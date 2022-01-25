超時空男臣｜第11至15集劇情 惠芝解僱大軍 三兄弟誓改寫明史
第11集 惠芝解僱大軍
丁孝要亡命天涯，將鎮社的龍頭棒交託大軍保管，更指定他成為忠青社掌舵人。大軍後悔接棒，跳窗逃走。惠芝責大軍不聽其忠言，即時解僱他。家軒向鳳嬌解釋他自小與惠芝一起長大，難開口收購鳳鳴居；鳳嬌認為家軒若不收購鳳鳴居，展示辦事能力，天朝遲早被卓華搶去。鳳嬌對卓華坦言國豐遲早將天朝交給家軒接管，叫他死心。大軍站在鳳鳴居外，淋着雨求惠芝原諒。
惠芝未肯原諒大軍
一波、小冬雙雙下跪求惠芝原諒大軍，惠芝怒氣未消，不准他們再提大軍的事，否則連二人也一併開除。惠芝離開店舖，看見大軍被雨淋至濕透，仍視若無睹，自行離去。大軍後悔，又未得惠芝原諒，加上未知何時能返回明朝，將雨傘作劍揮舞，宣洩心中鬱悶情緒。 惠玲要惠芝和方天向國豐解釋雜誌報道失實，但他們已為鳳鳴居的事而心煩，沒把解釋之事放在心上。以珊決定接拍色情片，得利囑咐她在接拍前需隆胸；此事被剛巧打電話來的一波聽到，他不明何謂隆胸和36D，一直記掛在心上。
小冬惠玲秘密拍拖
一波當眾向惠芝問起隆胸之事，令她尷尬不已。經偉泰講解，一波恍然大悟。他以為以珊在車上，追着勸戒；直至車門打開，只見得利一人，而他的眼睛被以珊揮拳打瘀；一波欣慰以珊不為拍片而隆胸。惠玲約會小冬，試探他會否留在鳳鳴居，小冬坦言不為外間誘惑，堅持留在鳳鳴居。惠玲要小冬答允做她男朋友，才相信他會為鳳鳴居效力。小冬坦言自己是「宮人」，惠玲聽錯以為他講「工人」，反勸他切勿自卑。惠玲與小冬第一次約會，手拖手而行，但惠玲不准小冬向外人提及他們拍拖的事，更要他遵守交往條件。
惠芝改革忠青社
大軍認錯求惠芝原諒，但她突然接到電話，知道忠青社一班人到鳳鳴居找大軍。惠芝拿了大軍的龍頭棒，再命他站在呼拉圈內不准離開，大軍不敢不從。細鳳、大洪和文迪因找不到大軍，便到鳳鳴居等候他出現，三人還帶了多本數簿向他請示。惠芝叫他們拿出數簿看看，大洪不肯。惠芝舉起龍頭棒，他只好乖乖奉上數簿。
一波和小冬回到天台，見大軍站在呼拉圈內。二人知道只有大軍才可勸服忠青社眾人，遂費盡唇舌終使他離開呼拉圈，三人立即返回鳳鳴居。惠芝計算一整天，認為只要改革忠青社，仍有利可圖。大洪等人不滿惠芝要他們改邪歸正，一齊起哄。惠芝舉起龍頭棒喝令，怎料它突然斷開兩截……
第12集 一波自稱警察臥底
惠芝弄斷龍頭棒，嚇得慌忙逃離鳳鳴居。大軍三兄弟已來到，一波擔任說客，向忠青社自稱是警察臥底，又搬出電影對白，謊稱多宗大案都是由他們處理；忠青社眾人信以為真，讓他們離開。惠芝欣賞一波膽色過人，決定升他為樓面經理。小冬向惠芝求情，讓大軍重返鳳鳴居；惠芝答允，但要扣減他的薪酬，大軍樂意；一波又向惠芝提出一個請求。
