此，終明白來富的決心。青雲又偷偷到澳門賭錢，終成功贏回所欠的賭債，但歡暢主動要求正初助青雲戒賭，正初卻不置可否。
《賭場風雲》劇情 第10 集劇情： 為增勝機 不惜隆胸
來富隨正初到菲律賓，福榮帶他到處參觀，遇上參加百家樂小姐珠美，更驚為天人。珠美被其他佳麗作弄，令私下加胸墊之事曝光。珠美不忿，回家問父要錢隆胸，卻被當作笑話看待。來富在荷官面試時，因緊張不能介紹自己。歡暢知來富受挫折後，竟欲趕去菲律賓，得青雲阻止，並提醒要讓弟弟自己克服問題，更要他減肥後才去見來富。歡暢致電給正初要他代為照顧來富，正初反而要求歡暢助青雲接手婉瑩丈夫的二手衫店，希望她有寄託不再沉迷賭博，青雲亦因此對正初更有好感。珠美偷偷拿父親的木雕變賣籌錢隆胸，被父發現追趕，卻又遇上來富替她解困。珠美怕獨自做手術，硬拉來富相伴。珠美知道來富因緊張考不好荷官後，教他不要看他人眼睛，只需注視對方鼻尖，再以玩手繩減壓，令來富信心大增。青雲接手二手店後生意不俗，她欲到菲律賓向正初道謝，卻被歡暢誤會賭癮發作。來富第二次面試時，因用了珠美建議的辦法，果然成功當上見習荷官。眾人替來富慶祝時，青雲竟借意試探正初是否對自己有好感，但正初卻說出「女人爛賭的樣子很難看」之說。
《賭場風雲》劇情 第11 集劇情： 轉移視線 坐小型機
歡暢終趕及將青雲帶離賭場，青雲自責賭性難改，歡暢安慰她說自己也需一年才成功戒賭。歡暢更提議青雲嘗試做別樣事情來忘記賭博，青雲竟說出想坐小型飛機，但因歡暢畏高而拒絕。歡暢帶青雲到遊樂場玩，又陪她看星星至深夜，可惜在青雲眼中只變輪盤等賭具，歡暢只好要求正初陪青雲坐小型飛機。賭場又出現老千黨，更發現有荷官合謀串通。正初託歡暢幫忙時，卻又有另一幫老千出現，其幕後主使人高名更要求與正初見面。高名欲與正初進行賭局，遭正初拒絕。歡暢、青雲與正初前往小型飛機場途中，眾人始知青雲變成病態賭徒的原因。青雲擔心正初出意外，激動得擁著正初，更情不自禁的吻他。珠美參選百家樂小姐當天看不見父親到場支持，感失望之餘，被其他佳麗弄跌上衣，以至裸露人前。珠美羞愧得無地自容，躲在一旁痛哭，幸父親一木前來開解才令她破涕為笑。青雲不想離開菲律賓，歡暢明白她心思勸她不要有期望。青雲終鼓起勇氣約會正初，更說出全因正初鼓勵，自己才有勇氣面對父母之死，而正初亦發覺眼前的女子也有可愛真誠的一面。
《賭場風雲》劇情 第12 集劇情： 守得雲開 戀情開始
青雲終於按捺不住對正初的愛慕，與正初發生關係。福榮見歡暢為青雲的事十分著緊，拿二人開玩笑，但見正初與青雲拖手出現時，始知青雲的目標是正初。青雲親手製作石榴雞帶往賭場給正初品嚐，青雲偷偷走進正初的辦公室準備給他一個驚喜。子維喬裝進賭場被發現，漢昌始知兒子在自己賭場生事。正初與漢昌、子維回到辦公室發現青雲，子維譏笑他公私不分，令正初萬分尷尬。漢昌要正初安排子維入荷官訓練班，讓他瞭解賭場運作。正初提出分手，青雲接受不到突如其來的巨變，氣憤離開。歡暢到酒吧取回遺下的電話，發覺小茵正等待他。小茵向歡暢道歉，歡暢才知正初才是主謀。歡暢往找正初算賬，正初承認此事。歡暢氣得要來富跟他離開，來富拒絕回港，歡暢有口難言只有自己離開。青雲為要正初妒忌，竟與富商參加紅酒拍賣會。琦見青雲醜態盡現暗自偷笑，正初卻自動請纓送青雲離開。青雲終面對現實，決定放棄回港。珠美選美失敗後，回賭場時被同事戲弄，更無意中聽到太子爺會入荷官訓練班，她因此找來富幫忙讓她也參加。
《賭場風雲》劇情 第13 集劇情： 愛郎心煩 青雲分憂
