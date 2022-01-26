超時空男臣｜第16至20集劇情 太子妃身份被揭穿！三兄弟準備重返明朝
第16集 惠芝代三兄弟試探以珊（1月29日年廿九晚凌晨播放）
以珊扮醉酒向家軒投訴被天朝封殺失去工作，家軒答應幫忙她。偉泰取得大軍三人的合約，到天台質問他們的身分。原來偉泰已在鄉間調查他們資料，雖證實有此三人名字，但他們目前仍住鄉間，未曾離開過；大軍三人坦承相告他們真正身分。惠芝回家時見到鳳鳴居夥計合約中失去大軍三人的合約，心知事態不妙，跑上天台看個究竟。偉泰不信三兄弟說話，惠芝證實他們是來自明朝。
大軍三人委曲求存
偉泰、方天堅持趕走三兄弟，惠芝認為全憑他們，鳳鳴居始奪銀絲帶五星榮銜；而且三人辦事能力高超，只要他們找到太子妃便立即離開，對鳳鳴居沒有絲毫損失。方天、偉泰最終應允讓大軍三人留在鳳鳴居。大軍、一波慨嘆在此生活委曲求存；小冬勸慰，指出他們只要找到太子妃，便可回去誅殺魏忠賢，改變明朝歷史，二人聞言重新振作。家軒欲向國豐報告找以珊為鳳鳴居拍廣告一事，國豐拒聽，更表示不願干涉。方天對大軍、一波來自明朝十分好奇，不停追問，大軍要求視他們為普通人。家軒重新贊助以珊所有活動，讓她為鳳鳴居拍廣告。
惠芝被迫試探以珊
劉亮在街觀天半日，方天屢勸他返回室內不果，直至大軍勸告不可洩露天機，劉亮始肯返回室內。一波擔心方天、偉泰遲早會洩露他們的身分，宜盡快找到太子妃一同返回明朝。當知道以珊為鳳鳴居拍廣告，一波認為惠芝可代為試探以珊身分，大軍憂慮惠芝不肯助他們一臂之力。劉亮向他們提出諸葛亮借東風戰勝曹操之道，一波領悟箇中玄機。鳳嬌向卓華慨嘆她為天朝賣命，國豐不存感激，只顧培育家軒上位。卓華已看通國豐的部署，提議她找國豐二女家瑤回來，由家瑤助她奪權位。一波替小冬草擬辭職信，以此要脅惠芝代為試探以珊真正身分。
惠芝提議廣告內容
惠芝與以珊及廣告攝製隊開會，商議廣告內容時用電話偷拍以珊的表情反應。惠芝向導演提議廣告故事，以明朝太子妃遭刺客追殺，穿越時空，流落現代作大綱。大軍三人在電話另一邊觀看以珊反應，見她臉容毫無變化，相反她也覺得故事吸引，提議導演採納惠芝的故事。以珊向惠芝透露，第一次聽到這個故事已覺得十分吸引，更表示早前已從一波口中聽過，一波更說她是太子妃，要帶她返回明朝。惠芝代大軍三人向以珊道歉，以珊請她到家中暢飲兼取海報給綺虹。惠芝告知大軍以珊非太子妃，勸他死心，此時卻發現以珊留下開會的文件，上面有一個被手指甲深深捏壓的痕跡……
第17集 以珊自揭真正身分（1月30日年廿八晚凌晨播放）
惠芝帶着以茶冒充的洋酒探訪以珊，以珊同以提子汁當紅酒。二人各自喝下自己的酒，惠芝借醉試探以珊的過去身世。以珊說出她由出世到十八歲未曾離開過鄉間，因為鄉間生活貧苦，連收音機也沒有，對香港響噹噹的大明星都不熟悉，在家中只是不斷讀書，當中最熟識的便是中史。惠芝查問她對歷史的認識，以珊背出清朝多個皇帝的名字。以珊指自己發奮才令觀眾認識她，惠芝向她賠罪，坦言代三兄弟試探她的身分。
