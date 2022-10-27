超能使者｜唐詩詠「Q姨」翻版緋紅女巫 救人時雙眼發紅光
超能使者｜25集劇情/角色：陳展鵬唐詩詠撞車後變超能英雄聯盟
《超能使者》唐詩詠飾演「Q姨」翻版緋紅女巫
Q姨（喬若嵐）－唐詩詠飾演
超能力：神奇治癒能力
與伍樂怡同住，本職是臨時演員的領班，與陳展鵬有感情線。
《超能使者》 陳展鵬唐詩詠歡喜冤家大鬥法
骨精年( 陳展鵬 )同Q姨( 唐詩詠 )飾演一對冤家火星撞地球，因一場車禍大家同時獲得異能，正義感十足的唐詩詠利用異能幫助他人，影響到陳展鵬，二人成日鬥咀鬥唔停，不過合作對付邪惡組織又出奇地合拍！
《超能使者》不惜工本打造「停頓世界」
監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本以實拍為主，並以電腦動畫輔助，需要耗時15個月完成後期製作，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們「自主Fast Forward（快鏡）」去配合。監製文偉鴻：「我哋以高速攝影機捕捉演員嘅慢動作去展現『靜止』狀態,而要喺 Freeze世界裏面遊走嘅詩詠同埋展鵬,無論動作或者對白都要用 2 至 4 倍速度去做,所以個個拍
嘅時候都好搲頭。其實演員同幕後都花咗好多時間排練,實拍時先有咁完美嘅效果。」
《超能使者》劇情介紹
陳展鵬、唐詩詠與陳山聰互不相識，一場車禍令劫後餘生的他們竟獲得神奇的異能！陳展鵬和劉佩玥是一對恩愛小夫妻，陳展鵬本打算用異能為自己謀福利，但被正義感十足的唐詩詠影響，利用異能幫助他人，卻因此得罪了犯罪頭目歐瑞偉，更禍及身邊好友劉穎鏇、林子善和契爺張國強。
眾人遇上重重危機，幸得身份神秘的王君馨出手相救。陳展鵬等人聯同王君馨，與歐瑞偉展開連番惡鬥，卻無奈地把好友沈震軒拉進漩渦之中，更惹來殺身之禍！異能讓平凡人變得不平凡，是恩賜還是魔咒？抑或是上天刻意安排，讓他們成為正義的使者？
常見問題
《超能使者》似一班X-Men?
《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯詳見：《超能使者》劇情介紹
《超能使者》全用《城寨》班底？
《超能使者》的監制及一眾演員都將會是《鐵拳英雄》的班底，亦會轉型大玩特技，講述一班草根市民因一場交通意外變成超能英雄…詳情請看