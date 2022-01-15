超時空男臣｜劇情大玩穿越時空 明朝忠臣穿越到現代（2022年1月深宵重播）

無綫劇《 超時空男臣 》 由蕭正楠、曹永廉、何廣沛飾演三位由明朝穿越時空的「男臣」擔正，故事講述三男臣原本正送由王君馨飾演的準太子妃進京，點知中途被追殺，逃避期間意外穿越時空，來到廿一世紀。三男努力適應新時代的同時，巧遇菜館老闆田蕊妮，期間搞笑百出，但亦捲入飲食王國的明爭暗鬥，大台都有一段時間冇推出穿越時空劇，未知收否創造高收視呢？