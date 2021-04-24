《贅婿》每集劇情簡介：《慶餘年》班底再創時空穿越熱搜劇集
文：東方新地 圖：贅婿劇照
《贅婿》劇情簡介
寧毅因家道中落負債，由蘇檀兒代為償債，並委身為蘇家贅婿。他憑著聰明才智，幫檀兒一起經營蘇家布行，又助身邊的好友們實現各自的理想。其後面臨家國大事，寧毅一行人屢次身處險境，最終靠勇氣和智慧守護了霖安城。
第一集寧毅委身為蘇家贅婿
作者香蕉著有一部連載多年的商戰小說。這天，他接到編輯的電話，告訴他市場已經不喜歡這種小說，讓他盡快結束。迫於壓力，作者只能草草結尾，但他實在不忍讓自己筆下的主角江皓辰以這樣的方式結局，於是答應編輯自己可以新寫一個故事，改變主角的樣貌和名字，但他必須保留主角還是自己所愛的人物。於是，作者香蕉開始書寫新篇章《贅婿》，在嶄新的故事裡，主角成了武朝布商蘇家的贅婿——寧毅。
進入新的故事，寧毅下決心東山再起。他得知自己入贅了江寧布商蘇家，本要逃跑，卻恰好聽到蘇家眾人為難蘇檀兒。寧毅氣不過為她出頭，才得知眼前的蘇檀兒是自己要迎娶的娘子，對她心生好感。
蘇檀兒是蘇家的大房獨女，經商有為，想要將蘇家布行發揚光大，卻苦於女兒身，為留在蘇家，只好想出招婿的法子。蘇家的二房蘇仲堪和蘇文興父子一直覬覦家產，四處為難蘇檀兒。為了名正言順地繼承家業，經營布行，蘇檀兒和寧毅簽訂契約，約法三章——待蘇檀兒得到蘇家掌印後，寧毅即可恢復自由身。就這樣，二人成為了契約夫妻。
第二集岳父反對親事
婚禮上，蘇仲堪父子故意刁難，寧毅面對一眾不認識的來賓，邀請大家簽到題字，對應每個人的姓名，巧妙化解了危機。
寧毅和蘇檀兒拜堂之際，一直心系蘇檀兒的烏家公子烏啟豪竟領著一對母子大鬧婚禮，聲稱這是寧毅的原配妻兒，引得眾人嘩然。烏啟豪提出滴血驗親，寧毅識破了烏啟豪的騙局，反將烏啟豪一軍，讓蘇家眾人刮目相看。
禮成之後，寧毅給家中長輩一一奉茶。岳父蘇伯庸一直反對這門親事，對他閉門不見。二房蘇文興欺壓下人，寧毅不禁打抱不平，讓蘇文興自食苦果。蘇檀兒派耿護院看住寧毅，寧毅卻讓耿護院放下了對自己的戒備，兩人關係漸好。
蘇檀兒這邊忙著為新店開業做準備，卻遭天降大雨，庫房漏水，蘇檀兒發現自己苦心研製的暮雲紗被打濕，奮力挽救卻於事無補。寧毅目睹一切，心生疼惜，決定出手相助。
第三集蘇檀兒維護寧毅
面對新店無貨可賣的局面，蘇檀兒十分憂慮，欲延遲布行開業的時間，寧毅卻當眾宣布正式開業。寧毅給眾人展現了僅剩的暮雲紗，推出了砍價的策略吸引客人，並用先訂貨，再拿號取貨的方式解除了當下的燃眉之急。一時間，預訂布料的數量達到高峰。
與此同時，寧毅向蘇檀兒拿出證據，指出破壞庫房屋頂的人正是二房的奸細—伙計孫二虎。蘇檀兒對寧毅刮目相看，本以為寧毅真心幫自己化解開業難題，卻見他伸手來要提成，心生失落。
寧毅拉攏了耿護院，終於走出了蘇家的大門，把江寧城好好地遊歷了一番，卻因在藝館裡喝醉了酒有傷風化，被蘇家二房抓住了把柄，告狀到了老太公處。蘇家大會，蘇仲堪和蘇文興想方設法趕走寧毅，蘇檀兒為維護寧毅，提出權宜之計，讓寧毅去贅婿學院學學規矩。
第四集贅婿學院伙伴登場
在贅婿學院，寧毅結識了四個同為贅婿的小伙伴：李貧、高秋、沈淼、馮源。寧毅離開學院的時候，偶遇了兩個正在下棋的富家人，便開始隨意與二老下棋，殊不知他們竟是曾為右相的秦嗣源和當朝駙馬康賢。秦嗣源發覺寧毅棋路驚奇，對他格外留意。
蘇氏布行遇到了新的問題，之前發下去的取貨號出現了多組重複號碼，現場一片混亂。寧毅與蘇檀兒對此早有準備，在號牌上加蓋了隱藏的私印，當眾捉住了製造假號的蘇文興。蘇文興情急之下，為了自保，只好讓孫二虎背下了黑鍋。原來，寧毅早就和蘇檀兒聯手配合，假裝示弱，故意誘蘇文興入局。蘇文興被家法懲治，自食惡果。
在蘇家，寧毅第一次見到了岳父蘇伯庸，驚訝地發現他就是在婚禮前曾經襲擊自己的人，再加上一番詢問，得知蘇伯庸對他很有意見，誤會了蘇伯庸要殺自己，決定逃跑。
第五集寧毅提高蘇家生意
寧毅逃跑途中，救下了不慎落水的聶雲竹。二人結識，寧毅得知她本是江寧花魁，自力更生做起了小生意。為表示感謝，聶雲竹給寧毅送上了自家的鴨蛋。
寧毅被蘇伯庸的隨從抓起逼問，是否有做對不起蘇檀兒的事，寧毅一通解釋，和蘇伯庸消除了誤會。原來寧毅看似是在遊山玩水，其實是在觀察蘇家布行與其他布行的差異和各自的優缺點。蘇伯庸則從未想過害寧毅，只是愛女心切，卻因為之前不想女兒走上艱難的從商之路，跟女兒產生了隔閡，不知如何表達自己的關心。而大婚前的那晚正是蘇伯庸從歹人手中救下了寧毅。
