超時空男臣大結局｜26至32集劇情！何廣沛就係魏忠賢 鄭子誠創造平行時空
超時空男臣大結局 2月3至4日年初三至初四凌晨00:00-03:00播放
第26集 鄭子誠追殺蕭正楠
田蕊妮看到有關鄭子誠的新聞，立刻向蕭正楠通風報信。鄭子誠到髮型屋理髮時，方知道手機並無攝人魂魄功效，且可用導航功能帶他前去鳳鳴居，於是換了現代人服飾去找蕭正楠。徐榮懷疑蕭正楠已回來，聘用多名保鑣。曹永廉承認蕭正楠曾找他離開天朝返回鳳鳴居，並向徐榮表明忠心，不會離開天朝。徐榮滿意，同時派人尋找鄭子誠。何廣沛再嘗試烹調菜式，可惜煮出來的味道未及從前一半水準，蕭正楠替何廣沛惋惜。 曹永廉訛騙鄭子誠失敗 何廣沛失去信心，朱晨麗安慰，願意為他不停試味。田蕊妮跑到電視台找王君馨，告訴鄭子誠已來到現代，勸她停止所有宣傳和訪問，以免被他發現。王君馨得悉鄭子誠到了現代，甚為害怕；指他權傾朝野，萬曆皇帝曾派人暗殺，但他武功高強，就連蕭正楠也非他對手；況且太子曾命蕭正楠殺死鄭子誠手下四十八名太監，認定他到來必找蕭正楠報仇。曹永廉往鳳鳴居途中遇見鄭子誠，他依着手機的導航指示前往；曹永廉訛稱崇煥食古不化，堅持返回明朝，二人已分道揚鑣。曹永廉又認為難得在現代遇見，遂邀鄭子誠吃西餐；鄭子誠堅持先殺崇煥。曹永廉見計劃不成，打算用車撞向鄭子誠，豈料鄭子誠使出武功反擊。 鄭子誠尋仇蕭正楠應戰 何廣沛做菜，朱晨麗替他試味，但被電熱爐灼傷，何廣沛為她沖洗；朱晨麗樂見何廣沛對她仍關懷備至。何廣沛也看得出朱晨麗故意纏着他，迫於無奈打算脫去褲子讓他明白，朱晨麗害羞尷尬離開廚房，着吳業坤去看何廣沛。朱晨麗遷怒蕭正楠干涉何廣沛，令他不敢和她相愛，蕭正楠賠罪。曹永廉來到鳳鳴居通風報信，指鄭子誠快將到來。這時吳業坤看到何廣沛缺陷的身軀，嚇了一驚。 王君馨給田蕊妮一件太子贈她的聘禮，正是太祖傳下的一塊玉珮。王君馨指見此玉珮猶如見皇帝般恭敬下跪，估計鄭子誠見到玉珮不敢胡作非為。曹永廉勸喻各人停業，不可離開店舖，免被鄭子誠傷害。鄭子誠在鳳鳴居門外叫囂，曹永廉提議蕭正楠以智取方法對付。 鄭子誠好奇何廣沛真男人 蕭正楠穿上公雞人偶衫，假裝派傳單時突襲鄭子誠；鄭子誠絲毫無損。二人大打出手，蕭正楠武功技遜一籌被打倒地上，何廣沛走出阻止。鄭子誠見到何廣沛並要殺他，朱晨麗見狀阻止鄭子誠。鄭子誠見到朱晨麗，想起蕭正楠曾透露何廣沛已有妻子；蕭正楠求鄭子誠放過小夫妻，曹永廉勸他學習現代人文化和生活。鄭子誠願意和解，只求蕭正楠帶他做手術，讓他做個真男人，蕭正楠答允，及後四人在鳳鳴居飲酒吃火鍋。鄭子誠好奇何廣沛手術後能結婚生子，要脫他褲子看看，蕭正楠、曹永廉齊阻止。田蕊妮回來見到他們四人糾纏不休，以為鄭子誠對他們不利，拿出玉珮……
第27集 王君馨擁有返明朝門匙
