逆天奇案｜6至10集劇情劇透 陳展鵬、馮盈盈查案查出默契
文：東方新地 圖：TVB.com
《逆天奇案》劇情第六集 (05/10)
原來阿拉維是潛逃多時的國際恐怖分子，陳展鵬覺得他或能提供殺虎案的線索，主動接手調查。另邊廂，林夏薇意外截獲情報，揭發出獄賊王葉子雄正策劃做案，得上司引薦升職。黃智賢着手準備與蔣祖曼首次約會，可是天意弄人，未能赴約，無奈取消約會。陳展鵬未能在阿拉維身上得到線報，卻因查案心切，被他牽着鼻子，差點讓他逃去。林夏薇着隊員跟蹤子雄，打算在他離家時裝上偷聽器。但子雄竟突然回頭，林夏薇的行動面臨重大危機……
《逆天奇案》劇情第七集 (05/11)
黃智賢、蔣祖曼設法安排時間再次約會，可是緣分總是兜兜轉轉，黃智賢再一次因工作取消約會。子雄策劃連環械劫案，黃智賢暗中掌握情報並部署大圍捕，怎料劫案當日子雄未有行動，令黃智賢的部署全數落空。子雄策劃的「大茶飯」，原來是……陳展鵬執勤期間受傷，藉留院時間與女友林夏薇和好。另一邊廂，黃智賢、蔣祖曼終能成功約會，黃智賢自覺離成功近了一步，但蔣祖曼追求者眾，又令黃智賢感到距離。黃智賢專心工作，接手調查一宗懷疑江湖仇殺案……
《逆天奇案》劇情第八集 (05/12)
馮盈盈被魏豐集團副主席魏兆揚纏上，馮盈盈為擺脫他而惹上黑幫。陳展鵬得知後二話不說前往營救，馮盈盈心頭一陣觸動，對陳展鵬有了好感。黃智賢繼續調查懷疑江湖兇殺案，一步步接近真相時，卻查出另有內情。士多老闆黃嘉樂錄口供期間，直認一切，稱因為被惡霸張榮坤拿出手槍指嚇，生命受威脅下拼死還擊，自衛開槍殺人⋯⋯另一邊廂，黃智賢看到蔣祖曼與另一名追求者約會，狀甚親暱，令他介意只是眾多追求者之一，決定放棄追求蔣祖曼。
《逆天奇案》劇情第九集 (05/13)
林夏薇裝潢好新居，馮盈盈因要替陳展鵬查案而到了他的家。馮盈盈對陳展鵬家的佈置任意批評，更暗自改動家中佈置，令林夏薇不滿，幸得陳展鵬為她解圍，馮盈盈對陳展鵬更有好感。黃智賢為殺人案結尾，沒想到案情突然峰迴路轉，真兇毅然到警署自首，將真相和盤托出！蔣祖曼是負責此案的辯護律師，聽了真兇所述，也為其慘痛經歷而心痛，更有動力助她脫罪。蔣祖曼離開時正好碰上調查此案的黃智賢，命運冥冥中，總將二人相連起……
《逆天奇案》劇情第十集 (05/14)
蔣祖曼為了解案情，與真兇的家人接觸，進一步加強為其脫罪的決心。蔣祖曼決定採取冒險進取的策略，收到奇效，可惜真兇仍無法脫罪，被控謀殺罪成。輿論傾向支持真兇，指被殺者才是惡人，令黃智賢的組員萬分失落。同時，警方面對洶湧民情，決定重啟調查。黃智賢奉命要尋回案中一粒「消失的子彈」，以平息公眾質疑⋯⋯案件告一段落，黃智賢贏得蔣祖曼欣賞，二人終發展成情侶關係。陳展鵬與馮盈盈繼續追查殺虎案，二人默契日漸變好⋯⋯
HANA菊梓喬 – 秘密花園 (劇集《逆天奇案》片尾曲) Official MV
秘密花園 (劇集《逆天奇案》片尾曲) Official MV