以珊拍鳳鳴居廣告
一波注意到惠玲與小冬言談甚歡，小冬更為惠玲按摩；惠玲命令小冬在沒有旁人時稱呼她為「BB」。大軍、一波認為小冬與惠玲談情，懷疑他未完全淨身，要脫褲檢查，小冬無奈依從。大軍、一波看過小冬身體後，知道怪錯小冬，大感尷尬。以珊夢見自己身為太子妃，跟着光斗走入霧林，光斗被箭射死，以珊驚醒。一波和方天登門造訪，邀以珊替鳳鳴居拍廣告，但預算製作費只有五十萬，以珊道出她對拍廣告的要求，故意令他們知難而退。當以珊看到芯兒取代自己拍天朝廣告，立即改變主意答允為鳳鳴居拍廣告。
惠芝拒收家軒巨款
家軒邀請惠芝三姐妹到天朝旗下獲銀絲帶三星評級餐廳，品嚐他親自烹調的美食，同時拿出三千萬元支票給惠芝作為收購鳳鳴居。惠芝、惠玲同時指出自小冬坐鎮鳳鳴居，每晚其門如市。家軒指銀絲帶評審稍後到鳳鳴居試菜，若被評不及格，鳳鳴居將變得一文不值；惠芝、惠玲均認為小冬廚藝比天朝的餐廳優勝千百倍。家軒不信小冬廚藝出色，驅車到鳳鳴居試試他的「金包銀蛋炒飯」。大軍看到街上大電視播映明崇禎皇朝滅亡的電影，心感不安。過去大軍曾要求一波上網查探明朝滅亡原因，但一波認為洩露國祚天機等同違法，他們一直未知明朝如何滅亡。這日大軍終於看到明朝滅亡的電影，立即在街上叩頭請罪。
三兄弟誓改寫明史
家軒見小冬用新鮮飯炒，不屑的認定他的「金包銀蛋炒飯」不會好吃，小冬講出用新鮮飯炒飯的秘訣。家軒試過小冬手藝，認同其廚藝值五星級。大軍為明朝滅亡借酒澆愁。Zita向卓華匯報家軒收購鳳鳴居失敗，以及鳳鳴居找以珊拍廣告。卓華知道家軒一旦上位，國豐退位之後，鳳嬌會第一時間開除他，他決不讓家軒成功收購鳳鳴居。家軒站在廚房觀看小冬炒菜，令小冬渾身不自在。小冬向惠芝投訴，懷疑家軒是同性戀者。惠芝聞言大笑不已，向小冬保證家軒非如他所想像。大軍在天台擺好祭品，與一波、小冬拜祭明崇禎皇帝，他們盼早日重返明朝改變歷史。他們查出明朝滅亡與太監魏忠賢有關，懷疑當日走漏他一人……
第13集 一波賭馬助以珊贖身
以珊向國豐提議，若天朝不封殺她，她便拒拍鳳鳴居廣告，國豐拒絕。以珊看到滿街都是其太子妃扮相的街招，原來街招是大軍等三人所貼的。惠芝提議透過廣告，令太子妃主動來找他們，三兄弟贊同。當他們商討拍攝廣告形式時，天朝律師向以珊提出，若她堅持接拍廣告，必須賠償三千萬元違約費。以珊無奈拒拍，除非一波賭馬贏三千萬元替她贖身。
大軍替代惠芝飲酒
一波開始鑽研馬經，計劃如何「以三十元贏取三千萬」，方天認為買中「六連環」難若登天。小冬知道一波有相馬本領，對他充滿信心；方天坦言一波貼中下一場賽事三甲他才會相信。一波走到電視機前觀看馬匹狀態，寫下三隻馬匹號碼，果然三隻馬都勝出。家軒游說惠芝批准他拜小冬為師，揭露鳳嬌已串通銀絲帶評審，所以不管小冬煮得多好吃，都會被評為一星也不值的垃圾食物。惠芝與大軍跟鳳嬌理論，指即使得不到一星，她也不會賣掉鳳鳴居。鳳嬌要惠芝喝六杯酒，作為不影響評審的代價。大軍要求代惠芝飲酒。鳳嬌改變主意要他飲六支烈酒。