寧毅根據自己的觀察，給蘇氏布行出謀劃策，精准定位受眾群體，更改店面陳設吸引客戶。考慮到蘇氏布行的客流量大增，需求量上漲，寧毅又提高了織布的效率，讓蘇家生意蒸蒸日上。
烏啟豪對寧毅記恨有加，帶領一群人圍攻寧毅。此時，寧毅想起那天夜裡追殺自己的人就是烏啟豪。危急關頭，烏家老爺烏承厚及時趕到，化解了危機。
第六集蘇檀兒當眾默寫賬目
蘇氏布行的生意越發興隆，寧毅的經商才華和家庭地位讓四個贅婿兄弟欽佩不已。岳母姚氏也對寧毅十分滿意，對其他姑婆各種吹噓。一群姑姨們開始催生，讓寧毅被迫與蘇檀兒共處一室。為防止姑姨們懷疑，寧毅只好在蘇檀兒的臥室和自己的耳房中間拆牆打洞。
入夜，二人隔牆聊天，問及蘇伯庸與蘇檀兒的關係，蘇檀兒道出父親一直都反對她經商，更不支持她以招贅的方式留在蘇家，父女之間漸行漸遠。寧毅幫蘇檀兒化解與父親的心結，點出蘇伯庸其實非常關愛她，又給蘇檀兒端出自己親手做的皮蛋，二人溫馨浪漫。
家族大會，蘇仲堪用假賬刁難蘇檀兒，阻止老太公移交掌印給她。蘇檀兒當眾默寫賬目，寧毅又拿出票據作證，二人聯手堵住眾口。蘇伯庸也一改常態，站出來支持女兒。蘇檀兒如願得到掌印，目標達成，寧毅蘇檀兒二人慶祝勝利。
第七集詩會上蘇家反敗為勝
慶祝之餘，寧毅和蘇檀兒也意識到拿到掌印，也意味著他們的契約即將結束，彼此都非常不捨，但又不說破，反而讓對方誤會心意，都陷入了失落。其實，他們對彼此的感情，早已在一次次攜手中超越了那紙契約。
寧毅決定留在蘇家，上街給各位親人買禮物以表心意。蘇檀兒卻誤以為寧毅要走，十分悲傷。寧毅對蘇伯庸奉上了上次沒奉成的茶，勸蘇伯庸放下嚴父的架子，幫他們調解父女關係。
另一邊，寧毅將製作皮蛋的配方交予聶雲竹，感謝她上次送的鴨蛋給了自己靈感。
城中最大的盛會濮園詩會舉辦在即，各個布商都請花魁們身著自家的衣服進行表演，烏啟豪為堵死蘇家的路，買斷了所有參與演出的舞者，讓蘇檀兒一籌莫展。
濮園詩會上，烏家的表演集合九大花魁，引得眾人喝彩。沒有花魁可用的蘇家，只好讓丫鬟小嬋登場，場面尷尬。就在這時，寧毅集結了四贅婿幫忙，並請出聶雲竹驚艷登場，讓蘇家反敗為勝。蘇檀兒這才明白寧毅一直都在幫助自己，十分感動。二人慶功，蘇檀兒主動親上寧毅以表心意，氣氛甜蜜。
第八集烏啟豪勾結宋憲
武朝北邊有靖、梁二國，紛爭不斷。朝堂上，關於武朝向靖國、梁國供應歲布的問題，眾臣爭執不休。
眼看蘇檀兒對寧毅頗為器重，凡事都信任寧毅，蘇家的掌櫃席君煜妒意橫生，覺得自己的地位完全被取代，苦於不得志，投靠了烏家。
負責歲布的官員宋憲和韓德成來到江寧城中，蘇檀兒得知朝廷會指派歲布供應商，決心要贏得份額。寧毅卻暗覺歲布之事有待商榷，勸蘇檀兒不要輕易出手。寧毅與秦嗣源下棋之際，不經意點出北方戰事的趨勢，與秦嗣源的觀念不謀而合，令秦嗣源更加刮目相看，覺得他是個可造之才。
烏啟豪勾結宋憲，提前得到了歲布的消息，壟斷了蠶絲。而蘇文興有著舅舅韓德成的這層關係，也提前壟斷了其餘的渠道，令蘇檀兒無米下鍋。蘇檀兒得知他們相互勾結，心中燃起鬥志，決定爭個高下。
第九集寧毅在蘇檀兒房間打地舖
蘇檀兒苦於找不到蠶絲供應，在席君煜的引領下，來見僅剩的蠶絲商人，卻見這人竟是烏啟豪。原來烏啟豪指使了席君煜將她騙來倉庫，意圖對蘇檀兒不軌。
蘇檀兒遇險，寧毅及時趕到，嚴懲了烏啟豪和叛徒席君煜。聞訊而來的烏承厚和宋憲也制止了寧毅。面對欺人太甚的烏啟豪，寧毅決定放長線，釣大魚，正式對烏家宣戰。
看到受驚的蘇檀兒，寧毅心生憐惜。入夜，寧毅在蘇檀兒房間打地舖，讓她安心。
寧毅先是聲稱要高價買入所有蠶絲，製造蠶絲搶手的假象，又對蘇檀兒提出關閉布行店舖的提議，說出自己的計劃，蘇檀兒應允。
於是，寧毅不再經營布行，而是帶著四位贅婿兄弟和聶雲竹開始大力推廣皮蛋，一邊研製皮蛋的各種吃法，一邊推出加盟做生意的經營模式，讓皮蛋在市場上逐漸打開銷路。
第十集女俠陸紅行刺未果反被刺傷
皮蛋生意日漸紅火，烏啟豪當街砸爛了皮蛋攤，阻止他們做生意，又搬出了宋憲的禁令，讓他們不准在街道上擺攤。贅婿四兄弟實在氣不過，阻止烏啟豪一行人，卻不幸負傷。
另一邊，蘇檀兒宣布關閉所有布行店鋪，引得蘇家人堅決反對，對寧毅此舉十分不滿，蘇檀兒卻極力支持寧毅。
不讓在大的街道上擺攤，寧毅就讓皮蛋攤在小街小巷推廣，生意做的紅紅火火。四位贅婿又開始製作手冊，在周圍百姓中開始收集信息，以便更了解客戶的需求。
之前，聶雲竹和元錦兒姐妹倆當街賣皮蛋時，宋憲從攤位前路過，看上了元錦兒。在寧毅與眾人聚餐之際，宋憲聽到元錦兒的歌聲，要來搶人，想要強娶元錦兒。眾人維護，場面混亂之際，女俠陸紅提出手，對宋憲行刺未果，反被宋憲刺傷，寧毅出手相救，將她安置在小院躲藏。
第十一集烏啟豪中了圈套
隨著皮蛋生意的火爆，寧毅開創了第一家竹記飯莊，四位贅婿成為合夥人，而聶雲竹則在寧毅的鼓勵下，重拾了信心，成為了竹記飯莊的老闆，將生意搭理地井井有條。為了確保元錦兒不再被宋憲糾纏，寧毅也暗中想到了幫元錦兒脫身的辦法，偷偷告訴了元錦兒。
