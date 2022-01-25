超時空男臣｜第1至5集劇情 崇煥三兄弟是如何穿越時空？！

《超時空男臣》劇情講述蕭正楠、曹永廉同何廣沛護送太子妃出嫁途中，由明朝穿越去到2017年嘅一個片場，並遇到飾演臨記領班嘅楊詩敏（蝦頭）。來自明朝的勇猛大將袁崇煥（蕭正楠飾）、智才侍郎左光斗（曹永廉飾）、廚神太監李進忠（何廣沛飾）穿越時空，來到2017年的香港，進駐由第三代傳人方惠芝（田蕊妮飾）主理的老字號的江浙菜館「鳳鳴居」。袁崇煥與左光斗由朝中重臣紓尊降貴成為樓面侍應，鬧出連篇笑話。而卑微的小太監卻因為一手好廚藝成為鳳鳴居的主廚，更與鳳鳴居的二小姐方惠玲（朱晨麗飾）譜寫微妙的戀情。 三人身懷重任，就是要尋找失散了的太子妃郭倩（王君馨飾），但眼前所見擁有相同樣貌的女子，卻是名為汪以珊的著名香港女星。

《超時空男臣》第1集劇情 崇煥三人穿越時空

2017年，一隊攝影隊正在大陸片場拍攝明朝末年的場口，明朝重臣袁崇煥（蕭正楠飾）、左光斗（曹永廉飾）和太監李進忠（何廣沛飾）不知何故走進來。聽到清兵要殺入太和殿取明朝皇帝首級，三人大怒奮力殺敵，隨後走入太和殿躲藏。他們奇怪片場人員的說話難以明白，忽然聽到聲音，原來是劇組領班吳笑霞。三人向笑霞追問萬曆皇帝下落，笑霞稱今年是2017年，與萬曆相距了四百年。他們回想起當年正值宦官當道，太子朱常洛命崇煥監斬四十八名太監。