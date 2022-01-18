超時空男臣｜第6至10集劇情 光斗被發現與太子妃青梅竹馬
《超時空男臣》第6集 大軍三兄弟尋妃不果
惠芝求以珊致電大軍，以珊因家軒的關係接過大軍的電話號碼，卻隨手把字條丟掉。大軍三兄弟決心留港尋找太子妃，以珊來電命他們到九龍城，告知滿州人密謀吞併明朝江山，已派探子穿越現代搜集兵器對付朝廷，這名探子已與幫派頭領下山豹暗中交易，他們必需負責阻止兩幫結盟。以珊吩咐大軍破壞下山豹的車，引他現身並對付之。
丁孝招攬大軍加盟
三兄弟合力破壞下山豹的坐駕，其多名手下聞聲衝出與他們打鬥，躲在車廂內觀戰的得利擔心弄出人命遂致電報警。下山豹的手下增援不絕，大軍使出絕招大海無量，把他們全部打倒。下山豹聞聲而至，原來他就是大軍曾經相救的忠青社龍頭丁孝。三人向丁孝說出他們為太子辦事，願兩軍化干戈。丁孝誤會他們為另一社團的頭領「太子」做說客，要求佔據尖東三條街，三兄弟不答允。丁孝表示欣賞他們正義，欲招攬大軍加盟，大軍卻斷然拒絕，丁孝亦不計較車子被破壞，下令手下撤退。以珊見三人對她仍死纏不放，坦白說出自己並非太子妃，還說出她的身世，勸他們勿再找她。
三兄弟不辭而別
三兄弟請惠琪上網查找以珊的資料，發現一如以珊所言，正確無誤。三兄弟為報答惠琪幫忙，遂答應做金玉滿堂酒席。大軍後悔來到香港，商議後應以大局為重，決定捨棄鳳鳴居返佛山再覓太子妃。惠芝得悉小冬願意烹調金玉滿堂便大感放心，可是她也對大軍等人的身世感到好奇，遂叫惠琪在網上查袁崇煥的資料，並發現網上資料跟大軍所說的出身與官階完全脗合。大軍認為他們靠自己也可以返回佛山，並從尖沙咀朝着紅磡火車站方向走去。玉芬看到三人留下的字條，立即通知惠芝。大軍聽到惠芝大發雷霆的留言，小冬心中有愧。一波指有事要辦，着大軍、小冬先到火車站等他。
以珊向一波獻吻
一波想起當日護送太子妃時被她發現他的手受傷，用絹帕為他包紮，便到電視台有意將手絹轉贈給以珊。以珊到了電視台，被家軒攔截，家軒追問她是否已有圈外男朋友，這時一波聞聲而至，以珊隨即向家軒介紹其男朋友就是一波。一波送以珊絹帕，以珊扮作感動，向一波獻吻，家軒痛心。以珊知道一波返回佛山，馬上送他到火車站。惠芝向各人宣佈打算放棄為國豐預備的酒席，並將鳳鳴居結業。這時大家嗅到廚房傳來陣陣香氣，走入廚房時看見劉亮正在炮製金玉滿堂菜式。一波及時來到火車站，大軍給他聽惠芝第二段留言……
《超時空男臣》第7集 小冬廚神一鳴驚人
國豐邀請廣東省政協鄭總、食評家蔡生和倪生一同到鳳鳴居品嚐金玉滿堂，劉亮在廚房指揮若定。國豐提及他曾是鳳鳴居的侍應，但他的廚藝卻非在鳳鳴居所學，有意令方天尷尬。侍應奉上盤龍翅，眾人嚐過均認為難以入口。卓華當眾指出劉亮患了腦退化症；國豐稱若劉亮能煮出拔絲山藥，便放過鳳鳴居。惠芝走入廚房催促，劉亮打盹回復癡呆狀態。惠芝將辣椒醬塗在劉亮手上，假裝他焯傷不能下廚。
小冬廚藝技驚四座
