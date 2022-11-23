輕功｜25集劇情劇透：黎耀祥為圓亡妻夢 重練輕功再飛一次

龔嘉欣疑因言行問題，主演的《新四十二章》再度被抽起，無綫改播黎耀祥主演的親情溫馨劇《輕功》，即將於12月5日首播。此劇由黎耀祥、龔慈恩及蔣祖曼領銜主演，並由朱敏瀚、朱晨麗、鄭俊弘等聯合演出，編審龍文康，監製黃偉聲。以武師作為劇集背景，講述電影武師黎耀祥與家人，以及一班片場老友記的故事。