韓德成多年巴結秦嗣源未果，卻在竹記飯莊撞見了寧毅和秦嗣源、康賢熟識的場面，十分驚訝寧毅的人脈能力，於是臨時改變了主意，決心將朝廷歲布份額給蘇檀兒，蘇文興傻眼。
寧毅和蘇檀兒默契配合，聯手大川布行，故意在市面上放出蘇家要加價購買薛進手中蠶絲的消息。席君煜提醒烏家恐怕有詐，寧毅卻以其人之道還治其人之身，離間烏啟豪和席君煜，令席君煜不再被信任。
烏啟豪沒有聽取席君煜的警告，中了圈套，高價收購了薛進的蠶絲。
第十二集
烏啟豪為了換取現金，不惜抵押了家產。而另一邊，蘇文興想從歲布中獲利並製衡寧毅，和烏啟豪結盟。
左相李岡為北征靖國的戰事，親自來請秦嗣源出山復起為右相。秦嗣源臨行前，請寧毅相見，寧毅才得知其右相身份。秦嗣源頗為賞識寧毅的才情，想讓他為自己所用，寧毅卻稱自己樂得只做一個小小贅婿，婉拒了秦嗣源讓他進入仕途的邀請。秦嗣源贈予自己的隨身匕首，就此告別。
寧毅拜師陸紅提，提出想學武功保護家人，陸紅提見寧毅不是習武的料，再加上不願授人武功，一時沒有答應。
秦嗣源抵達武都，上朝復起，主張靖國幾欲對武朝不利，而如今靖國與梁國戰後元氣大傷，應該北征靖國，以絕後患，與以太師賀元常為首的主和派意見不合，兩方劍拔弩張。秦嗣源拿出先帝遺詔，又用自己在霖安城籌備已久的火藥庫作為支撐，力爭徵靖一事，皇帝一時陷入糾結。
第十三集
朝廷準備北征靖國，歲布停捐的消息傳入江寧城中，烏啟豪與蘇文興等人一籌莫展。
而另一邊，寧毅等待已久的時機已到，胸有成竹。皮蛋車攤搖身一變，成了供顧客選貨的布行售貨點。寧毅又根據之前所收集的周邊百姓信息，推出了猜君所喜等經營模式，讓蘇家布行的生意再次遍布全城。
養兵千日，用兵一時。面對再次上漲的供貨需求，寧毅來到紡織作坊，下令工人們開始加大紡織量。而此時其他眾江寧布商找上門，指責寧毅破壞行規，讓他們無生意可做。寧毅則想好了對策，十分大度地讓大家都加盟蘇家，合作雙贏。
烏啟豪求助宋憲，但宋憲見歲布生意已經是過眼雲煙，無利可圖，翻臉不認人，令烏啟豪無可奈何。而席君煜則被迫流落街頭。
對元錦兒賊心不死的宋憲要強娶元錦兒，元錦兒跳河假死，玩了一手金蟬脫殼。而宋憲這個貪官則被陸紅提殺死，烏啟豪徹底失去後台。
第十四集
烏啟豪的資產都被套牢，手裡擠壓了大量蠶絲，走投無路之際，與蘇文興商議，求寧毅幫助他們。寧毅卻提出只能以一成的價格收購烏家的蠶絲，逼得烏啟豪只好答應。寧毅請出蘇檀兒和烏啟豪談判，讓蘇家收購了烏家的產業。
寧毅平日里常常會不小心打濕衣裳，被蘇檀兒捉住誤會，為了避免打濕衣衫，寧毅與蘇檀兒慶祝勝利之餘，又一起研製了防水布料，二人感情越發升溫。
蘇家大會，老太公再次肯定了蘇檀兒執掌家業的能力，蘇伯庸也終於顯露出慈父的一面。經此一戰，蘇家成了首富，為了回饋百姓，四處施粥做善事。
另一邊，席君煜對寧毅恨之入骨，帶人綁架了寧毅和蘇檀兒，關鍵時刻，陸紅提出手相救，並答應成為寧毅的師傅，原來陸紅提表面為懲奸除惡的女俠，實為秦嗣源創辦的密偵司之人。
第十五集
一心想要抱孫的姚氏發現蘇檀兒和寧毅還是分房而住，十分焦慮，對蘇檀兒念叨個不停。為撮合寧毅和蘇檀兒，姚氏派小嬋破壞寧毅房間，耿護院則不斷幫寧毅維修房間，如此反复，二人幾近崩潰。
蘇檀兒經下人提醒，發覺近日天干物燥，心生一計。她故意點火，意圖燒掉寧毅的耳房，寧毅恰巧看到了這一幕，明白了蘇檀兒的心意，順水推舟地阻止耿護院第一時間救火。等寧毅的耳房被燒空，蘇檀兒同意他搬到自己臥房，全家老小都盼著二人修成正果。一片歡樂中，兩個有情人終成眷屬。
寧毅問蘇檀兒有什麼願望，蘇檀兒提到想去自己兒時長大的霖安。寧毅便打算和蘇檀兒準備啟程去霖安度蜜月，按照耿護院繪製的地圖，講解一路的規劃。另一邊，秦嗣源、賀元常也正各自對著地圖，分別研究北征與南下的計劃。大戰，一觸即發。
第十六集
寧毅與蘇檀兒一行人準備啟程。臨別前，蘇伯庸將自己在蘇檀兒幼時沒收的剪刀還給了她，徹底解開了父女之間的心結。另一邊，蘇仲堪與蘇文興百般討好寧毅，想向他討一份產業來經營，寧毅安排二人來到竹記打雜。
寧毅、蘇檀兒、小嬋和耿護院四個人踏上旅途，按耿護院所繪製的地圖行進，所到之處卻都與地圖所示完全不同。原來，耿護院說自己曾遊歷四方都是吹牛，這些路徑全是他從話本里看來的。寧毅索性直接向霖安前進。與此同時，一夥賊寇正悄悄潛入霖安。
寧毅一行人來到霖安城外，暫留一晚，蘇檀兒與小嬋、耿護院與寧毅各自夜聊心事，一派溫馨。入夜後，寧毅聽到異樣的聲音，見是武德營遭遇賊寇埋伏，不禁出手相助，幫首領袁定奇抗擊賊寇。寧毅見到了賊寇統領劉西瓜，卻把她當成是路人小姑娘，好心勸其回家。
秦嗣源極力勸皇帝北征，皇帝猶豫，已經退隱多年的賀元常靜觀局勢變化，等時機一到，再次上朝，意與秦嗣源一搏。