卓華願幫偉泰填數
以珊假扮酒醉走入廁所緩和氣氛，惠芝即上網查以珊鄉下資料，發現當地於2001年排洪前將村民遷徙到別村，三年後才批准村民返回家鄉，所以以珊說她未曾離開過鄉下實是撒謊，同時亦揭發她的紅酒根本是果汁，認定她是太子妃。惠芝告訴大軍等以珊不是太子妃，更說太子妃可能早已死在霧林，勸他們不要再尋找她；惠芝及後暗中搜尋袁崇煥下場。以珊回想她和崇煥三人在霧林失散後，意外走入片場的情景。偉泰因被海味店催收貨款大發脾氣，走到茶餐廳舒口氣時遇見卓華。卓華指偉泰抽鳳鳴居油水，他願意代為填數。劉亮跟大軍三人說，他們四個都不屬於這個時代，他是諸葛亮，更比他們早到了三十年。
三兄弟認定劉亮是孔明
國豐命家軒撤銷以珊做鳳鳴居代言人決定，家軒堅持不換人。國豐見他態度強硬，再不干涉他的決策。惠芝看到以珊的古裝扮相，回想當日她承認自己是太子妃郭倩的情形。小冬留意到劉亮行為古怪，大軍勸方天找他家人帶他看病。方天稱劉亮沒有家人，三十年前其岳父撿他回來，學廚藝一年便通曉。劉亮向大軍透露要返回原來的地方。三兄弟向惠玲、惠琪探聽劉亮的過去，二人記得劉亮曾教過她們中文，亦熟知諸葛亮的文學，三兄弟為此深信劉亮就是諸葛亮。
三兄弟消除牽掛
劉亮重提於當年赤壁之戰後，他墮海便來到香港，慶幸獲惠芝外公收留生活至今，他夜觀天象指過兩天九星連珠，他們便可穿越時空回到從前。劉亮提醒三人離開前勿留下任何牽掛，免抱憾終身。他們三人整夜失眠。
以珊在郊外等候拍廣告時，回想與崇煥、光斗、進忠失散的情景。小冬到天朝集團見惠玲，表示他要離開鳳鳴居，盼她找到更匹配的男人，惠玲聞言傷心不已。光斗到外景場地觀看以珊拍廣告，特來向她道別。大軍要求陪伴惠芝，知道她最想看飄雪後，便帶她到公園一棵樹下，運用內功震動樹幹，令樹上的花絮飄落，仿如下雪。
第18集 三兄弟準備重返明朝（1月31日年廿九晚凌晨連播三集）
大軍向惠芝透露，他們受高人指點返回明朝方法；惠芝指大軍愚忠，他的下場是被凌遲處死。大軍認為死乃輕於鴻毛重於泰山，他們要返明朝手刃魏忠賢，惠芝屢勸大軍不聽遂將他趕走。卓華帶偉泰到山寨油廠，利誘他為鳳鳴居訂食油，表示他可獲三成回佣，偉泰無奈應允。惠芝、以珊一同想法子挽留三人。小冬積極教導廚房各人炒菜要訣，一波則向方天、玉芬及樓面侍應面授管理學說。此時，方天忽然接到廣告公司通知以珊拒拍廣告。
一波承認喜歡以珊
一波知道以珊拒拍廣告，決定不再緊張她的工作。惠玲等候家軒時，有一妙齡少女一直盯着她，覺得她似曾相識，原來她就是家軒二妹朱家瑤，她剛從美國回來。國豐見到家瑤回來，着她留下來協助管理天朝業務。大軍以為自己在鳳鳴居時日不多，提點各人擅用自己的長處。綺虹擅交際，遂着她擔任與食客聯絡的工作；方天身為老闆則應該負責看顧大局，調兵遣將。他又向惠芝建議多聘數名樓面招呼客人，但惠芝仍為他們堅持要返明朝而生氣。以珊找惠芝途中聽到熟悉的簫聲，看見一波在馬路旁邊飲酒邊吹簫。以珊趁他酒醉時，問他喜不喜歡自己，一波承認。
