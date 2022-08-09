超能使者｜1-25集劇情劇透：《鐵拳英雄》班底劫後餘生獲異能變英雄聯盟

《超能使者》是無綫2022新劇巡禮推介劇集，此劇劇情以異能英雄為主題，講述五位社會低下層人物作主角成為街頭英雄拯救街坊的故事。由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰及劉穎鏇領銜主演，並由王君馨、沈震軒、林子善、劉佩玥、歐瑞偉及張國強聯合演出，武術指導郭追，監製為文偉鴻。