來富高興與珠美成為同學，子維首天便遲到，正初亳不留情以CEO身分要他離開。青雲掛念正初，最後只得與婉瑩再去澳門賭博。正初因歡暢之事仍耿耿於懷，青雲卻剛好撥無聲電話予正初，青雲聽出正初滿懷心事，於是說小時候故事為正初解悶至天明。歡暢為忘掉不快而拚命工作，青雲欲開解卻不果。正初因公事到港，特意到找青雲，又再見青雲蓬頭垢面的樣子，兩人相視而笑。青雲見正初滿懷心事，帶他四處遊玩，成功讓他暫時忘憂。大雨突然灑下，正初決定與青雲再續前緣。翌日有女子帶青雲到高級餐廳，青雲以為是正初安排，誰不知原來是高名計策。高名要脅正初，如果正初在一小時內不能勝過三名高手，青雲性命將難保。正初為救青雲答應賭局，高名則津津有味地觀賞正初如何發揮能力擊敗對手。正初用了半小時才能擊退一名對手，內心開始急躁，但剩下兩人卻聯手，將錢集中在一人身上與正初對賭。因時間緊迫，正初唯有險中求勝。
《賭場風雲》劇情 第14 集劇情： 再度分手 青雲失控
正初勝出賭局，高名把正初出千的片段放回給正初看，正初始知被設局陷害。正初懷沉重心情找青雲，看她仍沉醉於美夢中，心中有所決定。正初絕情地與青雲分手，青雲晴天霹靂，正初更說與青雲一起純是為了要她戒賭，以贏回歡暢的盃。青雲質問歡暢有關打賭之事，歡暢莫名其妙說只是戲言，青雲氣憤不已。正初遇上挑釁，竟情緒失控以車撞車來發洩。福榮通知歡暢說正初因交通意外入院，青雲大為緊張亦一同前往。歡暢見正初便說出直覺覺得正初遇上解決不了的事情，正初說歡暢是最了解自己的人。青雲欲見正初卻不果。珠美與來富在訓練班上見子維無心向學，更要其他人陪他出外遊樂。正初在分牌房只見來富與珠美工作，對來富加以鼓勵。賭場再有老千出現，正初知是高名安排，唯有忍氣吞聲，等待反擊機會。歡暢送花遇上漢昌，更被漢昌認出他是賭場的花王。兩人一見如故，漢昌邀歡暢看花，最後他更勸歡暢回賭場幫手，歡暢最後決定回去賭場工作。正初成功找到握有高名罪證的高名妻子，但她要正初出價二千萬才肯交出罪證。
《賭場風雲》劇情 第15 集劇情： 蓄意作弄 來富順受
子維等人收警告信，眾人認為來富就是內鬼。子維叫人把珠美帶到天台，珠美以為子維對自己有意，豈料他要珠美餵來富吃安眠藥，珠美只有服從。來富昏睡後上課遲到，但因來富沒有供出誰是主謀，令子維對他另眼相看。珠美向來富道歉，更因此了解他慘痛的童年，兩人友誼更進一步。正初決定變賣資產買入罪證，正初成功從高名處取回出千光碟，欲借台灣黑幫之手對付高名。可惜原來高名早已與他們冰釋前嫌，更聯手讓正初入局。高名更落井下石說出罪證之事也是騙局，正初驚覺沒有翻身餘地，唯有與他們合作。高名欲安插人手出任賭場監控經理，但漢昌卻直接委任歡暢擔任此職，令正初大感煩惱。福榮安排來富與歡暢共同入住高級宿舍，珠美極羡慕卻又懷疑歡暢對來富另有企圖。珠美考試作弊失敗，但子維等卻順利成功，可惜終被子鵬發現。歡暢與正初不約而同發現青雲在賭場賭錢。歡暢勸青雲離去，正初見青雲因自己重投賭海，不禁心如刀割。青雲為報復更在正初前說只有賭才令她高興，但正初扮作無動於衷，令她失望不已。
《賭場風雲》劇情 第16 集劇情： 恐友輕生 歡暢擔心
青雲因正初的說話連賭博的興趣也失去了，歡暢怕她做出傻事，特意陪伴左右。青雲說很痛恨正初卻哭不出，歡暢終成功勸服青雲回港。子鵬因作弊之事找不到主謀，唯有依正初吩咐將所有學員辭退，來富大受打擊。歡暢找來子維向他責罵一番，子維終醒悟主動向漢昌認錯，請求給學員多一次考試機會。漢昌見兒子有改變因此要求正初收回成命，正初本反對，但漢昌以賭場賬目混亂為由施壓，正初無奈答應。來富到珠美家助她溫習，卻被家中各人視作女婿般看待，來富感到珠美家充滿家庭溫暖，不禁感懷身世。珠美開解來富，來富則教她以符號代入數字，二人終成功考取荷官資格。子維向珠美透露是歡暢為來富出頭，令珠美更肯定歡暢是同性戀，嚇得來富處處避他。歡暢收到好婆來電說青雲失蹤，立即趕往香港。歡暢終在變成垃圾崗一般的青雲家中的衣櫃內找到青雲。原來青雲傷痛不止自暴自棄，更吃發臭的食物充飢令自己食物中毒，但青雲亦因此醒覺，更鼓起勇起將父母親的遺物旅行袋打開。
