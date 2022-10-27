超能使者｜唐詩詠「Q姨」翻版緋紅女巫 救人時雙眼發紅光

《超能使者》是無綫55周年台慶劇，將接棒《美麗戰場》於10月31日首播！唐詩詠劇中飾演一個電視台臨演的領班「Q姨」，遇上冤家陳展鵬後，一場車禍獲得神奇異能，唐詩詠劇中性格充滿正義感，想以異能去救助其他人，不但影響到陳展鵬，還得罪了犯罪頭目歐瑞偉，更禍及身邊好友劉穎鏇、林子善和契爺張國強。