鄭子誠毋懼玉珮，反指田蕊妮拿假玉指嚇，有欺君之嫌要殺她。蕭正楠勸阻，假稱田蕊妮是大明星王君馨，因為最近接拍明朝宮廷戲才跟他開玩笑；鄭子誠相信。鳳鳴居老闆姜大衛、韋家雄向鄭子誠自我介紹；曹永廉、蕭正楠稱二人擅於飲酒，有意用酒灌醉鄭子誠。田蕊妮心知父親和舅父酒量淺，稱自己是啤酒女郎，主動為鄭子誠陪飲。不料鄭子誠千杯不醉，田蕊妮教鄭子誠猜枚，果然引起他的興趣，無論是輸是贏皆罰他飲酒，直至醉倒為止。 徐榮食言蕭正楠尋仇 朱晨麗追問吳業坤有關何廣沛的事，吳業坤不忍心講出真相，倒勸她忘記何廣沛。田蕊妮等好不容易灌醉鄭子誠，當鄭子誠酒醒時，發現手腳被大鐵鏈綁着。蕭正楠坦言不會帶鄭子誠做手術，何廣沛亦指自己未曾做過手術，與朱晨麗談的是柏拉圖式戀愛；鄭子誠始知上當。曹永廉指他們身不由己穿越現代，教鄭子誠享受現代文明的樂趣。 何廣沛努力嘗試分辨不同調味料，成效未如理想。吳業坤願暫代鳳鳴居主廚，直至何廣沛恢復味覺為止。姜大衛感激吳業坤，反勸他替李國麟管好天朝；吳業坤才道出徐榮要他負責收購鳳鳴居，否則便要到內地開發新市場。蕭正楠不滿徐榮依然欲打鳳鳴居主意，找他算賬。
王君馨得悉返明途徑
田蕊妮還玉珮給王君馨，指未能嚇阻鄭子誠。王君馨擔心鄭子誠是個記仇的人，一旦逃脫會對鳳鳴居不利。王君馨向田蕊妮透露有一次無意中返回明朝，見到太子在她失蹤後左擁右抱，決定重返現代，不再留戀明朝。她相信玉珮加上一滴血，便成為穿梭過去和未來的一條門匙。王君馨指當時他們四人走入霧林時，她曾被刺客刺傷，所以相信他們穿越現代與玉珮有關，但不能讓蕭正楠三人知道返回明朝方法；王君馨將玉珮予田蕊妮保管。吳業坤已向徐榮遞辭職信，天朝只剩下鄧佩儀一人；徐榮故意向她刁難，鄧佩儀卻毋懼徐榮。徐榮已找到買家，勸姚嘉妮出售天朝股份。 曹永廉棒打蕭正楠重傷 蕭正楠到天朝找徐榮，徐榮稱只要他被多名保鑣拳打腳踢十分鐘而不還手，假如仍能站起來便放方家和鳳鳴居一馬，蕭正楠答允。多名魁梧的保鑣不停攻擊蕭正楠，拳打腳踢，蕭正楠不曾還手。經過九分鐘捱打，蕭正楠依然屹立不倒。徐榮將鐵棒交給曹永廉，命他在一分鐘時間之內打至蕭正楠不能站起來。曹永廉為了令徐榮相信他的苦肉計，如徐榮所願，一棒一棒狠打蕭正楠至滿身傷痕，口吐鮮血。結果蕭正楠仍能堅強站起來，徐榮恪守承諾。 徐榮向曹永廉透露，新買家看中大中華市場潛力，願以高出市價三成收購天朝股權；徐榮卻打算將收購價上調至五成，並會以高價收購姚嘉妮股權。待徐榮離開公司，曹永廉跑上天台，查看蕭正楠傷勢……
第28集 曹永廉遭徐榮下毒手
鄭子誠從劉公公得知何廣沛的本名，何廣沛求他勿向蕭正楠、曹永廉洩露。鄭子誠答應，但要何廣沛記着欠他一個人情。朱晨麗命何廣沛來到方家，只見方家屋內烏燈黑火，何廣沛開燈之際見朱晨麗穿上性感衣服出現；何廣沛知道朱晨麗意圖，坦言自己是太監與她有緣無分。朱晨麗仍不相信，何廣沛無奈脫下褲子，朱晨麗看過後不知所措。田蕊妮準備鳳鳴居復業，宣佈由吳業坤擔任主廚，徐榮、曹永廉不懷好意來到。
朱晨麗何廣沛不是朋友
曹永廉指鳳鳴居過去三個月的營業額未能達標，應由天朝接管。徐榮提醒吳業坤，只要姚嘉妮出售天朝股份，鳳鳴居便如往時運作。徐榮稱有新加坡集團以市價雙倍收購他名下的股份，該集團很快成為天朝大股東，到時他仍可擔任天朝主席，曹永廉同樣也可留在天朝。 朱晨麗從田蕊妮口中得知何廣沛的事，她和何廣沛不再是朋友，何廣沛傷心以酒麻醉自己。鄭子誠提點何廣沛把握實力，他從欽天監知道魏姓太監滅明，到時他們一同返回明朝，屆時他做皇帝何廣沛亦可接管東廠。鄭子誠忽然看到王君馨的電視廣告，才知道太子妃也到了現代，要求何廣沛安排與她見面。