《賭場風雲》劇情 第17 集劇情： 青雲振作 歡暢回菲
因旅遊的照片，青雲覺攝影也有興趣，問歡暢借錢報讀攝影，歡暢覺青雲終於從失戀中清醒過來，安心回菲律賓工作。珠美找來富一同上班，看見來富與歡暢同用情侶杯，又穿錯對方拖鞋，認定二人是情侶，來富百詞莫辯。來富正式當上荷官工作，歡暢為意頭給來富利是，珠美又取笑來富，令來富更想逃避歡暢。兄弟二人巧合地在超級市場相遇，歡暢回家時教來富偷摘芒果，因被發現而牽手狂奔，來富卻勾起親切的感覺。來富以為日久相處真的喜歡上歡暢而感到迷茫，於是打電話與青雲討教，青雲不知就裡支持來富。來富在洗牌時因記得牌序，卻發現其他荷官派牌給客人時點數卻有分別。來富狐疑向站台主任說出有人換牌，卻反遭責罵。歡暢在監控室發現有客人有可疑，回看錄影帶時被正初發現，來富向歡暢說出前事，令歡暢更相信有人出千。歡暢向正初舉報，正初只炒了荷官Peter了事。高名找人對付歡暢，幸正初及時出手相救。歡暢到昌家作客，向昌說出賭場保安不夠先進，昌之後要求正初更換系統，令正初感不是味兒。福榮向歡暢直言不滿他在正初背後放冷箭，歡暢堅持自己沒有做失義之事。來富因換牌之事被調去洗牌房工作，正初說澳門有監控經理一職懸空，想他調任但歡暢反對，正初唯有另謀對策。新保安系統完成卻突然停頓，正初更藉此要歡暢離職，歡暢堅持完成手頭工作會請辭。
《賭場風雲》劇情 第18 集劇情： 為求暴利 打劫金庫
歡暢從閉路電視發現某些客人與荷官有不尋常舉動，向正初指出有老千集團出現。正初想不出解決辦法只好要求高名等暫時收手。高名因投機失利，要求正初助他打劫賭場金庫。暢回憶起出事前的保安系統是由忠負責，欲向正初說出忠是內鬼時，卻發現二人同是一伙。歡暢反覆思量要否追查下去，怕自己不能與正初再做好友。歡暢下了決定，用新科技搜集了忠與正初出賣賭場的證據，令正初大感驚訝。歡暢特意問正初有否隱情，正初反說歡暢這次可報二十年之仇，歡暢說二人仍是好友希望正初能自首。正初向歡暢坦言不想失去一切，歡暢說給正初一天時間考慮。青雲到菲律賓向眾人說出自己將四處流浪，歡暢不想青雲擔心沒說出正初之事。時限已到，正初欲以金錢收賣歡暢，歡暢痛心正初未有悔改之心，欲舉報時，正初亦叫高名可按安排行事。歡暢被打昏棄於郊外，賭場同時間被打劫，警方從閉路電視看到歡暢擊暈正初，正式通緝歡暢。歡暢醒來得知自己成了通緝犯大感愕然，更趕至福榮家說出真相。福榮不信正初會害歡暢，要他離去時卻被來富聽到。歡暢百詞莫辯唯有以己之力替自己清脫嫌疑。
《賭場風雲》劇情 第19 集劇情： 為救好友 痛下重手
忠怕歡暢有證據在手，找高名對付歡暢。高名叫人毒打歡暢一頓，再帶他出公海欲殺之。正初知無法在高名面前救歡暢，唯有孤注一擲親自出手將歡暢打下海中讓他逃生。高名手下遍尋一夜毫無所獲，正初乘機要求高名不要再搞事，高名答應。一切彷似事過境遷，福榮與來富以為歡暢躲起來逃避警察，於是有空便四出尋找歡暢的下落。正初因對歡暢有愧疚之心，故欲在來富身上補償將他調離洗牌房，來富卻因此極感激他。維與眾荷官出海，珠美又被戲弄，來富不忍問為她為何喜歡維，珠美答因維富有，可實現她的慾望。來富知珠美想約會維，主動替她邀約維，但維竟然以啤牌勝負為賭注，來富自然大勝。福榮向正初說來富是記牌天才，正初首次看到來富的驚人記牌能力，大感好奇。正初因歡暢之事經常發噩夢，怕有天夢境成真遭所有人唾棄。正初要求收來富為徒，來富高興答應。正初為試來富之能力與他賭，來富真的百戰百勝。直至最後一局，來富憑記憶知正初會輸，但正初竟要「Show Hand」，來富怕自己記錯牌不敢跟進，但正初原來真的只是「偷雞」。