惠芝答允參加銀絲帶直播
大軍酒醉後語無倫次，惠芝陪他走路回家。家軒向小冬拜師，惠玲向家軒透露小冬已是她的男朋友。一波認同馬經高深莫測，他仍堅持能贏到三千萬。大軍走到一處煙霧彌漫的地方，他以為是返回明朝時候，輕撫惠芝的臉，囑咐她要保重身體，若有不如意就到明朝找他，又答允照顧她一生一世。大軍一覺醒來已身在天台屋內，走出屋外，才知道惠芝推着破椅送他回來。惠芝接到電話趕忙外出。卓華向國豐、鳳嬌透露，銀絲帶改變評審方式，改在電視節目直播，鳳鳴居已答允參加。卓華建議國豐不宜收購鳳鳴居，鳳嬌心知是卓華在背後搞鬼。
一波信可贏六連環
惠芝向眾人宣佈參加銀絲帶直播，有信心小冬能奪取五星，更查知今次評審是由美國華僑擔任。該評審自小在杭州長大，十多歲移民美國，認為杭州菜合乎他的口味，而且小冬擅煮杭州菜。不過小冬害怕直播令他失準，影響鳳鳴居聲譽，經惠玲多番鼓勵，小冬回復信心，決定參加電視直播。
一波閉門研究馬經，終於找出六場必勝馬匹，方天替他買三十元六連環，一波對贏三千萬充滿信心。芯兒不肯拍古裝劇《帝女花》，見到以珊到來，立即改變主意，叫她客串嬤嬤一角。以珊為求工作答應演出，豈料芯兒要拿她腳上的名牌鞋作禮物，以珊迫不得已送給她。
第14集 汪姑娘真係太子妃？！
惠芝與小冬研究參賽菜式，大軍和一班伙計在旁觀賽馬打氣，一波所選馬匹在第一場跑出。一波找以珊游說她接拍廣告，邀她一同看賽馬。以珊認為一波對她有意，才纏繞她不放，一波不敢有非分之想，只得離開，臨走前將自己的皮鞋和以珊的拖鞋調換。回到鳳鳴居，一波雖然已贏了五場頭馬，但他沒半點興奮。以珊知道是日賽馬出現多場爆冷，特意來到鳳鳴居，惠芝告訴她尚欠一場頭馬便可贏三千萬。
大軍發現以珊掌傷
以珊對最後一場賽馬也緊張起來，豈料一波選的馬輸了，三千萬夢想落空。惠芝勸一波以後勿再依賴賭博。以珊失望離去，大軍代一波向以珊賠罪，並替以珊和粉絲拍照，發現她手掌心上有一條疤痕。大軍記起與太子妃在霧林逃走時，她曾被刺客利劍傷及掌心。大軍懷疑以珊就是太子妃，一波反而相信她是拍戲弄傷，況且他查過以珊的資料，全部都是實證，認為不應再懷疑她。國豐請多位高層試吃「松鼠桂魚」，一致認為可獲銀絲帶三星，國豐認為若趁熱吃更可達五星水平，奉勸各人勿再打鳳鳴居主意，鳳嬌心有不甘。國豐命惠玲轉告惠芝，他對小冬有信心，着他煮出水準。
芯兒報復以珊欺壓
芯兒遲到入錄影廠，但嫌以珊的裝扮不夠老氣，要她再補妝才拍。芯兒向以珊重提兩年前舊事：那時她還是臨時演員，以珊故意對她諸多挑剔，結果芯兒被調至後排，連入鏡的機會都被剝削。當日以珊對芯兒說自己是要有風駛盡艃，所以芯兒今日要以牙還牙。以珊聽罷傷心，故在拍攝崇禎亡國時表現難過，不料一波以為她為亡國觸景傷情。廣告攝製隊到鳳鳴居拍攝，小冬怯場，說話生硬，惠玲走來看拍攝進度，故意站在攝影機旁，令小冬說話充滿信心。鳳嬌約惠芝見面，告訴她鳳鳴居不會獲得一星。
