輕功｜25集劇情劇透：黎耀祥為圓亡妻夢 重練輕功再飛一次
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龔嘉欣疑因言行問題，主演的《新四十二章》再度被抽起，無綫改播黎耀祥主演的親情溫馨劇《輕功》，即將於12月5日首播。此劇由黎耀祥、龔慈恩及蔣祖曼領銜主演，並由朱敏瀚、朱晨麗、鄭俊弘等聯合演出，編審龍文康，監製黃偉聲。以武師作為劇集背景，講述電影武師黎耀祥與家人，以及一班片場老友記的故事。
《輕功》劇情介紹
一代當紅女星繆妙（龔慈恩飾）自下嫁前武師洪十一（黎耀祥飾）便息影，過着相夫教子的平凡生活，一對兒女翊嵐（蔣祖曼飾）、翊風（朱敏瀚飾）長大後各自組織家庭。兩夫婦逍遙過活，可是妙不幸患上頑疾，自知命不久已，最大心願是「再飛一次」。奈何一當年意外受傷，輕功大不如前，正當躊躇如何帶妙再飛之際，妙卻不敵病魔離世。
有心人有意為妙舉辦回顧展，街坊齊心和應，更落力找回一些當年他們在電影公司工作時保存下來的舊物。一本打算放棄重練輕功，手執照片一刻卻百感交集，遂打算圓亡妻遺願，定必要「再飛一次」！與此同時，曾在電影中擔當妙替身的何索突然出現，打算向一進行報復……
《輕功》角色簡介
黎耀祥飾演 – 洪十一
退休武師，妻子龔慈恩，育有一子一女（蔣祖曼和朱敏瀚），與朱晨麗為知己。
龔慈恩飾演 –繆妙
息影明星，丈夫黎耀祥，育有一子一女（蔣祖曼和朱敏瀚），患有癌症，後病逝。
蔣祖曼飾演 –洪翊嵐
親弟朱敏瀚，李日朗之前女友，與鄭俊弘有感情線
朱敏瀚飾演 –洪翊風
親姊蔣祖曼，簡淑兒之男友
朱晨麗飾演 –李艷如（Yuki）
化妝師，黎耀祥的知己，鄭子誠之女兒
鄭俊弘飾演 –元植
與蔣祖曼有感情線
圖片來源：TVB (official)@YouTube資料或影片來源：TVB (official)@YouTube
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