《賭場風雲》劇情 第20 集劇情： 苦練技術 慘敗收場
來富到珠美家與珠美的弟妹玩，藉此練習不讓人看穿心意，結果來富的表情連小孩也騙不到。珠美為與維約會刻意打扮，但卻發覺維並非只約會她一個。眾荷官玩得興起要珠美在維前重演百家樂小姐的天才表演，更要她做回脫衣一幕，令珠美哭著離開。高名與陳先生約正初飯聚，正初大感討厭，原來陳欲參加慈善賭王大賽。正初無意中聽到麗的一句話，知高名欲離開陳，正初立即投陳之所好，欲因此反擊高名。正初回到賭場見到慈善賭局宣傳已出，覺維不將自己放在眼內，於是要求維做任何事也要讓他過目。正初帶來富到街頭行騙，要來富練習喜怒不形於色，來富失敗更落荒而逃。珠美得來富之助終令維對自己產生興趣，讓他送上晚裝邀她參加舞會，來富感不是味兒。來富驚覺珠美是個「大話王」，要珠美教他騙人的方法。青雲在國內當義工到醫院探望病童，見小童將昏迷的病人畫上大花面。青雲不忍替病人抹去顏料，赫然發現竟是歡暢。歡暢更奇蹟地醒過來，並要求青雲助他回菲律賓。來富通知青雲已成為正初徒弟，更準備參加慈善賭王大賽，青雲不敢向歡暢說出真相。
《賭場風雲》劇情 第21 集劇情： 被騙回港 大發雷霆
原來青雲交給歡暢的不是暈浪丸而是安眠藥，最終歡暢發現自己被送回香港。青雲往接歡暢，被歡暢責罵後不禁情緒爆發，說出自己孤身在內地突然遇上這麼多事情，要冒這麼多險實在極辛苦，歡暢聽後衷心反省。歡暢匿藏在青雲家，終被青雲家人發現，尚幸青雲家人同心合力照顧歡暢，令歡暢感激不已。歡暢託青雲回菲律賓尋回寫有小茵電話的杯墊，亦要求青雲阻止來富參加大賽。在歡暢的多番哀求下，青雲唯有再到菲律賓。珠美送回晚裝及推掉約會，成功令維要求主動成為情侶，珠美大喜過望，但仍要求來富陪伴以防遭人戲弄。來富見二人快樂約會，心中不滿。青雲到達菲律賓後直接到歡暢家，遇上來富阻止不成，但卻成功尋獲杯墊。歡暢約見茵要她向來富說出一切，茵爽快答應更說可替歡暢脫罪。青雲到機場接茵不果，令歡暢心急如焚。在正初的鼓勵下來富順利勝出首回合，青雲替來富打氣，正初主動接近青雲卻令她不知所措。高名派妻子一路監視正初，終發覺正初私下派出徒弟參賽。正初向高名解釋一切只為贏取外圍賭金，要將變成大熱門的來富大熱倒灶從中獲利。
《賭場風雲》劇情 第22 集劇情： 為見親弟 歡暢偷渡
歡暢向青雲家人借錢偷渡到菲，但青雲卻吩咐大家不可，眾人只好以藉口送錢給歡暢。正初與來富到比賽途中壞車而看不到洗牌，只有憑本事比賽。青雲發現歡暢鬼祟地偷入賭場，歡暢竟將青雲鎖於雜物房內。來富因不能記牌而慘敗，高名妻將此事報告，令他大喜下重注賭來富輸。正初見歡暢出現，為怕他壞事要脅說要報警。來富終冷靜地用技術反敗為勝。歡暢見來富勝出感動落淚，但來富只走向正初身旁道謝。青雲勸歡暢與來富相認，來富卻因慶祝變得不醒人事。小茵再致電歡暢，歡暢為多一人向來富證明，求小茵再到菲律賓。青雲代歡暢接機，但小茵又失約。歡暢獨自向來富說出經過，來富得悉後呆立當場，歡暢亦被路過的警察認出而被拘捕。高名因虧空下注而被迫逃亡，向正初要錢之際，正初趁機通知陳國權的手下。高名以利刀欲刺向正初，來富及時趕至為正初擋上而受傷。國權命人把高名玩弄一番，把他嚇至癡呆。正初覺國權手段殘忍，國權卻向正初表示未來仍有很多合作機會。來富傷勢嚴重，青雲與福榮立即趕往獄中通知歡暢，歡暢得悉後愕然不知所措。
《賭場風雲》劇情 第23 集劇情： 小茵出手 助暢脫囚
