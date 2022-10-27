超能使者｜陳展鵬「骨精年」令時間停頓 重現久違麻甩形象

《超能使者》是無綫55周年台慶劇，將接棒《美麗戰場》於10月31日首播！陳展鵬劇中飾演阿年（骨精年）一位按摩師，角色「麻甩」兼貪錢，與妻子劉佩玥原本恩愛後來二人離婚，之後陳展鵬遇上冤家唐詩詠，一場車禍，大家竟意外地獲得異能！陳展鵬擁有讓時間停止的異能，亦係拍攝中最艱難的一部分。