第十七集
賀元常竟以秦嗣源犯下欺君之罪為由，彈劾秦嗣源，眾人大驚。賀元常洞悉皇帝心思，他最忌憚秦嗣源勢大。早料到這一幕的秦嗣源故意讓自己的門生都聲討自己，打消皇帝疑心。最終，如秦嗣源所願，皇帝下旨出兵北征。
寧毅一行人抵達霖安，一番遊歷，感慨霖安之繁華。恰逢七夕在即，寧毅蘇檀兒在畫像攤為彼此作畫，作為紀念。而耿護院則偷畫了暗戀許久的楊秀紅，被寧毅發現，羞澀不已。遊覽途中，寧毅看到當地的大儒錢希文接濟窮苦百姓，十分敬仰。
蘇檀兒去見自己的多年好友樓舒婉，寧毅卻關心則亂，誤會了她去找的是樓家公子樓書恒，一路跟上，來到樓氏布行，見到內裡的陳設與自己對蘇家的設計十分相似，更為驚訝。寧毅以為樓舒婉是模仿自己的設計，後得知這些都是她自己的想法，心生佩服。
樓舒婉的哥哥樓書恒見到蘇檀兒，舉止輕浮，寧毅出手教訓，後帶蘇檀兒離開。樓書恒對樓舒婉大發脾氣，原來樓舒婉雖有經商能力，家庭地位卻很低，沒有任何權力。
寧毅和蘇檀兒發現四位贅婿也來到了霖安，眾人齊聚一堂，暢聊未來的規劃，要把蘇家布行和皮蛋生意都開到霖安來。寧毅宣布將霖安的生意交予耿護院打理，耿護院又驚又喜。一片溫馨與歡笑中，沒想到賊寇正悄然偷襲進入霖安。
第十八集
一夜之間，霖安城已成了另一個世界。
皇帝得知霖安被賊寇佔領的消息，恐有內憂，再次思慮是否北征靖國，秦嗣源力求大將軍董道甫北征，派小將去南方對付賊寇，賀元常則極力反對，令皇帝舉棋不定。
賊寇宣威營的統領鮑文翰進城之後，燒殺搶掠，強搶民女與錢財，無惡不作，而霸刀營的統領劉西瓜則心系百姓，與鮑文翰素來不合，當面指責鮑文翰，警告他不要再胡作非為。
樓舒婉冒險為蘇檀兒等人送口糧，不幸被賊寇盯上。一夥賊寇衝到了寧毅家門口，寧毅和四位贅婿準備迎戰。危急時刻，武德營將軍袁定奇前來相救。袁定奇見寧毅拿著秦嗣源的匕首，大驚，認他為密偵司指揮使。寧毅只知這是秦嗣源這個忘年交送的禮物，並不知什麼密偵司的事情，拒絕了袁定奇邀他一同保家衛國的提議，認為自己做不了這些事情，只想帶著蘇檀兒等人平安離開霖安。另一邊，鮑文翰已經帶領大批賊寇趕來了寧毅一行人落腳的太平巷，寧毅等人陷入包圍。
寧毅看著武德營與歹徒殊死搏鬥，於心不忍，安排四位贅婿和耿護院先帶著蘇檀兒和小嬋往碼頭趕去，自己選擇留下來幫助袁定奇和武德營進行規劃。四位贅婿和蘇檀兒在去往碼頭的途中遇到賊寇，為了保護蘇檀兒等人，李貧、沈淼、高秋和馮源關鍵時刻鼓足勇氣，挺身而出，引開賊寇，給蘇檀兒、耿護院和小嬋得以逃跑的時機。
另一邊，寧毅準備用計引賊寇上鉤，他故意在鮑文翰面前吃麵挑釁，一步步引賊寇進入自己佈置的炸藥陷阱之中。在太平巷的一角，劉西瓜和陳凡圍觀寧毅，準備看看他能如何制服宣威營。
第十九集
寧毅聽到賊寇稱呼自己見到的小女孩為劉大彪統領，大為驚訝，才知道原來她竟是賊寇頭目。
寧毅攜手袁定奇，集結武德營士兵和賊寇展開太平巷戰，用炸藥埋伏賊寇。鮑文翰氣急敗壞，追上碼頭要殺寧毅。寧毅本來就要登上船隻與蘇檀兒離開，但看到武德營眾人為保護百姓視死如歸，十分動容，最終還是選擇了留下來幫助他們。
鮑文翰殺紅了眼，寧毅及時趕到，用火藥對付賊寇，自己也命懸一線。劉西瓜在一旁觀戰，目睹了寧毅的壯舉，想將其納為己用。
武都內，賀元常用一份糕點勾起週喆回憶，暗示皇帝不必聽從他人的意見和擺佈。
入夜，賊寇的總領方天雷與妹妹方瓊和妻子邵仙英三人進城，佔領了霖安的火藥庫，安排重兵把守。
武都殿上，皇帝最終決定派董道甫大將軍南下霖安平定叛亂，秦嗣源跪求不要忽視北征，卻已無濟於事。秦嗣源憂心忡忡，向陸紅提派出刺殺方天雷的任務，力圖盡快解決霖安的危機，以保北方戰局。
另一邊，寧毅醒來，發現自己已被劉西瓜扣押在霸刀營中。
原來，寧毅本來命懸一線，是被劉西瓜從鮑文翰的刀下救了下來。劉西瓜提出讓寧毅做她的軍師，大刀懸在脖子上，寧毅為求保命，只能暫時答應，計劃找到時機離開霖安，去與蘇檀兒等人團圓。
霖安城淪陷的消息傳入江寧，眾人都很擔心蘇檀兒和寧毅，蘇伯庸甚至心急暈倒。蘇仲堪、蘇文興為爭取立功，自告奮勇去霖安找寧毅與蘇檀兒。
第二十集
蘇家二房父子拒絕保鏢，蘇仲堪、蘇文興則正式出發，原來是為了能夠逃脫監視。他們準備按照耿護院的地圖四處遊歷後，再慢慢找寧毅等人。
回到家中準備收拾行囊的樓舒婉發現家中遭遇賊寇，樓舒婉和父親樓近臨、哥哥樓書恒都被賊寇抓走。
武都，秦嗣源、李岡送別北征靖國的大隊，為保戰局，秦嗣源囑咐南下霖安的董道甫盡快解決霖安危機，爭取早日北上支援。
寧毅被劉西瓜的手下和方天雷的徒弟陳凡緊盯，難以逃跑，只好繼續蟄伏。而鮑文翰因太平巷之戰，與寧毅結仇，心中萌生想要除掉寧毅的念頭。
李貧、高秋、沈淼、馮源贅婿四人被賊寇抓了壯丁，於是發揮他們在贅婿學院學來的本領，保下了性命。