歡暢心急致電青雲了解來富情況，正初在醫院問青雲是否站在歡暢那邊，青雲反唇相譏說對正初全不了解，正初痛心。小茵以個人名譽擔保歡暢出獄，歡暢才知道小茵並沒有說謊。歡暢要青雲阻止正初帶來富回港醫治，歡暢趕至只能眼看著來富被送上飛機。來富危殆需換肝，但歡暢的驗血結果顯示他不適合動手術，歡暢急得要小茵助己偷渡回港，幸被眾人阻止。來富情況惡化，正初決定捐肝給來富。福榮擔心正初安全要他想清楚，正初覺來富因自己受傷所以樂意承擔。福榮通知青雲說找到屍肝，歡暢得知後放一心頭大石。小茵決心助歡暢打官司，歡暢說出只要找到高名便水落石出。經調查過後高名因藏毒而被捕，卻因患有幽閉恐懼症，變得瘋癲而無法作證。歡暢感謝小茵之幫忙，但亦說不明小茵為何出手相助。來富手術成功，當知道是正初捐肝救來富之後更為感激。福榮要求來富向歡暢報平安，二人終以兄弟身分對話。正初回菲律賓作證前，為當年之事向來富道歉，來富表示從沒有憎恨大家，正初放下心頭大石，但正初在法庭上指歡暢是偷金庫鎖匙之人，二人再起衝突。
《賭場風雲》劇情 第24 集劇情： 法庭對峙 友情不再
歡暢在法庭上指正初才是劫金庫的主謀，消息一出引來大批記者採訪，福榮在庭外大數歡暢恩將仇報，弄致好友三人反目。賭場因打劫之事令客人大減，子維乘機在正初面前說他不是。宣判在即，歡暢託青雲代照顧來富，青雲竟表白說出歡暢尚有很多事未做，例如與自己拍拖。小茵在重要關頭找來一位超級富豪做證，成功令歡暢無罪釋放。歡暢在飛機上聽到小茵與富豪對話，才知道小茵是收買了這位富豪。歡暢帶同弟弟「歡樂」（來富）拜祭父母，又帶他到處去訴說當年情，可惜來富反被歡暢的熱情嚇怕，只覺不自然。國權想借正初結識漢昌及美國的GC Group財團，意欲合作爭取澳門賭牌。正初覺可讓自己更上高峰，欣然答應。子維極力反對認為財團本身有足夠能力，更指出國權乃台灣黑幫欲借集團洗黑錢，惜漢昌卻同意合作協定，令子維憤而離開。珠美找子維時見他與其他女子鬼混，子維借機說珠美也是其中之一，更提出分手。正初問來富有否興趣回賭場，更提升來富為站台（主任）。來富怕歡暢不高興，正初卻說出歡暢收買證人一事，來富最終答應。歡暢欲反對，卻被來富提出偽證之事，令他無言以對。
《賭場風雲》劇情 第25 集劇情： 來富復職 更上一層
經青雲開解，歡暢終接受來富到菲賭場工作之事。來富回菲後探珠美，發覺珠美像沒有失戀一樣，珠美更歸納出失敗原因是自己不夠「壞」，來富為之氣結。來富正式成為站台，見珠美遇麻煩客人替她換工作崗位，卻因而令國權結識了珠美。青雲細心打扮與歡暢拍施，歡暢竟帶青雲到旅遊景點拍照，更在高級餐廳出醜。小茵原來是賭場的老闆娘，她找歡暢擔任與GC Group合作計劃的顧問，原來歡暢的賭壇偶像正是小茵的老爺卓一夫。正初將來富改頭換臉，送車送華衣將來富包裝成公子哥兒般。福榮找歡暢飯聚，歡暢帶小茵出現，更發現福榮與小茵如歡喜冤家般鬥咀。正初與歡暢分別到GC Group洽談，正初始知小茵是對手，小茵更借機揶揄正初。原來漢昌想借機要正初放手賭場事務，但卻被正初簡單化解。小茵因一夫的身體不宜應付國際賭王大賽而擔心，歡暢能坦然面對來富而願代一夫出戰。一夫雖在測試中勝過歡暢，但覺他誠意可嘉，更因此收他為徒讓他出賽。在國際賭王大賽發佈會上，歡暢再次與正初相遇。
《賭場風雲》劇情 第26 集劇情： 二人重遇 熱情不再
