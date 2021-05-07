逆天奇案｜6至10集劇情劇透 陳展鵬、馮盈盈查案查出默契

《逆天奇案》6至10集劇情劇透：第二周劇情，陳展鵬(陳展鵬飾)依然為了殺虎案進行調查，於30集的劇情中偵查多樁逆天奇案，奇案單元劇情中客串藝人包括錢小豪、陸永、C君、麥玲玲、楊明、少爺占、當奴、鮑起靜、米雪、羅蘭及羅霖等特別演出，首集錢小豪一出場即被擊斃，配音演出引起極大迴響：

文：東方新地 圖：TVB.com