超能使者｜1-25集劇情劇透：《鐵拳英雄》班底劫後餘生獲異能變英雄聯盟
《超能使者》劇情介紹
陳展鵬、唐詩詠與陳山聰互不相識，一場車禍令劫後餘生的他們竟獲得神奇的異能！陳展鵬和劉佩玥是一對恩愛小夫妻，陳展鵬本打算用異能為自己謀福利，但被正義感十足的唐詩詠影響，利用異能幫助他人，卻因此得罪了犯罪頭目歐瑞偉，更禍及身邊好友劉穎鏇、林子善和契爺張國強。
眾人遇上重重危機，幸得身份神秘的王君馨出手相救。陳展鵬等人聯同王君馨，與歐瑞偉展開連番惡鬥，卻無奈地把好友沈震軒拉進漩渦之中，更惹來殺身之禍！異能讓平凡人變得不平凡，是恩賜還是魔咒？抑或是上天刻意安排，讓他們成為正義的使者？
《城寨》及《鐵拳》班底大玩特技 變身超能英雄聯盟
無綫劇《鐵拳英雄》在2022年一月打響頭炮，成功牽起不少話題。但若然嫌《鐵拳》未夠喉，金牌監製文偉鴻再度領軍，打造新派奇幻動作劇集《超能使者》，今次添加了超能力這個新元素，更為其注入了傳統的中國功夫，二者結合在一起，非常突破。故事講述幾位主角決意用異能加上自身武功鋤強扶弱、維持正義，角色設定和造型玩味十足，給人耳目一新的感覺。而演員陣容方面，本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，相信這個充滿默契的班底必定能為觀眾帶來連場好戲。
《超能使者》故事舞台設於深水埗
故事舞台設於非常市井的深水埗，不少社會底層受到不同的生活壓力與惡勢力的逼害。當呼救無門時，一班擁有不同特殊能力的主角將會挺身而出，打擊罪惡，除去社會不公義的事，化身成「街頭英雄」拯救街坊。故事題材貼地寫實，一眾小人物所面對的壓逼絕對能讓觀眾產生共鳴感。
陳展鵬《超能使者》孖八上身演按摩師
男一陳展鵬上次在《鐵拳英雄》及《城寨英雄》打到飛起，功架十足，不過今次飾演按摩師唔使打舒服得多，他還說早前頻頻去按摩順便偷師，覺得按摩能讓人舒服唔容易，而且每次按到人家穴位讓人情不自禁叫出來大叫爽，笑言自己外號是「孖八」。
王君馨飾演黑幫頭目、打戲山聰頂晒
大熱天時拍戲，古裝以外打戲就最吃力！人氣男主角陳山聰就有少少怨言，他在劇中飾演有特異功能的國術隊導師，拍住劇中飾演他女朋友的劉穎鏇由頭打到尾。而曾在《城寨英雄》演花曼打到上位的君馨，直言打戲不太多，仲話有少少技癢，旁邊山聰聽罷即笑謂：「嘩咁不如留俾你打啦！」
劉佩玥負責搞笑
唐詩詠在劇中唔使打，自言有超能力主要負責搞笑，仲話冇佢唔掂喎！不過就堅持唔肯劇透，另一女二劉佩玥飾演煎Pang老婆，她解說《超能》跟外國電影的super hero超能力不太同，而佢擁有的超能力專用在陳展鵬，大賣關子，莫非係愛的魔法?!
劇中亮點仲有在《愛回家》飾演KC入晒屋，愈老愈型的歐瑞偉，劇中與陳國峰飾演父子，睇佢留鬢造型似足Iron Man，相信睇得又打得，有粉絲仲率先幫佢起朵「呃人man」連陳山聰都偷笑呀！
呢個班底仲有：隱形戰隊｜劉佩玥羅拉上身演狙擊手 被網民恥笑做戲唔做全套
異能題材唔係第一次！倉底貨《十兄弟》拍完唔播3大騎呢位
一套未平，一套又起。大台又有膠劇喇，你準備好未？大台重拍《十兄弟》，不過最近有預告片流出，網民認為呢套電視劇好像集百家大成，有不少電影的影子，難道是TVB順應潮流，把它拍成如《復仇者聯盟》和《功夫》的電視劇？到底放在倉底2018年的《十兄弟》有甚麼膠位？馬上為你數出3大騎呢之處。
TVB重拍新版《十兄弟》為何胎死腹中？預告片花抄足《功夫》同《復仇者聯盟》
陳展鵬劉佩玥拍拖放閃南丫島 | 超能使者
陳展鵬同劉佩玥為拍新劇《超能使者》去到南丫島拍外景，兩人喺片場又拖手又貼面放閃。陳展鵬大讚飾演自己老婆嘅阿Moon演技進步夠入戲，阿Moon則感激展鵬從《城寨英雄》開始鞭策自己！（來源： 無綫娛樂新聞台）
超能使者煞科 |陳山聰陳展鵬街頭肉搏打到飛起
經過多日拍攝，新劇《超能使者》終於拍完最後一場外景戲，正式宣佈煞科。呢場外景戲一啲都唔輕鬆，一眾主角俾人由街頭追到街尾，陳山聰仲要帶住Tiffany劉穎鏇同一大班人激戰連場，少啲體力都唔掂呀！如今終於煞科，當然值得開香檳慶祝啦！
超能使者開鏡｜陳展鵬陳山聰超勁組合 | 林子善 | 王君馨
新劇《超能使者》2021年5月舉行開鏡拜神儀式，一眾演員都有出席。早前有新聞傳出，話陳展鵬即將出碟，要同宿敵王浩信喺樂壇一決高下；再加埋新劇一爭視帝，可以話打遍成個娛樂圈咁滯，唔知本人又有啲乜嘢睇法呢？
常見問題
《超能使者》似一班X-Men?
《超能使者》的監制及一眾演員都將會是《鐵拳英雄》的班底，亦會轉型大玩特技，講述一班草根市民因一場交通意外變成超能英雄…詳情請看
《超能使者》接檔邊套劇？
《超能使者》將會接檔《白色強人II》後播放，金牌監製文偉鴻再度領軍，今次添加了超能力這個新元素，更為其注入了傳統的⋯⋯詳情請看