正初在比賽前到護老院探望母親，卻遇上青雲替公公婆婆拍照。正初駕車送青雲回家卻和歡暢遇上，青雲坦白說出前因後果，二人拖手甜蜜而去，正初發覺一切為時已晚，黯然離去。國權約正初及來富打高爾夫，見珠美花枝招展出現，來富才知國權欲打珠美主意。來富見珠美不斷向國權拋媚眼，感不是味兒。正初卻看出來富喜歡珠美，心中暗笑。國權要珠美陪他過夜，珠美竟找來富代解圍。國權不肯放珠美離開，正初出口相助讓珠美與來富離去。正初要珠美當臥底，將來富的行蹤相告，珠美以為正初對來富好便答應幫忙。珠美約來富見面想當他的經理人，來富以為珠美明白他心意卻發現只是誤會一場。珠美終得知來富喜歡自己，向正初說不能再勝任臥底，但正初卻說服珠美兩者可並存，珠美因此高興地接受來富的愛。歡暢與青雲受來富的邀請一同吃飯，歡暢見來富變得身光頸靚，更顯出成功人士的形象。歡暢送錢給來富但他卻不領情，更替正初說好話，認為歡暢對正初過分偏激，令歡暢大感不悅。歡暢因經驗不足在第一輪賽事大敗，正初卻輕鬆取勝。
《賭場風雲》劇情 第27 集劇情： 福星高照 候補入圍
當裁判宣布賽果時，第二名出線的參賽者心臟病發不能繼續比賽，歡暢後補出線。國權、來富等替正初慶祝時，福榮說出不滿報章提及正初是打劫主謀，正初不以為然，更向來富表示，要比不擇手段的人更不擇手段才能成功。小茵交子維一光碟，子維不明所以，小茵說出此碟能幫得上大家，子維欣然接受。青雲送歡暢出門時，歡暢明言希望靠自己的信心去比賽，青雲全力支持，歡暢終克服緊張心情，與正初同時以首兩名出線八強。青雲等替歡暢高興，正初卻感心煩意亂，最後靠藥物控制情緒。正初問來富會站在那一方，來富肯定地表示支持正初，令正初感安慰。比賽前夕，漢昌讓正初看永忠的光碟，正初明白到小茵已收買了永忠，漢昌亦明言不會再信任正初。國權眼見與漢昌之合作告吹，大怒下將福榮與來富趕走。來富發現正初失落非常，正初坦言已失去所有，所以必定要勝出大賽，才有翻身之希望。正初與歡暢對賽之時，卻收到來富因併發症入院之消息，正初知是來富暗中幫助，冷靜回座比賽，但歡暢卻心急欲趕往醫院，幸得青雲阻止。正初知歡暢心亂，乘機令歡暢輸去大量籌碼。另一對手黑木寧明白正初難對付，刻意助歡暢出線，正初大敗大受打擊，而歡暢亦得知來富以性命助正初之事。
《賭場風雲》劇情 第28 集劇情： 成皇敗寇 正初消沈
歡暢沉著應戰終勝出成為新賭場的榮譽CEO，正初卻獨自一人借酒愁發洩。歡暢趕到醫院探望來富，要小茵代出席慶功，但最後卻發覺來富已出院找正初。歡暢以正初名義留言約來富見面，來富欣喜趕至，卻發現竟是歡暢不禁失望。歡暢失望向青雲傾訴自己雖勝出比賽，但卻輸掉弟弟之事。正初失蹤了兩星期，福榮覺留在賭場工作也沒意思，決定辭職回港。歡暢到菲律賓找來富，希望他能轉到小茵賭場工作，來富拒絕更不明歡暢何以這麼快便原諒自己，歡暢表示因是親兄弟，最後福榮與歡暢一同離開菲律賓。正初原來一直躲在國權的私人俱樂部賭錢，更欠下二千萬賭債。青雲在小食店外遇上正初，發現潦倒的他連十多元也沒有。正初終按奈不住，說出當初不是為救青雲，也不會出千，亦不會淪落至此。青雲終明白正初仍深愛自己，不知應否向歡暢坦白。青雲忍不住向歡暢說出正初之事，令歡暢明白一切皆因正初要保護青雲。歡暢與福榮往找正初，正初誤以為歡暢向自己示威，最後迫得歡暢以激將法令正初回復信心。正初無力還錢，卻因知國權欲打入上流社會成為名人，主動與國權合作將地下賭場變成正式賭場。
《賭場風雲》劇情 第29 集劇情： 謹遵師命 來富回港