鮑文翰手下的賊寇將城中的富商全部拉到廣場示眾，威逼讓眾人交錢投降。大儒錢希文痛罵賊寇，被帶入大牢苦受折磨。而樓書恒為保下性命，第一個招降，樓舒婉失望心痛。
劉西瓜、鮑文翰在方天雷面前爭論不休，兩派陣營水火不容。方天雷最終聽取劉西瓜的建議，下令不准鮑文翰胡亂殺人。方天雷與錢希文談判招降，被錢希文拒絕，方天雷雖然憤怒，卻還是暫時繞他一命，安撫民怨。
霸刀營這邊，陳凡氣不過劉西瓜重用寧毅，時刻緊盯寧毅。
這邊二房父子二人本以為拿到寧毅他們的地圖可以很快找到他們，卻因為重走寧毅一行人之前的錯路，來到了山野林間的茅房。二人一路坎坷，笑料百出。
第二十一集
寧毅之前在樹林裡謊報自己為江寧烏啟豪，結果陳凡打聽到烏啟豪乃江寧闊少，一大淫賊，口碑十分差，力勸劉西瓜放棄讓寧毅當軍師的念頭。但劉西瓜看重寧毅的才能，希望大家對他友好，同時與寧毅各種保持距離。不知情的寧毅則百般想跑，就在他偷偷想要偷取劉西瓜腰牌之時，被誤會成淫賊，被一掌打中肩膀。劉西瓜和陳凡這才知道認錯了人，寧毅則坦白自己害怕賊寇，這份坦誠反而讓劉西瓜放鬆警惕，將腰牌交給寧毅。結果，寧毅依然無法走出霸刀營。
另一邊，陸紅提接到秦嗣源的任務——霖安刺殺方天雷，出發來到霖安。
之後，寧毅利用修繕城牆之際，想要逃跑。就在此時，四小只也正要趁著城牆空虛離開。幾個人遇到，拌嘴之時，被陳凡捉個正著。結果，陳凡把他押到劉西瓜面前，寧毅巧舌如簧一通辯解，竟然把自己說成是為了修葺城牆，實地考察。劉西瓜相信了這番說辭，陳凡有口難辯。
蘇仲堪、蘇文興一路囧途，與此同時，陸紅提一路奔波，馬兒體力不支，陸紅提便駕走了停在路邊的父子二人的馬車。蘇仲堪、蘇文興身無分文，只能徒步行走。
劉西瓜被邵仙英逼著相親，十分無奈，讓寧毅這個軍師幫忙處理。寧毅看出陳凡對劉西瓜的心意，對陳凡提出建議，藉機拉攏陳凡。
第二十二集
寧毅、劉西瓜、陳凡巡街，發現糧價極高，意識到是鮑文翰故意抬高糧價。劉西瓜找方天雷評理，卻被駁回。劉西瓜覺得自己不能放任不管。入夜後帶領霸刀營的人攻入宣威營，結果被早有準備的鮑文翰打回。
趁著霸刀營出門，寧毅借用軍師的身份，偷偷解救了被關在大牢的贅婿四人，結果被剛回來的霸刀營賊寇發現，只好先自保。贅婿四人因此誤會寧毅投靠了賊寇。
寧毅告訴劉西瓜自己有辦法籌糧，但謝絕了劉西瓜備好的身強力壯的賊寇們，而是拉來了一眾老弱病殘，並藉此機會救出四位贅婿組團出城，打算一起逃跑。
喜好強搶民女的鮑文翰看上了樓舒婉，城里四處尋找她的身影。樓書恒得知鮑文翰對樓舒婉有意，和樓近臨商議，打算獻出樓舒婉。
寧毅與四位贅婿帶領眾人去城外籌糧，陳凡執意跟隨，防備他們逃跑。寧毅在此情境裡，和李貧、馮源做戲，將寧毅封為寧高人，唬住陳凡。
第二十三集
陳凡中計，按照寧毅的話服下蒙汗藥睡著。寧毅和贅婿四人趁機帶著大家逃跑，將此次帶出來的老弱病殘都放走了。
一行人已經成功逃脫，卻路遇城外難民，本以為他們是要搶糧食，十分緊張，卻見他們是在打聽可否往城內運糧。聽到他們的親人都被困在了霖安，寧毅等人動了惻隱之心，決定先幫助百姓們解決糧食的問題，再找機會離開。
於是，寧毅一行人決定找縣令籌糧。寧毅打著秦嗣源的名義，湊齊了糧食，在城內四處送糧，幫城內緩解了糧食短缺的危機。
解決完糧食問題，贅婿四人思念夫人，寧毅也開始想念和蘇檀兒共度的點點滴滴。另一邊，鮑文翰發現城中散糧的是霸刀營的人，暗中觀察，打算從中作梗。
入夜，方天雷來到火藥庫驗收火銃製作情況，火藥工讓方天雷親手驗貨。
第二十四集
此時，陸紅提出現，原來她和火藥工準備聯手刺殺方天雷。不料被警覺的方天雷發現，刺殺失敗。
樓舒婉聽到樓近臨和樓書恒密謀要將自己獻給鮑文翰以換得利益，情緒崩潰，欲跳河自盡。寧毅將其救回，一番勸說後，點燃了樓舒婉生的希望。
陳凡發現寧毅給自己的藥是蒙汗藥，趕來質問。寧毅以一番說辭搪塞過去，反而讓陳凡更相信這藥可以幫助他躲開孽緣。
寧毅為逼鮑文翰把糧價降下來，命人低價賣糧，與鮑文翰大打糧價之戰，令城內糧價慢慢恢復正常。
二房父子一路徒步，坎坷萬分，蘇文興叫苦不堪，想回江寧。蘇仲堪提出，霖安有賊寇卻起碼不會餓肚，二人決定繼續前往霖安。
鮑文翰正在宣威營中氣憤糧價一事，此時，樓舒婉主動找到鮑文翰，決心以新的面貌活下去。
第二十五集
樓氏父子看到妹妹成為了鮑文翰身邊人，成功得到了免繳賦稅的機會。
蘇仲堪和蘇文興父子，終於徒步走到了霖安城門處。二人一路顛簸，身上衣冠不整，彷彿難民，駐守城門的人看他們可憐，便把他們放了進來，聽聞他們是來尋寧毅，說出寧毅是霸刀營的軍師，二人完全不信，只當是重名。
蘇仲堪與蘇文興在酒樓前駐足，與寧毅擦身而過，看到陸紅提駕著他們的馬車，忙去追，卻被賊寇當成刺客抓進了大牢。
霸刀營打贏糧價，寧毅召集眾人辦慶功宴，其實是想趁機帶贅婿四人逃走。邵仙英出現在酒樓，逼劉西瓜再次相親。陳凡氣得離席，寧毅勸慰陳凡，趁機把陳凡灌醉。
