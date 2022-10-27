超能使者｜陳展鵬「骨精年」令時間停頓 重現久違麻甩形象
超能使者｜25集劇情/角色：陳展鵬唐詩詠撞車後變超能英雄聯盟
《超能使者》陳展鵬重現久違「市井」Style
日前官方先後釋出「故事大綱」及「人物介紹」預告片，除了有大量CG電腦特效及緊張刺激的動作場面，還披露了陳展鵬飾演的「骨精年」鍾孝年及唐詩詠飾演的「電視城 Q 姨」喬若嵐分別擁有「停頓時間」及「治癒奇能」的超能力。唐詩詠展現異能時，頭髮及雙眼會齊齊變「紅」，陳展鵬則以久違的「市井」Style 演繹「骨精年」，貪錢得嚟相當搞笑，甚有新鮮感。
《超能使者》角色簡介
鍾家
阿年（鍾孝年）－陳展鵬飾演
超能力：讓時間停止
與劉佩玥為夫婦，離婚後，與唐詩詠發展感情線，本職為按摩師和臨時演員。
《超能使者》陳展鵬與劉佩玥演恩愛夫妻
陳展鵬和劉佩玥是一對恩愛小夫妻，陳展鵬本打算用異能為自己謀福利，但被正義感十足的唐詩詠影響，利用異能幫助他人，卻因此得罪了犯罪頭目歐瑞偉，更禍及身邊好友劉穎鏇、林子善和契爺張國強，後來二人會離婚。
《超能使者》 陳展鵬唐詩詠歡喜冤家大鬥法
骨精年( 陳展鵬 )同Q姨( 唐詩詠 )飾演一對冤家火星撞地球，因一場車禍大家同時獲得異能，正義感十足的唐詩詠利用異能幫助他人，影響到陳展鵬，二人成日鬥咀鬥唔停，不過合作對付邪惡組織又出奇地合拍！
《超能使者》不惜工本打造「停頓世界」
監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本以實拍為主，並以電腦動畫輔助，需要耗時15個月完成後期製作，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們「自主Fast Forward（快鏡）」去配合。監製文偉鴻：「我哋以高速攝影機捕捉演員嘅慢動作去展現『靜止』狀態,而要喺 Freeze世界裏面遊走嘅詩詠同埋展鵬,無論動作或者對白都要用 2 至 4 倍速度去做,所以個個拍
嘅時候都好搲頭。其實演員同幕後都花咗好多時間排練,實拍時先有咁完美嘅效果。」
《超能使者》劇情介紹
陳展鵬、唐詩詠與陳山聰互不相識，一場車禍令劫後餘生的他們竟獲得神奇的異能！陳展鵬和劉佩玥是一對恩愛小夫妻，陳展鵬本打算用異能為自己謀福利，但被正義感十足的唐詩詠影響，利用異能幫助他人，卻因此得罪了犯罪頭目歐瑞偉，更禍及身邊好友劉穎鏇、林子善和契爺張國強。
眾人遇上重重危機，幸得身份神秘的王君馨出手相救。陳展鵬等人聯同王君馨，與歐瑞偉展開連番惡鬥，卻無奈地把好友沈震軒拉進漩渦之中，更惹來殺身之禍！異能讓平凡人變得不平凡，是恩賜還是魔咒？抑或是上天刻意安排，讓他們成為正義的使者？
常見問題
《超能使者》全用《城寨》班底？
《超能使者》的監制及一眾演員都將會是《鐵拳英雄》的班底，亦會轉型大玩特技，講述一班草根市民因一場交通意外變成超能英雄…詳情請看
《超能使者》似一班X-Men?
《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯詳見：《超能使者》劇情介紹