三兄弟突然回到鳳鳴居，小冬決意親自烹調；眾人輕視年紀輕輕的小冬，小冬如數家珍地說出金玉滿堂的菜式。小冬正準備示範時，才發現劉亮將山藥切碎。小冬找大軍幫忙，以內力將切碎的山藥混和麵粉，令山藥質感如同未切碎之前一樣。大家看到小冬炮製的過程歎為觀止，再品嚐食物時更是充滿驚喜，小冬亦因此一炮而紅。方天重新與小冬釐定十年合約，小冬堅持履行三年合約。惠芝想到鳳鳴居有救，終於放下心頭大石，但總覺三兄弟說話和行為古怪，遂致電笑霞查問三人的身世。笑霞確證他們的服飾及隨身物品全都是明朝古董，其中更包括一把屬於當年鎮守山海關的將軍袁崇煥的龍泉寶劍。
惠芝得悉三人身分
惠芝看到大軍揮動木棒健身，見他身手不凡，忍不住追問，大軍坦言承認他們來自明朝。惠琪送一波電腦和各類書籍，一波更幫她整理檔案；惠玲驚訝一波電腦知識豐富。惠芝開始重新認識三兄弟，知道他們從明朝穿越到現代社會，提醒他們勿再讓其他人知道他們的真正身分，尤其是小冬。三兄弟反問如何返回明朝，惠芝安慰必有辦法，要求他們未回到明朝前，應好好為鳳鳴居服務。天朝飲食集團副主席郭鳳嬌（姚嘉妮飾）不停翻看小冬烹調的片段，卓華已查出惠芝從內地聘請小冬，並研究過集團旗下所有廚師沒有一人的廚藝能比得上小冬。家軒因為以珊而受情傷，拒絕開業務會議，惠玲好言相勸。
惠芝打造小冬廚神
自小冬一炮而紅，吸引不少粉絲慕名而來，方天把握機會宣傳鳳鳴居。鳳鳴居生意滔滔，訂單應接不暇，傳媒的訪問亦絡繹不絕。方天、偉泰爭着擔任小冬的經理人，惠芝決意將小冬打造成為廚神，替他保持神秘感，若要一睹廚神丰采必須到鳳鳴居幫襯。大軍覺得惠芝並非為小冬着想，惠芝以鳳鳴居掌舵人身分命他們必須聽令。劉亮頭腦清醒時，斥小冬不可能師承明朝尚膳監劉順喜，勸他勿撒謊。小冬向劉亮直言他由明朝穿梭四百年來到這片地方，劉亮反稱自己來自秦朝。大軍搬運海味食材，發覺斤両不足提醒偉泰，偉泰不准他多管閒事。
《超時空男臣》第8集 光斗郭倩青梅竹馬
丁孝帶着大批人馬來找大軍邀他加入社團，大軍不想再過打打殺殺的生涯，推掉丁孝好意。玉芬及一波發現三年存貨數量與入貨賬單不符，一波點算店舖損失了十三萬多，懷疑有人入貨時已做了手腳，惠芝不准他們外洩消息。以珊到公司與新人謝芯兒對稿，可惜芯兒不熟對白，令以珊不滿。以珊及後知道芯兒因在網絡以性感照吸引數十萬宅男追隨，為了得到宅男的支持，以珊故意拍下走光照放上網，吸引網民注意。
惠芝慶幸拾到三寶
一波不但記憶力驚人，就連結賬也快而準，令惠芝側目。大軍操流利英語為客人點菜，同樣令惠芝驚訝，大軍指英語是由番邦朋友利馬竇所教。惠芝慶幸拾到三件寶物。國豐派職員到鳳鳴居買外賣，讓旗下集團廚師品嚐。各廚師均指小冬的菜式味道普通，但國豐幼子家寶卻大讚美味，國豐大怒責罵眾廚師有心瞞騙他。卓華有意高薪聘請小冬過檔，國豐贊成。方天不明白鳳鳴居生意暢旺，惠芝的臉色仍黑如玄壇。綺虹提醒偉泰，惠芝可能已經發現存貨與賬單不符之事。惠芝帶大軍到警署門外，大軍明白她要報警，向她說了一件往事，惠芝細聽後決定改變主意。回家途中突然下大雨，大軍拾起紙皮為惠芝遮擋，惠芝蹺着他的手同行，大軍尷尬。
惠芝珍惜無價親情