眾人酒過三巡，寧毅趁機帶四位贅婿逃跑，一行人馬上就要出城時，突然遇到了小嬋。寧毅與耿護院、小嬋匯合，才知他們並未離開霖安，而蘇檀兒竟失踪了。原來，當日見到寧毅有危險，蘇檀兒不肯離去，留在了霖安尋找寧毅。寧毅悔恨不已，決定留下，按照耿護院所說的線索尋找蘇檀兒。
秦嗣源在武都內，聽說寧毅用自己的匕首籌糧一事，對寧毅給予厚望。
鮑文翰去方天雷處報賬，方天雷覺察錢數不對，安排手下眼線胡正去蒐集鮑文翰中飽私囊的證據。
寧毅開始四處尋找蘇檀兒，陳凡見狀，直言到恐以落入好色之徒鮑文翰手中。
第二十六集
寧毅來到牢裡尋找蘇檀兒未果，又在霸刀營中遍尋不得耿護院描述的右臂有傷之人，在陳凡的提示下，潛入鮑文翰營地，不幸被駐守的賊寇發現。關鍵時刻，樓舒婉出手，幫助寧毅溜走。
另一邊，接到秦嗣源任務的陸紅提找到了寧毅，得知蘇檀兒失踪，陸紅提找遍人販子賊窩，卻依然沒有找到蘇檀兒。
寧毅明白必須想辦法召集賊寇八大營的全部人馬，於是向劉西瓜提出舉辦百官宴，要求所有賊寇出席。劉西瓜本不願意，但最終被寧毅的真誠打動，未免寧毅因官小被欺負，還給寧毅升了職，賞了新的服飾。
得知鮑文翰不願出席，樓舒婉建議他去參加百官宴，鮑文翰聽從。
百官宴上，寧毅利用簽到簿讓每個人題字的機會，與每一個賊寇握手，以便碰到右臂的傷口，能夠測試擄走蘇檀兒的賊寇到底是哪位。
而另一邊，被賊寇看押成為奴隸的蘇家二房父子，被拉到百官宴上乾苦力，耿護院與二人相認。老耿將他們帶到一處偏僻角落囑咐二人在此死等，自己一定會來。父子二人飢寒交迫，滿口答應。
酒席上，寧毅被鮑文翰百般刁難，終於鎖定了兇手。
第二十七集
寧毅、耿護院和陸紅提一起逼問擄走蘇檀兒的賊寇史保，得知蘇檀兒被人買走，但究竟是何人所買卻不得而知，線索就此中斷。
寧毅絕望，走在大雨之中，就在他要崩潰之際，寧毅發現線索就在自己身上。他身上所穿的服飾，竟是防水布料製成，看來蘇檀兒是在用防水布料向他傳遞信息。寧毅找劉西瓜問出防水布料的下落，狂奔去往樓家。
此時，蘇檀兒正被樓書恒囚禁，日子過得十分艱辛。原來，蘇檀兒留在霖安之後，發現寧毅竟與賊寇在一起，不敢輕易靠近，二人在城內錯過了彼此多次。就在她要和寧毅相認之時，蘇檀兒被鮑文翰的手下捉走，後被樓書恒買走，強行留在樓家，為賊寇製作服飾。
方天雷對寧毅一夜之間籌集三縣糧食一事起疑，懷疑寧毅身份，寧毅卻稱自己是商人，糧食是買來的，打消了方天雷的疑慮。
樓舒婉在鮑文翰的府邸看到眾多被囚禁的女子，決定解救大家出去。她觀察到探子胡正搜查鮑文翰的房間，向鮑文翰舉報胡正，取得了鮑文翰的信任。
第二十七集
樓書恒酒後欲對蘇檀兒不軌，關鍵時刻寧毅趕到，從樓書恒手下救下了蘇檀兒。寧毅為了嚴懲樓書恒，用火銃將樓書恒殺死，並極力安慰受驚的蘇檀兒，將她背回了家裡。
另一邊，陸紅提則殺死了欲對寧毅出手的樓近臨，也算是對他叛國通敵的懲戒。樓舒婉知曉了這一切，卻選擇漠然相對。
蘇檀兒和寧毅歷盡艱辛終於重逢，二人執手感嘆。寧毅十分貼心地照顧蘇檀兒，搥背捏肩，儼然又回到了曾經的贅婿模樣。劉西瓜此時來找寧毅，見到寧毅這般體貼蘇檀兒，心中竟有一絲落寞，但情竇未開的她，還未意識到自己的感情，尚不知自己是為何如此。陳凡不知如何安慰，反被劉西瓜嫌棄。
第二天，蘇仲堪與蘇文興來到霸刀營，差點被陳凡當成賊人打死，終於解除誤會，和蘇檀兒與寧毅匯合，二人泣不成聲，講述了一路以來的艱辛。
於是，寧毅、蘇檀兒、小嬋、耿護院、蘇仲堪、蘇文興、李貧、高秋、馮源、沈淼、陸紅提齊聚一堂，一行人終於在霖安團圓。
第二十八集
家宴上，寧毅提出可以玩誰人勇與吐真言的遊戲，本來是希望撮合陳凡和劉西瓜，沒想到總是轉到耿護院，耿護院把自己與心上人楊秀紅的故事講了個徹徹底底，陳凡憋了一肚子想表明心意的話，卻始終說不出口。眾人一片歡樂和諧。
樓舒婉前來找寧毅，寧毅對樓書恒和樓近臨的去世表示道歉，樓舒婉則婉拒了蘇檀兒一起出城的邀請，決定留在霖安。蘇檀兒見樓舒婉如今的變化，心生擔憂。寧毅被方天雷以家人為要挾，被迫勸降錢希文。二人一番赤誠對話，也得知了彼此的身份。錢希文對寧毅說出自己已決心赴死，於是假意降服，在廣場英勇就義，以自己的死和一番振聾發聵的演講警醒世人，不可向賊寇低頭。
寧毅求劉西瓜將蘇家一行人送出霖安，正要出城之際，卻遇到董道甫大軍壓城，只得返回。寧毅十分憂心，好不容易與家人團圓，他不願蘇檀兒和其他家人再身處危險之中，遭遇戰亂之苦，只想守護他們的平安。
此時，秦嗣源得知身邊的侍從竟是賀元常的內奸，接著又得到戰報，北方戰況慘烈，悲痛欲絕。李岡氣急，夜闖賀元常府中，要拿他是問，不料卻衝撞了皇帝，被關入了大牢。
秦嗣源痛心，與李岡在獄中商討，考慮到寧毅在太平巷之戰和平抑糧價中表現出的能力，和他如今的軍師身份，決定放手一搏，將希望寄託於寧毅。
第二十九集
