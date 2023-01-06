輕功大結局 ｜龔慈恩替身搞搞震！黎耀祥爆出輕功真正秘密！
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《輕功》星期五（6/1）大結局劇情劇透：黎耀祥向家人坦白有關輕功的一切，真相令蔣祖曼、朱敏瀚和鄭俊弘大為驚喜。記招上的鬧劇令事情鬧大，黎耀祥決定演出籌款活動的高危環節。正當一切看似準備就緒，電視台突然公佈環節取消，原來有人在背後出手……
《輕功》第24集劇情劇透 (01/05) 黎耀祥坦白輕功的秘密！
黎耀祥向家人坦白有關輕功的一切，真相令蔣祖曼、朱敏瀚和鄭俊弘大為驚喜。記招上的鬧劇令事情鬧大，黎耀祥決定演出籌款活動的高危環節。正當一切看似準備就緒，電視台突然公佈環節取消，原來有人在背後出手……所有事件完滿落幕，就連韋家雄都已經康復出院，大家準備大事慶祝一番。豈料大廈失火，黎耀祥和朱敏瀚被困，畫面彷彿回到當日片場大火一樣，黎耀祥鼓起勇氣，攜着朱敏瀚奮勇一跳……
第25集(大結局) (6/1)：大廈火災 老友四分五裂！
看到洪家被火災波及，黎耀祥難掩傷感。一眾老友亦因災情而四分五裂，黎耀祥對災後生活並不習慣，不時想起昔日的快樂時光。黎耀祥回家執拾，發現一個放滿舊手機的盒子，他重新充電後重溫手機內容，看到一條奇怪的片段，裡面有一個秘境令他感興趣，希望可以去當地尋找一些繆妙的足跡。豔如一直對朱敏瀚的兒子照顧有加，朱敏瀚思索應否給她一個名分。蔣祖曼偶遇李日朗，驚悉他今次回港是為了結婚，餘情未了的蔣祖曼隨即陷入崩潰……
輕功 ｜花絮｜史上最難讀對白？
朱敏瀚同朱晨麗拍攝呢場天台戲搞到佢哋投晒降！究竟咩對白咁難呀？
黎耀祥搞到朱晨麗唔知點
視帝黎耀祥好戲，但都有忘記對白嘅時候，仲搞到對手朱晨麗唔知點接，俾佢笑死。
https://www.youtube.com/watch?v=VGPTLmpS934
常見問題
龔慈恩細仔有考慮入行嗎？
龔慈恩和第二任丈夫育有兩名子女，21歲大女林愷鈴被封為「最美星二代」，而早前她在社交網上貼出17歲細仔的靚仔相，恭賀囝囝高中畢業，原來⋯⋯詳請請看
蔣祖曼老公是圈中人？
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