一波醉臥以珊床上
小冬教導家軒煮菜，惠玲走入廚房，二話不說刪除她和小冬的合照。以珊將酒醉的一波帶回家，吩咐司機脫光一波衣服放到她的床上，又命助手將她手肘捏至瘀傷。小冬整晚尋找一波卻找不着，劉亮教他和大軍使用天罡北斗陣，並學習口訣及動作，他們便能穿越時空返回明朝。劉亮表示自己因為早他們來，所以會提早一日回去。大軍、小冬送劉亮到後巷返回三國，未幾天上打雷閃電，劉亮瞬間失去蹤影。一波夢見三人返回太子身邊，他被太子斥責追求郭倩，被大軍斬殺時驚醒，才發現自己赤身露體睡在以珊床上。一波追問以珊發生何事，她的樣子卻甚為驚慌，一波此時更發現她的手肘上有多條瘀痕。
三兄弟整裝回明朝
以珊告知一波他酒醉後語無倫次，問她可曾記得海誓山盟，最後推她落床做出無禮之事。一波愧對太子，以珊勸他勿返明朝，並做她男朋友。一波沮喪回到天台，大軍、小冬教他天罡北斗陣法和口訣，一波決心返明朝完成重任。以珊向惠芝透露她使用苦肉計，逼一波打消返明朝念頭，豈料一波卻致電她辭行。以珊又以自己可能懷孕為藉口，一波竟表示已為孩子改了名字，待他解決魏忠賢後，便會設法重返現代，與她相會。一波說畢後大軍接着向惠芝辭行。此時警察到鳳鳴居找方天。大軍三兄弟已換了官服，整裝待發重返明朝。
第19集 惠芝承擔地溝油責任（1月31日年廿九晚凌晨連播三集）
三兄弟鎖好門準備穿越，以珊趕來阻止，自揭太子妃身分，他們無動於衷。時辰到了，三人一同做出動作及背口訣，周遭卻沒有絲毫變化，三人原封不動，大家亦感到奇怪。惠芝忽然接到劉亮入院通知。原來劉亮當晚暈倒後巷坑渠，翌日才給人發現。劉亮正奇怪三兄弟沒有返回明朝，大軍他們也不明原因。直至惠芝三姐妹到來，劉亮又問她們為何未返明朝，大軍三兄弟始明白劉亮原來是腦退化症發作。
一波奮發以珊感動
卓華提議天朝申請上市，董事局一致贊成，國豐決定在天朝上市前退位給年輕人接管。Zita告訴卓華鳳鳴居使用含有黃麴黴素的「地溝油」，卓華要她將報告交給電視台新聞追擊監製。惠芝告訴以珊，一波三人埋首讀書，大軍讀商業管理、一波習外語、小冬學西式烹飪，他們知道沒機會返回明朝，決心學做現代人。以珊質問一波對她的感情；一波先用日語讀出情歌歌詞，意思是他愛她有多深，再解釋他不見她，是為爭取時間創一番事業，令身邊的女人得到幸福；以珊聞言感動。一波坦言對以珊的感情認真，大軍也不阻攔。
方天得悉鳳鳴居用地溝油
一波指對太子妃之情已逝，他能分辨以珊和小倩是兩個不同性格的人，大軍聞言放心。惠芝三姐妹與家軒兩兄妹聚舊飲酒無所不談，當談及拍拖之事，惠玲認為現代社會，女人沒有男人也沒大不了。家軒透露惠玲剛與男朋友鬧翻，他住在天台宿舍；惠芝以為惠玲看中大軍，內心五味翻騰。家瑤偷偷打開惠玲手機，發現她的男朋友是小冬，惠芝警告惠玲不能跟小冬交往。電視台新聞追擊節目到鳳鳴居採訪方天和偉泰，卓華和鳳嬌暗中監視。卓華認為只要家軒揹上鳳鳴居黑鑊，國豐得不到董事局支持，家軒就不能坐上主席之位。攝製隊透露有證據指鳳鳴居用了地溝油，方天命玉芬拿入貨單了解。