王君馨拒絕鄭子誠請求
何廣沛向王君馨坦言他是蕭正楠和曹永廉一直欲殺的太監魏忠賢，鄭子誠也知道他的身分，若王君馨不肯見鄭子誠便公開秘密。蕭正楠、田蕊妮游說姚嘉妮在股份轉讓書上簽署，即可引徐榮上當，到時他們亦可絕地反擊取回控制權，再踢徐榮出董事局。姚嘉妮曾擔心此舉反而失去天朝，但她信任田蕊妮，終簽下同意書，盼李國麟出監時天朝已由朱家接管。 鄭子誠懇求王君馨使用太祖傳下玉珮送他回明朝，王君馨騙他沒有此物。事後王君馨向何廣沛坦承確實有此寶物，但一旦送走鄭子誠便會引起蕭正楠、曹永廉發現，到時他們眾人也被帶返明朝。王君馨不願返明朝，況且他們三兄弟回到明朝也沒有好下場；何廣沛認同並答允保守秘密。 徐榮識穿曹永廉計劃 曹永廉帶楊總先拜會徐榮，徐榮命曹永廉到他的車裡取資料，及後即向楊總表明可為他提供比姚嘉妮更優厚條件。曹永廉找不到文件，估計徐榮識破他們的計劃，告知蕭正楠之時遭徐榮手下打暈。 徐榮帶楊總見各董事，稱楊總吸納不少天朝股份，雖未成為天朝大股東，仍可派代表進入管理層。姚嘉妮認為有新股東加入，股權分配有變，提議重組管理層。徐榮拒絕重選主席，豈料楊總贊成姚嘉妮動議，徐榮意想不到楊總掉轉槍頭站在姚嘉妮一方。楊總解釋數年前已認識李國麟，收購天朝前曾到監獄探過李國麟，覺得李國麟比徐榮更可信；徐榮有信心在重選主席前反擊。蕭正楠和田蕊妮到天朝找曹永廉，忽見曹永廉從天而降……
第29集 王君馨放走鄭子誠殺徐榮
芯兒不滿王君馨角色比她搶鏡，爆出曹永廉出錢為她加入自由選擇喜歡工作的條款，她才可挑選角色。王君馨留言感謝曹永廉幫忙，其後從手機新聞中知道曹永廉墮樓送院搶救，立即趕去醫院。蕭正楠、何廣沛心知是徐榮所為，二人要殺他洩憤。王君馨想起曹永廉對她關懷備至，以及他們曾發誓下世再做夫妻。醫生已完成手術，曹永廉仍未度過危險時期。忙了一天，田蕊妮勸各人回家休息，蕭正楠、何廣沛留下陪伴。 王君馨放走鄭子誠殺人 王君馨拿着大鐵剪，剪斷鄭子誠手腳的大鐵鏈，要他幫她完成一件事，然後送玉珮給他回明朝。田蕊妮到天朝指斥徐榮推曹永廉墮樓，徐榮辯稱公司當日剛巧保安系統重組，閉路電視停止運作，不知曹永廉如何墮樓。田蕊妮稱曹永廉甦醒必會指證他；徐榮不介意，到時會公佈他們三人來自明朝，尤其何廣沛是四百年前的太監，估計會震撼全城。徐榮又稱就算沒有人相信，他們也會被當作非法入境者遞送出境。 何廣沛知道王君馨放走鄭子誠，認為後患無窮。王君馨只求鄭子誠殺死徐榮，送他回明朝，到時她毁滅玉珮，他們四人便安心留在現代。田蕊妮勸蕭正楠暫時放下恩怨，當務之急是令吳業坤當選主席才可拉徐榮下馬。蕭正楠使計擺脫田蕊妮，自行找徐榮。 徐榮利誘鄭子誠享樂 姚嘉妮游說三名董事投票給吳業坤，否則她賣去天朝股票，再營運新一間飲食集團，與天朝對着幹；三名董事不敢貿然支持徐榮。