一波信以珊是太子妃
妃鳳嬌指銀絲帶亞洲區總裁評審是卓華的大學同學，不管小冬煮得如何出色，他也會批評得一文不值，勸惠芝退出電視直播。惠芝堅決不會退出，更要揚言要奪取五星。一波看到以珊拍攝明朝亡國片段，傷心得如感同身受，開始懷疑以珊是太子妃；但他曾在電腦搜尋太子妃資料，得知她和迎親大隊無一生還。一波暫時不想打擾以珊，決定待找出頭緒再作決定。以珊滿臉愁容，感懷身世。惠芝被鳳嬌動搖，內心矛盾，找家人一起商量，方天等人都沒有主意，惠芝冷靜過後再作決定。一波煩悶不停寫大字；小冬向惠玲坦白他們三人由明朝穿越到現代社會……
第15集 惠芝頂替小冬出賽
惠芝跟大軍商量，他談起當年一場戰役，惠芝聽罷有了決定。家軒向鳳嬌求證鳳鳴居將不獲一星之事，她指自己沒撒謊。家軒勸惠芝切勿參加，惠芝認定他被鳳嬌瞞騙。不過惠芝內心動搖，大軍鼓勵她。以珊告訴偉泰，小冬三人原本是臨時演員，後因身分證出問題沒被錄用，懷疑他們是黑工，偉泰指會徹查。惠芝帶着眾人到電視台準備拍攝，國豐、卓華亦有出席，期間方天與國豐又再爭吵不休。
惠芝穿人偶衫頂替
小冬到錄影廠時被華麗廠景吸引，惠玲致電命小冬離開電視台，指鳳嬌沒撒謊，卓華與評審合謀不會讓他摘星。卓華跟惠芝說明，評審在美國西岸讀大學，而他則在東岸讀書，他們既不認識又不是同學，他預祝鳳鳴居能獲五星。小冬在等候惠玲的時候被汽車撞傷，惠玲堅持送他入院治傷。偉泰將小冬受傷入院的事告訴惠芝，小冬不能出賽，惠芝有退選之意。小冬來電告訴惠芝，他要回來參與節目，惠芝看到小綿羊人偶，靈機一觸。拍攝開始，惠芝假扮小冬，穿上小綿羊造型現身，小冬則看着電視現場直播，再透過電話教惠芝煮「松鼠桂魚」。
惠芝轉讓鳳鳴居
現場的國豐看到小冬的造型已大感奇怪。惠芝由劏魚、刮魚鱗、鎅花至下調味料醃製，一切進行得非常順利。正準備炸魚的時候，惠芝的電話沒有電；小冬心急如焚，因油過熱的話，魚炸燶時肉仍未熟透，終會功敗垂成，在場的國豐也替小冬心焦。大軍、一波在現場提點，惠芝於是下鑊炸魚，在預定時間內完成菜式。他們離開錄影廠等候賽果，國豐走來揭穿惠芝假扮小冬。國豐為挽回鳳鳴居聲譽，勸她趁未公佈賽果轉讓鳳鳴居，他承諾一切不變，所有伙計工資加倍，眾人贊成，唯獨方天反對。惠芝無力挽救，最終贊成轉讓給國豐。電視台宣佈賽果，鳳鳴居獲五星。
鳳嬌卓華聯手合作
惠芝向方天解釋，小冬遲早會離開鳳鳴居，到時仍然有天朝支撐。國豐向各人宣佈天朝正式收購鳳鳴居一半股權，國豐答應不介入鳳鳴居運作。鳳嬌認為國豐始終最信任方家，卓華承認今次收購令方家有踏進天朝王國的機會，他認為與鳳嬌好應握手言和對付另一敵人。鳳嬌雖然沒有表明態度，但歡迎卓華隨時到她辦公室喝咖啡。惠芝向眾人宣佈鳳鳴居出售一半股權給天朝，但經營手法和工作人員都不變。家軒代表天朝加入鳳鳴居管理層，實際目的卻是要向小冬學習廚藝。大軍、一波也提出改革鳳鳴居，偉泰不滿大軍三人受到重用。以珊從新聞得悉家軒負責營運鳳鳴居……