寧毅因為曾經將蘇檀兒置於危險之中，一心想著保護家人，此時卻又要擔起家國責任，陷入兩難。就在他猶豫不決之時，蘇檀兒找到寧毅，一席話點醒了他，讓寧毅明白，沒有人可以獨善其身，想起武德營的英勇、錢希文的犧牲，寧毅最終決定留在霖安，助秦嗣源瓦解賊寇。而蘇檀兒與耿護院、小嬋，也都對寧毅表示支持，決定為霖安貢獻自己的力量。
陸紅提找到寧毅，商議與其配合董道甫破城的計劃。但是考慮到賊寇遍地，難以在他們眼下集結密偵司的部眾。寧毅與蘇檀兒商議，重新開張樓家布行，將密偵司的圖案印在衣服上，發散出去，集結眾人。
樓氏布行重開之際，宣威營手下闖入布行，密偵司部眾以為計劃敗露了，正要起刀，沒想到進來的人是樓舒婉。樓舒婉跟蘇檀兒說只是想來看看布行，與蘇檀兒告別。樓舒婉將寄託著她們曾經的夢想的織布機交給蘇檀兒，並將布行託付給蘇檀兒經營。物是人非，樓舒婉揮別過去，蘇檀兒感慨不已。
劉西瓜爭取機會，送寧毅和其家人們出城，寧毅卻拒絕了。劉西瓜不解，寧毅搪塞過去，劉西瓜心聲疑慮，找到贅婿四人來問個究竟。沒想到，最後竟是最不會說話的高秋為寧毅打了圓場。
第三十集
寧毅與陸紅提集結袁定奇等密偵司成員，部署夜襲火藥庫的計劃，打算先奪回火藥庫這個關鍵，幫助董將軍破城。
耿護院之前在寧毅的鼓勵下，把自己的故事寫成了小說，本想請寧毅幫忙看下結局應該怎麼寫，寧毅心中想的都是火藥庫任務，便沒來得及看。
寧毅強忍悲傷，默默告別蘇檀兒。蘇檀兒對寧毅此次的任務和危險心知肚明，但也明白寧毅一定會去，暗示他務必平安回來。
入夜，寧毅帶領密偵司眾人攻入火藥庫，不料火藥早已被轉移，一行人中了鮑文翰埋伏。密偵司和賊寇眾人展開激烈混戰，袁定奇與陸紅提紛紛受傷，寧毅為救人使用了火銃，暴露了身份。鮑文翰認出了寧毅，寧毅急中生智，騎馬奔逃至霸刀營門口。為救寧毅，耿護院犧牲。寧毅悲痛至極，用火銃殺掉了鮑文翰。
方天雷大殿之上，因鮑文翰之死，劉西瓜和鮑文翰的手下各執一詞，方天雷一時間難下定奪。劉西瓜為保寧毅的性命，說出自己對他有情，暫時保住寧毅。
眾人埋葬了耿護院，寧毅悲慟不已，獨自留下。
第三十一集
寧毅在耿護院墳前讀起了耿護院寫的自傳體小說，這才得知了耿護院真正的過往故事。原來，之前耿護院所講述的他與楊秀紅的故事都是他美好的想像。實際上，他一往情深，楊秀紅卻對他都無甚印象，但耿護院一直在努力工作，想著有一天可以攢夠銀子，再袒露心跡，迎娶自己心愛的姑娘，給她幸福。
寧毅回想起自己和耿護院的過往，翻到他小說最後一頁空白的結局，想起自己未來得及幫他看小說，泣不成聲。
就在此時，寧毅被方天雷召見，宣布即日寧毅和劉西瓜要舉行婚禮。寧毅萬萬沒想到自己會被賊寇賜婚。
劉西瓜和陳凡都對賜婚一事表示抗拒，但無法說服方天雷。原來，方天雷的計劃是一石二鳥，試探寧毅是否為密偵司臥底。
賜婚之後，劉西瓜竭力反對方天雷等人強迫寧毅與蘇檀兒和離，並隱藏起自己對寧毅的情感，對寧毅聲明二人是假結婚，只不過走個形式。寧毅明白劉西瓜的仗義，十分感激。
蘇檀兒假裝自己因寧毅被賜婚之事生氣，但其實她相信寧毅的為人，也明白賜婚為假，擔憂接下來寧毅面臨的考驗。
蘇仲堪與蘇文興見寧毅要娶妻，蘇檀兒卻不生氣，以為兩人要和離，盤算自己又能奪家產了，鬧出不少笑話。
第三十二集
陳凡到城外幫寧毅尋找庇護之所，想讓寧毅逃婚，卻被方天雷逮了個正著，囚禁在牢中，以免他出來惹事。另一邊，劉西瓜為婚禮做著準備，她思念著自己去世的爹爹，極力掩飾緊張，也極力控制著自己的感情。
秦嗣源留下的破城時間即將到期，寧毅與陸紅提部署著最後的計劃，讓她通知董道甫按計劃行動。而另一邊，方天雷頁對賊寇眾人進行著安排，準備等董道甫將軍攻城，將其一網打盡。
婚禮前夕，蘇檀兒與寧毅簽下和和離書，並親自為寧毅穿上了吉服，心中感慨。寧毅則承諾蘇檀兒，如今虧欠她的，都會補償回來。
霸刀營大婚典禮，眾賊寇齊聚一堂，大家頻頻舉杯，都在給寧毅灌酒。表面上眾賊寇醉意正酣，但其實都是方天雷給寧毅的障眼法。眾賊寇保持警惕，以防寧毅是密偵司的臥底，聯絡董道甫趁虛而入。另一邊，董道甫則整裝待發，而贅婿四人和蘇仲堪父子也在執行著寧毅的計劃。
賊寇警惕地苦等一夜，卻無人攻城，方天雷以為自己錯怪了寧毅，便安排賊寇們撤防回去休息。洞房之中，劉西瓜對寧毅聊起了自己的過往，二人徹夜長談。第二天清晨，寧毅看到窗外下雨，感慨道，沒想到雨來的這麼快。他知道，自己的計劃即將實現。
第三十三集
大雨之中，董道甫攻城，打了賊寇一個措手不及。方天雷被董道甫生擒，劉西瓜得知消息後，不顧一切要去營救，寧毅與陳凡攔住了劉西瓜，寧毅將他們帶出霖安城，逃離到城郊樹林。劉西瓜回想一切，察覺出寧毅的可疑。
劉西瓜質問寧毅，寧毅承認了自己的臥底身份。劉西瓜和寧毅決裂，霸刀營眾人遭受背叛，對寧毅痛心不已。寧毅在感情上感到一絲內疚，但他對於自己所作的一切問心無愧。他知道，為了大義，為了百姓，為了武朝，他只能這麼做。