惠芝一力承擔責任
方天發現偉泰更換食油公司，偉泰強調天朝也採用同一間油廠。方天放心不下，吩咐玉芬拿食油去化驗。惠芝跑到天台找小冬算賬，指責他不應追求惠玲，大軍、一波不信，小冬承認與惠玲拍過親熱照。惠芝斥小冬自知身體殘缺，不應與惠玲熱戀。大軍認為惠芝說得過份，深信小冬與惠玲二人循規蹈矩。小冬向惠芝發毒誓，表示他從未對惠玲存非分之想；大軍、一波憐惜小冬。方天告知國豐指鳳鳴居入了地溝油，國豐想盡辦法請電視台抽起該輯報道。卓華告知家軒鳳鳴居使用地溝油，入貨單有他和惠芝的簽名，更質問他解決的方法。惠芝剛好來天朝，並打算承認自己收受回佣，着家軒報警……
第20集 國豐被捕卓華得逞（1月31日年廿九晚凌晨連播三集）
惠芝等候警察來拘捕時，致電大軍三人賠罪指自己酒後失言，囑他們要守護鳳鳴居和她的家人。三人感謝惠芝知遇之恩，義不容辭答允。家軒收到國豐通知，獲監製答允抽起地溝油專題報道。偉泰自知闖下大禍不敢回家。小冬和大軍將地溝油運走銷毀，期間大軍聽到偉泰聲音，捉他回家審問。偉泰謊稱油廠是綺虹親戚介紹，他為店舖着想才訂便宜食油，最終惠芝竟將今次事件背上身。
國豐被控行賄
一波對偉泰質疑，指他曾有三張貨單共八萬多元積壓多時仍未繳付，兩日前卻一次還清，懷疑是他引入地溝油的報酬；偉泰矢口否認。惠芝卻指一波記錯賬單，實質想放偉泰一馬，更力勸方天勿再猜疑。鳳嬌找卓華商議撤銷國豐讓家軒任主席的動議，卓華胸有成竹指國豐動議將不獲通過。惠芝承認自己入錯地溝油，獲國豐和董事局原諒。卓華卻不肯罷休，動議將鳳鳴居歸入天朝監管，董事局贊成，國豐惟有請惠芝每月到天朝匯報業績。此時，廉政公署人員約見國豐，協助調查一宗有關行賄電視台高層的案件；卓華暗自慶幸計劃成功。廉署查問國豐時，掏出由國豐簽署給電視台高層的一張五百萬元支票。
惠芝懷疑卓華設局
惠芝因鳳鳴居引入不合規格食油，被迫停業，國豐受牽連可能坐牢，因而心感不安。國豐暫時獲釋，律師分析後指官司並不樂觀，認罪是理想解決方法。惠芝反覆推敲，指由鳳鳴居起用地溝油以至國豐被拘捕，實在有太多巧合。一波分析一連串事件非有意陷害鳳鳴居，矛頭實是直指國豐。惠芝想到這個幕後黑手非等閒之輩，且非天朝高層莫屬。經他們推敲，認為這人可能是卓華，他們決定靜觀其變，觀察卓華下一步行動。卓華與四名董事商議國豐行賄的一事，或會影響天朝上市計劃，遂提議踢走國豐，由他坐上主席之位。
卓華利誘以珊指控家軒
以珊認為國豐行賄案會影響她停工兩年，要求解除合約；惠芝坦言鳳鳴居被天朝接管，只能待國豐官司完結才能向天朝提出，決不會困她兩年合約。偉泰回到家中，看見一片凌亂，才知道綺虹和玉芬因鳳鳴居停業而發生爭拗，方天勸二人時卻被綺虹打傷頭，綺虹之後更走上天台；偉泰趕快跑上天台安慰妻子。原來一切竟是大軍的苦肉計，希望引偉泰到天台質問他，偉泰誓死不認受人主使；及後大軍要脅要將他擲到街上，偉泰受驚後終於說出一切均是受卓華指使。卓華約以珊見面，提出豐厚條件請她擔任天朝代言人，又要求她出席董事局會議，指控家軒利用職權逼她進行不道德交易……