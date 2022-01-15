超時空男臣｜劇情大玩穿越時空 明朝忠臣穿越到現代（2022年1月深宵重播）
無綫劇《 超時空男臣 》 由蕭正楠、曹永廉、何廣沛飾演三位由明朝穿越時空的「男臣」擔正，故事講述三男臣原本正送由王君馨飾演的準太子妃進京，點知中途被追殺，逃避期間意外穿越時空，來到廿一世紀。三男努力適應新時代的同時，巧遇菜館老闆田蕊妮，期間搞笑百出，但亦捲入飲食王國的明爭暗鬥，大台都有一段時間冇推出穿越時空劇，未知收否創造高收視呢？
超時空男臣 蕭正楠 田蕊妮鬥戲
超時空男臣 的故事背景發生於明朝萬曆年間，袁崇煥(蕭正楠飾)是明朝的愛國重臣，忠心為太子做事，不過一次意外中與兩位兄弟穿越時空，無奈地以現代人的身分重新展開人生。到了香港，他就變成田蕊妮菜館的店員雲大軍，同時他不忘尋找準太子妃郭倩的下落。蕭正楠與田蕊妮朝夕相對，慢慢成為親密拍檔，二人喺劇中有不少對手戲。
田蕊妮 化身菜館老闆娘
阿田今次長髮look示人，化身「鳳鳴居」菜館老闆方惠芝，但面對家族事業，以及菜館的生意愈來愈差，她毅然北上尋廚。田蕊妮在內地巧遇蕭正楠，更誤會他是色狼，但機緣巧合下，知道跟蕭正楠一同穿越時空的何廣沛廚藝精湛，最後招攪蕭正楠、曹永廉以及何廣沛到菜館幫忙。
曹永廉犯禁 迷戀太子妃
曹永廉飾演的左光斗頭腦靈活，智謀百出，在感情路上卻是個蠢材。他在明朝跟王君馨是青梅竹馬的戀人，但王君馨被選中為太子妃，感情告吹。及至穿越現代，他換上馮一波的身分，期間發現一名香港小明星汪以珊(同由王君馨飾演)酷似郭倩，最後不知不覺對汪以珊動情。
王君馨 一人分演兩角
王君馨一人分飾準太子妃郭倩，以及鳳鳴居的競爭對手、天朝集團的代言人汪以珊，兩個角色個性相反，正好考驗王君馨的演技。據知，原本無綫屬意找宜古宜今的林夏薇飾演太子妃一角，但林夏薇因檔期問題而推辭！