得知攻城消息後，樓舒婉知道時機成熟，砍開鐵索，趁亂解救了被賊寇關押的女子們。樓舒婉剛要離開囚室，突然想起了什麼，回身掀開床板，之間下面滿是金銀珠寶，原來這裡藏的就是鮑文翰瞞著方天雷貪下的錢財。樓舒婉帶走了鮑文翰貪下的錢財，帶領一眾人馬離開了賊寇營。
董道甫來到火藥庫，發現火藥竟都被保下，並未被大雨淋濕。寧毅面見董道甫，講述了自己的全部計劃。原來，寧毅早就知道方天雷對自己的試探，於是將計就計，他的計劃從來都不是在婚禮之夜讓董道甫趁虛而入，而是等雨來。
寧毅先是請蘇檀兒趕製了防水布，又安排眾人提前將防水布放在火藥箱內，製造火藥被大雨沖毀的假象，又讓董道甫趁機攻城，使方天雷一行人無從招架，以此傾覆了方天雷這夥賊寇，又保下了火藥不被損壞，從而一舉兩得。
平定了霖安的賊寇，寧毅一行人終於重新回到了江寧。
第三十四集
一路上，寧毅一行人看著大街小巷的蘇式布行和竹記飯莊越來越多的分店，感慨不已。
回到家中，寧毅穿上吉服，與蘇檀兒再次成婚，如他所承諾的，彌補了對蘇檀兒的虧欠。兩人經歷了種種考驗，成為真正的靈魂伴侶。
蘇檀兒見到因為擔心她而生病的父親，十分痛心。父女倆坐在一起茶敘，彼此終於敞開心扉，說出了對彼此的愛與關懷。
贅婿們終於回到了家中，和各自的夫人團圓。四人把贅婿學院變成了德財學院，為學員們傳授他們所學習和實踐過的商道。
寧毅獨自來到新門藝館，見到耿護院所暗戀的楊秀紅，把耿護院為她所畫的那副畫送給了她，算是幫老友實現了遺願，心情悵然。
寧毅回家途中，竟見到陳凡來找自己。原來，方天雷即將被押解去武都行刑，寧毅盤點局勢，勸他們不要營救方天雷。陳凡稱自己無論如何也會救下師父，但求寧毅寫信勸劉西瓜不要參與此事。寧毅拿出事先準備好的寫給劉西瓜的信，托陳凡交給劉西瓜。
第三十五集
劉西瓜已下定決心營救方天雷，為行動做著部署。收到寧毅的手信後，十分動容，但她依然決定繼續行動。
寧毅本要與蘇檀兒一同前往武都，但如今還有事情要做。蘇檀兒叮囑寧毅一切小心，自己先行前往武都等他團聚。
寧毅收到陸紅提消息，得知霸刀營仍要出發營救，為保護劉西瓜和陳凡的性命，寧毅前往方天雷押解的必經之路，告知前方有人埋伏，讓董道甫的副將王岩改變線路。劉西瓜等人撲了個空，卻不罷休，決定去武都繼續營救。
寧毅得知劉西瓜還要前去營救方天雷，無奈之下派出陸紅提看住劉西瓜一行人，讓他們不要輕舉妄動，自己則從方天雷口中問出指示他潛入霖安的幕後之人並非賀元常，而是靖國皇帝百里弘亟，並以方天雷的性命做擔保，勸走了劉西瓜一行人，讓他們從此收手。兩人最終訣別，劉西瓜給了寧毅一封休書，從此一別兩寬。
霖安的危機已經解除，董將軍一行人正要按計劃出發北征靖國，卻接到消息，之前派去北方的征軍大敗。皇帝一番考量，最終決定停戰議和。
秦嗣源雖然知道皇帝的心意已決，但還是想做出最後的努力，再三求皇帝三思，不要放棄北征之計。皇帝卻十分堅定，派賀元常前去議和，並答應了靖國的條件，讓秦嗣源去靖國做人質。
秦嗣源明白自己已經無法改變皇帝的決定，心甘情願前往靖國。只要武朝需要他，他必定會付出所有。但為了大局考慮，秦嗣源臨行之前，還是將先皇遺詔交給了董道甫，讓他繼續北征靖國。
寧毅得知了秦嗣源去往靖國的消息，明白秦老此去九死一生。陸紅提告知他，秦嗣源不在，寧毅便為密偵司總指揮，一切聽令於寧毅。寧毅心急如焚，突然心生一計，或許只有這個辦法，可以救下秦嗣源。
第三十六集
賀元常來到靖國議和，董道甫進攻靖國的消息卻在此時傳來，百里弘亟怒而斬殺了賀元常。而這時太監傳話武朝議和使前來，竟是寧毅。寧毅對百里弘亟提出，將兩國邊境處的青雲六州設為自由貿易城邦，讓兩國合作雙贏。百里弘亟最終被寧毅說動，但堅持要把秦嗣源處死，以告慰靖國的將士們。
寧毅來見秦嗣源，兩人又如往常般下起了圍棋。秦嗣源借棋局的形勢，命寧毅不要救他。寧毅執意要救，秦嗣源卻警告他，無論如何要以大局為重，免得因為一子，落得滿盤皆輸。寧毅明白秦嗣源已做好赴死的準備，十分難過，將最後一子落在棋盤之中。最後，百里弘亟親手處死了秦嗣源。
一年後，寧毅與蘇檀兒過著他們的小日子，蘇檀兒還像往常般一心撲在事業上，又在研製布料，不肯閒著。當得知青雲六州出現了問題，寧毅只能想辦法解決，於是來到一野外小屋與人商議，而此人竟是秦嗣源。
原來，當日在靖國，寧毅明白他難以保住秦嗣源的性命，但也知道其實百里弘亟並非真心想處死秦嗣源，便想出了假死的方法，並最終說服了百里弘亟，從而一舉兩得，保下了秦嗣源的性命，又故意在棋盤上留下一口公氣，暗示秦嗣源自己想到的雙贏對策。
就這樣，寧毅既保下了秦嗣源這個國之棟樑，也解決了武朝的難題。雖然他至始至終只是一個小小的贅婿，但他也竭盡所能，一步步擔起了家國大義，闖出了屬於自己的大大天地。