徐榮積極聯絡各董事，他在返天朝途中被蕭正楠擋着汽車前進，徐榮留下保鑣與蕭正楠決鬥，然後掉頭離開。徐榮駛至不遠處被鄭子誠的橙核打爆車胎，徐榮想起在電視新聞見過鄭子誠，知他來者不善欲報警拘捕他。鄭子誠先打暈保鑣再打倒徐榮，徐榮身上大疊鈔票散落地上，稱願將身上的錢全數給鄭子誠。蕭正楠把多名保鑣打倒，警告他們勿再為徐榮助紂為虐。蕭正楠知道鄭子誠跑掉，認為他與他們三人結怨，不會連累鳳鳴居各人。 鄭子誠徐榮稱兄道弟 田蕊妮仍然生蕭正楠氣，指自己非他的老闆，更不是他的朋友，認為蕭正楠沒必要尊稱她。蕭正楠認為來到現代後，增添田蕊妮和鳳鳴居不少麻煩，彼此不再是朋友亦屬正常。田蕊妮見蕭正楠如木頭人一樣反而更加生氣，離他而去。鄭子誠愛上打遊戲機，打了兩三下便玩完一局，認為以他卓越武功不可能輸，大發脾氣。徐榮投其所好，送上高檔食物和紅酒，勸他留下來享受，鄭子誠動搖。徐榮願與鄭子誠合作，大方送他一千萬元。姚嘉妮擔心徐榮使計令吳業坤無法出席董事會，要求蕭正楠保護吳業坤，蕭正楠答應，但要姚嘉妮應承還田蕊妮鳳鳴居管理權。徐榮與鄭子誠稱兄道弟，果真送他一千萬元，但要他殺死吳業坤。
第30集 何廣沛打算自殺自我犧牲
鄭子誠到醫院探望曹永廉，告訴王君馨他們的交易已告吹，他寧願留在現代享受榮華富貴不返明朝。他與徐榮稱兄道弟，至於和蕭正楠的恩怨始於明朝終於明朝。王君馨告訴徐榮她就是太子妃，假意與他言歸於好。但徐榮揭穿她撒謊，他花了一年時間跟蹤曹永廉，就連她和曹永廉約會都一清二楚，勸她勿妄想為曹永廉報仇。王君馨正從衣袋靜靜拿出鎅刀，卻接到曹永廉電話。鄭子誠下手對付吳業坤時，被蕭正楠阻擋。
何廣沛坦白曹永廉煩惱
曹永廉在昏迷期間聽到王君馨、何廣沛和鄭子誠的說話，認為王君馨不該隱瞞擁有返明朝的寶物，只要他們重返明朝便可改變明朝歷史，不枉為明朝子民。何廣沛指自己要守護明朝才不能回去，曹永廉懷疑何廣沛留戀朱晨麗才不願返明朝。何廣沛指自己返明朝，魏忠賢便會出現，令明朝滅亡。何廣沛坦言他就是魏忠賢，是蕭正楠重返現代替他帶來家書，才知道自己真實姓名，請曹永廉隱瞞蕭正楠。曹永廉慨歎他們要殺的人竟一直在身邊，心中困擾不知如何處理。何廣沛傷心，王君馨安慰何廣沛後離開。何廣沛有了新決定，致電朱晨麗坦誠告白，朱晨麗不明他所言。
何廣沛打算自殺保護明朝
蕭正楠指斥鄭子誠不應受徐榮指示殺害吳業坤，早在明朝時擾亂朝政，只顧發皇帝夢謀朝篡位。鄭子誠表明他不返明朝，與蕭正楠的恩怨亦一筆勾銷；又承認受了徐榮的好處，七日後不讓吳業坤出席董事局，更勸蕭正楠和曹永廉同在現代享盡榮華富貴。蕭正楠只為保護鳳鳴居和吳業坤坐上主席位，他便返回明朝殺魏忠賢。鄭子誠認為他到時不捨得下手，應承七日後告訴魏忠賢在哪兒。
何廣沛走上醫院天台，打算跳樓自殺，王君馨追至費盡唇舌勸阻。何廣沛知道魏忠賢如何殺害忠良，連光斗也死在他手上，所以他寧願在現代了斷生命，魏忠賢便在歷史上消失，曹永廉也毋須向蕭正楠隱瞞。王君馨迫不得已，以太子妃身分命何廣沛不准自殺。田蕊妮帶吳業坤到方家留宿一星期，並由蕭正楠貼身保護。
鄭子誠喜愛打遊戲機