來富向珠美提出欲追隨正初到香港發展，珠美不捨仍支持來富的決定。正初到賭場找來富，子維卻乘機揶揄他。來富終決心與正初回香港打天下，加入國權之私人會所與富豪們對賭，亦與正初的情誼更加深厚。歡暢因澳門賭場工程而分身不暇，竟不知來富已到了香港工作。漢昌病情惡化找歡暢聚舊，希望歡暢能回菲助子維打理賭場，歡暢婉拒好意。福榮回港後百無聊賴，小茵終邀他加入擔當公關一職，福榮見又可與歡暢一同工作欣然答應。珠美從菲來港探來富，但來富事忙只送珠美白金卡，亦要她答應不能讓青雲得知自己已在香港。來富在會所再遇豹哥，正初知二人舊仇後，教來富報仇，更放高利貸及豹哥。青雲每天也收到無名氏送的花，歡暢試探青雲，青雲表示可能是正初所為，但不會因此心動。青雲真的和正初遇上，雖刻意迴避，但正初致電說掛念她，令青雲心亂。珠美遇上青雲，不慎透露來富之事，來富向珠美大發脾氣，珠美卻說來富隱瞞太多。來富為令珠美釋懷，特意帶她到會所參觀，卻遇上豹哥被大耳窿毒打。珠美才知來富是在地下賭場工作，而正初更私下要脅將向來富說出她收錢做臥底之事，珠美恨錯難返。
《賭場風雲》劇情 第30 集劇情： 為求復合 正初示愛
正初為求感動青雲，親自送花給青雲。歡暢喬裝跟一夫到地下賭場，終證實年輕賭王真的是來富。歡暢要來富離開，來富終說出真心話，認為歡暢遺失他當日後已沒資格管他。正初要青雲給他三小時，正初向青雲表示沒有忘記當天的承諾送上青雲喜歡的戒指，但青雲說出一切沒可能回頭便離去。正初對來富說出珠美遇見豹哥之事，更暗示珠美知道一切。珠美怕正初利用來富，更怕正初向來富說出臥底之事，於是珠美將一切變賣欲還錢給正初，可惜遇正初拒絕。歡暢為了要來富離開賭場，不惜狠下心腸向警方舉報。來富最後得正初救走，令他對歡暢成見更深。來富質問為何連親弟也不放過，兄弟不歡而散。青雲在護老院又遇上正初，更請他回頭不要再利用來富打擊歡暢。正初表示自己對青雲是真心，青雲終崩潰說出不想再受正初的傷害。正初覺青雲被自己傷得太深大感心痛，只好送她回家。青雲最後忍不住與正初愛火重燃，與正初過了一夜才回家，卻被福榮碰個正著。青雲要正初給時間來做抉擇，正初同意。福榮對青雲表示希望她回到正初身邊，那便可讓正初不再利用來富，一舉兩得。
《賭場風雲》劇情 第31 集劇情： 為息愛怒 提出結婚
珠美哭著收拾行李回菲律賓，來富以為自己太忙忽略了珠美，竟決定要與珠美結婚。國權再開地下賭場，歡暢與一眾富豪與來富對賭，歡暢一路領先，到最後才刻意將所贏之籌碼輸回平手離場。原來歡暢之目的是令富豪們知道來富懂記牌之事，不再到國權之賭場。來富與珠美家人談婚禮之事，竟提出要青雲帶歡暢前往。歡暢大喜過望欣然赴會，但席上來富卻罵他假仁假義，更要與歡暢正式脫離關係，歡暢失望離去。來富向正初說出珠美要度半年蜜月，正初竟在來富結婚前一刻向他說出珠美是因收了自己的錢才與來富一起，而來富竟全盤相信對珠美失望。歡暢偷偷參與來富的婚禮，卻看到來富在最後一刻悔婚。珠美將傷心發洩在家務上，最終在一木開解下終在父親懷中痛哭。漢昌病情惡化，歡暢與福榮前往探望，漢昌再次要求歡暢回奧力斯賭場助子維。歡暢覺漢昌對自己有恩，向小茵請辭，小茵不阻止但要歡暢答應擔任顧問，歡暢爽快答應。歡暢希望青雲與他一起到菲律賓，但青雲因未能作出抉擇而婉拒，更在歡暢出發當天到澳門散心。
《賭場風雲》劇情 第32 集劇情： 重入賭場 密謀翻身
在奧力斯的股東大會上，正初意氣風發的到場，更聲言已是股東之一。來富受正初命令要與歡暢打好關係，邀請歡暢一同吃飯。琦收到消息指拉斯維加斯有一地皮出售，可讓奧力斯在美國建賭場大展拳腳，子維急著要買下地皮。青雲還對正初、歡暢二人不能下決定，約福榮訴苦。福榮提醒青雲要替歡暢慶祝生日，青雲不想赴菲要福榮同往。眾人為歡暢舉行生日會，青雲卻顯得與歡暢生疏不少。青雲欲避開歡暢，但歡暢卻送上頸鍊給青雲，以補償自己不能陪伴左右的過失，青雲愈加內疚。歡暢送青雲回珠美家時被正初看見，正初妒忌得在歡暢走後立即擁吻青雲，更與她共渡一夜。正初更私下約歡暢到酒店，青雲得知後逃入洗手間暫避。正初要歡暢放棄青雲，歡暢以為是正初一廂情願，卻驚見青雲衣衫不整，青雲羞愧得奪門而逃。歡暢向福榮訴苦，福榮坦言說出是他的主意，歡暢大發脾氣趕走福榮。福榮知錯卻無處發洩，只好找小茵陪伴，兩人因此感情大進。正初找歡暢，因青雲不知去向，歡暢決定讓琦獨自前往考察地皮。歡暢在澳門找到青雲，見她因壓力又再沉迷在賭博上。