以珊的走光照片點擊率超過十萬，吸引傳媒追訪，以珊以受害人身分表明今後會專注工作。一波冒雨送以珊蓮子紅豆糕作安慰，以珊假意感激。一波看到海報，觸景傷情。此時以珊的車駛過，她向一波坦承走光照讓她知名度大增，因而感到高興，命一波勿再騷擾她，更將紅豆糕歸還。惠芝召開家庭會議，偉泰、綺虹惡人先告狀，指貨倉失去存貨，懷疑有人偷竊，說話似乎針對玉芬。玉芬不甘受責，指入貨時數量已不對。惠芝珍惜親情，沒有將事件揭發，反而將欠貨差價十多萬元包攬上身，方天各人聽到後也願意一同承擔。偉泰自己心裡有數，表示毋須大家填數。
一波承認對以珊有感覺
玉芬提醒惠芝，偉泰、綺虹一直對鳳鳴居虎視眈眈，指惠芝不能一再包庇他們。大軍查問一波是否將蓮子紅豆糕送給以珊，大軍回想光斗在明朝時有一青梅竹馬的小倩姑娘，二人曾以蓮子紅豆糕訂情，那位小倩姑娘其實就是太子妃。一波直認不諱，但他指自己早已放下郭倩，也知道以珊並非太子妃，更表示關心以珊並無違反大明律例。大軍認為一波如將自己對太子妃的感情投放在以珊身上，形同以下犯上，將一波推出露台罰他淋雨反思。一波想起當年應考科舉落第，郭倩做了蓮子紅豆糕作安慰，更認定他必然會出人頭地……
《超時空男臣》第9集 惠芝承認與大軍相戀
一波不斷上網學習新知識。方天、偉泰為了到電視台接受訪問一事而爭拗。大軍認為惠芝是鳳鳴居的掌舵人，理應由她前往，惠芝最後決定讓他們二人一同前往。惠芝提醒大軍若家人有過份要求，在適當時候便要說「不」。大軍、惠芝看到小冬上了陌生人的車，致電給他卻不接聽。以珊對戲份被刪減感到非常不滿，命助手致電家軒。國豐知道家軒約了以珊，趁他換衣服時將他反鎖在房間，不准他外出。
大軍成為黑幫二當家
卓華帶小冬到他們集團旗下最大的一間食府，拿出該店三款招牌菜給小冬試菜。小冬批評得一文不值，卓華即時解僱行政總廚。卓華之後又宣佈小冬成為集團新任行政總廚，並着他上酒店房間，內有他想要的答案。大軍找不到小冬，遂與惠芝一同求助丁孝。丁孝反要求惠芝讓大軍過檔，惠芝即向他開出三百萬元巨額轉讓費，又解釋其中二百萬是她和大軍的感情創傷賠償，令大軍莫名其妙！丁孝接到電話得知小冬下落，要求大軍在祖師爺神像前叩頭，便會派人救小冬，大軍看到神像極像明太祖，以為是太祖皇帝立即下跪叩頭，丁孝宣佈大軍為二當家。小冬在房間等了很久，卓華的助理Zita施施然送來合約給小冬簽署，當中加盟條件十分優厚， Zita也會成為他的助理。
小冬以死抗拒簽約
小冬拒絕合約，Zita卻突然脫去外套，展露出性感身段，小冬被嚇得不敢正視。然而Zita繼續主動親近小冬，小冬最後以死作要脅才能逃出房間。小冬慌張地在街上逃走，惠芝、大軍遇見他並將他接走。國豐到電視台探班，表明增加贊助費，唯一條件是要刪除以珊的角色，以珊不稀罕擔任天朝代言人。方天、偉泰在接受節目訪問時為小事爭拗，一波替他們解圍。他路經玻璃門見到以珊仰天欲哭的樣子，想起曾見過小倩有此模樣，當時她已被冊封為太子妃，光斗也成為大官，二人以君臣相稱，光斗見到郭倩淚眼盈眶，便表示只要她抬起頭，眼淚便不會滴下來。一波觸景傷情留下飲品給以珊，以珊也看到他的背影。