朱晨麗稱要替吳業坤購買日用品，然後到街上找何廣沛，見到何廣沛後始放下心頭大石，二話不說主動親吻何廣沛。曹永廉告知蕭正楠沒有向警察講出真相，因為擔心徐榮會向外揭露他們三人身分。蕭正楠告知曹永廉，鄭子誠與徐榮已聯成一黨，徐榮送一千萬元收買鄭子誠，阻止吳業坤出席董事會。蕭正楠指鄭子誠的說話令他大惑不解，他似乎知道魏忠賢在哪裡，認為蕭正楠捨不得殺他。曹永廉指鄭子誠擾亂蕭正楠心神，勸他勿上當。蕭正楠找蝦頭，要取回龍泉寶劍。鄭子誠沉醉打遊戲機，徐榮大發脾氣催促他動手。鄭子誠不滿徐榮語氣，言明吳業坤當天不會出席董事會，更吩咐徐榮多買新遊戲給他……
第31集 鄭子誠徐榮一同消失
徐榮被鄭子誠訓斥，敢怒不敢言，後悔找他幫忙。蕭正楠坐在車頂上，居高臨下注視周圍環境；田蕊妮勸蕭正楠坐到車廂裡，免受日曬雨淋之苦，蕭正楠擔心會走漏眼，寧願坐車頂監視。田蕊妮到醫院探望曹永廉，如他所料，鄭子誠暫時未有行動；曹永廉已想到對付鄭子誠之法。田蕊妮帶歷史書和電腦給曹永廉，曹永廉翻閱過鄭子誠的資料，有了方向改變他的歷史。蕭正楠已找到霧林原址位於湖北，相信必能重返明朝。 曹永廉改寫鄭子誠史料 何廣沛向蕭正楠坦言朱晨麗已知他太監身分，仍願與他長相廝守，求蕭正楠讓他留在現代。蕭正楠答允，並要他守護鳳鳴居。蕭正楠收到蝦頭訊息，龍泉寶劍已送抵電視城，何廣沛代他前去取劍。曹永廉由崇禎登基開始改寫歷史，鄭子誠時為平西大將軍；曹永廉突然想起一個人，臨時加插他在史書內，認為故事更為完美。蕭正楠的寶劍隨電視城的道具劍一同運抵，何廣沛對寶劍印象模糊，與王君馨胡亂找尋。 到開會前一晚，徐榮見鄭子誠仍在打遊戲機，焦急萬分，疾言鄭子誠去殺吳業坤。鄭子誠終於打贏一局遊戲，施施然往方家。陳偉琪將一本明史暗中藏在書局內。田蕊妮陪蕭正楠坐上車頂，好奇問他可有牽掛的人和事，蕭正楠坦言沒有。何廣沛和王君馨帶了寶劍來。 鄭子誠史上太監皇帝 蕭正楠打開劍鞘，發覺寶劍既輕且短，並非他以前常用的寶劍；何廣沛打算回電視再找，鄭子誠卻已來到。蕭正楠迫於無奈虛張聲勢，以假劍威嚇鄭子誠，鄭子誠毋懼，打斷假劍之後還打倒蕭正楠。田蕊妮告知鄭子誠，上天要他穿越現代是要他知道若留在明朝，他的命運將有很大變化。鄭子誠自知是個不完整的人，屢遭人白眼，他寧願留在現代享受奢華生活。田蕊妮帶他到書局，找到陳偉琪之前放下的史書給他閱讀。
田蕊妮指鄭子誠被皇帝策封為護國監，後來被子民黃袍加身，他成為史上第一個太監皇帝；後來一個來歷不明的太監徐榮子為他煉丹，令他成為真男人，更有子嗣繼位。 鄭子誠帶徐榮返明朝 鄭子誠離開書局後自命為朕，願意與蕭正楠的恩怨一筆勾銷，命他切勿返回明朝，否則五馬分屍。田蕊妮稱曹永廉教她向鄭子誠撒謊，她需要和王君馨一同取出玉珮。徐榮心焦如焚等鄭子誠回來，豈料鄭子誠只顧講他快成為一國之君。徐榮以為鄭子誠戲弄他，鄭子誠要帶徐榮返明朝做太監，由他煉丹製藥，令鄭子誠兒孫滿堂，河山延綿下去。天朝董事會未見徐榮出現，進行投票選新主席。鄭子誠帶徐榮到郊區，徐榮見到王君馨和田蕊妮，他寧願自首也不願跟鄭子誠返回明朝。王君馨掏出玉珮，鄭子誠在玉珮上滴血，玉珮出現一道光芒，鄭子誠與徐榮突然消失。同時，吳業坤成為了天朝集團主席。