《賭場風雲》劇情 第33 集劇情： 突然醒覺 遠離賭博
正初見歡暢離去，暗自高興計劃安排順利。正初以為青雲會回到自己身邊，青雲卻表示正初太自私更感害怕。青雲在賭場內看見賭徒們的賭相，突然清醒過來明白到再賭下去只會連幸福也輸掉，勸婉瑩與她一同離去重新做人。來富無意中得知美國的地皮擁有權是正初和國權，正初卻利誘來富不要說出去。小茵看上了琦的限量版手袋，福榮為討小茵歡心，找琦代訂手袋。福榮發現琦濫藥勸止她，琦卻把正初欲吞併奧力斯賭場一事說出，更指出正初以琦裸照要脅幫他做事。來富通知正初福榮已知吞併一事，正初要福榮放自己一馬，福榮勸正初回頭是岸。兩人剛分別，福榮突然被汽車撞倒，正初則收到國權的來電要他離開現場，正初不忍見好兄弟死去，立即送他到黑市醫生處醫治。正初強裝鎮定致電歡暢，才知福榮沒有把事情告訴歡暢。國權趕至要殺福榮滅口，正初不許國權殺福榮。福榮因嚴重內出血，醫生說要快送去醫院才能醫治，正初要國權提前交易地皮，讓福榮可盡早送去醫院救治。來富從歡暢口中知珠美有孕。
《賭場風雲》劇情 第34 集劇情： 為求成功 令友枉死
正初安排琦騙說地主要求提早簽約完成交易，歡暢覺事出突然需要考慮，子維則認為機不可失。小茵致電歡暢說福榮失蹤多日，歡暢從閉路電視中得知來富是最後見福榮的人。來富騙過歡暢，正初亦騙說不知福榮在哪裡。福榮突然清醒過來，向正初說希望他回頭重新做人，正初向福榮道歉，福榮含笑而逝。正初痛心害死福榮，只能把他埋屍郊外。正初要來富阻止歡暢出席簽約買地的交易。來富情急下打暈歡暢把他車到郊外。子維沒有歡暢的消息，只好獨自處理交易。國權與手下欲殺來富、歡暢滅口，兄弟跳崖逃走，大難不死，立即趕回奧力斯，可惜為時已晚，賭場落入正初與國權的手中。正初更反面不認人趕來富與歡暢離去，來富此刻才相信被正初利用，跪地痛哭認為自己害死福榮。漢昌病重，歡暢前往探望他，昌一面憧憬未來奧力斯的版圖，一面含笑而逝。歡暢悲痛不已，子維亦因自己的過錯感到後悔。來富承受不起自己所犯的錯，像以往般終日只睡在床上，歡暢要他振作，自己決定以後的路要怎樣走，來富終勇敢站起來。
《賭場風雲》劇情 第35 集劇情： 為求原諒 來富努力
來富每天也到美家求她原諒，更說美就是他一生的目標，美不置可否。正初高興的迎接他成為賭場大亨道路之際，突然收到母親意外死亡的噩耗。歡暢更大鬧賭場，正初終被迫至瘋狂的怒罵歡暢。國權知黑道的朋友想找正初洗黑錢，下令正初不可在奧力斯亂搞，正初聲明自己才是賭場的話事人。正初把母親下葬後呆坐墓前，驚覺自己已沒有親人和朋友了。青雲拜祭正初母時遇上正初，正初才驚醒自己所說的話害死母親。正初擁著青雲痛哭，哀求青雲留在自己身邊。青雲隨正初回到菲律賓生活，目的是為歡暢搜集正初的犯罪證據。歡暢找正初談判要他作出抉擇，說出福榮下落還是歡暢交罪證到警局去。正初瘋了，要用青雲性命與歡暢對賭。歡暢以運氣不停贏過正初，正初輸得一敗塗地，終說出福榮之藏屍地點，更和盤托出一切之罪。福榮得以風光下葬，葬禮上小茵帶上福榮唯一所送的禮物，悲痛地送別福榮。正初坦然面對法律的制裁，失去了名利，正初贏回好兄弟歡暢。青雲決定再次到各地遊歷，歡暢說願意等下去。一年後，歡暢探望獄中的正初，二人言談甚歡。二年後，來富與美一家樂也融融，歡暢依然掛念青雲。
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