逆天奇案｜1至5集劇情劇透 陳展鵬進入Dark Web調查殺虎案

《逆天奇案》劇情劇透：許浚森(陳展鵬飾)是O記精英幹探，於30集的劇情中偵查多樁逆天奇案，奇案單元劇情中客串藝人包括錢小豪、陸永、C君、麥玲玲、楊明、少爺占、當奴、鮑起靜、米雪、羅蘭及羅霖等特別演出，首集錢小豪一出場即被擊斃，配音演出引起極大迴響：

文：東方新地 圖：TVB.com