賭場風雲+劇情｜1-35集純文字劇情 歐陽震華、宣萱、苗僑偉及楊怡主演

《賭場風雲》開播時間：2006 年 11 月 20 日，將於2024年3月深夜重播，本劇劇情共有35集，由歐陽震華、宣萱、黃宗澤、苗僑偉及楊怡領銜主演，並由許紹雄聯合演出，此劇為無綫電視39週年台慶劇，於菲律賓ONISAC渡假城取景。歐陽震華憑此劇獲入圍競逐第35屆國際艾美獎最佳男主角。