第32集 觸發平行時空、四人重返明朝
吳業坤成為天朝主席。蕭正楠聽到鄭子誠已返回明朝後感到意外，曹永廉才揭露王君馨擁有返明朝寶物，又認為他們留在現代是最理想辦法。蕭正楠仍以誅殺魏忠賢為重任，何廣沛坦言自己就是魏忠賢，他不願返明朝就是不想禍國。蕭正楠與曹永廉為去留問題爭拗不休，蕭正楠最後更與曹永廉何廣沛決裂。何廣沛不想蕭正楠單獨回明朝送死，若蕭正楠堅持回去，他願跟隨左右。蕭正楠拒絕，要何廣沛留在現代照顧朱晨麗。
蕭正楠三人留在現代
田蕊妮約蕭正楠見面，蕭正楠將心繫明朝心意坦誠相告。田蕊妮二話不說將玉珮交給他，坦言曾想過將玉珮掉入大海，他們三人就可以留在她身邊，最後決定讓他們返回明朝。蕭正楠聽到田蕊妮肺腑之言，深深感動，田蕊妮依依不捨。開車不久，田蕊妮發覺蕭正楠坐上車頂，車子駛經地盤時，蕭正楠順手將玉珮丟入泥漿，未幾玉珮也消失。
2019年1月鳳鳴居復業，第一天生意額破記錄；蕭正楠依然落力招呼客人，何廣沛雖未恢復味覺，仍然掌管廚房，被稱為「無味廚神」。曹永廉康復出院，為鳳鳴居籌劃開分店。王君馨憑着《太子妃落難記》獲得最佳女主角獎，朱晨麗晉升為天朝集團助理主席。至年底，曹永廉向王君馨求婚成功。
鄭子誠頒令四人立碑、觸發平行時空
吳業坤約蕭正楠三兄弟到天朝商議要事，臨行前，田蕊妮想問蕭正楠可有意中人，但難於啟齒，說得含糊；蕭正楠不明所以，田蕊妮只好待他回來再說。吳業坤重新禮聘蕭正楠三人恢復原職，蕭正楠要得田蕊妮首肯才敢應承。蕭正楠三兄弟和王君馨一同乘搭電梯離開天朝，電梯突然停頓，王君馨按動警鐘呼救。在另一邊的明朝，鄭子誠向全國發佈訃文，確認崇煥、光斗、進忠和太子妃郭倩四人已身亡，並立碑記念；蕭正楠四人忽然心絞痛。當消防員救他們脫險，他們的手機全部失靈。四人返回鳳鳴居，卻發現鳳鳴居即將結業，方家各人人面全非，對他們毫不認識。蕭正楠追問田蕊妮下落，姜大衛大罵田蕊妮寧願到中環上班也不理鳳鳴居死活。
四人消失影響軌跡
曹永廉查看史書，發現鄭子誠替他們四人立碑，他們的消失已影響正常軌跡，明史崇禎皇帝沒有自謚而死，明朝國祚延長一百三十年。他們改寫歷史，如骨牌效應影響現代。若要撥亂反正，他們四人須重返明朝，恢復原來軌道。蕭正楠想知道田蕊妮早上還未跟他說的話。四人來到昔日蕭正楠丟下玉珮的地方，蕭正楠用力打爛石屎地，見到玉珮仍在。蕭正楠囑咐他們到橋底等他，待他辦完事再來會合一同返回明朝。
田蕊妮坐在巴士，遇着巴士被硬幣弄爆車胎；她下車途經公園，樹上突然飄下花絮，如下雪般，田蕊妮感覺似曾遇見過，與蕭正楠擦身而過……
常見問題
《超時空男臣》在當年的頒獎禮獲得哪些獎項？
《超時空男臣》在萬千星輝頒獎典禮2017 為朱晨麗帶來「最佳女配角」；蕭正楠、曹永廉、何廣沛就奪得「最受歡迎電視拍檔」⋯⋯按此看詳情
《超時空男臣》劇情中的太子妃原本由誰飾演？
《超時空男臣》劇情中的失蹤太子妃貌似劇中香港女明星汪以珊（王君馨飾），原本由由林夏薇飾演，後因檔期問題辭演⋯⋯按此看詳情