惠芝拒絕鳳嬌收購
電視台導演突然取消方天及偉泰的訪問，一波看出導演撒謊，方天不信。不過當他看到國豐離開電視台，便確信一波所言。國豐承認他贊助節目，迫使電視台取消他們的訪問，目的是報復方天到處亂說閒話。惠芝帶着大軍、小冬到天朝集團找卓華算賬。鳳嬌知道卓華拉攏小冬不成，表示她也有意拉攏小冬過檔，惠芝竟向她要求數千萬元賠償。鳳嬌認為小冬不值，但她可用同一價錢收購鳳鳴居，惠芝一口拒絕。三人離開時見卓華剛返回天朝，惠芝提醒卓華勿再打小冬主意，怎料卓華對小冬仍然死心不息；大軍憤怒下暗中使出內功隔空將卓華的汽車玻璃震碎。
《超時空男臣》第10集 一波確信太子妃輪迴轉世
卓華對大軍能隔空震碎汽車玻璃感到匪夷所思。在鳳鳴居內，惠玲及其一眾女同事對體格魁梧的大軍感興趣，借意親近；一班小粉絲則慕名而來捧小冬場，對他纏繞不休，惠芝遂替他們一一解圍。方天又接受傳媒訪問，大談他如何慧眼發掘小冬。一波不停上網翻查資料了解以珊的影視生涯，小冬見他茶飯不思也來開解，大軍認為一波對小倩未死心。一波認為以珊可能是太子妃輪迴轉世，三兄弟又再為太子妃的生死爭拗不休。
惠玲欣賞小冬細心
國豐將他與以珊的對話錄音交給家軒，家軒聽到以珊對他的批評後，目無表情走入廚房煮宵夜。國豐向家軒訴說在鳳鳴居的辛酸，慶幸家軒當年修改六合彩號碼，令他中了頭獎，認為家軒是他的福星，有意讓他接管天朝。家軒煮好宵夜給國豐品嚐，國豐欣賞食物。曾訪問方天的雜誌記者向鳳嬌匯報，鳳嬌着他們改動訪問內容。惠芝向家人和盤托出天朝挖小冬過檔的優厚條件，眾人對小冬仍肯屈就於鳳鳴居感到奇怪；惠芝順口開河指小冬看中惠玲，大家一致贊成惠玲以感情留下小冬。小冬如常送惠玲早餐，惠玲欣賞小冬心細如塵，對他也產生好感。以珊拒絕拍三級片，得利只好減掉她的助手和司機。
家軒負責收購鳳鳴居
一波依然堅持以珊乃是太子妃的輪迴轉世，特來找以珊引證，又舉出多個例證，懷疑太子妃遭遇不測之後轉世成為以珊，所以她們樣貌舉止相似。以珊趕時間沒理會一波的查問，命他開車送她前往片場。一波看過偉泰駕駛，認為開車不難，便大膽當以珊司機。雜誌訪問方天的報道刊出，標題和內容均指國豐當年所中的六合彩方天也應佔一份，國豐看到後大為震怒，要控告方天。鳳嬌認為卓華請不成小冬，建議收購鳳鳴居，卓華亦贊成。家軒反對收購，國豐決定由家軒負責收購項目。惠玲向家軒打探國豐是否控告方天，他表示會盡力息事寧人。
惠芝單人匹馬營救大軍
看到芯兒受到熱捧，以珊不是味兒，其後她更要替代芯兒拍攝高難度動作，遂向導演表示抗議。導演反指若她未能配合，便會刪掉她的角色，以珊最後惟有忍氣吞聲。一波得知她要拍下水鏡頭，想起小倩不諳水性並曾遇溺，返回場地時見到以珊站在泳池中央，樣子害怕。一波急忙下水拯救她，但原來以珊弄丟了上截泳衣，一波惟有立即擁她入懷免她尷尬。方天、偉泰帶大軍和小冬到百貨公司添置西裝，更游說小冬追求惠玲。這時丁孝的手下又來找大軍，大軍雖應承惠芝不再理會忠青社，但知道丁孝有急事商議立即前往。以珊的角色最終被導演刪除，一波見她沒精打采便主動送她回家。惠芝一人來到忠青社會址樓下，正在考慮如何營救大軍……