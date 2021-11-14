《超能使者》1至25集劇情劇透｜劫後餘生獲得神奇異能｜無綫劇集2022
《超能使者》是無綫2022新劇巡禮推介劇集，此劇劇情以異能英雄為主題，講述五位社會低下層人物作主角成為街頭英雄拯救街坊的故事。
文：東方新地
《超能使者》賣點：劇中每人都有好多動作場面，唐詩詠更會被車撞到飛起！
《超能使者》劇情：
鍾孝年（陳展鵬飾）、喬若嵐（唐詩詠飾）與高勇（陳山聰飾）互不相識，一場車禍令劫後餘生的他們竟獲得神奇的異能！
孝年和丁淑敏（劉佩玥飾）是一對恩愛小夫妻，年本打算用異能為自己謀福利，但被正義感十足的嵐影響，利用異能幫助他人，卻因此得罪了犯罪頭目賀慶隆（歐瑞偉飾），更禍及身邊好友柯翠屏（劉穎鏇飾）、高守（林子善飾）和契爺袁家富（張國強飾）。眾人遇上重重危機，幸得身份神秘的韋瑞琦（王君馨飾）出手相救。年等人聯同琦，與隆展開連番惡鬥，卻無奈地把好友張健威（沈震軒飾）拉進漩渦之中，更惹來殺身之禍！
異能讓平凡人變得不平凡，是恩賜還是魔咒？抑或是上天刻意安排，讓他們成為正義的使者？
陳展鵬劉佩玥拍拖放閃南丫島 | 超能使者
陳展鵬同劉佩玥為拍新劇《超能使者》去到南丫島拍外景，兩人喺片場又拖手又貼面放閃。陳展鵬大讚飾演自己老婆嘅阿Moon演技進步夠入戲，阿Moon則感激展鵬從《城寨英雄》開始鞭策自己！（來源： 無綫娛樂新聞台）
超能使者煞科 |陳山聰陳展鵬街頭肉搏打到飛起
經過多日拍攝，新劇《超能使者》終於拍完最後一場外景戲，正式宣佈煞科。呢場外景戲一啲都唔輕鬆，一眾主角俾人由街頭追到街尾，陳山聰仲要帶住Tiffany劉穎鏇同一大班人激戰連場，少啲體力都唔掂呀！如今終於煞科，當然值得開香檳慶祝啦！
超能使者開鏡｜陳展鵬陳山聰超勁組合 | 林子善 | 王君馨
新劇《超能使者》2021年5月舉行開鏡拜神儀式，一眾演員都有出席。早前有新聞傳出，話陳展鵬即將出碟，要同宿敵王浩信喺樂壇一決高下；再加埋新劇一爭視帝，可以話打遍成個娛樂圈咁滯，唔知本人又有啲乜嘢睇法呢？
https://www.youtube.com/watch?v=0eV0wBWiYHE